Малітвеныя правілы ўтрымліваюць таго, хто моліцца, у спасіцельным стане пакорлівасці і пакаяння, навучаючы яго бесперастаннаму самаасуджэнню, жывячы яго замілаваннем, умацоўваючы надзеяй на Усядобрага і Усеміласэрнага Бога, узвесяляючы мірам Хрыстовым, любоўю да Бога і бліжніх. [...] Пры выкананні правіла і паклонаў ніяк нельга спяшацца, трэба выконваць і правілы, і паклоны з магчымай няспешнасцю і ўвагаю. Лепей менш прачытаць малітваў і менш пакласці паклонаў, але з увагаю, чым многа і без увагі”.

“У малітвасловах нашых змешчаны малітвы святых айцоў — Яфрэма Сірыяніна, Макарыя Егіпецкага, Васілія Вялікага, Іаана Залатавуста і іншых вялікіх малітвенікаў, — падкрэслівае другі вядомы настаўнік духоўнага жыцця, свяціцель Феафан, епіскап Вышанскі (+1894).—Будучы напаўняемымі духам малітвеным, яны выказалі натхнёнае гэтым духам у слове і перадалі гэта нам. У малітвах іх дзейнічае вялікая сіла малітвеная, і хто ўсёю ўвагаю і стараннасцю пранікае ў іх, той, у выніку закону ўзаемадзеяння, абавязкова ўспрыме сілу малітвеную, па меры збліжэння настрою свайго са зместам малітвы”.

Праваслаўны малітваслоў - беларуская мова

уклад. протаіерэй Сергій Гардун., прадм. і пер. з царкоўнаслав. і грэч. протаіерэя Сергія Гардуна

2-е выд., дап.

Мінск. Прыход Свята-Петра-Паўлаўскага сабора, 2012. 144 с.

ІSВN 978-985-6594-45-1

Праваслаўны малітваслоў - Змест

Пра малітву

Малітвы ранішнія

Малітвы вячэрнія

Пасхальныя гадзіны

Пасхальны канон

Пра падрыхтоўку да Прычашчэння Святых Тайн Хрыстовых

Канон пакаянны да Госпада нашага Іісуса Хрыста

Канон малебны да Прасвятой Багародзіцы

Канон Ангелу ахоўніку

Паследаванне да Святога Прычашчэння Бажэственнай Тайны Цела і Крыві Хрыстовых

Малітвы падзякі пасля Святога Прычашчэння

Малітвы розныя

Праваслаўны малітваслоў - Пра малітву

“Трэба заўсёды маліцца і не падаць духам”, — вучыць нас Святое Евангелле (Лк. 18, 1). Малітва — гэта наша імкненне накіраваць свой розум і сэрца да Бога, гэта наша размова з Богам. Бог не мае патрэбы ў нашых малітвах, але Ён любіць нас і таму слухае і прымае нашы малітвы. Мы молімся не для таго, каб паведаміць Богу нешта. Бог ведае ўсё наша жыццё, нашы ўчынкі, думкі і намеры, а таксама ўсе нашы жаданні і патрэбы. Мы молімся, каб быць з Богам, каб на Ім засяродзіць сваю волю, свае думкі і пачуцці і каб, з’яднаўшыся з Ім у малітве, выконваць Яго святую волю. Молячыся свядома і пераканана, мы выказваем малітвай нашу веру ў тое, што мы самі і ўсё, што з намі адбываецца, залежыць ад Бога. Ёсць тры асноўныя віды малітвы: славаслоўе, падзяка і прашэнне. Славаслоўе — самы дасканалы і бескарыслівы від малітвы. На небе святыя ангелы няспынна хвалебнаю песняю праслаўляюць Госпада. Успрымаючы Бога як Найвышэйшую і Найдасканалейшую Істоту, і мы ўзносім хвалу Яму з радасцю і замілаваннем. Падзяку мы ўзносім Богу за Яго любоў і апеку, за спрыянне і дапамогу нам. Прашэнне — самы распаўсюджаны від малітвы. Усведамляючы сваю слабасць і грахоўнасць, мы ў першую чаргу просім Госпада прабачыць нам нашы грахі і дапамагчы пераадолець нашы недахопы. Часам нашы прашэнні могуць быць выкліканы небяспекай, якая пагражае нам, хваробай або іншымі абставінамі. Звяртаючыся да Бога, хрысціянін павінен маліцца не толькі за сябе, але і за сваіх родных, сяброў, знаёмых, за свой народ і за ўвесь свет.

Нельга прасіць у Бога чагосьці непатрэбнага або шкоднага для сябе і іншых. “Просіце—і не атрымліваеце, бо просіце не на дабро”, — піша святы апостал Іакаў (Іак. 4, 3). Але можна, і нават трэба прасіць у Госпада таго, што святое, бязгрэшнае і добрае. “Госпадзі, навучы нас маліцца”, — з такой просьбай аднойчы звярнуўся да Госпада Іісуса Хрыста адзін з Яго вучняў (Лк. 11, 13). У адказ на гэтую просьбу Гасподзь даў усім Сваім паслядоўнікам узор малітвы — “Ойча наш”. Акрамя гэтай самай галоўнай малітвы, якую мы называем малітвай Гасподняй, Святая Праваслаўная Царква, наша духоўная Маці, дае нам і іншыя ўзоры малітвы, складзеныя боганатхнёнымі святымі айцамі і хрысціянскімі падзвіжнікамі. Калі мы хочам навучыцца маліцца правільна, то нам трэба штодзённа ўжываць устаноўленае Святою Царквою малітвенае правіла: малітвы ранішнія і малітвы вячэрнія. “Малітвенае правіла,—піша вялікі настаўнік духоўнага жыцця свяціцель Ігнацій, епіскап Каўказскі (+1867), — накіроўвае правільна і свята душу, навучае яе пакланяцца Богу ў духу і ісціне (Ін. 4,23), між тым як душа сама па сабе не магла б ісці правільна шляхам малітвы.