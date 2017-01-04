Преподобный Сергий в Париже - история Парижского Свято-Сергиевского Православного Богословского Института

Давно уже зрела мысль о подробном изложении истории нашего Свято-Сергиевского Богословского Института, который совсем недавно праздновал 80-летие своего основания в 1925 году. Мы знаем, насколько в своей истории наш Институт кровным и духовным образом связан с Русской Церковью, от которой он унаследовал все свое духовное и богословское предание. Создание Богословского Института совпало с эпохой жесточайших гонений на Русскую Церковь, приведших к полному закрытию духовных школ в России. «Существование на чужбине, — пишет а. В. Карташев, — в условиях свежей, еще беспочвенной эмиграции, без твердой материальной базы, Высшей Школы Православного Богословия — явление в своем роде единственное в истории православных церквей» [1] Именно теперь оказалось возможным, благодаря любезному предложению издателя, вернуть плоды духовного делания Свято-Сергиевского Института из рассеяния обратно в Россию. Потребовалось не меньше трех лет, чтобы собрать нужные сведения, изучить протоколы собраний, получить от преподавателей нужные статьи, биографии, библиографию, собрать фотографии всех этих десятилетий. Чудесным образом удалось найти и восстановить труд, составленный а. В. Карташевым с помощью своих сотрудников в 1950 году по случаю 25-летия основания Института. К сожалению, этот бесценный коллегиальный сборник объемом в 480 страниц не мог быть издан в свое время и до сих пор лежит в архиве Института. Мы приводим содержание этой неизданной книги в конце первой главы. Она была лишь частично воспроизведена в «Церковном Вестнике Западно-Европейского Православного Русского Экзархата» (1950. № 4 (25). С. 1—27). Мы заимствовали из этого сборника немало сведений, из коих многое было составлено самим А. В. Карташевым. Много труда стоило составление настоящего юбилейного сборника, который мы заканчиваем 80-летним периодом жизни Института в 2005 году. Ввиду крупных изменений, в настоящее время имеющих место в программах преподавания и в самой структуре Института, нам приходится почти целиком оставить в стороне историю последних трех лет Института.

[1] «Как создался Православный Богословский Институт в Париже» (Архив Богословского Института).

Преподобный Сергий в Париже - история Парижского Свято-Сергиевского Православного Богословского Института Отв. ред.: протопресвитер Б. Бобринский СПб.: ООО «Издательство «Росток», 2010. — 710 с, ил. ISBN 978-5-94668-075-2

Преподобный Сергий в Париже - история Парижского Свято-Сергиевского Православного Богословского Института - Содержание

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Предисловие. Как составлялся этот сборник In memoriam (к 25-летию Института) In memoriam (к 80-летию Института) Часть первая. ИСТОРИЯ БОГОСЛОВСКОГО ИНСТИТУТА Глава 1. Создание Свято-Сергиевского Православного Богословского Института

Глава 2. Начало занятий

Глава 3. Первые годы

Глава 4. Расцвет

Глава 5. Богословское творчество первых профессоров Института ..

Глава 6. Военное время

Глава 7. Новый творческий подъем

Глава 8. Богословский Институт сегодня

Глава 9. Послесловие

Литература о Богословском Институте

Библиография об истории Богословского Института

Издания Богословского Института Часть вторая. РЕКТОРЫ Митрополит Евлогий (Георгиевский) (1925—1946)

Митрополит Владимир (Тихоницкий) (1946)

Епископ Кассиан (Безобразов) (1946—1965)

Протопресвитер Алексий Князев (1965—1991)

Архиепископ Георгий (Вагнер) (1991—1994)

Архиепископ Сергий (Коновалов) (1994—2003)

Архиепископ Гавриил (де Вилдер) (2003—) Часть третья. ПРОФЕССОРА ПОЧИВШИЕ [f ], ЗАСЛУЖЕННЫЕ [3], ДЕЙСТВУЮЩИЕ [Д] Андроников Константин Яссеевич (1916—1997) [f]

Афанасий (Евтич), епископ (р. 1938) [з]

Афанасьев Николай, протопресвитер (1893—1966) [f]

Бобринский Борис, протопресвитер (р. 1925) [з]

Брек Иоанн, протоиерей (John Breck) (p. 1939) [д]

Булгаков Сергий, протоиерей (1871—1944) [f]

Буткевич Алексей, священник (1894—?) [f]

Ван Россум Йост (Joost van Rossum) (p. 1947) [д]

Вейдле Владимир Васильевич (1895—1979) [f]

Вениамин (Федченков), митрополит (1880—1961) [f]

Вержели Бертран (Bertrand Vergely) (p. 1953) [д]

Верховской Сергей Сергеевич (1907—?) [f]

Вышеславцев Борис Петрович (1887—1954) [f]

Гавриил (Патачи), иеромонах (Gabriel Patacsi) (1932—1983) [f]...

