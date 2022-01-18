Рождение Христа возвещается миру как великая радость. Архангел Гавриил сначала является к священнику Захарии, когда тот кадит у алтаря, и объявляет ему о том, что его жена Елизавета родит сына, который станет предтечей Мессии. «...И будет тебе радость и веселие, — говорит ему Гавриил, — и многие о рождении его возрадуются» (Лк. 1:14). И Гавриила же посылает Бог к Деве Марии с похожим известием. Мария же ответила Архангелу: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем» (Лк. 1:46-47). Ибо Ее Сын станет Самим Мессией «и наречется Сыном Всевышнего», Которому Бог даст «престол Давида, отца Его», и Он «будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лк. 1:32-33). И Ангел Господень возвещает всему миру о рождении Иисуса: «...я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» (Лк. 2:10).

«...и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:7-14).

Церковные службы Зимней Пасхи полны радости о появлении Мессии. «Радуйся, Благодатная!» — приветствует Марию Ангел, и радость эта сообщается всем верующим.

Протопресвитер Фома Хопко - Зимняя Пасха

Перевод: E. Ю. Дорман

М.: ГРАНАТ, 2022. - 256 с.

ISBN 978-5-906456-52-6

Также издание:

Москва, Паломник, 2005

Перевод с английского Елены Дорман

ISBN 5-88060-038-6

Протопресвитер Фома Хопко - Зимняя Пасха - Содержание

1. ЗИМНЯЯ ПАСХА

2. ПОЙДИ И ПОСМОТРИ

3. ПРЕДОБРАЖЕНИЕ БЛАГОВОЛЕНИЯ БОЖИЯ

4. ХРАМЫ БОГА ЖИВОГО

5. «ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ - СЛАВИТЕ!»

6. ДЕНЬ ПАМЯТИ ПЕРВОАПОСТОЛА АНДРЕЯ

7. «ВИДЯ НЕ ВИДЯТ»

8. ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

9. ЗАЧАТИЕ ПРАВЕДНОЙ АННОЮ ПРЕСВЯТЙ БОГОРОДИЦЫ

10. ПРЕПОДОБНЫЙ ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙ

11. ЗИМНЯЯ ПАСХА ОТЦА АЛЕКСАНДРА

12. ДАНИИЛ И ТРИ ОТРОКА

13. ВЕРА ТРЕХ ОТРОКОВ

14. НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ОТЕЦ

15. ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

16. РОДОСЛОВИЕ ИИСУСА ХРИСТА

17. «ПРЕДПРАЗДНУИМ, ЛЮДИЕ!»

18. «ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ ПАДШИЙ ВОЗСТАВИТИ ОБРАЗ»

19. «ДРЕВО ЖИВОТА ПРОЦВЕТЕ»

20. ДВА ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА

21. «СТРАНСТВИЯ ВЛАДЫЧНЯ И БЕЗСМЕРТНЫЯ ТРАПЕЗЫ НАСЛАДИМСЯ»

22. «ЧТО ТЕБЕ ПРИНЕСЕМ, ХРИСТЕ?»

23. ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ

24. «НА ЗЕМЛИ МИР, В ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ»

25. С НАМИ БОГ!

