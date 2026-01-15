Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе - том 7 - ПСТСО -7

«Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, монашествующих богодухновенное удобрение, Феодоре премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим», – возносит хвалу в тропаре преп. Феодору Церковь за его деятельность и подвиги. Известно, что деятельность преп. Феодора Студита, как церковно-общественная, так и литературная, была широка и разнообразна.

По словам исследователя творчества преп. Феодора Студита А. П. Доброклонского, преп. Феодор «служил душой оппозиционной партии, боровшейся за свободу Церкви от деспотизма государственной власти, стоял во главе православных в борьбе за иконопочитание и церковный обряд, нередко выступал как учитель-моралист и даже был главой ригористической партии, ратовавшей за точное соблюдение евангельских заповедей и церковных правил; он был реформатором расстроенного монашеского жития и в особенности реорганизатором Студийского монастыря, который впоследствии играл большую роль в церковно-общественной и культурной жизни Византии, и даже не одной Византии; он был церковным канонистом, писателем и творцом церковных песнопений».

Предлагаемый читателю том, пожалуй, в большей степени, чем два предыдущих, отражает все грани церковной и общественной деятельности преп. Феодора. И первое место в томе, как по порядку, так и по объему, занимает эпистолярное наследие этого святого отца.

Преподобный Феодор Студит - Творения - Том 3 - Письма - Творения гимнографические - Эпиграммы - Слова

Сибирская Благозвонница

Объем: 1470 стр., 8 иллюстраций

ISBN: 978-5-91362-577-9

Преподобный Феодор Студит - Творения - Том 3 - Письма - Творения гимнографические - Эпиграммы - Слова - Содержание

Предисловие к третьему тому Творений преподобного Феодора Студита

Преподобного отца нашего и исповедника Феодора, игумена Студийского, письма к разным лицам

Книга первая

Книга вторая

Книга третья

Книга четвертая

Творения гимнографические

Творения преподобного Феодора Студита в Триоди Постной

[PG. T. 99. Col. 1768] Канон победный

Творения преподобного Феодора Студита в Октоихе

Творения преподобного Феодора Студита в службах Минеи

Гимны (кондаки) из «Священного собрания» Ж. Б. Питры

Эпиграммы

1. О мощах святых мучеников

2. К келье нашего отца [настоятеля]

Эпиграммы, обращенные к монахам (3-29)

Эпиграммы, посвященные святым иконам (30–39)

Эпиграммы, посвященные церкви Пресвятой Богородицы (40–41)

Эпиграммы, посвященные [различным] частям церкви св. Иоанна Крестителя в Студийском монастыре (42–46)

Эпиграммы, посвященные святому Кресту (47–60)

Эпиграммы, посвященные святым (61–84)

Эпиграммы, посвященные храмам (85–91)

Эпиграммы, написанные по заказу других лиц (92–93)

Разное (94-123)

Слова

PG. T. 96. Col. 680] Слово на Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

[PL. T 67. Col. 448] Преподобного отца нашего и исповедника Феодора Студита похвальное слово на третье обретение Честной главы святого Предтечи

Его же (то есть Феодора, игумена Студийского) слово о перенесении из Самофракии в Сигриану священных мощей святейшего чудотворца отца нашего Феофана

[PG. T 99. Col. 1693] Иже во святых отца нашего Феодора Студита научение годичное Студийского монастыря

Слово на Субботу Акафиста

Приложение

Преподобный Навкратий, исповедник и игумен Студийский

На принесение и положение мощей преподобного отца нашего и исповедника Феодора, а там же и поминание в конце Слова о положении обретенных мощей преподобного отца нашего Иосифа, Бывшего архиепископом Фессалоникийским

Церковнославянское житие св. исповедника Фаддея, ученика преподобного Феодора Студита

[PG. T. 105. Col. 864] Житие блаженного отца нашего и исповедника Николая, игумена чтимой обители Студийской

[PG. T 99. Col. 1849] О Тарасии и Никифоре, святых патриархах (О студийском расколе)

Сокращения

Примечания

Преподобный Феодор Студит - Творения - Том 3 - Письма - Творения гимнографические - Эпиграммы - Слова - Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

1. Ныне светло празднует тварь, принимая новое небо – Деву. Родилась на земле Дева – одушевленный чертог Царя Небесного. Произошла на свет Отроковица, сияющая светлее солнечных лучей. Из бесплодной воссиял Младенец – священнейший храм девства. Кто не поспешит на праздник? Кто не принесет праздничных даров, приятных Деве? Самый лучший дар у тех, которые ведут девственную жизнь, есть нетление, у супругов – воздержание, у богатых – щедрость, у бедных – благодарность, у начальников – кротость, у царей – правосудие, у священников – преподобие, у всех – справедливость во всем. А когда принесены такие дары и с ними соединено празднование, то приидите – взыграем от радости, воспоем благодарственные песни, вместе с Давидом возрадуемся Господеви, воскликнем Богу Спасителю нашему (Пс. 94:1). Творцу всего устроен храм для принятия Его [Col. 681]; Создателю-Слову приготовлен гостеприимный дом; для Солнца правды (Мал. 4:2) распростерто светлое облако; одевающему небо облаками (Пс146:8) сделана основа боготканной одежды; соединяющему с временами времена и лета показан брачный чертог.

2. Ликуйте, девы, ибо ныне день рождения Девы. Взыграйте, матери, ибо Дева есть плод матери. Бесплодные жены, будьте благодушны, взирая на Ту, Которая прежде была бесплодною, а потом родила Божественного Младенца. И отроковицы да не оставляют ликования, празднуя рождение Той, Которая одна есть венец и Царица отроковиц. Вострубите трубою на холмех, возгласите на высоких, проповедите во Иерусалиме, как заповедуется нам чрез Осию (Ос. 5:8). Да возрадуется Давид-Богоотец; да возвеселится Исаия – главный между пророками; первый – потому что из чресл его, сообразно с клятвенным обещанием, происходит Царица, от Которой плод его Бог обещал посадить на престоле его (Пс. 131:11); последний – потому что исполнилось пророчество его: изыдет жезл из корене Иессеова, и цвет от корене его взыдет (Ис. 11:1). Дева есть жезл, из которого произошел вечный цвет – неискусобрачный Христос.