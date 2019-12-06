Экземплярский Василий Ильич - Жизнь и Свет - Богословские беседы

Второй период открывается докладом в КРФО «К вопросу об отношении нравственности к политике» (1905), позже изданном в виде статьи. Голос богослова приобретает общественное звучание. Социальнонравственный аспект христианства находится в центре его размышлений. Экземплярский говорит тут о совершенно нехристианской грубой силе, которая присутствует в отношениях между государствами, считающими себя вполне христианскими. Полемический с общепринятой точкой зрения в Церкви характер носит работа «Несколько мыслей по поводу защиты смертной казни в русской богословской науке последнего времени» (1907). В работе «Памяти Н.Н. Неплюева» (1909) богослов высоко оценивает общественную деятельность человека, взаимоотношения которого с церковными властями складывались далеко не безоблачно. Везде Экземплярский с болью указывает на ту нравственную глухоту, которую допускают отдельные богословы и церковные деятели, оправдывая мирскую неправду. Последней из этого цикла можно назвать уже упоминавшуюся злосчастную статью о Льве Толстом, послужившую поводом к его исключению из КДА.

Первый период - по сути дела ученический, когда Экземплярский только вступает на путь самостоятельных богословских рассуждений. Сюда относятся работы, написанные до 1905 года во время учебы и преподавания в КДА. Наиболее значительная из них - магистерская диссертация «Библейское и святоотеческое учение о сущности священства» (ныне переиздана в Киеве издательством «Пролог»). Это серьезный, кропотливо составленный богословский труд, который, однако, написан по принятым в то время диссертационным канонам, и в нем не видно еще в полной мере подлинного литературного лица Экземплярского.

Книгу составили заметки, собранные в толстой рукописной тетради. Они написаны почерком З.В. Баккалинской - она, видимо под диктовку, записала частные лекции-беседы В.И. Экземплярского, произнесенные им в 1927-1929 годах. После его смерти Баккалинская уехала в Чехословакию, где жила ее семья. Оттуда тетрадь попала в 1979 году в Польшу и долго ждала часа своей публикации. Материалы к этой книге любезно предоставлены нам прот. Генрихом Папроцким (Польша) и сотрудниками киевского РФО. Впервые они были опубликованы в Киеве в ныне возрожденном журнале «Христианская мысль». В качестве приложения мы помещаем и статью «Идеалы жизни», в оригинале представлявшую собой отдельную тетрадь (46 с.), примыкавшую, очевидно, к сборнику «Жизнь и свет». Теперь эти замечательные беседы предлагаются широкому читателю. Они продолжают российские публикации работ В.И. Экземплярского: «Старчество», «Тайна страданий и христианство»4. Кстати, в последней книжке были опубликованы и две из представленных ниже работ Экземплярского - правда, без всяких хронологических указаний.

Христианство не напрасно называется религией Богосыновства. Это не только символический образ, но и подлинная, реальная правда жизни. Никаких мотивов для творения, кроме любви Отца, мы не знаем и не предполагаем. Человек страдает, и страдает много. Зло и страдания твари - всегда есть тайна. Но кто же из нас настолько чист от скверны, чтобы не считать себя самого ответственным за это зло и страдания? Можно обвинять и Бога, пока Он не оправдает Свои дела, можно и судить Его судом человеческим. Но этот суд имеет великий закон - Болъши сея любви никтоже иматъ, да кто душу свою положит за други своя1. Судите и себя и Бога по этому закону, и вы оправдаете Бога, Который Сына Своего Единородного отдал за нас, и будете благодарить, славословить Бога всегда, даже в скорби и горе. Я не Бог и не отец, но если я был бы Тем или другим, то мне кажется, что ни один грех, ни одно преступление, ни одна хула не могли бы так до самого конца сделать невозможным радость общения, как это холодное, недоступное благодарной отзывчивости сердце.

Простить можно все, ибо любовь все покрывает, но что делать, если нет ответного чувства любви, необходимым признаком которой является благодарность любящему за его любовь. Здесь и Всемогущий ничего сделать не может, ибо это - царство свободы. Не буду говорить о грехе диавола, хотя мне и чудится, что если бы капля благодарности Богу была в его сердце, то он был бы спасен.

Но остановитесь на практике Церкви. Нет ни одного греха, который бы мешал ей молиться за усопших. Только самоубийц Церковь лишает права быть погребенными по христианскому обряду и отказывается принимать приношения для поминовения их за литургией. И это неизбежно, если, конечно, рассуждать принципиально, а не конкретно, когда чуть ли не все самоубийцы являются душевнобольными, а потому и не вполне ответственными за свои действия. Самоубийство не есть грех в смысле нарушения какой-либо заповеди Бога, но оно горестнее всякого греха, оно есть реальное отвержение Бога, сознательный отказ от Его любви, пренебрежительное возвращение Ему того дара жизни, который Отец дал человеку как самое ценное проявление своей любви.