Полного собрания сочинений Николая Сербского на русском языке до сих пор нет. Впрочем, как говорят знатоки, даже изданное в Сербии 15-томное собрание сочинений святителя не является полным. У нас в России издаются лишь отдельные работы или сборники работ.

Конечно, мои конспекты-комментарии не охватывают всего многообразного творческого наследия Николая Сербского. Основное внимание в данной книге я уделяю следующим произведениям святителя: «Символы и сигналы», «Наука закона», «Война и Библия», «Жатвы Господни», «Агония Церкви», «Духовное возрождение Европы». При подготовке данной книги я активно пользовался третьим томом серии издательства «Паломник», который называется «Духовное возрождение Европы» (2006 год); в нем содержится довольно много небольших работ. Кроме того, в своих конспектах-комментариях я довольно часто ссылаюсь на «Миссионерские письма», «Мысли о добре и зле», «Любостыньский стослов», «Стослов», «Последние записи» и некоторые другие маленькие шедевры святителя.

Валентин Катасонов - Мир глазами святителя Николая Сербского

Метафизика истории

Москва: Русская цивилизация, 2018 г. – 592 с.

ISBN 978-5-4261-0181-4

Валентин Катасонов - Мир глазами святителя Николая Сербского - Содержание

Введение

Часть I. О «закате Европы» и «конце истории»

«Закат Европы» глазами Освальда Шпенглера и святителя Николая Сербского

Европа Нового времени: три шага к пропасти

Европа – не география, а цивилизация

Первые признаки «заката Европы»

Первый шаг (политический период)

Второй шаг («научный» период)

Третий шаг («экономический» период)

«Экономический материализм»: две стороны медали

«Закат Европы» и Россия

«Европа – прислужница христоненавистников»

Дарвинизм и «закат Европы». Мысли святителя Николая Сербского

Кризис европейской цивилизации

«Три фатальных духа европейской цивилизации»

Дарвинизм – самый злой из «фатальных духов»

Три фатальных духа выходят за пределы Европы

Надежда на смерть дарвинизма

Дарвинизм превращается полностью в идеологию и лжерелигию

Дарвинизм и христианство несовместимы

О Едином Мире и последних временах

Златоуст нашего времени

Святитель о войне и мире

Святитель об утопиях «земного рая»

Идея глобализации

Идея равенства

Идея прогресса

Намерениями построения земного рая мостится дорога в земной ад

Единый Мир глазами Фрэнсиса Фукуямы и святителя Николая Сербского

Святитель о последних страницах земной истории

Назидания и утешения христианам последних времен

О мировом правительстве и «конце истории»

Часть II. Война и христианство

Церковь и войны

Святитель Николай Сербский о трех «веках» истории Церкви

Агония Церкви

О вселенском характере Церкви

Войны в истории Церкви

Пять идолов Европы, доводящих ее до войн

О «патриотизме» и «империализме»

О патриотизме и «патриотизме»

О духовном смысле «империализма»

Европейский империализм ХХ века

Позиция европейских церквей по вопросу «патриотизма» и «империализма» в годы Первой мировой войны

Первая мировая война как результат дехристианизации Европы

О христианском «пацифизме» и военном долге

Ложные ответы на вопросы о происхождении войн

Библия: книга о войнах и их причинах

Грех порождает страх, а страх – убийство

Ветхий Завет – учебник для тех, кто не хочет наступать на «грабли» войны

В ожидании новой мировой войны

Несостоявшиеся надежды на христианское возрождение Европы

Не прошло и десяти лет, а мир на грани новой глобальной войны

«Борьба за мир» как признак грядущей войны

Николай Сербский о духовной стороне подготовки к новой мировой войне

Часть III. О законах

Святитель Николай Сербский о законах настоящих и придуманных

Законы от Бога и законы от человека

Нарушение Высшего закона первыми людьми

О соотношении ветхозаветного и новозаветного законов

Почему Европа поверила в «законы природы»?

115 лет назад человечеству было явлено грозное напоминание о жизненно важном законе

Часть IV. Человек и природа

Человек и природа: кто раб, а кто господин?

Современный человек видит природу с изнанки

Натурализм, или «возвращение к природе»

Часть V. О науке и образовании

Наука Нового времени: вызов Богу и крах

О тупиках современной науки

Нужна ли людям наука?

О теориях и гипотезах

О «яблоках» с древа науки и «пыли» лженауки

Ученые как первоклассники и идолопоклонники

О безобразии. Современные школы и университеты

Часть VI. О философии

О философии людской и Божественной

О пантеизме

Часть VII. Духовная зараза нашего времени

Об опасном двоевластии, или духовной шизофрении

Агония западной церкви. Зараза экуменизма

«Западные церкви» как яркое проявление кризиса христианства

Экуменизм под флагом «Мир и безопасность»

Западные «церкви», «хозяева денег» и войны XXI века

Об оккультизме и переселении душ

Об отрицающих существование дьявола

Часть VIII. Метафизика истории

О народах и их судьбах

Существуют ли «исторические законы»?

