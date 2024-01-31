Потапова - Братские союзы и Великая русская революция

В настоящее время баптизм и евангельское христианство являются традиционным, мощным, и по значению, и по числу приверженцев и их общин, элементом религиозной жизни России. Изучение внутренней истории этих протестантских деноминаций, эволюции их взаимоотношений с государством и обществом, выявление геополитического, цивилизационного смысла и значения их деятельности, освобождённые от идеологических и политических наслоений, сегодня необходимы как государству и обществу для выработки наиболее адекватной модели взаимоотношений с религиозными организациями этого направления, так и самим евангельским верующим, которым важно знать свою историю для диалога с властью, обществом и другими конфессиями.

Необходимо учитывать, что выделение в историко-религиоведческом дискурсе «евангельского христианства» из «баптизма», их параллельное существование является исключительно отечественным феноменом. Оба исследуемых религиозных течения имеют общие западно-европейские корни. Баптизм - самое раннее из направлений позднего протестантизма, возник в Англии и Нидерландах в XVII в. на теологической основе церквей анабаптистов, меннонитов и английских пуритан. Их отличало учение о церкви, как общине истинно верующих, «возрождённых» людей, принявших «крещение по вере», сознательно, во взрослом состоянии. Другой отличительной чертой баптистов стало требование отделения церкви от государства, понимающееся как полная свобода деятельности церквей от контроля светского правительства. Практически одновременно в начале XVII в. и независимо друг от друга в Англии возникли две разновидности баптизма. Общие (генеральные) баптисты, утверждали, что своей смертью Иисус Христос искупил грехи всех людей (отсюда - «общие»), а не только предопределённых к спасению, как следовало из учения Ж. Кальвина, и дальнейшая их судьба зависит от их свободной воли. Частные (партикулярные) баптисты разделяли кальвинистскую доктрину абсолютного предопределения, согласно которой спасение обретёт лишь часть людей (отсюда название «частные»), заранее к нем предопределённая Богом1. В последующем доминирующее развитие и распространение во всём мире получили именно частные баптисты, сохранившие за собой наименование «баптисты». Расцвета баптизм достиг в Северной Америке, куда английские баптисты вынуждены были эмигрировать, спасаясь от преследований в эпоху реставрации. В США баптизм стал самым многочисленным и влиятельным религиозным течением. В США и Европе общее название широкого движения евангельских церквей - evangelicals включает ряд деноминаций (баптисты, пятидесятники, методисты и пр.).

Идеи обоих направлений западного баптизма - собственно баптизм (частные баптисты) и евангельское христианство (общие баптисты) распространяются в Российской империи во второй половине XIX в. Основной состав приверженцев этих направлений протестантизма начинает формироваться из россиян, в основном русских и украинцев. Предпосылками, позволившим западным протестантским течениям привиться на российской почве исследователи считают религиозные искания и разномыслия развивавшиеся в России в предшествующие века, различные антицер- ковные и антиправославные течения и ереси, в частности, такие течения русского религиозного сектантства, как духоборство, молоканство2. Идеи баптизма, привнесённые германскими миссионерами первоначально распространялись в Российской империи среди немецких колонистов на Украине и Юге России, затем - среди русского населения в форме штундизма. На Кавказе почвой для распространения баптизма стало молоканство. В Тифлисе 20 августа 1967 г. немец-баптист Мартин Кальвейт крестил молоканина Н. Воронина. Именно от этой даты российские баптисты ведут отсчёт своей истории. Членами первой русской баптистской общины, созданной Н. Ворониным в Тифлисе стали будущие видные деятели российского баптизма: В.Г. Павлов, В.В. Иванов, А.М. Мазаев. На Украине социальную базу нарождающегося баптизма составляли в основном крестьяне, а в Закавказье и на Северном Кавказе - мелкие и средние предприниматели, ремесленники и крестьяне. В России название «евангельское христианство» стало применяться для обозначения отдельной деноминации. Евангельско-христианское движение зародилось в Санкт-Петербурге в великосветских кругах, поэтому его называли салонным евангелизмом, под воздействием проповеди англичанина лорда Г. Редстока3. Община евангельских христиан в Петербурге образовалась в 1874 г. Эта дата считается годом возникновения евангельского христианства в России как самостоятельного религиозного направления. Активным проповедником евангелизма стал отставной полковник В.А. Пашков (отсюда ещё одно название этого течения - пашковцы). После Пашкова активную проповедническую деятельность в среде евангельских христиан стал вести баптист (молоканского происхождения) И.С. Проханов, ставший вскоре лидером всего этого движения.

Потапова, Н.В. - Братские союзы и Великая русская революция - Всероссийский союз баптистов и Всероссийский союз евангельских христиан (1917- 1922 гг.)

Монография. - Москва: Информ Принт, 2018.-288 с.

ISBN 978-5-9500407-7-1

Потапова, Н.В. - Братские союзы и Великая русская революция – Содержание

Об авторе

Введение

Глава 1. Государственная вероисповедная политика и евангельско-баптистское движение в России в 1917-1922 гг

1.1. Эволюция общероссийского законодательства и государственной политики по вопросам религии в 1917-1922 гг

1.2. Отношение российских баптистов и евангельских христиан к государственной власти и политике в 1917-1922 гг

Глава 2. Деятельность Всероссийского союза баптистов и Всероссийского союза евангельских христиан в 1917-1922 гг

2.1. Организационные структуры Всероссийских союзов баптистов и евангельских христиан в 1917-1922 гг

2.2. Миссия баптистов и евангельских христиан в России в 1917-1922 гг

2.3. Проблема единства баптистов и евангельских христиан России и попытки её решения (1917-1922 гг.)

Глава 3. Взаимодействие Всероссийского союза баптистов и Всероссийского союза евангельских христиан с зарубежным протестантизмом в 1917-1922 гг

Заключение

Conclusion