В знаменитой речи папы Урбана в Клермоне ключевым был призыв прийти на помощь христианам Востока, находившимся под угрозой мусульманского нашествия. И потому мы с некоторым удивлением читаем письмо от 11 сентября 1098 г., адресованное папе вождями 1-го Крестового похода после взятия Антиохии.

«Мы одержали победу над турками и язычниками, но мы не можем покончить с еретиками – греками и армянами, сирийцами и яковитами. Потому мы настоятельно просим нашего возлюбленного отца… викария Святого Петра, приехать и воссесть на его кафедре (то есть в Антиохии), а мы, ваши послушные сыны, готовы свершить правое дело. И тогда, какие бы ереси ни встретились на нашем пути, они будут вырваны с корнем и уничтожены вашей властью и нашей силой».

Странное заявление от тех, кто отправился спасать восточное христианство! В то время как монофизиты были официально признаны еретиками, таковыми вряд ли можно было назвать верующих православной греческой церкви Византии. Хотя отношения между Римом и Константинополем прервались с середины XI в. и так и не были восстановлены, византийская церковь не считалась еретической.

Джошуа Правер - Королевство крестоносцев

Москва, Центрполиграф, 2019

ISBN: 978-5-9524-5382-1

Джошуа Правер - Королевство крестоносцев - Оглавление

Предисловие

Глава 1. Канун 1-го Крестового похода

Глава 2. Крестовый поход

Глава 3. Завоевание и установление новой власти

Глава 4. Иерусалимское королевство

Глава 5. Завоеванные земли и народы, их населяющие

Глава 6. Завоеватели

Глава 7. Власть монарха

Глава 8. Система управления

Глава 9. Маноры – управление на местном уровне

Глава 10. Церковь

Глава 11 «Священная география» святой земли

Глава 12. Восточные церкви

Глава 13. Евреи

Глава 14. Духовно-рыцарские ордена

Глава 15. Фортификационные сооружения и военное искусство

Глава 16. Экономика и торговля

Глава 17. Искусство

Глава 18. Наследие эпохи

Джошуа Правер - Королевство крестоносцев - Предисловие