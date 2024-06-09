«Переживаемые нами годы очень трудны и очень опасны, но в конце концов победит Христос»

В нашу эпоху большинство людей образованны по-мирски и мчатся с высокой мирской скоростью. Но поскольку у них нет страха Божия (а нача́ло Прему́дрости – стра́х Госпо́день), то у них нет и тормозов, и с такой скоростью, без тормозов, они заканчивают гонку в пропасти. Люди очень озабочены трудностями и, по большей части, доведены до одурения. Они потеряли свой ориентир и мало-помалу идут к тому, что не могут контролировать самих себя. Если даже те, кто приезжает на Святую Гору, столь сильно расстроены и запутаны, столь тревожны, то подумайте, каковы другие, отдалённые от Бога, от Церкви!

Во всех государствах видишь бурю, великое смятение! Несчастный мир – да прострёт Бог Свою руку! – кипит, как скороварка. И посмотрите, что творят власть имущие! Стряпают-стряпают, бросают всё в скороварку, а она уже свистит! Скоро вылетит клапан! Я сказал одному человеку, занимающему высокую должность: «Почему вы не обращаете внимания на некоторые вещи? К чему это приведёт?» Он ответил мне: «Отче, сначала зло было малым снегом, а сейчас оно превратилось в лавину. Помочь может только чудо». Но некоторые, желая исправить положение, делают лавину зла ещё больше. Вместо того чтобы принять определённые меры в отношении образования, воспитания, исправить что-то, они делают ещё хуже. Не заботятся о том, как растопить лавину, но делают её больше. Ведь сначала снежку немного. Если он покатится вниз, под откос, то станет снежным комом. Ком, собирая снег, деревья, камни, мусор, становится всё больше и больше и – превращается в лавину. Так и зло: мало-помалу оно стало уже снежной лавиной и катится вниз. Сейчас, для того чтобы уничтожить лавину зла, требуется бомбовый удар.

– Геронда, Вы переживаете из-за всего этого?

– Ах, а из-за чего же борода моя поседела раньше времени? Мне больно дважды. Сначала, когда я что-то предвижу и кричу, чтобы мы предупредили готовящееся зло. И потом, когда на это не обращают внимания (не обязательно от пренебрежения), зло случается и меня начинают просить о помощи. Понимаю сейчас, как мучились пророки. Величайшими мучениками были пророки! Они были мучениками бо́льшими, чем все мученики, несмотря на то что не все они умерли мученическою смертью. Потому что мученики страдали недолго, тогда как пророки видели, как творится зло, и страдали постоянно. Они всё кричали-кричали, а остальные дудели в свою дуду. И когда из-за этих остальных приходил гнев Божий, то вместе с ними мучились и пророки. Но тогда, по крайней мере, ум людей был ограничен, и в силу этого они оставляли Бога и поклонялись идолам. Сегодня, когда люди оставляют Бога сознательно – совершается величайшее идолослужение.

Мы ещё не осознали того, что диавол ринулся губить творения Божии. Он устроил «панкинию», чтобы погубить мир, он пришёл в бешенство, потому что в мире начало появляться доброе беспокойство. Он разъярён, потому что знает, что действовать ему остаётся немного. Сейчас он ведёт себя как преступник, который, когда его окружают, говорит: «Не спастись мне, они меня схватят!» – и крушит всё направо и налево. Или как во время войны, когда закончатся боеприпасы, солдаты вытаскивают штык или саблю, бросаются в бой и – будь что будет! «Всё равно, – говорят, – погибать. Убьём же как можно больше врагов!» Мир горит! Вы это понимаете? Обрушилось немалое искушение. Диавол разжёг такой пожар, что даже если все пожарные соберутся вместе, то не смогут его потушить. Духовный пожар – не осталось ничего неповреждённого. Остаётся только молиться, чтобы Бог пощадил нас. Ведь когда разгорится большой пожар и пожарные уже не могут ничего сделать, то люди вынуждены будут обратиться к Богу и просить его о сильном дожде, чтобы пламя погасло. Так и с тем духовным пожаром, который раздул диавол, – нужна лишь молитва, чтобы Бог помог.

