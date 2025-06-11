Если конечная цель Торы состоит в том, чтобы дать Израилю За­кон и побудить народ соблюдать его, то мы должны ожидать найти указание на эту цель в её введении и заключении (Быт. 1–11; Втор. 29–34), поскольку введения и заключения в библейской литературе обычно содержат основные темы и цели книг. Чтобы понять цель и смысл 1–11 глав Бытия и их функцию вве­дения в Тору, рассмотрим общую литературную особенность по­вествований в Бытии. Раввины описывают их как ма’асей авот, симан ль’баним, что значит «дела отцов — знамение для сыно­вей». Фраза ма’асей авот, симан ль’баним означает, что Моисей писал о патриархах не только для того, чтобы рассказать о самих патриархах (и их предшественниках), но и о том, что будет с их потомками (т.е. народом Израиля) в будущем. Хотя некоторые богословы используют эту еврейскую фразу, другие определяют данную литературную особенность как нарративную типологию или литературную аналогию (название, которое предпочитаем использовать мы).

Некоторые могут обвинить нас в том, что мы прибегаем к аллегорическим толкованиям, чтобы прийти к заклю­чениям о значении историй в Торе, но это не так. Литературная аналогия — это осязаемая, определяемая особенность в тексте, признаваемая древними и современными толкователями, как ев­рейскими, так и христианскими. Существуют также общеприня­тые и общепризнанные критерии для утверждения, что один текст конкретно писался как аналог или предвестие другого: (1) общие слова и фразы (лексические параллели); и (2) общий сюжет (тема­тические параллели). Например, описание в Торе исхода Израиля в Быт. 43:1 — Исх. 12:38 повторяет ключевые слова, фразы и темы, встречающиеся только в Быт. 12:10–13:2. Это наводит на мысль, что исход Израиля намеренно описан так, чтобы напомнить читателю о случившемся с Аврамом. В обоих случаях был: (1) сильный голод (Быт. 12:10; 43:1); (2) уход в Египет (Быт. 12:10; 46:6); (3) угроза жизни муж­ского пола, но не женского (Быт. 12:12; Исх. 1:16); (4) «рабство» у фараона (Быт. 12:15; Исх. 1:11); (5) казни египтян (Быт. 12:17; Исх. 7–12); (6) изгнание из Египта из-за казней (Быт. 12:20; Исх. 12:33); и (7) уход из Египта с большим богатством (Быт. 12:16; 13:2; Исх. 12:35, 38).

История пребывания Аврама и Сары в Египте из-за го­лода, поражение Богом дома фараона язвами и «исход» из Египта с большим богатством (Быт. 12:10–13:2) не только показывает произошедшее с Аврамом и Сарой, но также является прообразом того, что произойдёт с Израилем более чем 400 лет спустя (Быт. 43:1 — Исх. 12:38). Другой пример литературной аналогии (ма’асей авот) — исто­рия Ноя как персонажа, который конкретно является прообразом Моисея. Хотя все знают, что Бог спас Ноя и его семью от потопа с помощью ковчега (тева на иврите; Быт. 6:14), кто-то, может быть, удивится, узнав, что Моисей также был спасён от смерти в ковчеге (тева на иврите; Исх. 2:3, 5). Хотя в Исх. 2:3 и 5 слово тева пере­водится как корзина, это явно исключение, поскольку, употребля­ясь в Торе, оно всякий раз означает «ковчег» (Быт. 6:14-16, 18-19; 7:1, 7, 9, 13, 15, 17-18, 23; 8:1, 4, 6, 9-10, 13, 16, 19; 9:10, 18). В остальных случаях, когда в Библии встречается слово «корзина», на иврите используется другое слово.

От Бытия до книги Чисел словом «корзина» переведено еврейское сал (Быт. 40:17; Исх. 29:3, 23, 32; Лев. 8:2, 26, 31; Числ. 6:15, 17, 19), а во Второзаконии — тене (Втор. 26:2, 4; 28:5, 17). Почему Моисей отказался от двух подходящих слов на иврите для обозначения корзины в пользу термина, используемого только для обозначения Ноева ковчега, если не указывал на связь между историями? Эта связь кажется тем более намеренной, если учесть, что в обеих историях ковчеги водонепроницаемы (Быт. 6:14; Исх. 2:3) и служат для защиты глав­ных действующих лиц от гибели. Примечательно, что только Ной и Моисей получают от Бога архитектурные чертежи значимых для искупления сооружений (Быт. 6:14-16; Исх. 25–31). Важность Ноя в искупительных целях Бога (Быт. 5:29) намеренно предвосхищает роль Моисея как искупителя Израиля (Исх. 3:10). Подобно тому, как пребывание Аврама в Египте и спасение Ноя от вод потопа служат предзнаменованием более поздних событий, точно так же история Адама и Евы написана с учётом будущей истории Израиля. Другими словами, читая об Адаме, мы также можем знать, что произойдёт с Израилем в будущем. Поэтому мы смотрим на общий сюжет первых трёх глав книги Бытие, помня об Израиле.

Сэт Д. Постелл, Эйтан Бар, Эрез Сореф – Читая Моисея, видеть Иисуса: как Тора исполняет своё предназначение в Иешуа

ISBN 978-1-56773-157-6

ISBN 978-0-69248-119-6

Сэт Д. Постелл, Эйтан Бар, Эрез Сореф – Читая Моисея, видеть Иисуса: как Тора исполняет своё предназначение в Иешуа – Содержание