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Православие и проблемы биоэтики - Сборник работ

Православие и проблемы биоэтики - Сборник работ
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Eco-Theology
Формирование биоэтического знания на основах христианской этики — важная задача нашей Церкви. Биоэтика как гуманитарная дисциплина возникла в ответ на достижения в сфере биомедицинской науки и технологий, которыми отмечены последние десятилетия. Многие из них исцеляют и побеждают болезни человека, но в то же время многие новые технологии — от репродуктивных технологий и «суррогатной» беременности, до «поддерживаемого самоубийства» и генной инженерии — обрекают общество в нравственном плане на движение вниз по наклонной плоскости.
Достижения в области редактирования генома человека в ближайшей перспективе обещают людям не только возможность перепровотировать себя, но также и проектировать будущие поколения, и, тем самым, выйти из под биологических ограничений собственной природы и обрести над ней практически полный контроль. Таким образом, перед человечеством открывается соблазн достижения постчеловеческого псевдорайского состояния без Бога и тех духовно-нравственных ограничений, которые обусловлены Его образом, лежащим в фундаменте духовно-телесной природы человека. Сегодня секулярная мысль отчаянно ищет выход из тупика смерти, в который она зашла, провозгласив устами Ф. Ницше «смерть Бога». Альтерната- вой «воскресению мертвых и жизни будущего века» (Символ веры) в трансгуманизме провозглашается технологическое «обожение» человека с перспективой достижения неопределенно долгой, искусственно поддерживаемой жизни.
Одновременно в мире постепенно складывается утилитарно-инструментальное отношение к человеческой жизни, которое проявляется как в повсеместной легализации абортов, так и в отношении в репродуктивных клиниках к человеческому эмбриону, как к расходному материалу. В современной России, количество абортов приняло угрожающий для демографического суверенитета страны характер, а в понятийный аппарат репродуктологов прочно вошло понятие «избыточные эмбрионы».
Как относиться к подобным достижениям с точки зрения христианской этики и как относится к ним Православная Церковь? На какие критерии должны опираться профессиональные медицинские работники, миряне и священники, в тех морально неоднозначных ситуациях, когда необходимо сделать выбор, принять решение о лечении? Как защититься от деструктивного воздействия некоторых новых биомедицинских технологий на личность врача и пациента? Каковы ответы Церкви на сложившийся и непрестанно расширяющийся комплекс таких этических проблем современной биомедицины, как:
  • этические проблемы, связанные с созданием новых биомедицинских технологий и их применением;
  • малая изученность данных технологий, применение их вне рамок правового регулирования в современной медико- этической теории и практике на фоне возрастающего снижения этического сознания врачей, ученых медиков, медицинского персонала;
  • нравственная девиация и коммерциализация современной медицины и биомедицинского знания;
  • этические проблемы современных «партнерских» взаимоотношений врача и пациента;
  • потеря, обесценивание достоинства личности человека.

Православие и проблемы биоэтики - Сборник работ

Под ред. И.В. Силуяновой. Коллектив авторов: Аксёнов И.В., Богданова Н.В., Введенская Е.В., Кондратьев Ф.В., Пищикова Л.Е., Попова О.В., Пронин М.А., Силуянова И.В.
Москва: 2020 г. - 172 с.
ISBN 978-5-903720-22-4

Православие и проблемы биоэтики - Сборник работ – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
I. ТРАНСГУМАНИЗМ — ИДЕОЛОГИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЛИБЕРАЛИЗМА
  • Метаморфоза гуманизма в трансгуманизм
  • Проблема человека в трансгуманизме
  • Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «Постчеловечество в трансгуманизме» 37
II. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
  • Феномен духовно-нравственного регресса в прогрессе репродуктивных технологий
  • О существенности межличностных отношений при зачатии нового человека или ответ на тезисы документа комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию «Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения»
  • Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «О вспомогательных репродуктивных технологиях»
III. «БЛАГИЕ» ЦЕЛИ И АМОРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЭВТАНАЗИИ
  • Православно-этические аспекты эвтаназии
  • Быть или не быть: цивилизация перед лицом смерти
  • Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «О «вечной» актуальности эвтаназии»
VI. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
  • Этические вопросы редактирования генома человека
  • Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «О редактировании генома человека» 1
V. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ В РОССИИ
  • Генетическая паспортизация россиян: о чем стоит задуматься каждому
  • Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «О генетической паспортизации граждан РФ»
V.I ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТНОШЕНИЯ К СТАРОСТИ, СТАРИКАМ И ПАЦИЕНТАМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
  • Старость должна стать светлым этапом жизни
  • Этические проблемы отношения к людям старшего возраста
  • Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «Об этическом кодексе в отношении пожилых»
VII. О ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЭТИКА» ЮНЕСКО
  • Рецензия на проект программы ЮНЕСКО «Биоэтика и права человека»
  • Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «О распространении в России Программы по биоэтике ЮНЕСКО»
Views 454
Rating 4.9 / 5
Added 23.09.2021
Author brat Warden
Rate this publication:
4.9/5 (4)

Comments (1 comment)

E
ekspert111 4 years ago

Спасибо

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