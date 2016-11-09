Борис Успенский - Гентский алтарь Яна ван Эйка

Успенский - Гентский алтарь Яна ван Эйка
Книга посвящена анализу одного произведения Яна ван Эйка — так называемого Гентского алтаря — и в конечном итоге призвана ответить на вопросы: как следует читать это произведение? Какие элементы художественной структуры релевантны для его восприятия?
Помимо Гентского алтаря, к рассмотрению в той или иной степени привлекаются и другие произведения ван Эйка, так же как и произведения его современников. Изложение основных положений настоящей работы в ряде случаев потребовало дополнительной аргументации и связанных с ней разысканий по тем или иным более специальным или частным вопросам.Такого рода аргументация вынесена в примечания и экскурсы. Эти многочисленные отступления необходимы для понимания позиции автора по соответствующим вопросам, а также для более углубленного рассмотрения проблем, которые лишь в общем виде затронуты в основном тексте. Вместе с тем, ознакомление с ними не обязательно при чтении книги — они рассчитаны на заинтересованного читателя или же читателя-специалиста.
Гентский алтарь — одно из самых известных произведений нидерландского ренессансного искусства. Вместе с тем это, несомненно, наиболее известное произведение Яна ван Эйка (ок. 1395 — 1441). Этот грандиозный полиптих (1) находится в кафедральном соборе города Гента (Бельгия). В настоящее время собор посвящен св. Бавону [St. Bavon], патрону города (+ ок. 655 г.). Необходимо отметить (это важно для последующего изложения), что ранее он был посвящен другому святому — Иоанну Крестителю; именно Иоанн Креститель и был главным патроном Гента во время создания Гентского алтаря (2).
На алтаре обозначено, что он был завершен 6 мая 1432 г., но подлинность данной надписи, которая представлена от лица либо художника (Яна ван Эйка), либо донатора, т. е. заказчика алтаря (Йооса Вейта), может вызывать сомнение [1]: не исключено, что она была сделана третьим лицом, и притом значительно позже обозначенной на ней даты [2]. Существует мнение, что Гентский алтарь был завершен лишь в 1435 г., когда перед ним было учреждено ежедневное богослужение [3]; во всяком случае 1435 год может служить terminus ad quem при определении даты создания алтаря.
В той же надписи сообщается, что наряду с Яном ван Эйком в работе над Гентским алтарем принимал участие и его старший брат Губерт (ок. 1370 — 1426). Сомнения, которые вызывает данная надпись, могут распространяться и на это сообщение. Некоторые исследователи склонны вообще отрицать какое бы то ни было участие Губерта ван Эйка (о котором, к сожалению, очень мало известно) в этой работе [4], другие считают, что он в той или иной степени был к ней причастен — на первоначальной стадии. Степень его предполагаемого участия определяется тем, когда была начата работа над алтарем, но на этот счет нет однозначного мнения.
Как бы ни решался этот вопрос (который служит предметом продолжающейся дискуссии), он по существу не актуален для настоящей работы. В самом деле, вопрос этот имеет отношение скорее к истории произведения, нежели к анализу его композиции, которая является основным объектом нашего исследования. Мы исходим из того, что Гентский алтарь представляет собой законченное произведение [5]: окончательную форму придал ему, несомненно, Ян ван Эйк. Поэтому в дальнейшем изложении мы будем говорить о Гентском алтаре — с той или иной степенью условности — как о произведении одного художника, а именно, Яна ван Эйка.
(1) Вышина ок. 375 см, ширина в открытом состоянии ок. 520 см, в закрытом состоянии — ок. 260 см, т. е. вдвое меньше. См.: Dhanens, 1980, с. 374; здесь указаны также размеры каждой из панелей, составляющих изображение (ср. еще: Van Puyvelde, 1947, с. 12; Coremans & Janssens de Bisthoven, 1948, с. 43-44).
Мы говорим о полиптихе, хотя то, что мы видим сегодня, можно было бы определить как триптих. В 1951 г. панели, составляющие Гент-ский алтарь, были скреплены бронзовыми рамами, боковые створки оказались соединены друг с другом, и таким образом полиптих фактически был превращен в триптих (см.: Dhanens, 1973, с. 137).
(2) См.: Dhanens, 1973, с. 19, 41, 89, 131. В 1540 г. по распоряжению императора Карла V приходская церковь Иоанна Крестителя была передана аббатству Св. Бавона, и с этого времени ее патроном является св. Бавон. В 1559-1561 гг. в связи с учреждением Гентской епархии церковь Св. Ба-вона становится кафедральным собором города. Именно учреждение епархии, наряду с переименованием собора, по-видимому, способствовало тому, что Иоанн Креститель перестал восприниматься как патрон города.