26. СОЛНЦЕ ПРАВДЫ

27. ПРИСНОДЕВА МАРИЯ

28. ЗЛАТО, СМИРНА И ЛИВАН

29. КРОВЬ МУЧЕНИКОВ

30. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

31. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

32. ЯВЛЕНИЕ ТРОИЦЫ

33. РЕКА ИОРДАН

34. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

35. ЯВИЛАСЬ БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ

36. НАИБОЛЬШИЙ ИЗ РОЖДЕННЫХ ЖЕНАМИ

37. ТРИ СВЯТИТЕЛЯ

38. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

39. ОЧИЩЕНИЕ ДЕВЫ МАРИИ

40. ВИДЕЛИ ОЧИ МОИ СПАСЕНИЕ ТВОЕ

Протопресвитер Фома Хопко - Зимняя Пасха - Река Иордан

Реке Иордан в Библии отведено весьма значительное место. Еще до того, как в ней принял крещение Иисус Христов, обетованный Мессия, эта река уже имела для Израиля очень важное значение. Иордан течет вдоль Палестины, и для израильского народа пересечь Иордан означало попасть в «Землю Обетованную», «текущую молоком и медом», войти в исполнение обещания Божия, в место, где Бог будет жить со Своим народом, постоянно благословляя его Своим присутствием. В Новом Завете, который есть духовное и мистическое исполнение Завета Ветхого, перейти Иордан означает войти в Царство Божие, испытать полноту жизни века грядущего. Тот факт, что Моисей не получил благословения перейти Иордан, стал символом того, что Закон сам по себе не мог спасти ни Израиль, ни мир. Перейти Иордан смог Иисус (что буквально означает «спаситель») Навин, который и ввел народ израильский в Землю Обетованную, таким образом предобразив спасительные действия нового Иисуса, Мессии, заключившего с народом завет благодати. Реке Иордан в Библии отведено весьма значительное место. Еще до того, как в ней принял крещение Иисус Христов, обетованный Мессия, эта река уже имела для Израиля очень важное значение. Иордан течет вдоль Палестины, и для израильского народа пересечь Иордан означало попасть в «Землю Обетованную», «текущую молоком и медом», войти в исполнение обещания Божия, в место, где Бог будет жить со Своим народом, постоянно благословляя его Своим присутствием. В Новом Завете, который есть духовное и мистическое исполнение Завета Ветхого, перейти Иордан означает войти в Царство Божие, испытать полноту жизни века грядущего. Тот факт, что Моисей не получил благословения перейти Иордан, стал символом того, что Закон сам по себе не мог спасти ни Израиль, ни мир. Перейти Иордан смог Иисус (что буквально означает «спаситель») Навин, который и ввел народ израильский в Землю Обетованную, таким образом предобразив спасительные действия нового Иисуса, Мессии, заключившего с народом завет благодати.

«По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым» (Нав. 1:1-2). Когда Иисус Навин подошел к Иордану, воды расступились перед народом Божиим, впереди которого шли священники с Ковчегом Завета. И как воды Красного моря расступились, позволив Божиему народу во время его бегства из Египта перейти на другой его берег как по суше, так и при входе в Землю Обетованную река Иордан позволила народу Божиему достичь цели его путешествия. «Вот, ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами чрез Иордан; и возьмите себе двенадцать человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена; и как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, Владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною» (Нав. 3:11-13).

Господь также повелел Иисусу взять из Иордана двенадцать камней и положить их там, где прошли люди через реку, чтобы эта груда камней осталась навсегда памятником тому, что совершил Господь для народа Своего. «И сделали сыны Израилевытак, как приказал Иисус: взяли двенадцать камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там. И [другие] двенадцать камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета [Господня]. Они там и до сего дня. Священники, несшие ковчег [завета Господня], стояли среди Иордана, доколе не окончено было [Иисусом] все, что Господь повелел Иисусу сказать народу — так, как завещал Моисей Иисусу; а народ между тем поспешно переходил» (Нав. 4:8-10).

После того как израильтяне перешли на другой берег Иордана, «вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня» (Нав. 4:18). Это чудо вошло в живую память Израиля и отмечается в богослужениях народа Божиего до сих пор. Псалмы, упоминающие об этом чудесном действии Божием, поются во время празднования Богоявления, и это чудо представляется символом заключительного действия Бога, направленного на спасение всех людей через смерть и Воскресение Его Возлюбленного Сына, принявшего крещение в водах того же Иордана. «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова — из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею Его, Израиль — владением Его. Море увидело и побежало; Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежало, и <с тобок», Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод» (Пс. 113:1-8).

Воды Иордана расступились и при переходе через него Илии и Елисея, и это событие также вспоминается в богослужениях Богоявления (см.: 4 Цар. 2). И именно с берега Иордана был взят на небо Илия, чтобы в свое время возвратиться, как утверждает предание, и подготовить пришествие Мессии (см.: Мф. 17:9-13). В Иордане очистился от проказы Нееман Сириянин, и на это событие указывает Иисус как на прообраз спасения всех людей, а не только израильтян (см.: Лк. 4:27). В описании исцеления Неемана вновь подчеркивается особое значение реки Иордан.

«И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу; разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И оборотился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? а тем более, когда он сказал тебе только: "омойся, и будешь чист". И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился» (4 Цар. 5:10-14). Разве не можем мы искупаться в любой реке и стать чистыми? Бог отвечает: «Нет!» Только в Иордане, в крещении Христа очищаемся мы от всех грехов. Только Иорданом входим мы в страну живых, обетованную землю Царства Божиего. Только освященными водами Иордана навечно освящает нас Бог.