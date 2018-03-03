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Ефрем Сирин – Страшный суд

Преподобный Ефрем Сирин – Страшный суд. Слова избранные о Втором Пришествии Христовом, кончине мира, антихристе и Страшном суде
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Eschatology, Homiletics
Пророчества святых отцов о последних днях
Действительно, начало премудрости есть страх Господень. Тот и мудрец, кто боится Господа. А кто боится Бога, тот соблюдает все заповеди Его, вполне творит волю Его и исполняет всякое слово Его.
Итак, приобрети страх Божий, возлюби вразумление и мудрость, и облобызай ее, и увенчает тебя венцом жизни.
Страх Божий есть верх всех знаний: где нет его, там не найдешь ничего доброго.
Путь Господень — первый путь; им шествуют мудрые, а кто не этим путем ходит, тот блуждает в неисходных бедствиях.
Мудрые никогда не отступают от слова Божия, потому что оно источник благ, изливающийся из учений его.
Возлюби страх Божий и шествуй путем его непреткновенно, тогда обретешь стези жизни, которые приведут тебя в Небесное Царство.

Преподобный Ефрем Сирин – Страшный суд. Слова избранные о Втором Пришествии Христовом, кончине мира, антихристе и Страшном суде

Серия «Пророчества святых отцов о последних днях»
Москва: Церковно-историческое общество, 2017 г. — 431 с.
ISBN 978-5-9909150-6-0

Преподобный Ефрем Сирин – Страшный суд. Слова избранные о Втором Пришествии Христовом, кончине мира, антихристе и Страшном суде - Содержание

  • Архиепископ Аверкий (Таушев) Чему учит нас великий проповедник покаяния?
  • Преподобный Ефрем Сирин
  • На Пришествие Господне, первое
  • На Пришествие Господне, второе
  • О Втором Господнем Пришествии и о покаянии
  • Слово о покаянии, о будущем Суде, об удалении от обращения с женщинам и о роскошной жизни
  • О страхе Божием и последнем Суде
  • О терпении, о кончине века и Втором Пришествии. О прилежном чтении Божественных Писаний и пользе безмолвия
  • Размышление о Страшном Суде
  • Слово на Второе Пришествие Господа нашего Иисуса Христа
  • Слово на Пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие антихристово
  • Слово на честный и животворящий Крест и на Второе Пришествие Господа, а также о любви и милостыне
  • Слово о Всеобщем Воскресении, о покаянии и любви, о Втором Пришествии Господа нашего Иисуса Христа
  • Слово о Втором Пришествии Господа нашего Иисуса Христа
  • Слово о покаянии, Суде и разлучении души с телом
  • Слово о Суде и Воскресении
  • Слово о Суде и о умилении
  • О непослушных и о воскресении, о страхе Божием и о будущем Суде
  • Размышление о Воскресении и о Суде
  • О бренности настоящей жизни, о будущем Суде и воздаянии
  • На слова: «два будета на селе...» (Мф. 24, 40)
  • Слово умилительное
  • О воскресении мертвых
  • День общего Воскресения
  • От издателей

Преподобный Ефрем Сирин – Страшный суд. Слова избранные о Втором Пришествии Христовом, кончине мира, антихристе и Страшном суде - Архиепископ Аверкий (Таушев) Чему учит нас великий проповедник покаяния?

«Час присно провидя суда, рыдал eси горько, Ефреме, яко любобезмолвный, делателен же был eси в делах учитель, преподобне, темже отче всемирный, ленивыя воздвизаеши к покаянию».
(Кондак преп. Ефрему Сирину).
Такими словами Святая Церковь прославляет великого проповедника покаяния — преподобного и богоносного отца нашего Ефрема Сирина, имя которого так тесно связано с Великим постом и память которого празднуется всегда незадолго до наступления Великого поста — 28 января (ст. ст.).
Кто не знает умилительной молитвы преп. Ефрема: «Господи и Владыко живота моего...», без которой невозможно представить себе великопостного богослужения? Но мало кто из современных мирян знает, что и другие письменные творения преподобного Ефрема — его изумительные по силе глубокого покаянного чувства вдохновенные назидательные поучения включены Святой Церковью в круг великопостного богослужения, в виде особых, положенных уставом, «чтений». Наряду с Великим покаянным каноном преподобного Андрея Критского и эти дивные поучения преподобного Ефрема (которые — увы! — вовсе не читаются теперь в приходских храмах) таковы, что «и самую жесточайшую душу довольны умягчити и к бодрости благой воздвигнута» (Синаксарь четвертка 5-й седмицы поста). Многоплодовитый духовный писатель и проповедник преподобный Ефрем Сирин оставил после себя множество замечательных и разнообразных по содержанию письменных творений, высоко оцененных Святой Церковью.
Соотечественники наименовали его «пророком сирским», но слава его вскоре распространилась далеко за пределами его отечества во всей Вселенской Церкви, великим отцом и учителем которой он стал на все последующие времена.
Блаженный Иероним пишет о нем: «Ефрем, диакон одесский, достиг такой славы, что в некоторых церквах сочинения его читаются публично после Священного Писания». «Прославлять мне надобно того, — говорит святитель Григорий Нисский, — кто в устах всех христиан — Ефрема Сирина, того Ефрема, которого жизнь и наставления сияют в целом мире». Блаженный Феодорит не иначе называет преподобного Ефрема, как «чудным Ефремом», а святитель Феофан — «великим Ефремом». Творения преподобного Ефрема — истолковательные, догматические и песнопевческие — показывают в нем и глубокое знание Священного Писания и обширную ученость.
Но более всего прославился преподобный Ефрем, как учитель христианской жизни и, в частности, как проповедник сокрушения сердечного. По свидетельству нашего выдающегося церковного историка архиепископа Филарета Черниговского, «сочинения последнего рода составляют именную печать души преподобного Ефрема и вместе его славу на все века». Святитель Григорий Нисский говорит, что «плакать для Ефрема было то же, что для других дышать воздухом, — день и ночь лились у него слезы».
Views 2 016
Rating 4.2 / 5
Added 03.03.2018
Author brat Oleksiy
Rate this publication:
4.2/5 (6)

Comments (1 comment)

Y
yuniy 3 years ago

Благодарю!

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