Правер - Королевство крестоносцев
В знаменитой речи папы Урбана в Клермоне ключевым был призыв прийти на помощь христианам Востока, находившимся под угрозой мусульманского нашествия. И потому мы с некоторым удивлением читаем письмо от 11 сентября 1098 г., адресованное папе вождями 1-го Крестового похода после взятия Антиохии.
«Мы одержали победу над турками и язычниками, но мы не можем покончить с еретиками – греками и армянами, сирийцами и яковитами. Потому мы настоятельно просим нашего возлюбленного отца… викария Святого Петра, приехать и воссесть на его кафедре (то есть в Антиохии), а мы, ваши послушные сыны, готовы свершить правое дело. И тогда, какие бы ереси ни встретились на нашем пути, они будут вырваны с корнем и уничтожены вашей властью и нашей силой».
Странное заявление от тех, кто отправился спасать восточное христианство! В то время как монофизиты были официально признаны еретиками, таковыми вряд ли можно было назвать верующих православной греческой церкви Византии. Хотя отношения между Римом и Константинополем прервались с середины XI в. и так и не были восстановлены, византийская церковь не считалась еретической.
Джошуа Правер - Королевство крестоносцев
Москва, Центрполиграф, 2019
ISBN: 978-5-9524-5382-1
Джошуа Правер - Королевство крестоносцев - Оглавление
Предисловие
- Глава 1. Канун 1-го Крестового похода
- Глава 2. Крестовый поход
- Глава 3. Завоевание и установление новой власти
- Глава 4. Иерусалимское королевство
- Глава 5. Завоеванные земли и народы, их населяющие
- Глава 6. Завоеватели
- Глава 7. Власть монарха
- Глава 8. Система управления
- Глава 9. Маноры – управление на местном уровне
- Глава 10. Церковь
- Глава 11 «Священная география» святой земли
- Глава 12. Восточные церкви
- Глава 13. Евреи
- Глава 14. Духовно-рыцарские ордена
- Глава 15. Фортификационные сооружения и военное искусство
- Глава 16. Экономика и торговля
- Глава 17. Искусство
- Глава 18. Наследие эпохи
Джошуа Правер - Королевство крестоносцев - Предисловие
Этот труд не является очередным повествованием о крестовых походах и об утверждении католичества в странах Востока. Скорее это попытка описания и анализа средневекового общества, перенесенного в область Восточного Средиземноморья, которое создало собственные формы общественной и культурной жизни вне географических и культурных границ Европы. Хотя колонизация совсем не новый феномен в европейской истории, именно со времени крестовых походов утвердилась постоянная взаимосвязь между всеми колониальными завоеваниями и их преемственность. С этих пор колониализм остается основным фактором в европейской и внеевропейской истории. В этом смысле оправдано называть королевство крестоносцев первым европейским колониальным обществом. Определение крестового похода как разновидности колониального завоевания относится к тем временам, когда, несколько столетий назад, прилагательное «колониальный» не имело уничижительного значения. Понятие «колониализм» приобрело примирительный оттенок в эпоху Просвещения, а в период высшей стадии империализма перед Первой мировой войной оно получило негативное значение и остается таковым до наших дней. Несмотря на то что крестовые походы давно стали называть колониальным движением, в таком качестве они никогда не рассматривались. Было принято говорить о крестовых походах и Латинском королевстве как о первом примере европейской колониальной экспансии, не вникая особо в ее сущность. Они никогда не претендовали на то, чтобы открыть новую главу в истории колониализма. Конечно, ни один автор не обходит стороной тему крестовых походов, когда начинает говорить о европейской экспансии, колониализме и империализме. Но очень немногие из них задаются вопросом, что это значило – задать импульс колониальному движению семь веков назад. Нет ни одного исследования на тему, как выглядела «колония» в XII–XIII вв., как она жила и развивалась в качестве «колониального» учреждения.
Показать идеологические предпосылки колониального движения, рассказать о существовавших в Леванте европейских общественных институтах, формах их организации и их достижениях – основные задачи данного труда. Тем самым мы надеемся внести свой вклад в изучение средневековой истории, а также колониальных движений. План этой книги сложился после 25 лет изучения истории крестовых походов и самих крестоносцев. Идея книги родилась в процессе обсуждений отдельных сопутствующих основной теме проблем с коллегой в Еврейском университете Иерусалима, ныне покойным доктором Йониной Тальмон, социологом, чья преждевременная смерть была большой потерей для ее друзей и университета. Годы, потраченные на подготовку и завершение работы, были большим испытанием для моих издателей, и поэтому мне бы хотелось поблагодарить их за поддержку и понимание. Позвольте мне также выразить свою благодарность супругам Р. Сиро, в чьей парижской квартире была написана большая часть моей книги. Я также благодарен мистеру Д. Бен-Якову за его труды в подготовке рукописи для печати. И последнее, но не менее важное. Я хотел бы поблагодарить моих близких друзей профессоров С.Н. Эйзенштадта и Д.Б. Тальмона, которые любезно согласились прочесть машинописный вариант моей книги и сделали ценные замечания; профессора М. Бараша, который отрецензировал главу об искусстве; доктора Б. Кедара за многие важные дополнения и критические отзывы; мисс С. Шейн, моего помощника. Хочу выразить особую признательность моим друзьям Кл. Каен из Сорбонны, Дж. Ричарду, профессору истории Университета в Дижоне и Г.Э. Майеру, профессору Университета в Киле, чьи книги открыли новые перспективы для исследований и помогли, среди прочего, написанию этого труда.
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