О детстве, юности и зрелости человечества

Часть IX. О Слове и духовной грамотности

Символы и притчи

О Божественном алфавите

О знамениях и о «законах» природы

Духовное одичание: от власти Слова к власти цифры

Часть X. О душе человека и его мыслях

О пшенице и плевелах. О живых и мертвецах

О «прогрессе», «открытиях» и «цене человеческой души»

Где зарождаются мысли?

Часть ХI. История христианства: от первого Рима к Третьему Риму

Глобализация в истории человечества. Вавилон и Пятидесятница

«Жатвы Господни» – краткая история христианства

История трех веков христианского падения Европы, или Долги по наследству

Взлет и падение Второго Рима

О Святой Руси

О распятой России

Часть XII. О «законах» общества и социальных идеалах

О так называемых социальных законах

О так называемых экономических законах и Суде Божьем

О капитализме и коммунизме

О безбожном коммунизме и еврее Карле Марксе

О культуре

Человек «обезличенный», или «единица измерения»

ПРИЛОЖЕНИЕ. Краткое жизнеописание святителя Николая Сербского, епископа Охридского и Жичского. Иеромонах Игнатий (Шестаков)

Валентин Катасонов - Мир глазами святителя Николая Сербского - Введение

В эту жизнь ты послан не для того, чтобы иметь счастье, а для того, чтобы его заслужить. Святитель Николай Сербский

Имя святителя Николая Сербского (Велимировича) хорошо известно не только у него на родине (в Сербии), но и в России. Жизнеописание святителя приведено в приложении, поэтому во введении ограничусь отдельными «мазками», дающими представление о масштабе фигуры Николая Сербского.

В истории христианства святых тысячи и тысячи. Но не так много святых, которые были бы почти нашими современниками и которые бы оставили нам богатое духовно-интеллектуальное наследие в виде книг, статей, проповедей. Именно к этой группе современных святых – духовных писателей относится Николай Сербский, годы его жизни: 1880–19561. Лично для меня он точно современник, поскольку я родился при жизни святителя, за несколько лет до его кончины.

Он пережил многие трагические события первой половины ХХ века: Первую мировую войну, мировой экономический кризис, Вторую мировую войну (в том числе заключение в лагере Дахау), создание Югославии, изгнание с родины после прихода к власти коммунистического диктатора Иосифа Броз Тито и жизнь на чужбине последние десять лет. Обладая особым духовным зрением, блестящим образованием (сначала учился в Сербии, потом в Швейцарии, Германии, Англии и России), незаурядными писательскими способностями, он успел многие свои мысли положить на бумагу. Про владыку Николая говорят, что он – самая крупная фигура в сербской духовной литературе XX столетия. Да и не только двадцатого. Со времен святого Саввы не было в сербском народе столь вдохновенного и глубокого проповедника и духовного автора. Но я думаю, что святитель Николай Сербский – одна из крупнейших фигур в духовной литературе ХХ века всего Православия. Его можно поставить вровень со священномучеником Иларионом (Троицким), святителем Иоанном (Максимовичем), святителем Лукой (Войно-Ясенецким), преподобным Силуаном Афонским, преподобным Паисием Святогорцем и другими подвижниками ушедшего века.

Святитель оставил нам ценное богословское, философское и литературное наследие. Про работы святителя можно сказать словами преподобного Амвросия Оптинского: «Где просто, там и ангелов до ста».

Святитель умел говорить о главном просто, глубоко и лаконично, а главное – твердо придерживаясь не искаженного ересями христианского мировоззрения. Литературное наследие владыки Николая, богослова с мировым именем, насчитывает пятнадцать объемистых томов, содержащих самые разнообразные по жанру произведения, среди которых – жемчужины мировой православной книжности. Первые свои серьезные работы Николай Сербский опубликовал еще перед Первой мировой войной, когда преподавал в Белградской духовной семинарии: «Над грехом и смертью» (1911), «Беседы под горой» (1912), «Религия Негоша» (1912). В 1920 году иеромонах Николай был рукоположен во епископа Охридского. В Охриде, древнем граде Македонии, расположенном близ Охридского озера, одного из красивейших в мире, им был создан целый цикл литературных произведений: «Молитвы на озере» (1922), «Слова о Всечеловеке» (1920), «Мысли о добре и зле» (1923), «Охридский пролог» (1928), «Омилии» (1925), «Символы и сигналы» (1932), «Война и Библия» (1932) и другие.

Находясь в заточении у немцев в монастыре Любостыня (1941–1942), святитель написал «Феодул, или Раб Божий», «Индийские письма», «Любостыньский стослов», ряд других работ. Выйдя в 1945 году из лагеря Дахау, он вынес с собой написанный в застенках труд «Сквозь тюремную решетку». В годы послевоенной эмиграции им были написаны такие шедевры, как «Жатвы Господни» (1952), «Страна Недоходимая» (1950), «Единственный Человеколюбец» (издана уже после смерти святителя в 1958 году).