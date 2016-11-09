Борис Успенский - Гентский алтарь Яна ван Эйка

Книга посвящена анализу одного произведения Яна ван Эйка — так называемого Гентского алтаря — и в конечном итоге призвана ответить на вопросы: как следует читать это произведение? Какие элементы художественной структуры релевантны для его восприятия?

Помимо Гентского алтаря, к рассмотрению в той или иной степени привлекаются и другие произведения ван Эйка, так же как и произведения его современников. Изложение основных положений настоящей работы в ряде случаев потребовало дополнительной аргументации и связанных с ней разысканий по тем или иным более специальным или частным вопросам.Такого рода аргументация вынесена в примечания и экскурсы. Эти многочисленные отступления необходимы для понимания позиции автора по соответствующим вопросам, а также для более углубленного рассмотрения проблем, которые лишь в общем виде затронуты в основном тексте. Вместе с тем, ознакомление с ними не обязательно при чтении книги — они рассчитаны на заинтересованного читателя или же читателя-специалиста.