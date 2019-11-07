Катасонов - Мир глазами святителя Николая Сербского
Полного собрания сочинений Николая Сербского на русском языке до сих пор нет. Впрочем, как говорят знатоки, даже изданное в Сербии 15-томное собрание сочинений святителя не является полным. У нас в России издаются лишь отдельные работы или сборники работ.
Конечно, мои конспекты-комментарии не охватывают всего многообразного творческого наследия Николая Сербского. Основное внимание в данной книге я уделяю следующим произведениям святителя: «Символы и сигналы», «Наука закона», «Война и Библия», «Жатвы Господни», «Агония Церкви», «Духовное возрождение Европы». При подготовке данной книги я активно пользовался третьим томом серии издательства «Паломник», который называется «Духовное возрождение Европы» (2006 год); в нем содержится довольно много небольших работ. Кроме того, в своих конспектах-комментариях я довольно часто ссылаюсь на «Миссионерские письма», «Мысли о добре и зле», «Любостыньский стослов», «Стослов», «Последние записи» и некоторые другие маленькие шедевры святителя.
Валентин Катасонов - Мир глазами святителя Николая Сербского
Метафизика истории
Москва: Русская цивилизация, 2018 г. – 592 с.
ISBN 978-5-4261-0181-4
Валентин Катасонов - Мир глазами святителя Николая Сербского - Содержание
Введение
Часть I. О «закате Европы» и «конце истории»
- «Закат Европы» глазами Освальда Шпенглера и святителя Николая Сербского
- Европа Нового времени: три шага к пропасти
- Европа – не география, а цивилизация
- Первые признаки «заката Европы»
- Первый шаг (политический период)
- Второй шаг («научный» период)
- Третий шаг («экономический» период)
- «Экономический материализм»: две стороны медали
- «Закат Европы» и Россия
- «Европа – прислужница христоненавистников»
- Дарвинизм и «закат Европы». Мысли святителя Николая Сербского
- Кризис европейской цивилизации
- «Три фатальных духа европейской цивилизации»
- Дарвинизм – самый злой из «фатальных духов»
- Три фатальных духа выходят за пределы Европы
- Надежда на смерть дарвинизма
- Дарвинизм превращается полностью в идеологию и лжерелигию
- Дарвинизм и христианство несовместимы
- О Едином Мире и последних временах
- Златоуст нашего времени
- Святитель о войне и мире
- Святитель об утопиях «земного рая»
- Идея глобализации
- Идея равенства
- Идея прогресса
- Намерениями построения земного рая мостится дорога в земной ад
- Единый Мир глазами Фрэнсиса Фукуямы и святителя Николая Сербского
- Святитель о последних страницах земной истории
- Назидания и утешения христианам последних времен
- О мировом правительстве и «конце истории»
Часть II. Война и христианство
- Церковь и войны
- Святитель Николай Сербский о трех «веках» истории Церкви
- Агония Церкви
- О вселенском характере Церкви
- Войны в истории Церкви
- Пять идолов Европы, доводящих ее до войн
- О «патриотизме» и «империализме»
- О патриотизме и «патриотизме»
- О духовном смысле «империализма»
- Европейский империализм ХХ века
- Позиция европейских церквей по вопросу «патриотизма» и «империализма» в годы Первой мировой войны
- Первая мировая война как результат дехристианизации Европы
- О христианском «пацифизме» и военном долге
- Ложные ответы на вопросы о происхождении войн
- Библия: книга о войнах и их причинах
- Грех порождает страх, а страх – убийство
- Ветхий Завет – учебник для тех, кто не хочет наступать на «грабли» войны
- В ожидании новой мировой войны
- Несостоявшиеся надежды на христианское возрождение Европы
- Не прошло и десяти лет, а мир на грани новой глобальной войны
- «Борьба за мир» как признак грядущей войны
- Николай Сербский о духовной стороне подготовки к новой мировой войне
Часть III. О законах
- Святитель Николай Сербский о законах настоящих и придуманных
- Законы от Бога и законы от человека
- Нарушение Высшего закона первыми людьми
- О соотношении ветхозаветного и новозаветного законов
- Почему Европа поверила в «законы природы»?
- 115 лет назад человечеству было явлено грозное напоминание о жизненно важном законе
Часть IV. Человек и природа
- Человек и природа: кто раб, а кто господин?
- Современный человек видит природу с изнанки
- Натурализм, или «возвращение к природе»
Часть V. О науке и образовании
- Наука Нового времени: вызов Богу и крах
- О тупиках современной науки
- Нужна ли людям наука?
- О теориях и гипотезах
- О «яблоках» с древа науки и «пыли» лженауки
- Ученые как первоклассники и идолопоклонники
- О безобразии. Современные школы и университеты
Часть VI. О философии
- О философии людской и Божественной
- О пантеизме
Часть VII. Духовная зараза нашего времени
- Об опасном двоевластии, или духовной шизофрении
- Агония западной церкви. Зараза экуменизма
- «Западные церкви» как яркое проявление кризиса христианства
- Экуменизм под флагом «Мир и безопасность»
- Западные «церкви», «хозяева денег» и войны XXI века
- Об оккультизме и переселении душ
- Об отрицающих существование дьявола
Часть VIII. Метафизика истории
- О народах и их судьбах
- Существуют ли «исторические законы»?
