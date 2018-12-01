Сильвестр Сиропул был представителем того же (последнего) поколения византийцев, что и св. Марк Эфесский, Виссарион Никейский, Георгий-Геннадий Схоларий и Иоанн Евгении. Он стал свидетелем последних десятилетий византийской истории, участником Флорентийского собора (который и описал в своих «Воспоминаниях»), был в Константинополе во время его захвата турками, а в последующем принимал участие в восстановлении церковной жизни при туркократии.

Он родился до 1400 г. в Константинополе и умер там же в 1464 г. Большую часть своего служения в Патриархии он являлся диаконом, великим экклезиархом и дикеофилаком, и как раз в последнем качестве был членом православной делегации на Ферраро-Флорентийском соборе, где и подписал его орос. После возвращения из Италии в Византию Сиропул присоединился к православному сопротивлению во главе с Марком Эфесским и, чуть позднее, Геннадием Схоларием. Его «Воспоминания» о Соборе были написаны, скорее всего, вскоре после 1443 г., а их вторая редакция была произведена около 1461 г. После падения Империи ему довелось стать третьим Патриархом Константинополя с именем Софроний, после Геннадия Схолария и Исидора. Годы его правления — 1462-1464.

Сильвестр Сиропул - Воспоминания о Ферраро-Флорентийском соборе (1438-1439)

Санкт-Петербург: «Издательство Олега Абышко»; «Университетская книга — СПб», 2010. — 352 с.

ISBN 978-5-903525-49-2

Сильвестр Сиропул - Воспоминания о Ферраро-Флорентийском соборе (1438-1439) - Содержание

Диакон Александр Занемонец. Предисловие

Часть II. Воспоминание второе

Часть III. Воспоминание третье

Часть IV. Воспоминание четвертое

Часть V. Воспоминание пятое

Часть VI. Воспоминание шестое

Часть VII. Воспоминание седьмое

Часть VIII. Воспоминание восьмое

Часть IX. Воспоминание девятое

Часть X. Воспоминание десятое

Часть XI. Воспоминание одиннадцатое

Часть XII. Воспоминание двенадцатое

Список сокращений

Именной указатель

Географический указатель

Сильвестр Сиропул - Воспоминания о Ферраро-Флорентийском соборе (1438-1439) - После Собора

Создание оппозиции происходило постепенно. Важнейшим было то обстоятельство, что Константинопольская кафедра, после смерти Патриарха Иосифа во Флоренции еще до подписания ороса, все еще оставалась без предстоятеля. Византийская делегация вернулась в столицу 1 февраля 1440 г., а Патриарх был избран лишь в мае того же года. Кто будет избран Патриархом, и каким будет его отношение к подписанной унии, оставалось решающим вопросом. Патриархом был избран митрополит Кизический Митрофан. Отношение к нему Сиропула было двойственным: «Митрополит Кизический кир Митрофан от юного возраста был известен добрым монашеским житием и стремлением к добродетельной жизни, в чем себя хорошо зарекомендовал. Он ото всех стяжал славу, и все почитали и уважали его как благоговейного, божественного и достойного мужа. Но после смерти Патриарха ему нашептали некоторые из императорских родственников, и он стал тешиться мыслью о восшествии на патриаршее место, еще будучи во Флоренции, и, таким образом, предвкушал императорское повеление». Митрофан оставался Константинопольским Патриархом три года (1440-1443), и для этого времени была характерна своего рода политика осторожного выжидания. С одной стороны, Марк Эфесский был отправлен императором в ссылку, но Флорентийский орос официально не был провозглашен в Софии Константинопольской. Патриарх Митрофан во всем следовал за позицией императора, а тот ждал, последует ли западная помощь против турок как результат объединения. А Рим, со своей стороны, ждал последовательного внедрения унии в Восточной церкви. При этом многие из византийских архиереев уже успели заявить о том, что они подписали орос под давлением, и теперь отказываются от своей подписи под решениями Собора. Таким образом, позиция властей оставалась пассивно униатской, коль скоро флорентийские решения не были отвергнуты, а антиуниатская оппозиция не имела возглавителя.

В конце 1442 — начале 1443 г. из заключения вышел Марк Эфесский, и антиуниаты обрели лидера. Широкая дискуссия по вопросу Флорентийской унии развернулась уже после смерти Патриарха Митрофана 1 августа 1443 г., когда Патриаршая кафедра вновь оказалась вдовствующей. Тогда же был, наконец, устроен долгожданный крестовый походпротив турок, закончившийся неудачей под Варной 10 ноября 1444 г. Летом 1445 г. умер от рака Марк Эфесский, на смертном одре завещавший продолжение своего дела Георгию Схоларию. А в 1445 г. Патриархом был избран Григорий Мамма, остававшийся на этом посту вплоть до своего отъезда в Рим в 1451 г. Этот «второй этап» рецепции Флорентийской унии в Византии (1444-1451 гг.) оказался наиболее богатым с точки зрения количества текстов, написанных «за» или «против» унии. С августа 1444 г. по ноябрь 1445 г. в Константинополе состоялось 15 богословских дискуссий по поводу унии между православными и католиками. Дискуссии проходили в присутствии императора и всего высшего общества. Если основным вдохновителем православных был Марк Эфесский, то само бремя дискуссий легло, в первую очередь, на Георгия Схолария с православной стороны, и на епископа Бартоломео Лапаччи (за спиной которого находился папский легат кардинал Кондульмаро) — с католической.

Судя по всему, к этим годам —1444-1445 — относится написание Сиропулом «Воспоминаний» о Флорентийском соборе. В это же время он, должно быть, особенно сблизился со Схоларием. По крайней мере, наиболее важные рукописи Схолария, переписанные рукой Сиропула, относятся ко второй половине 40-х гг. В начале 50-х гг. Сиропул был одним из вождей православной оппозиции и являлся членом Ιερά Σύναξις (Священного Синаксиса) — своего рода «синода» православного сопротивления. Его имя стоит под обращением Синаксиса к гуситам, подписанным 8 января 1452 г. Оставшись в Константинополе, Сиропул оказался в Городе и во время его захвата турками.