[1] Надпись представляет собой катрен, написанный леонинским гекзаметром. Вот ее текст:
PICTOR HUBERTUS ЕЕУСК. MAIOR QUO NEMO REPERTUS
INCEPIT. PONDUS. QUE JOHANNES ARTE SECUNDUS
FRATER PERFECIT. JUDOCI VIJD PRECE FRETUS
VERSU SEXTA MAI. VOS COLLOCAT ACTA TUERI.
(Dhanens, 1980, с. 81, 374; см. фотовоспроизведение: Coremans & Janssens de Bisthoven, 1948, с. 209; Van Puyvelde, 1947, с. 87; Dhanens, 1973, с. 26, илл. 9).
Перевод: «Начал [работу] художник Губертус ван Эйк, лучше которого не нашлось. Довел до конца Иоганнес, брат [его], следующий в искусстве, по желанию Йодокуса Вийда; этим стихом он поручает вашему покровительству то, что было завершено 6 мая [1432 г.]». Буквы, выделенные у нас полужирным шрифтом, начертаны красным; в своей совокупности они образуют хронограмму, обозначающую '1432' — год завершения работы (M = 1000, C+C+C+L+L = 400, X+V+V+U+U = 30, I+I = 2). О Йодокусе Вийде (Йоосе Вейте), субсидировавшем работу над Гентским алтарем, будет сказано ниже (см. Гл. III и V наст. работы).
Несколько иначе читает латинский текст Э. Панофский (Panofsky, I, с. 206): вместо frater perfecit — frater perfunctus. О различных чтениях данной надписи см. вообще: Herzner, 1995, с. 166-169.
[2] См.: Dhanens, 1980, с. 82; Herzner, 1995, с. 10-13, 165-180 (в последней работе надпись датируется второй половиной XVI в.).
[3] См. Herzner, 1995, с. 177; De Vos, 1999, с. 39 (примеч. 2). Ср.: Dhanens, 1965, с. 89-93 (вклад донаторов, предусматривающий совершение ежедневной мессы перед алтарем, датированный 13 мая 1435 г.); см. также ниже, Гл. V.
[4] См. особенно: Herzner, 1995, с. 131-151.
[5] Иначе — на наш взгляд, неубедительно — полагал в свое время Э. Панофский (Panofsky, I, с. 208-209, 217 и с. 443-444, примеч. 3 к с. 208). См. в этой связи: Pacht, 1994, с. 123-124, а также с. 127 и 135-136.
Борис Успенский - Гентский алтарь Яна ван Эйка - Композиция произведения - Божественная и человеческая перспектива
М.: Индрик, 2009. — 208 с., ил.
ISBN 978-5-91674-061-5
Борис Успенский - Гентский алтарь Яна ван Эйка - Композиция произведения - Божественная и человеческая перспектива - Содержание
От автора
Глава I. Вводные замечания
§ 1. Предварительные сведения
§ 2. Постановка проблемы
Глава II. Открытый алтарь: Противопоставление небесного и земного как противопоставление внутренней и внешней зрительной позиции
§ 1. Основные темы открытого алтаря
§ 2. Сцена поклонения Агнцу: смена зрительных позиций
§ 3. Псевдодеисусная композиция: внутренняя зрительная позиция
§ 4. Святые отшельники и паломники, праведные судьи и воины Христовы: внешняя зрительная позиция
Глава III. Закрытый алтарь: Противопоставление небесного и земного как противопоставление по степени условности образа
§ 1. Молитва донаторов: фигуры людей и фигуры святых
§ 2. Сцена Благовещения: контаминация небесного и земного
§ 3. Диалог Девы и Архангела
Глава IV. Адам и Ева: стилистическая гетерогенность их изображения
Глава V. Итоги
Экскурсы
Экскурс I. К интерпретации изображения Бога в Гентском алтаре (к с. 17)
Экскурс II. Семиотика письма в надписях на картинах ван Эйка (к с. 26)
Экскурс III. Совмещение внешней и внутренней перспективы (некоторые параллели к Гентскому алтарю) (к с. 32)
Экскурс IV. Зеркальное отражение как способ представления пространства у ван Эйка и других фламандских живописцев XV в. (к с. 33)
Экскурс V. «Правое» и «левое» в древнейших описаниях Гентского алтаря (к с. 34)
Экскурс VI. Связь изображения с движением зрителя (некоторые параллели к Гентскому алтарю) (к с. 47)
Экскурс VII. Изображение речи в картине: перевернутые написания (некоторые параллели к Гентскому алтарю) (к с. 65)
Экскурс VIII. «Оживающая статуя» на внешних створках алтаря во фламандском искусстве XV в. (некоторые параллели к Гентскому алтарю) (к с. 72)
Цитируемая литература
Указатели
Имена художников
Местонахождения произведений искусства
Список иллюстраций
Цветные иллюстрации
Черно-белые иллюстрации
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