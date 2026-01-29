Человек есть по замыслу Бога существо богоподобное, и потому его нормальная жизнь возможна не иначе, как в общении с Богом, чтобы достигнуть своего истинного назначения и вечного блаженства.

История грехопадения Адама и Евы повлияла на все последующее развитие человечества. Принципиальное значение грехопадения наших прародителей заключалось прежде всего в том, что человек перенес центр своей жизни и деятельности с Бога на самого себя. Созданный Богом человек сознательно и свободно решился вместо воли Божией поставить свою волю началом своей жизнедеятельности, самого себя и свою самость сделать центром существующего мира и целью своей жизни. Общение человека с Богом стало для первого в результате грехопадения не радостным удовлетворением его внутренних потребностей, а внешним долгом, страшным и мучительным, отягощенным боязнью подвергнуться наказанию в виде лишений и страданий. В результате грехопадения предназначение человека должным образом не осуществляется, и главной причиной этого являются страсти, которые сообщают ложное, превратное направление жизнедеятельности человека. Без очищения от страстей душа не врачуется от греховных недугов.

Преодоление страсти аскетическими и психологическими методами

Общество правосл. психологов С.-Петербурга памяти свт. Феофана Затворника

М.: Изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2014.— 351 с.

ISBN 978-5-7789-0284-8

Преодоление страсти аскетическими и психологическими методами – Содержание

Вступление

Раздел I Страсть чревоугодия и ее преодоление

Раздел II Страсть блуда и ее преодоление

Раздел III Страсть сребролюбия и ее преодоление

Раздел IV Страсть гнева, состояние агрессии и их преодоление

Раздел V Страсть печали, состояние тревоги и их преодоление

Раздел VI Страсть уныния, состояние депрессии и их преодоление

Раздел VII Страсть тщеславия, истерия и их преодоление

Раздел VIII Страсть гордыни и ее преодоление

Заключение

Преодоление страсти аскетическими и психологическими методами. Заключение

Святые отцы говорили, что корень всех страстей — самолюбие. Самолюбие порождает самовозношение, от которого происходят гордость и тщеславие; своекорыстие, приводящее к гневу, унынию и печали; и чувственность, порождающую чрево­угодие и блуд [см.: 3, с. 14]. У человека есть два противоположных начала — эгоизм и любовь к Богу и ближним. Человек, подверженный страсти, возводит эгоизм в верховный принцип жизни, свое «я» считает мерою всех вещей. Как понять, что такое самолюбие? Любовь к себе? Но любить себя можно по-разному: желать себе спасения для жизни вечной; холить и лелеять свое тело; тешить и ничем не утруждать себя...

В заповеди Возлюби ближнего своего, как самого себя (ср.: Лев.19:18) имеется в виду, что каждому человеку естественна любовь к себе. Естественно любить свое естество, то есть сохранять и охранять себя как бытие, как жизнь. Для этого в нас заложен инстинкт самосохранения, инстинкт охраны своей жизни, охраны своей плоти как условия жизни, биологического носителя «меня». Инстинкт — это программа поведения, которая действует автономно, без нашего сознания: инстинктивно мы отдергиваем руку, когда горячо, инстинктивно не дышим, когда ныряем в глубину, и т. д.

О такой ли любви к себе говорили святые отцы? Скорее всего, под самолюбием они подразумевали любовь и защиту своей самости. Любление своей самости — в русской ментальности — это себялюбие. Себялюбие ведет в никуда, оборачивается слепой ненавистью против всех и вся. Множество слов в русском языке, касающихся человеческих качеств и начинающихся с корня сам, носят нравственно негативный оттенок («самоволие», «самоугождение», «самолюбие»...). Если перевести на психологический язык понятие самости, то оно окажется ближе всего к понятию «эго» = «я сам» (хотя в психологии тоже нет однозначного определения «эго»). Если «эго» — понятие психологическое, то производное от «эго» — «эгоизм» — уже понятие нравственное (себе, себя...). Есть в психологии и понятие эгоцентризма как умственной установки видения себя центром мира, что свойственно детской стадии развития. Для сохранения жизни плоти необходимо удовлетворять физиологические потребности в пище, тепле, одежде, и это нормально. Но когда мы эту биологическую потребность превращаем в психологическую — не только поесть, чтобы удовлетворить голод, но побольше, вкусненького, чтобы получить удовольствие, то это уже удовлетворение душевной, психологической потребности в удовольствии — гедонизм (вспомним, святые отцы писали, что после грехопадения единое чувство распалось на страдание и удовольствие). Для усиления удовольствия развивается кулинарное искусство, а когда еда становится культом, возникает грех — страсть чревоугодия. То есть страсть — это когда нарушена мера. Страсть — это действие, несогласное с природой, с естеством. Добродетель воздержания — это когда человек может управлять собой, своим состоянием, то есть держать «эго» в узде.