Весь мир идёт к одному. Общий развал. Нельзя сказать: «В доме немного поломано окно или ещё что-то, давай я это исправлю». Весь дом развалился. Мир стал разрушенной деревней. Положение дел уже вышло из-под контроля. Если только сверху что-то Бог сделает. Сейчас Богу работать: где отвёрткой, где пряником, где кнутом, чтобы исправить всё это. Мир имеет язву, она пожелтела и готова прорваться, но ещё недозрела. Зло дозревает, как тогда в Иерихоне, который требовалось обеззаразить, подвергнуть «дезинфекции».

Преподобный Паисий Святогорец – Слова - Том I - С болью и любовью о современном человеке

Электронное Издательство "Орфограф", 1998. – 194 с,

ISBN 978-5-9907764-1-8

Преподобный Паисий Святогорец – Слова - Том I – Содержание

От издателей

Синаксарь

Предисловие

Введение (из слов старца)

Как мучаются люди

Безопасность и беззащитность

Искания людей

В нашу эпоху не хватает живых примеров

Легко найти «сладкую горку» и покатиться по ней вниз

Бог не бросает нас на произвол судьбы

Грядут нелёгкие времена

Часть первая. О грехе и диаволе

Глава первая. О том, что грех вошёл в моду

Глава вторая. О том, что в наши дни диавол разгулялся не на шутку

Глава третья. О мирском духе

Глава четвёртая. О великом грехе несправедливости

Глава пятая. «Благослови́те, а не кляни́те…»[58]

Глава шестая. О том, что грех приносит несчастья

Часть вторая. О современной культуре

Глава первая. О Божией премудрости и окружающей среде

Глава вторая. О том, что эпоха многих удобств равняется эпохе множества проблем

Глава третья. О том, что надо сделать свою жизнь проще, дабы избавиться от душевной тревоги

Глава четвёртая. О внешнем шуме и внутреннем безмолвии

Глава пятая. О том, что многое попечение удаляет человека от Бога

Часть третья. О духе божием и духе мира сего

Глава первая. О мирском образовании и знании

Глава вторая. О рационализме нашего времени

Глава третья. Новое поколение

Глава четвёртая. О бесстыдстве и неуважении

Глава пятая. О внутреннем неустройстве людей и об их внешнем виде

Часть четвёртая. О Церкви в нашу эпоху

Глава первая. О просвещении

Глава вторая. О духовенстве и Церкви

Глава третья. О праздниках и нерабочих днях

Глава четвёртая. О православном Предании

Паисий Святогорец, преподобный – Слова - Т. 2 - Духовное пробуждение

Перевод с греч. — 3-е изд. — М. : Орфограф, 2016. — 400 с. : ил.

ISBN 978-5-9907764-2-5

Паисий Святогорец, преподобный – Слова - Т. 2 – Содержание

Предисловие

Введение (из слов старца)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЮБВИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Равнодушное поколение

ГЛАВА ВТОРАЯ. О том, что само присутствие христианина есть уже исповедание веры

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «Вся убо чиста чистым…»

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. О том, что действовать подобает с благоразумием и любовью

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. О ПОДВИЖНИЧЕСТВЕ И БЛАГОГОВЕНИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «Подвиг добрый»

ГЛАВА ВТОРАЯ. О том, как действует диавол

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. О пользе, происходящей от доброго общения

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. О том, что благоговением приводится в умиление Бог

ГЛАВА ПЯТАЯ. О том, что даяние содержит в себе Божественный кислород

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. О ДУХОВНОЙ ОТВАГЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. О знамениях времён

ГЛАВА ВТОРАЯ. О том, что жертва доставляет человеку радость

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. О том, что отвага рождается от доверия Богу

