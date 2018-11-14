Выход этой книги в серии исторических трудов издательства Оксфордского университета и тот факт, что подавляющее большинство ее авторов — английские ученые, свидетельствуют о росте интереса историков Великобритании к крестовым походам. В начале 1950-х годов этой темой занимались не более шести историков, и только двое из них преподавали в университетах. А уже к 1990 году члены «Общества изучения крестовых походов» преподавали на двадцати девяти исторических факультетах университетов и колледж ей Великобритании.

Растущее внимание британских ученых к крестовым походам можно объяснить непреходящ им увлечением общества Востоком вообще, а также огромной популярностью «Истории крестовых походов» сэра Стивена Рансимена и заслуженной доброй репутацией организации «Скорая помощь св. Иоанна», провозглашающей себя преемственницей средневековых рыцарей-госпитальеров (иоаннитов).

Настоящее издание рассматривает движение крестоносцев в самых равных аспектах. Описываются идеи апологетов, пропагандистов, трубадуров й поэтов, мировоззрение самих участников крестовых походов, отношение мусульман к христианской священной войне. Уделяется серьезное внимание и практическим — юридическим, финансовым, организационным — вопросам, которые приходилось решать вдохновителям походов. Несколько глав посвящены западным поселениям в восточном Средиземноморье, основанным крестоносцами. Кроме того, в книге уделено немало страниц искусству и архитектуре, созданным крестоносцами, а также военно-монашеским орденам. Не обойдена вниманием и тема поздних крестовых походов, включая и историю военно-монашеских орденов в ХVI-ХVIII веках. И в заключение хотелось бы отметить, что в этом издании впервые поднимается вопрос о сохранении идей и образов эпохи крестовых походов в XIX и XX веках.

Джонатан Райли-Смит - История крестовых походов

Серия «Экспресс»

Москва: КРОНПРЕСС, 1998 г. — 495 с.

ISBN 5-232-00859-5

Джонатан Райли-Смит - История крестовых походов – Содержание

Предисловие. Джонатан Райли-Смит

Глава 1. ИЗУЧЕНИЕ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ. Джонатан Райли-Смит

Глава 2. ИСТОКИ. Маркус Булл

Глава 3. КРЕСТОНОСНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 1096-1274. Саймон Ллойд

Глава 4. УМОНАСТРОЕНИЯ КРЕСТОНОСЦЕВ, ИДУЩИХ НА ВОСТОК, 1095-1300. Джонатан Райли-Смит

Глава 5. ПЕСНИ. Майкл Ратледж

Глава 6. ЛАТИНСКИЙ ВОСТК. 1098-1291. Джонатан Филлипс

Глава 7. ИСКУССТВО ЛАТИНСКОГО ВОСТОКА. 1098-1291. Ярослав Фолда

Глава 8. АРХИТЕКТУРА ЛАТИНСКОГО ВОСТОКА. 1098-1571. Денис Прингл

Глава 9. ВОЕННО-МОНАШЕСКИЕ ОРДЕНА. 1120-1312. Алан Фори

Глава 10. ИСЛАМ И КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ. 1096-1699. Роберт Ирвин

Глава 11. КРЕСТОНОСНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 1274-1700. Норман Хаусли

Глава 12. ЛАТИНСКИЙ ВОСТОК. 1291-1669. Питер Эдбери

Глава 13. ВОЕННО-МОНАШЕСКИЕ ОРДЕНА. 1312-1798. Энтони Латрел

Глава 14. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ КАК ИСТОЧНИК ТЕМ И ОБРАЗОВ В ИСКУССТВЕ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ XIX И XX ВЕКОВ. Элизабет Сиберри

Глава 15. ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ. Джонатан Райли-Смит

Хронология

Дополнительное чтение

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Джонатан Райли-Смит - История крестовых походов - Предисловие

