Тутунов Савва - Епархиальные реформы
Церковные реформы
За последние 10-15 лет было предпринято всестороннее изучение опыта реформы в Церкви, осуществленной Священным Собором Православной Российской Церкви1 1917—1918 годов и подготовленной в предсоборный период. Однако вопрос о реформе епархиального управления остается почти не исследованным. Впрочем, справедливо задаться вопросом: не является ли исследование этого аспекта реформы лишь «школьным», «кабинетным» упражнением, не имеющим реального значения для жизни Русской Церкви, которая, как будто, уже определила свое отношение к епархиальному строю в принятом на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года Уставе Русской Православной Церкви?
В ответе на этот вопрос мы солидаризируемся со священником Георгием Орехановым: Русской Церкви еще предстоит определить пути организации своей внутренней жизни в новых исторических условиях. Отец Георгий указывает на ряд вопросов, которые ныне стоят перед Церковью: «Каким будет соборный церковный строй? Какое место в церковной жизни займут миряне?» Эти и другие вопросы были поставлены еще в начале XX века и нашли свое отображение при обсуждении реформы церковного управления. Вслед за отцом Георгием повторим: чтобы сегодня ответ на них «был адекватен жизни, она [Церковь — и. С.] обязательно воспользуется опытом, накопленным в течение сложных жизненных перипетий XX века».
Игумен Савва (Тутунов) - Епархиальные реформы
(Серия: Церковные реформы)
Культурный центр «Духовная библиотека», - 2011. - 496 с.
ISBN 978-5-88060-235-3
Игумен Савва (Тутунов) - Епархиальные реформы - Содержание
Введение
Глава 1. Епархиальное управление в канун 1905 года
Глава 2. Реформа епархиального управления: Постановка проблемы в первые годы XX века
Глава 3. Начало прццсоборного периода и дискуссий
ЧАСТЬ I. ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К СОБОРУ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПРЕДСОБОРНЫЕ ДИСКУССИИ В 1905-1916 ГОДАХ
Глава 4. Общие основания епархиального управления
- § 1. Власть епископа и участие клира и мирян в управлении
- § 2. Проблемы в отношениях между епископом и его паствой — клиром и мирянами
- § 3. Проблема ограничения канонической власти архиерея
Глава 5. ПОСТАВЛЕНИЕ ЕПИСКОПА НА КАФЕДРУ
- § 1. В публицистическом и научно-публицистическом материале
- § 2. В Отзывах епархиальных архиереев
- § 3. В Предсоборном присутствии
Глава 6. Реформа органа епархиального управления: консистория, правление или совет?
- § 1. В публицистическом и научно-публицистическом материале
- § 2. В Отзывах епархиальных архиереев
- § 3. В Предсоборном присутствии
- § 4. Преобразования консистории после 1906 года
Глава 7. Соборный орган: съезд, собрание или собор?
- § 1. В публицистическом и научно-публицистическом материале
- § 2. В Отзывах епархиальных архиереев
- § 3. В Предсоборном присутствии
Глава 8. Иерархическая структура епархиального управления
- § 1. Увеличение числа епархий, викарии и уездные епископы
- § 2. Благочинные и благочиннические округи
Глава 9. Предсоборное совещание о реформе епархиального управления
ЧАСТЬ II 1917-1918 ГОДЫ: СОБОР И ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА
Глава 10. Вопрос о епархиальном управлении в контексте Февральской революции и деятельности Временного правительства
- § 1. Истоки епархиальной «революции» в деятельности Временного правительства
- § 2. Реформа епархиального управления в представлении епархиальных съездов первой половины 1917 года
- § 3. Деятельность Святейшего Синода по реформе епархиального управления в первой половине 1917 года
Глава 11. Обзор процесса реформы епархиального управления перед Собором 1917-1918 годов и на Соборе
- § 1. Предсоборный совет
- § 2. Всероссийский церковный собор
Глава 12. Кто же возглавляет епархию — епископ или съезд и совет?
- § 1. В Предсоборном совете
- § 2. В соборном отделе Об епархиальном управлении
- § 3. На Соборе
Глава 13. Постановка органов епархиального управления — собрания и совета
- § 1. В Предсоборном совете
- § 2. В соборном отделе Об епархиальном управлении
- §3. На Соборе
Глава 14. Епископ: избираемый или назначаемый?
- § 1. В Предсоборном совете
- § 2. В соборном отделе Об епархиальном управлении
- § 3. На Соборе
Глава 15. Реформа иерархической структуры: викарии и благочинные
- § 1. Судьба викарных епископов и викариатств
- § 2. Благочинные и благочиннические советы
Заключение
Приложения
Литературные источники
Архивные материалы
Список сокращений
Указатель
Оглавление
Игумен Савва (Тутунов) - Епархиальные реформы - Власть епископа и участие клира и мирян в управлении
Вскоре после публикации «записки 32-х» группа профессоров столичной академии составила «Проект заявления относительно задач предстоящей церковной реформы». Проект этот был опубликован спустя почти год, однако положения его ясно определяют одно из направлений в дискуссиях о реформе в Церкви. В частности, соборность здесь определяется «в смысле всеобщего полноправного живого соучастия в церковной деятельности». Необходимо, пишут авторы проекта,
"чтобы это начало было последовательно проведено в жизнь, начиная с приходских общин, и затем постепенно восходя к епархиальным, областным и Поместным Соборам Русской Церкви".
Вопрос в том, как в различных предложениях и проектах реформ понималось это «всеобщее полноправное соучастие». Иеромонах Иннокентий (Орлов) замечает по этому поводу:
"Идеи парламентаризма и широкого народного представительства в период между двух революций оказывали огромнейшее давление на общественное мнение. Упрощенно понимаемые и неправильно примененные к церковной практике, эти идеи предлагались в качестве основы для проведения выборов кандидатов на Собор, а также осуществления Собором законодательной функции".
Эти мысли по поводу значения прессы в предсоборных дискуссиях мы находим и у о. Г. Ореханова:
"На страницах органов массовой информации различной ориентации была четко проведена параллель между церковными преобразованиями и теми политическими процессами, которые проходили в русском обществе".
При этом, замечает отец Георгий, в либеральной прессе успех реформ в Церкви связывался и отождествлялся с успехом общественных преобразований. В консервативной же прессе мы видим противодействие такому подходу, исходящее из принципа, что Церковь должна решать свои проблемы не на примере чуждых ей институтов.
Такое мнение перекликается с замечанием в статье, размещенной в 1907 году в журнале Харьковской духовной семинарии «Вера и разум» и принадлежавшей, судя по всему, архиепископу Харьковскому Арсению (Брянцеву). Тенденция возводить все отрицательные стороны епархиального управления к абсолютизму архиереев, пишет автор, "связана с так называемым социально-освободительным движением, направленным к ниспровержению всякой власти и всякого порядка, которое, несомненно, отразилось даже и в церковной сфере: здесь оно превратилось в движение антиепископское. <...> Это — то же, что в «освободительной» прессе по отношению к правящим властям".
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