Глубоковский Николай Никанорович (1863—1937) [f]

Григориос (Папатомас), архимандрит (р. 1960) [д]

Дейша Софья Георгиевна (р. 1955) [з]

Евдокимов Павел Николаевич (1900—1970) [f]

Евдокия (Мещерякова), мать (1895—1977) [f]

Ельчанинов Кирилл Александрович (1923—2001) [f]

Жанлен Франсуаза (Francoise Jeanlin) (p. 1946) [д]

Зандер Лев Александрович (1893—1964) [f]

Зеньковский Василий, протопресвитер (1881—1962) [f]

Зернов Николай Михайлович (1898—1980) [f]

Ильин Владимир Николаевич (1891—1974) [f]

Иов (Гетча), архимандрит (р. 1974) [д]

Казарьян Николай (р. 1982) [д]

Карташев Антон Владимирович (1875—1960) [f]

Киприан (Керн), архимандрит (1899—1960) [f]

Клеман Оливье (Clement Olivier) (1921—2009) [f]

Ковалевский Петр Евграфович (1901—1978) [f]

Колосимо Жан-Франсуа (Jean-Francois Colosimo) (p. 1960) [д].

Ктитарев Иаков, протопресвитер (1878—1953) [f\

Куломзин Николай, протоиерей (1912—1995) [f]

Куломзина Ксения Владимировна (р. 1924) [з]

Кульман Николай Карлович (1871—1940) [f]

Лаговский Иван Аркадьевич (1889—1941) [f]

Лев (Жилле), архимандрит (Lev Gillet) [f]

Легран Жак, священник (Jacques Legrand) (1929—2005) [f]

Лосская Вероника Константиновна (р. 1931) [д]

Лосский Андрей Николаевич (р. 1953) [д]

Лосский Николай, священник (р. 1929) [д]

Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965) [f]

Лютов Павел, протоиерей (1900—1978) [f]

Мейендорф Иоанн, протопресвитер (1926—1992) [fl.

Мелия Илия, протоиерей (1915—1988) [f]

Морозов Иван Васильевич (1919—1978)[f]

Морозов Сергей Иванович (р. 1946) [з]

Мочульский Константин Васильевич (?—1948) [f]

Мунтеану Стефан (р. 1972) [д]

Недельский Владимир Климентьевич (1869—1942) [f]

Никаноров Иоасаф Всеволодович (1873—1939) [f]

Николай (Еремин), митрополит (1892—1985) [t]

Озолин Николай, протоиерей (р. 1942) [д]

Озолина Елизавета Павловна (р. 1939) [д].

Осоргин Михаил Михайлович (старший) (1887—?) [f]

Осоргин Михаил Михайлович (младший) (1920—1989) [f]

Осоргин Николай Михайлович (р. 1924) [з]

Панев Живко, священник (р. 1961) [д]

Плакида, архимандрит (Placide Deseille) (p. 1926) [з]

Секуловский Горан (р. 1978) [д]

Сове Борис Иванович (1899—1962) [f]

Спасский Феодосии Георгиевич (1897—1979) [f]

Ставру Мишель (Michel Stavrou) (p. 1960) [д]

Ставру София (Sophie Stavrou) (p. 1962) [д]

Троицкий Сергей Викторович (1878—1972) [f]

Федотов Георгий Петрович (1886—1951) [f]

Фириллас Андрей, протоиерей (Andre Fyrillas) (p. 1930) [з]

Флоровский Георгий, протоиерей (1893—1979) [f]

Чаушеску Жиль-Жереми (Jilles-Jeremie Ceausescu) (p. 1960) [д]...