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. О том, что для человека верующего мученичество является торжеством

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕБА

ГЛАВА ПЕРВАЯ. О том, что Бог промышляет о человеке

ГЛАВА ВТОРАЯ. О вере в Бога и доверии Ему

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. О том, что Бог помогает там, где не хватает человеческих сил

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. О ДУХОВНОМ ОРУЖИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. О молитве, оружии крепком

ГЛАВА ВТОРАЯ. О том, что монастыри — это крепости Церкви

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. О глубочайшем смысле жизни

УКАЗАТЕЛИ

Указатель ссылок на Священное Писание

Именной указатель аематический указатель

Святогорец п. – Слова - Том III - Духовная борьба

Электронное Издательство "Орфограф", 2002. – 162 с.

ISBN 978-5-9907764-3-2

Святогорец п. – Слова - Том III – Содержание

Предисловие

Часть первая. О брани помыслов

Глава первая. О помыслах, добрых и злых[1]

Глава вторая. О хульных помыслах

Глава третья. О доверии помыслу

Глава четвёртая. О борьбе против помыслов

Часть вторая. О справедливости и несправедливости

Глава первая. О том, как принимать несправедливость

Глава вторая. О том, что самооправдание отгоняет от нас благодать Божию

Глава третья. О справедливости Божественной и человеческой

Часть третья. О грехе и покаянии

Глава первая. О том, что грех мучает человека

Глава вторая. О том, что необходимо попечение о совести

Глава третья. О необходимости наблюдения за собой и познания себя

Глава четвёртая. О том, что осознание нами своей греховности приводит Бога в умиление

Глава пятая. О том, что покаяние обладает великой силой

Часть четвёртая. Чёрные силы тьмы

Глава первая. О колдовстве

Глава вторая. Об одержимых нечистым духом

Глава третья. Страшные прелести

Глава четвёртая. «Прельща́юще и прелыца́еми»[119]

Часть пятая. О силе исповеди

Глава первая. О необходимости духовного руководителя

Глава вторая. О том, как правильно исповедоваться

Глава третья. О том, что духовник – это врач души

Глава четвёртая. О работе духовника над душами людей

Святогорец п. – Слова - Том IV - Семейная жизнь

Электронное Издательство "Орфограф", 2002. – 151 с.

ISBN 978-5-9907764-4-9

Святогорец п. – Слова - Том IV – Содержание

Предисловие

Юные на жизненном распутье

И семейная и монашеская жизнь благословенны

Беспокойство юных по поводу вступления на избранный путь

Мы должны помочь юным последовать своему призванию

Принятие решения о выборе жизненного пути

Учёба молодых и вступление на избранный ими путь

Главная предпосылка для правильного вступления на избранный путь – это духовная жизнь

Часть первая. Как создать крепкую семью

Глава первая. О слаженной семье

Глава вторая. О том, что терпение сохраняет семью от распада

Часть вторая. О родителях и их обязанностях

Глава первая. О рождении детей

Глава вторая. О роли матери в воспитании детей

Глава третья. Об ответственности родителей за воспитание детей

Часть третья. Дети и их обязанности

Глава первая. О детях, их радостях и их трудностях

Глава вторая. Об уважении и любви детей к родителям

Часть четвёртая. Духовная жизнь

Глава первая. О духовной жизни в семье

Глава вторая. Работа и духовная жизнь

Глава третья. О воздержании в повседневной жизни

Часть пятая. Об испытаниях в нашей жизни

Глава первая. Проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду…[82]

Глава вторая. О болезни

Глава третья. О том, что телесное увечье – это благословение Божие

Глава четвёртая. О духовных законах

Часть шестая. О смерти и будущей жизни

Глава первая. Об отношении к смерти

Глава вторая….Да не скорбите́, я́коже и про́чии не иму́щии упова́ния

Глава третья. О жизни после смерти

Святогорец п. – Слова - Том V - Страсти и добродетели

Электронное Издательство "Орфограф", 2006. – 160 с.