18-25 ноября 1095 года в Клермоне (южная Франция) под председательством папы Урбана II состоялся церковный собор. После закрытия официальной части 27 ноября на поле около города, под открытым небом перед огромной толпой клириков и мирян разных сословий папа произнес пламенную проповедь, в которой призвал франкских рыцарей дать обет освободить христиан от мусульманского ига и отвоевать у неверных Гроб Господень в Иерусалиме. Фульхерий Шартрский включил в хронику «Иерусалимская история» («Деяния франков, совершивших паломничество в Иерусалим») часть речи Урбана II. Позволим себе привести оттуда обширную цитату: «О, сыны Божьи, поелику мы [уже] обещали Господу установить у себя мир прочнее обычного и еще добросовестнее блюсти права Церкви, есть и другое, Божье и ваше, дело, стоящее превыше прочих, на которое вам следует... обратить свои доблесть и отвагу. Именно необходимо, чтобы вы как можно быстрее поспешили на выручку вашим братьям, проживающим на Востоке, о чем они уже не раз вас просили. Ибо в пределы Романии вторглось и обрушилось на них... персидское племя турок...

Занимая все больше и больше христианских земель, они семикратно одолевали христиан в сражениях, многих поубивали и позабирали в полон, разрушили церкви, опустошили царство Богово. И если будете долго пребывать в бездействии, верным придется пострадать еще более. И вот об этом-то деле прошу и умоляю вас, глашатаев Христовых, — и не я, а Господь, — чтобы вы увещевали со всей возможной настойчивостью людей всякого звания, как конных, так и пеших, как богатых, так и бедных, позаботиться об оказании всяческой поддержки христианам и об изгнании этого негодного народа из пределов наших [т.е. христианских] земель. Я говорю [это] присутствующим, поручаю сообщить отсутствующим, — так повелевает Христос. Если кто, отправившись туда, окончит свое житие, пораженный смертью, будь то на сухом пути, или на море, или же в сражении против язычников, отныне да отпускаются ему грехи. Я обещаю это тем, кто пойдет в поход, ибо наделен такой милостью самим Господом. О, какой позор, если бы столь презренное, недостойное, отвратительное племя, служащее дьявольским силам, одолело бы народ, проникнутый верою во всемогущество Божье... О, каким срамом покроет вас сам Господь, если вы не поможете тем, кто исповедует веру христианскую, подобно нам ... пусть выступят против неверных, пусть двинутся на бой, давно уже достойный того, чтобы быть начатым ... Те, кто намерен отправиться в поход, пусть не медлят, но, оставив собственное достояние и собрав необходимые средства, пусть с окончанием зимы в следующую же весну горячо устремятся по стезе Господней».

А в хронике Роберта Реймсского приводятся и такие слова папы: «Особенно же пусть побуждает вас святой Гроб Господень ... гроб, которым ныне владеют нечестивые, и Святые Места, которые ими подло оскверняются и постыдно нечестием их мараются ... Иерусалим — это пуп земли, край плодоноснейший по сравнению с другими, земля эта — словно второй рай. Ее прославил Искупитель рода человеческого своим приходом, украсил ее своими деяниями, освятил страданием, искупил смертью, увековечил погребением. И этот-то царственный град... ныне находится в полонеу своих врагов и уничтожается народами, не ведающими Господа. Он...жаждет освобождения, он не прекращает молить о том, чтобы вы пришли ему на выручку». Как только были произнесены последние слова проповеди, вперед выступил Адемар Монтейский, епископ Ле-Пюи (который позже будет назначен папским легатом в первом крестовом походе), и первым принял крест под крики толпы «Так хочет Бог!» Папа же, услышав эти крики, по свидетельству Роберта Реймсского, сказал: «Дражайшие братья... если бы не Господь Бог, который присутствовал в ваших помыслах, не раздался бы единодушный глас ваш, и хотя он исходил из множества уст, но источник его был единым. Пусть же этот клич станет для вас воинским сигналом, ибо слово это произнесено Богом...

И тот, кто возымеет в душе намерение двинуться в это святое паломничество, и даст обет Богу, и принесет Ему себя в живую, святую и весьма угодную жертву, пусть носит изображение креста Господня на челе или на груди. Тот же, кто пожелает, дав обет, вернуться [снять обет], пусть поместит это изображение на спине промеж лопаток...» Хотя очевидцы описали это событие не сразу, а много лет спустя и на их рассказ, безусловно, повлияли последующие успехи этого начинания, все равно остается впечатление, что тогда был разыгран хорошо поставленный спектакль, где все действия главных актеров и реакция толпы были тщательно продуманы.