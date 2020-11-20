Церковные реформы

За последние 10-15 лет было предпринято всестороннее изучение опыта реформы в Церкви, осуществленной Священным Собором Православной Российской Церкви1 1917—1918 годов и подготовленной в предсоборный период. Однако вопрос о реформе епархиального управления остается почти не исследованным. Впрочем, справедливо задаться вопросом: не является ли исследование этого аспекта реформы лишь «школьным», «кабинетным» упражнением, не имеющим реального значения для жизни Русской Церкви, которая, как будто, уже определила свое отношение к епархиальному строю в принятом на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года Уставе Русской Православной Церкви?

В ответе на этот вопрос мы солидаризируемся со священником Георгием Орехановым: Русской Церкви еще предстоит определить пути организации своей внутренней жизни в новых исторических условиях. Отец Георгий указывает на ряд вопросов, которые ныне стоят перед Церковью: «Каким будет соборный церковный строй? Какое место в церковной жизни займут миряне?» Эти и другие вопросы были поставлены еще в начале XX века и нашли свое отображение при обсуждении реформы церковного управления. Вслед за отцом Георгием повторим: чтобы сегодня ответ на них «был адекватен жизни, она [Церковь — и. С.] обязательно воспользуется опытом, накопленным в течение сложных жизненных перипетий XX века».

Игумен Савва (Тутунов) - Епархиальные реформы

(Серия: Церковные реформы)

Культурный центр «Духовная библиотека», - 2011. - 496 с.

ISBN 978-5-88060-235-3

Игумен Савва (Тутунов) - Епархиальные реформы - Содержание

Введение

Глава 1. Епархиальное управление в канун 1905 года

Глава 2. Реформа епархиального управления: Постановка проблемы в первые годы XX века

Глава 3. Начало прццсоборного периода и дискуссий

ЧАСТЬ I. ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К СОБОРУ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПРЕДСОБОРНЫЕ ДИСКУССИИ В 1905-1916 ГОДАХ

Глава 4. Общие основания епархиального управления

§ 1. Власть епископа и участие клира и мирян в управлении

§ 2. Проблемы в отношениях между епископом и его паствой — клиром и мирянами

§ 3. Проблема ограничения канонической власти архиерея

Глава 5. ПОСТАВЛЕНИЕ ЕПИСКОПА НА КАФЕДРУ

§ 1. В публицистическом и научно-публицистическом материале

§ 2. В Отзывах епархиальных архиереев

§ 3. В Предсоборном присутствии

Глава 6. Реформа органа епархиального управления: консистория, правление или совет?

§ 1. В публицистическом и научно-публицистическом материале

§ 2. В Отзывах епархиальных архиереев

§ 3. В Предсоборном присутствии

§ 4. Преобразования консистории после 1906 года

Глава 7. Соборный орган: съезд, собрание или собор?

§ 1. В публицистическом и научно-публицистическом материале

§ 2. В Отзывах епархиальных архиереев

§ 3. В Предсоборном присутствии

Глава 8. Иерархическая структура епархиального управления

§ 1. Увеличение числа епархий, викарии и уездные епископы

§ 2. Благочинные и благочиннические округи

Глава 9. Предсоборное совещание о реформе епархиального управления

ЧАСТЬ II 1917-1918 ГОДЫ: СОБОР И ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА

Глава 10. Вопрос о епархиальном управлении в контексте Февральской революции и деятельности Временного правительства

§ 1. Истоки епархиальной «революции» в деятельности Временного правительства

§ 2. Реформа епархиального управления в представлении епархиальных съездов первой половины 1917 года

§ 3. Деятельность Святейшего Синода по реформе епархиального управления в первой половине 1917 года

Глава 11. Обзор процесса реформы епархиального управления перед Собором 1917-1918 годов и на Соборе

§ 1. Предсоборный совет

§ 2. Всероссийский церковный собор

Глава 12. Кто же возглавляет епархию — епископ или съезд и совет?

§ 1. В Предсоборном совете

§ 2. В соборном отделе Об епархиальном управлении

§ 3. На Соборе

Глава 13. Постановка органов епархиального управления — собрания и совета

§ 1. В Предсоборном совете

§ 2. В соборном отделе Об епархиальном управлении

§3. На Соборе

Глава 14. Епископ: избираемый или назначаемый?

§ 1. В Предсоборном совете

§ 2. В соборном отделе Об епархиальном управлении

§ 3. На Соборе

Глава 15. Реформа иерархической структуры: викарии и благочинные

§ 1. Судьба викарных епископов и викариатств

§ 2. Благочинные и благочиннические советы

Заключение

Приложения

Литературные источники

Архивные материалы

Список сокращений

Указатель

Оглавление

Игумен Савва (Тутунов) - Епархиальные реформы - Власть епископа и участие клира и мирян в управлении

Вскоре после публикации «записки 32-х» группа профессоров столичной академии составила «Проект заявления относительно задач предстоящей церковной реформы». Проект этот был опубликован спустя почти год, однако положения его ясно определяют одно из направлений в дискуссиях о реформе в Церкви. В частности, соборность здесь определяется «в смысле всеобщего полноправного живого соучастия в церковной деятельности». Необходимо, пишут авторы проекта,

"чтобы это начало было последовательно проведено в жизнь, начиная с приходских общин, и затем постепенно восходя к епархиальным, областным и Поместным Соборам Русской Церкви".

Вопрос в том, как в различных предложениях и проектах реформ понималось это «всеобщее полноправное соучастие». Иеромонах Иннокентий (Орлов) замечает по этому поводу:

"Идеи парламентаризма и широкого народного представительства в период между двух революций оказывали огромнейшее давление на общественное мнение. Упрощенно понимаемые и неправильно примененные к церковной практике, эти идеи предлагались в качестве основы для проведения выборов кандидатов на Собор, а также осуществления Собором законодательной функции".

Эти мысли по поводу значения прессы в предсоборных дискуссиях мы находим и у о. Г. Ореханова:

"На страницах органов массовой информации различной ориентации была четко проведена параллель между церковными преобразованиями и теми политическими процессами, которые проходили в русском обществе".

При этом, замечает отец Георгий, в либеральной прессе успех реформ в Церкви связывался и отождествлялся с успехом общественных преобразований. В консервативной же прессе мы видим противодействие такому подходу, исходящее из принципа, что Церковь должна решать свои проблемы не на примере чуждых ей институтов.

Такое мнение перекликается с замечанием в статье, размещенной в 1907 году в журнале Харьковской духовной семинарии «Вера и разум» и принадлежавшей, судя по всему, архиепископу Харьковскому Арсению (Брянцеву). Тенденция возводить все отрицательные стороны епархиального управления к абсолютизму архиереев, пишет автор, "связана с так называемым социально-освободительным движением, направленным к ниспровержению всякой власти и всякого порядка, которое, несомненно, отразилось даже и в церковной сфере: здесь оно превратилось в движение антиепископское. <...> Это — то же, что в «освободительной» прессе по отношению к правящим властям".