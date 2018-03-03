Пророчества святых отцов о последних днях

Действительно, начало премудрости есть страх Господень. Тот и мудрец, кто боится Господа. А кто боится Бога, тот соблюдает все заповеди Его, вполне творит волю Его и исполняет всякое слово Его.

Итак, приобрети страх Божий, возлюби вразумление и мудрость, и облобызай ее, и увенчает тебя венцом жизни.

Страх Божий есть верх всех знаний: где нет его, там не найдешь ничего доброго.

Путь Господень — первый путь; им шествуют мудрые, а кто не этим путем ходит, тот блуждает в неисходных бедствиях.

Мудрые никогда не отступают от слова Божия, потому что оно источник благ, изливающийся из учений его.

Возлюби страх Божий и шествуй путем его непреткновенно, тогда обретешь стези жизни, которые приведут тебя в Небесное Царство.

Преподобный Ефрем Сирин – Страшный суд. Слова избранные о Втором Пришествии Христовом, кончине мира, антихристе и Страшном суде

Серия «Пророчества святых отцов о последних днях»

Москва: Церковно-историческое общество, 2017 г. — 431 с.

ISBN 978-5-9909150-6-0

Преподобный Ефрем Сирин – Страшный суд. Слова избранные о Втором Пришествии Христовом, кончине мира, антихристе и Страшном суде - Содержание

Архиепископ Аверкий (Таушев) Чему учит нас великий проповедник покаяния?

Преподобный Ефрем Сирин

На Пришествие Господне, первое

На Пришествие Господне, второе

О Втором Господнем Пришествии и о покаянии

Слово о покаянии, о будущем Суде, об удалении от обращения с женщинам и о роскошной жизни

О страхе Божием и последнем Суде

О терпении, о кончине века и Втором Пришествии. О прилежном чтении Божественных Писаний и пользе безмолвия

Размышление о Страшном Суде

Слово на Второе Пришествие Господа нашего Иисуса Христа

Слово на Пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие антихристово

Слово на честный и животворящий Крест и на Второе Пришествие Господа, а также о любви и милостыне

Слово о Всеобщем Воскресении, о покаянии и любви, о Втором Пришествии Господа нашего Иисуса Христа

Слово о Втором Пришествии Господа нашего Иисуса Христа

Слово о покаянии, Суде и разлучении души с телом

Слово о Суде и Воскресении

Слово о Суде и о умилении

О непослушных и о воскресении, о страхе Божием и о будущем Суде

Размышление о Воскресении и о Суде

О бренности настоящей жизни, о будущем Суде и воздаянии

На слова: «два будета на селе...» (Мф. 24, 40)

Слово умилительное

О воскресении мертвых

День общего Воскресения

От издателей

Преподобный Ефрем Сирин – Страшный суд. Слова избранные о Втором Пришествии Христовом, кончине мира, антихристе и Страшном суде - Архиепископ Аверкий (Таушев) Чему учит нас великий проповедник покаяния?

«Час присно провидя суда, рыдал eси горько, Ефреме, яко любобезмолвный, делателен же был eси в делах учитель, преподобне, темже отче всемирный, ленивыя воздвизаеши к покаянию».

(Кондак преп. Ефрему Сирину).

Такими словами Святая Церковь прославляет великого проповедника покаяния — преподобного и богоносного отца нашего Ефрема Сирина, имя которого так тесно связано с Великим постом и память которого празднуется всегда незадолго до наступления Великого поста — 28 января (ст. ст.).

Кто не знает умилительной молитвы преп. Ефрема: «Господи и Владыко живота моего...», без которой невозможно представить себе великопостного богослужения? Но мало кто из современных мирян знает, что и другие письменные творения преподобного Ефрема — его изумительные по силе глубокого покаянного чувства вдохновенные назидательные поучения включены Святой Церковью в круг великопостного богослужения, в виде особых, положенных уставом, «чтений». Наряду с Великим покаянным каноном преподобного Андрея Критского и эти дивные поучения преподобного Ефрема (которые — увы! — вовсе не читаются теперь в приходских храмах) таковы, что «и самую жесточайшую душу довольны умягчити и к бодрости благой воздвигнута» (Синаксарь четвертка 5-й седмицы поста). Многоплодовитый духовный писатель и проповедник преподобный Ефрем Сирин оставил после себя множество замечательных и разнообразных по содержанию письменных творений, высоко оцененных Святой Церковью.

Соотечественники наименовали его «пророком сирским», но слава его вскоре распространилась далеко за пределами его отечества во всей Вселенской Церкви, великим отцом и учителем которой он стал на все последующие времена.

Блаженный Иероним пишет о нем: «Ефрем, диакон одесский, достиг такой славы, что в некоторых церквах сочинения его читаются публично после Священного Писания». «Прославлять мне надобно того, — говорит святитель Григорий Нисский, — кто в устах всех христиан — Ефрема Сирина, того Ефрема, которого жизнь и наставления сияют в целом мире». Блаженный Феодорит не иначе называет преподобного Ефрема, как «чудным Ефремом», а святитель Феофан — «великим Ефремом». Творения преподобного Ефрема — истолковательные, догматические и песнопевческие — показывают в нем и глубокое знание Священного Писания и обширную ученость.

Но более всего прославился преподобный Ефрем, как учитель христианской жизни и, в частности, как проповедник сокрушения сердечного. По свидетельству нашего выдающегося церковного историка архиепископа Филарета Черниговского, «сочинения последнего рода составляют именную печать души преподобного Ефрема и вместе его славу на все века». Святитель Григорий Нисский говорит, что «плакать для Ефрема было то же, что для других дышать воздухом, — день и ночь лились у него слезы».