- О детстве, юности и зрелости человечества
- Часть IX. О Слове и духовной грамотности
- Символы и притчи
- О Божественном алфавите
- О знамениях и о «законах» природы
- Духовное одичание: от власти Слова к власти цифры
Часть X. О душе человека и его мыслях
- О пшенице и плевелах. О живых и мертвецах
- О «прогрессе», «открытиях» и «цене человеческой души»
- Где зарождаются мысли?
Часть ХI. История христианства: от первого Рима к Третьему Риму
- Глобализация в истории человечества. Вавилон и Пятидесятница
- «Жатвы Господни» – краткая история христианства
- История трех веков христианского падения Европы, или Долги по наследству
- Взлет и падение Второго Рима
- О Святой Руси
- О распятой России
Часть XII. О «законах» общества и социальных идеалах
- О так называемых социальных законах
- О так называемых экономических законах и Суде Божьем
- О капитализме и коммунизме
- О безбожном коммунизме и еврее Карле Марксе
- О культуре
- Человек «обезличенный», или «единица измерения»
ПРИЛОЖЕНИЕ. Краткое жизнеописание святителя Николая Сербского, епископа Охридского и Жичского. Иеромонах Игнатий (Шестаков)
Валентин Катасонов - Мир глазами святителя Николая Сербского - Введение
В эту жизнь ты послан не для того, чтобы иметь счастье, а для того, чтобы его заслужить. Святитель Николай Сербский
Имя святителя Николая Сербского (Велимировича) хорошо известно не только у него на родине (в Сербии), но и в России. Жизнеописание святителя приведено в приложении, поэтому во введении ограничусь отдельными «мазками», дающими представление о масштабе фигуры Николая Сербского.
В истории христианства святых тысячи и тысячи. Но не так много святых, которые были бы почти нашими современниками и которые бы оставили нам богатое духовно-интеллектуальное наследие в виде книг, статей, проповедей. Именно к этой группе современных святых – духовных писателей относится Николай Сербский, годы его жизни: 1880–19561. Лично для меня он точно современник, поскольку я родился при жизни святителя, за несколько лет до его кончины.
Он пережил многие трагические события первой половины ХХ века: Первую мировую войну, мировой экономический кризис, Вторую мировую войну (в том числе заключение в лагере Дахау), создание Югославии, изгнание с родины после прихода к власти коммунистического диктатора Иосифа Броз Тито и жизнь на чужбине последние десять лет. Обладая особым духовным зрением, блестящим образованием (сначала учился в Сербии, потом в Швейцарии, Германии, Англии и России), незаурядными писательскими способностями, он успел многие свои мысли положить на бумагу. Про владыку Николая говорят, что он – самая крупная фигура в сербской духовной литературе XX столетия. Да и не только двадцатого. Со времен святого Саввы не было в сербском народе столь вдохновенного и глубокого проповедника и духовного автора. Но я думаю, что святитель Николай Сербский – одна из крупнейших фигур в духовной литературе ХХ века всего Православия. Его можно поставить вровень со священномучеником Иларионом (Троицким), святителем Иоанном (Максимовичем), святителем Лукой (Войно-Ясенецким), преподобным Силуаном Афонским, преподобным Паисием Святогорцем и другими подвижниками ушедшего века.
Святитель оставил нам ценное богословское, философское и литературное наследие. Про работы святителя можно сказать словами преподобного Амвросия Оптинского: «Где просто, там и ангелов до ста».
Святитель умел говорить о главном просто, глубоко и лаконично, а главное – твердо придерживаясь не искаженного ересями христианского мировоззрения. Литературное наследие владыки Николая, богослова с мировым именем, насчитывает пятнадцать объемистых томов, содержащих самые разнообразные по жанру произведения, среди которых – жемчужины мировой православной книжности. Первые свои серьезные работы Николай Сербский опубликовал еще перед Первой мировой войной, когда преподавал в Белградской духовной семинарии: «Над грехом и смертью» (1911), «Беседы под горой» (1912), «Религия Негоша» (1912). В 1920 году иеромонах Николай был рукоположен во епископа Охридского. В Охриде, древнем граде Македонии, расположенном близ Охридского озера, одного из красивейших в мире, им был создан целый цикл литературных произведений: «Молитвы на озере» (1922), «Слова о Всечеловеке» (1920), «Мысли о добре и зле» (1923), «Охридский пролог» (1928), «Омилии» (1925), «Символы и сигналы» (1932), «Война и Библия» (1932) и другие.
Находясь в заточении у немцев в монастыре Любостыня (1941–1942), святитель написал «Феодул, или Раб Божий», «Индийские письма», «Любостыньский стослов», ряд других работ. Выйдя в 1945 году из лагеря Дахау, он вынес с собой написанный в застенках труд «Сквозь тюремную решетку». В годы послевоенной эмиграции им были написаны такие шедевры, как «Жатвы Господни» (1952), «Страна Недоходимая» (1950), «Единственный Человеколюбец» (издана уже после смерти святителя в 1958 году).
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