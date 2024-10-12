Сычев - Нормативные измерения христианских канонов

«Текучая» современность представляет собой эпоху масштабного нормативного сдвига во всех сферах жизни общества, которая обусловлена последствиями глобализации, цифровизации и прочих процессов, радикально трансформирующих социальные взаимодействия. В этой ситуации несомненный интерес для исследователей процессов культурной динамики представляет религия, которая обычно позиционируется как стабилизирующий фактор в ситуации усиливающейся неопределенности. Однако способны ли канонизированные более тысячелетия назад нормы успешно регулировать отношения между людьми, если исторические условия стали принципиально иными? Может ли общество, руководствуясь системой религиозных норм, созданных в обществе традиционного типа, развиваться и двигаться вперед?

В первом тысячелетии христианская религиозная традиция, определившая пути развития европейской цивилизации, предложила набор базовых канонов (правил морального и дисциплинарного характера), регулирующих жизнь верующего. Уже в XII в., когда началась теоретическая систематизация и кодификация норм канонического права (А. Аристин, Ф. Вальсамон, И. Зонара, Грациан и др.), многие из них фактически не применялись и были непонятны в силу того, что исчезли условия, их породившие. Тем более сложно применить эти нормы к новым социальным практикам и тенденциям, аналогов которым во время формирования традиционного канонического корпуса не было (в их числе медиапрактики, коммуникационные технологии, провокационные арт-проекты, биотехнологии, информационные технологии, «новая этика», искусственный интеллект и т.п.).

Различные конфессии предложили свои пути адаптации церковно-правовых норм к современности. Характер этой адаптации во многом зависит от трактовки источников легитимности. Хотя в христианстве признается, что в конечном счете таким источником является Божественная воля, представления о том, каким образом эта воля приобретает правовое оформление, различаются от конфессии к конфессии.

В православной традиции непосредственной формой легитимации канонических норм является их соборное утверждение: базовый канонический корпус был принят Вселенскими соборами (православие признает таковыми 7 соборов с 325 до 787 г.). Помимо собственно решений Вселенских соборов, каноны также включают апостольские правила, решения ряда поместных соборов и правила Отцов Церкви, однако правовую нормативность они приобрели в результате признания этих правил Вселенскими соборами и рецепции общеправославным церковным сознанием.

Сычев А.А. -Нормативные измерения христианских канонов - Традиции и динамика

Монография. — Москва: ИНФРА-М, 2024. - 192 с. - (Научная мысль).

ISBN 978-5-16-018876-8 (print)

ISBN 978-5-16-111734-7 (online)

Сычев А.А. -Нормативные измерения христианских канонов – Содержание

Список сокращений

Введение

Глава 1. Каноническое право в системе нормативной регуляции

Глава 2. Принципы канонического права: опыт теоретической систематизации

Глава 3. Конфессиональные модели церковной власти

Глава 4. Христианство и права человека: церковно-правовой контекст

Глава 5. Каноническое регулирование вопросов брачно-семейных отношений: сравнительный анализ

Глава 6. Нормативное осмысление проблемы аборта в церковном праве

Глава 7. Канонические аспекты отношения христианских церквей к современным культурным практикам

Глава 8. Интерпретация канонов в дискурсе маргинального православия

Глава 9. Межконфессиональный диалог в христианстве (церковно-правовые аспекты)

Заключение

Библиографический список