ISBN 978-5-9907764-5-6

Святогорец п. – Слова - Том V – Содержание

Предисловие

Раздел первый. Страсти

Часть первая. Матерь страстей – самолюбие Глава первая. О самолюбии и его последствиях Глава вторая. О свободе от рабства самолюбия

Часть вторая. Гордость – корень зла Глава первая. О том, что гордость – это генштаб страстей Глава вторая. О том, что гордость многообразна Глава третья. О последствиях гордости Глава четвёртая. О том, что необходимо нанести удар по гордости

Часть третья. Величайшая несправедливость осуждения Глава первая. «Не суди́те, да не суди́ми бу́дете»[50] Глава вторая. О том, как бороться с осуждением

Часть четвёртая. Исчадия самолюбия и гордости: зависть, гнев и печаль Глава первая. О том, что зависть ядовита Глава вторая. О том, что гнев – враг мира Божия Глава третья. О душевредной печали



Раздел второй. Добродетели

Часть первая. Добродетель всего одна, и имя ей – смирение Глава первая. «Бог смиренным даёт благодать»[100] Глава вторая. О том, как трудиться для стяжания смирения Глава третья. О том, что смирение – великая сила духовной жизни

Часть вторая. Любовь духовная Глава первая. О неисчерпаемой любви Божией и о нашей любви к нему Глава вторая. О любви к ближнему Глава третья. О любви ко всей твари

Часть третья. О благородстве и любочестии Глава первая. О том, что в благородстве сокрыто величие Божие Глава вторая. О том, что любочестие – это любовь, исполненная огромной-преогромной благодарности

Часть четвёртая. Чада любви и смирения Глава первая. О простоте и чистоте Глава вторая. О вере и уповании на Бога Глава третья. О спасительном терпении Глава четвёртая. О духовной радости Глава пятая. О том, что рассуждение – это венец добродетелей



Эпилог. О доброй обеспокоенности

Святогорец п. – Слова - Том VI - О молитве

Электронное Издательство "Орфограф", 2012. – 138 с.

ISBN 978-5-9907764-6-3

Святогорец п. – Слова - Том VI – Содержание

Предисловие

Часть первая. Об общении с Богом

Глава первая. О том, что молитва – это разговор с Богом

Глава вторая. О том, что молиться необходимо

Глава третья. О том, как молиться, чтобы Бог нас услышал

Глава четвёртая. О том, как готовиться к общению с Богом

Часть вторая. Борьба за молитву

Глава первая. О трудностях в молитве

Глава вторая. О том, что диавол ведёт брань против человека, который молится

Глава третья. О том, как согревается сердце в молитве

Глава четвёртая. «Прииди́те, поклони́мся…»

Часть третья. Пресвятая Богородица, ангелы и святые – ходатаи перед Богом и наши покровители

Глава первая. О том, что Пресвятая Богородица – наша нежная и заботливая мать

Глава вторая. Об ангеле-хранителе

Глава третья. О том, что святые – это любимые чада Божии

Часть четвёртая. «Проси́те, и да́стся вам»

Глава первая. О молитве за самих себя

Глава вторая. О молитве за других

Глава третья. О молитве за усопших

Глава четвёртая. О том, что Псалтирь – это молния, поражающая диавола

Часть пятая. Молитва Иисусова и трезвение

Глава первая. О силе молитвы Иисусовой

Глава вторая. О молитвенном делании

Глава третья. Об умном делании

Глава четвёртая. О соработничестве ума и сердца

Часть шестая. Богослужебная жизнь

Глава первая. О периодах церковного года

Глава вторая. Об общей молитве

Глава третья. Об участии в таинстве Божественной Евхаристии

Глава четвёртая. «По́йте Бо́гу на́шему, по́йте»[176]

Часть седьмая. О царстве славословия

Глава первая. О славословии Бога

Глава вторая. О царстве славословия

Глава третья. О дарах Божиих

Приложения