Чернокрак Николай, протоиерей (р. 1951) [д]

Четвериков Иван Пименович (1880—1969) [f]

Шаховской Дмитрий Михайлович (р. 1934) [д]

Шмеман Александр, протопресвитер (1921—1983) [f] Часть четвертая. СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ - СПОДВИЖНИКИ СПОДВИЖНИКИ НАШЕГО ИНСТИТУТА Мать Мария (Скобцова) (1891—1945)

Дмитрий Клепинин, священник (1904—1944)

Юрий Скобцов (1921—1943)

Иван Аркадьевич Лаговский (1889—1941)

Савва (Струве), иеромонах (1902—1949)

Афанасий (Нечаев), иеромонах (1886—1943) Часть пятая. СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА Амвросий (Никовиотис), иеромонах (р. 1966)

Иоанн (Леончуков), епископ (1866—1947) [f]

Киселевский Евгений Михайлович (?—1944) [f]

Остахнович Николай Владимирович (1908—1990) [f]

Самарин Николай, протоиерей (1926—1987) [f]

Шмеман Наталья Андреевна (р. 1950) Служащие при Институте Часть шестая. ДОКТОРА БОГОСЛОВИЯ ИНСТИТУТА Часть седьмая. ПОЧЕТНЫЕ ДОКТОРА ИНСТИТУТА Часть восьмая. СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ, ОКОНЧИВШИЕ институт Часть девятая. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ М. М. Осоргин. Воспоминания о приобретении Сергиевского Подворья

Л. А Зандер. «В обители преподобного Сергия» (Храм Сергиевского Подворья)

М. М. Осоргин. К истории росписи храма: памяти Д С. Стеллецкого

В. В. Бейдле. Беседы о Богословском Институте Именной указатель

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Преподобный Сергий в Париже - история Парижского Свято-Сергиевского Православного Богословского Института - Глава 1 - Создание Свято-сергиевского православного богословского института

Нужно начать историю Богословского Института с трагических событий, связанных с революцией 1917— 1918 гг., бросившей за рубеж России громадное количество русских беженцев. Они принадлежали к разным слоям русского общества, нашли пристанище в странах Центральной и Западной Европы, и скоро Париж стал одним из главных центров русского рассеяния.

Поселившись в Париже в 1921 году, митрополит Ев-логий (Георгиевский) был назначен святителем патриархом Тихоном временно управляющим всеми церквами русского рассеяния.

Ввиду непрекращающегося прилива русских изгнанников, стали открываться за рубежом и, в частности, во Франции приходы во всех местах, где селились беженцы. Кафедральный собор св. Александра Невского в Париже уже не мог вместить всех приходящих к богослужению. Ощущалась острая нужда в открытии в Париже нового приходского храма.

Вместе с тем созревал план создания духовной школы для формирования новых пастырей и священнослужителей. Сама идея основания русской богословской школы вне пределов Советской России уже витала в воздухе. В 1921 году в Париже были открыты «Высшие Православные Богословские Курсы», на которых в течение нескольких месяцев по вечерам читались лекции по общим богословским предметам. Но первое конкретное предложение было сделано на съезде Всемирной Студенческой Христианской Федерации в Пекине в 1922 году. Д-р Лев Липеровский (впоследствии священник), доцент Владивостокского университета Лев Александрович Зандер и А. И. Никитин представили председателю съезда д-ру Джону Мотту докладную записку, в которой планировалось создание Русского Студенческого Христианского Движения за рубежом, а также и православной богословской школы.

Летом этого же года этот проект обсуждался с д-ром Моттом в Праге, а затем и в Берлине при участии ряда русских религиозных мыслителей и деятелей. Скоро стало очевидным, что новая школа должна открыться в Париже и возглавляться митрополитом Евлогием.

Следует отдать должное незаурядной личности д-ра Мотта, бессменного американского председателя Всемирной Студенческой Христианской Федерации. Д-р Мотт был очень осведомлен в русских делах. Его неоднократные посещения России и его выступление на Московском Соборе 1917 года снискали ему уважение и доверие Русской Церкви. Наконец, в июне 1924 года на съезде РСХД в Аржероне (Франция) митрополит Евлогий был уведомлен о вручении ему пособия в сумме 8000 $ от д-ра Мотта специально на создание Богословского Института:

«Так начали в Париже называть и назвали новое высшее учебное заведение, по мотивам скромности, не претендуя на равенство со старыми /духовными Академиями, а равно и в память и как бы продолжение Богословского Института, который временно существовал в Петрограде в 1919—1921 годах, по закрытии Аух. Академий, в котором читали лекции и проф. Н. О. Аосский и С. С. Безобразов, очутившиеся здесь в эмиграции и намечавшиеся теперь вновь к богословской профессуре. Через этот свой щедрый дар д-р Мотт стал исторически реальным отцом-основателем нашей школы» [1]

Вскоре митрополит Евлогий благословил двух мирян, Михаила Михайловича Осоргина и князя Григория Николаевича Трубецкого (брата известного философа Евгения Ник.), приступить к поискам пустующего храма или усадьбы для окормления церковного народа После долгих поисков, выбор остановился на немецкой лютеранской кирке, с усадьбой и несколькими домиками, на северо-восточной окраине Парижа

Это поместье было создано в середине XIX века пастором Фридрихом фон Бодельшвингом для окормления многочисленных немцев лютеранского вероисповедания, живущих в Париже; после войны оно оказалось под государственном секвестром и подлежало продаже с торгов.

«В глубине двора высокий холм с ветвистыми деревьями и цветочными клумбами. Аорожка вьется на его вершину, к крыльцу большого деревянного здания школы, над его крышей виднеется маленькая колокольня кирхи. Кругом еще четыре небольших домика. Тихо, светло, укромно: с улицы, за домами, усадьбы не видно, и уличный шум до нее не доходит, со всех сторон ее обступают высокие стены соседних домов, словно от всего мира закрывают. Настоящая "пустынь" среди шумного, суетного Парижа» [2]

Осмотрев храм и все поместье, митрополит Евлогий благословил своих помощников приступить к торгам, сказав: «Вот здесь хорошо бы нам устроиться — здесь можно открыть не только новый приход, но и пастырскую школу».

«Митрополиту Евлогию, — пишет в своих воспоминаниях в. В. Вейдле, — страстно хотелось усадебку эту приобрести, но средств для этого у парижского церковного управления было недостаточно. Найти заимодавца митрополиту тоже не удавалось, пока он не обратился к русскому еврею, банкиру Гинзбургу, который немедленно ему ссудил нужную сумму — без процентов и без расписки. Ссуда была ему впоследствии постепенно возвращена, но факт тот, что без этой бескорыстной помощи покупка участка не могла бы состояться» [3]

Не входя во все подробности и перипетии самой покупки, можно лишь указать, что дата аукциона была назначена на 5/18 июля 1924 года, в самый день памяти обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, а потому и успешное приобретение усадьбы было воспринято как особое благословение Божие. Тут же было решено посвятить храм преподобному Сергию Радонежскому и всея России чудотворцу и назвать его Сергиевским Подворьем.

После этого решения был избран Комитет по сооружению Подворья. Его задачей было собрать средства для окончательной выплаты государству стоимости поместья, для ремонта храма и, наконец, для создания духовной школы. 6 ноября 1924 года состоялось публичное собрание, устроенное Комитетом по сооружению. Среди речей профессоров упомяну слово о. Сергия Булгакова:

«10 лет тому назад всякая речь о духовной академии была делом профессиональным, сословным, интересующим только духовенство и совершенно чуждым обществу. Теперь же мы обращаемся к русскому сознанию, к русской душе, к русской воле, а через них, через русское общество, ко всей Европе. Ибо теперь создание православной духовной академии является делом не только нагщональным, но имеет историческое, и даже всемирно-историческое значение. И вот почему так трепещет наше сердце при созерцании святого образа Преподобного Сергия — нашего духовного собирателя, вождя и стража, — в такую тяжкую годину рассеяния, когда на родине преступная рука старается разрушить его дело. Но сила его — живая сила, и на нас лежит обязанность продолжать его дело и первым долгом — спасать русский гений под той стеной, которая единственно способна его сохранить, под святыней Церкви — под стеной родного православия <...> Если создание православного сознания является продолжением многовековой работы русского народа, то на нас лежит еще особая задача мировой важности и исключительной ответственности — по-новому явить силу и свет православия перед всеми, кто может и способен видеть и понимать его...» [4]

По окончании первоначального неотложного ремонта всех зданий, т. е. самого центрального храма и окружающих домов, в храме был установлен временный иконостас, и 1 марта 1925 года митрополит Евлогий совершил освящение храма.