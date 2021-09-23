Православие и проблемы биоэтики - Сборник работ

Формирование биоэтического знания на основах христианской этики — важная задача нашей Церкви. Биоэтика как гуманитарная дисциплина возникла в ответ на достижения в сфере биомедицинской науки и технологий, которыми отмечены последние десятилетия. Многие из них исцеляют и побеждают болезни человека, но в то же время многие новые технологии — от репродуктивных технологий и «суррогатной» беременности, до «поддерживаемого самоубийства» и генной инженерии — обрекают общество в нравственном плане на движение вниз по наклонной плоскости.

Достижения в области редактирования генома человека в ближайшей перспективе обещают людям не только возможность перепровотировать себя, но также и проектировать будущие поколения, и, тем самым, выйти из под биологических ограничений собственной природы и обрести над ней практически полный контроль. Таким образом, перед человечеством открывается соблазн достижения постчеловеческого псевдорайского состояния без Бога и тех духовно-нравственных ограничений, которые обусловлены Его образом, лежащим в фундаменте духовно-телесной природы человека. Сегодня секулярная мысль отчаянно ищет выход из тупика смерти, в который она зашла, провозгласив устами Ф. Ницше «смерть Бога». Альтерната- вой «воскресению мертвых и жизни будущего века» (Символ веры) в трансгуманизме провозглашается технологическое «обожение» человека с перспективой достижения неопределенно долгой, искусственно поддерживаемой жизни.

Одновременно в мире постепенно складывается утилитарно-инструментальное отношение к человеческой жизни, которое проявляется как в повсеместной легализации абортов, так и в отношении в репродуктивных клиниках к человеческому эмбриону, как к расходному материалу. В современной России, количество абортов приняло угрожающий для демографического суверенитета страны характер, а в понятийный аппарат репродуктологов прочно вошло понятие «избыточные эмбрионы».

Как относиться к подобным достижениям с точки зрения христианской этики и как относится к ним Православная Церковь? На какие критерии должны опираться профессиональные медицинские работники, миряне и священники, в тех морально неоднозначных ситуациях, когда необходимо сделать выбор, принять решение о лечении? Как защититься от деструктивного воздействия некоторых новых биомедицинских технологий на личность врача и пациента? Каковы ответы Церкви на сложившийся и непрестанно расширяющийся комплекс таких этических проблем современной биомедицины, как:

этические проблемы, связанные с созданием новых биомедицинских технологий и их применением;

малая изученность данных технологий, применение их вне рамок правового регулирования в современной медико- этической теории и практике на фоне возрастающего снижения этического сознания врачей, ученых медиков, медицинского персонала;

нравственная девиация и коммерциализация современной медицины и биомедицинского знания;

этические проблемы современных «партнерских» взаимоотношений врача и пациента;

потеря, обесценивание достоинства личности человека.

Православие и проблемы биоэтики - Сборник работ

Под ред. И.В. Силуяновой. Коллектив авторов: Аксёнов И.В., Богданова Н.В., Введенская Е.В., Кондратьев Ф.В., Пищикова Л.Е., Попова О.В., Пронин М.А., Силуянова И.В.

Москва: 2020 г. - 172 с.

ISBN 978-5-903720-22-4

Православие и проблемы биоэтики - Сборник работ – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. ТРАНСГУМАНИЗМ — ИДЕОЛОГИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

Метаморфоза гуманизма в трансгуманизм

Проблема человека в трансгуманизме

Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «Постчеловечество в трансгуманизме» 37

II. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Феномен духовно-нравственного регресса в прогрессе репродуктивных технологий

О существенности межличностных отношений при зачатии нового человека или ответ на тезисы документа комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию «Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения»

Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «О вспомогательных репродуктивных технологиях»

III. «БЛАГИЕ» ЦЕЛИ И АМОРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЭВТАНАЗИИ

Православно-этические аспекты эвтаназии

Быть или не быть: цивилизация перед лицом смерти

Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «О «вечной» актуальности эвтаназии»

VI. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Этические вопросы редактирования генома человека

Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «О редактировании генома человека» 1

V. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ В РОССИИ

Генетическая паспортизация россиян: о чем стоит задуматься каждому

Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «О генетической паспортизации граждан РФ»

V.I ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТНОШЕНИЯ К СТАРОСТИ, СТАРИКАМ И ПАЦИЕНТАМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Старость должна стать светлым этапом жизни

Этические проблемы отношения к людям старшего возраста

Заявление Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви «Об этическом кодексе в отношении пожилых»

VII. О ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЭТИКА» ЮНЕСКО