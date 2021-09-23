Православие и проблемы биоэтики - Сборник работ
Формирование биоэтического знания на основах христианской этики — важная задача нашей Церкви. Биоэтика как гуманитарная дисциплина возникла в ответ на достижения в сфере биомедицинской науки и технологий, которыми отмечены последние десятилетия. Многие из них исцеляют и побеждают болезни человека, но в то же время многие новые технологии — от репродуктивных технологий и «суррогатной» беременности, до «поддерживаемого самоубийства» и генной инженерии — обрекают общество в нравственном плане на движение вниз по наклонной плоскости.
Достижения в области редактирования генома человека в ближайшей перспективе обещают людям не только возможность перепровотировать себя, но также и проектировать будущие поколения, и, тем самым, выйти из под биологических ограничений собственной природы и обрести над ней практически полный контроль. Таким образом, перед человечеством открывается соблазн достижения постчеловеческого псевдорайского состояния без Бога и тех духовно-нравственных ограничений, которые обусловлены Его образом, лежащим в фундаменте духовно-телесной природы человека. Сегодня секулярная мысль отчаянно ищет выход из тупика смерти, в который она зашла, провозгласив устами Ф. Ницше «смерть Бога». Альтерната- вой «воскресению мертвых и жизни будущего века» (Символ веры) в трансгуманизме провозглашается технологическое «обожение» человека с перспективой достижения неопределенно долгой, искусственно поддерживаемой жизни.
Одновременно в мире постепенно складывается утилитарно-инструментальное отношение к человеческой жизни, которое проявляется как в повсеместной легализации абортов, так и в отношении в репродуктивных клиниках к человеческому эмбриону, как к расходному материалу. В современной России, количество абортов приняло угрожающий для демографического суверенитета страны характер, а в понятийный аппарат репродуктологов прочно вошло понятие «избыточные эмбрионы».
Как относиться к подобным достижениям с точки зрения христианской этики и как относится к ним Православная Церковь? На какие критерии должны опираться профессиональные медицинские работники, миряне и священники, в тех морально неоднозначных ситуациях, когда необходимо сделать выбор, принять решение о лечении? Как защититься от деструктивного воздействия некоторых новых биомедицинских технологий на личность врача и пациента? Каковы ответы Церкви на сложившийся и непрестанно расширяющийся комплекс таких этических проблем современной биомедицины, как:
- этические проблемы, связанные с созданием новых биомедицинских технологий и их применением;
- малая изученность данных технологий, применение их вне рамок правового регулирования в современной медико- этической теории и практике на фоне возрастающего снижения этического сознания врачей, ученых медиков, медицинского персонала;
- нравственная девиация и коммерциализация современной медицины и биомедицинского знания;
- этические проблемы современных «партнерских» взаимоотношений врача и пациента;
- потеря, обесценивание достоинства личности человека.
Православие и проблемы биоэтики - Сборник работ
Под ред. И.В. Силуяновой. Коллектив авторов: Аксёнов И.В., Богданова Н.В., Введенская Е.В., Кондратьев Ф.В., Пищикова Л.Е., Попова О.В., Пронин М.А., Силуянова И.В.
Москва: 2020 г. - 172 с.
ISBN 978-5-903720-22-4
Православие и проблемы биоэтики - Сборник работ – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
I. ТРАНСГУМАНИЗМ — ИДЕОЛОГИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЛИБЕРАЛИЗМА
- Метаморфоза гуманизма в трансгуманизм
- Проблема человека в трансгуманизме
- Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «Постчеловечество в трансгуманизме» 37
II. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
- Феномен духовно-нравственного регресса в прогрессе репродуктивных технологий
- О существенности межличностных отношений при зачатии нового человека или ответ на тезисы документа комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию «Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения»
- Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «О вспомогательных репродуктивных технологиях»
III. «БЛАГИЕ» ЦЕЛИ И АМОРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЭВТАНАЗИИ
- Православно-этические аспекты эвтаназии
- Быть или не быть: цивилизация перед лицом смерти
- Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «О «вечной» актуальности эвтаназии»
VI. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
- Этические вопросы редактирования генома человека
- Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «О редактировании генома человека» 1
V. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ В РОССИИ
- Генетическая паспортизация россиян: о чем стоит задуматься каждому
- Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «О генетической паспортизации граждан РФ»
V.I ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТНОШЕНИЯ К СТАРОСТИ, СТАРИКАМ И ПАЦИЕНТАМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
- Старость должна стать светлым этапом жизни
- Этические проблемы отношения к людям старшего возраста
- Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «Об этическом кодексе в отношении пожилых»
VII. О ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЭТИКА» ЮНЕСКО
- Рецензия на проект программы ЮНЕСКО «Биоэтика и права человека»
- Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «О распространении в России Программы по биоэтике ЮНЕСКО»
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