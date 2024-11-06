Прист Грэм - За пределами мысли

Книга Г. Приста «За пределами мысли» затрагивает множество тем, концентрирующихся вокруг природы парадоксов в логике и философии. Парадоксы являются своего рода «аномалиями», поскольку означают существование противоречий, устранение которых является непременным условием рационального мышления. Вся история логики по сути является кодификацией правил, гарантирующих вывод из истинных посылок истинных заключений. Парадоксы бросают вызов этому предприятию, нарушая сохранение истинности в логическом выводе. История парадоксов столь же стара, как сама логика, и столь же длинную историю имеют усилия по устранению парадоксов. Отношение к парадоксам определяется трактовкой статуса противоречия, по поводу которого, прибегая к каламбуру, существуют противоречивые мнения. Противоречия могут зиждиться в мышлении или же в самом внешнем мире, они могут считаться нетерпимыми или же допускаться в той или иной степени, они могут считаться досадной, но неустранимой помехой, или же неизбежным следствием несовершенной человеческой природы, и т.д. Соответственно история философских взглядов демонстрирует множество подходов к пониманию природьг парадоксов.

В общем-то, сама этимология слова «парадокс» взывает к его «разрешению», и опять-таки в истории философии есть множество предложений на этот счет. Тем не менее следует признать, что далеко не все усилия увенчались успехом и далеко не все попытки разрешения парадоксов оказались результатом проникновения в природу парадоксов. В отношении самых знаменитых (например, парадокс Лжеца, парадокс Рассела) и менее известных парадоксов признано, что их «разрешение» заключается в том, что они «блокируются» концептуальными конструкциями, тонкими изобретениями человеческого ума, но имеющими скорее характер ad hoc, не гарантирующими ни всеобщего признания, ни универсальности в понимании стратегии избегания парадоксов. В самом деле, типовая теория Рассела или концепция истины в формальных языках Тарского, продемонстрировавших поразительную изобретательность и фундаментальность в продвижении философского и математического знания, оказались лишь одними из вариантов во всем предприятии с разрешением парадоксов. «Живучесть» этой проблематики оказалась поразительной, и по мысли автора данной книги Г. Приста, на то имеются особые причины. Хотя он отнюдь не одинок в объяснении этого феномена (объяснений и объяснителей огромное число), он выделяется радикализмом самой постановки вопроса относительно природы противоречий, в рамках исповедуемой им концепции диалетеизма.

Согласно Стэнфордской философской энциклопедии, dіа-Іеthеіа -это такое предложение, что оно само и его отрицание, являются истинными. Таким образом, dіаІеthеіа является одновременно истинным и ложным предложением. Диалетеизм - это точка зрения о том, что существуют такие предложения. Главным тезисом диалетеизма является провозглашение существования истинных противоречий. В этом смысле диалетеизм противостоит Закону Непротиворечия, согласно которому «ни одно предложение Не является одновременно истинным и ложным». Этот закон является одним из главных принципов рационального мышления, и поэтому диалетеизм претендует на нарушение незыблемых канонов западной философии.

Прист Грэм - За пределами мысли

пер. с англ. В.В. Целищев

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024, 464 с.

ISBN 978-5-88373-719-9

Прист Грэм - За пределами мысли - Содержание

Предисловие переводчика

Из предисловия автора ко второму изданию

ВВЕДЕНИЕ

За пределом

1. Пределы мысли

2. Диалетеизм

3. История пределов

4. Структура книги

5. ...и роль логики в ней

ЧАСТЬ 1. ПРЕДЕЛЫ МЫСЛИ В ДО-КАНТОВСКОЙ ФИЛОСОФИИ

1. Пределы выразимости

2. Пределы итерации Введение

3. Пределы познания

4. Пределы концептуализации

ЧАСТЬ 2. ПРЕДЕЛЫ МЫСЛИ У КАНТА И ГЕГЕЛЯ

5. Ноумены и категории

6. Антиномии Канта

7. Бесконечности Гегеля

ЧАСТЬ 3. ПРЕДЕЛЫ И ПАРАДОКСЫ САМОРЕФЕРЕНЦИИ

8. Абсолютная бесконечность

9. Порочные круги

10. Параметризация

11. Множества и классы

ЧАСТЬ 4. ЯЗЫК И ЕГО ПРЕДЕЛЫ

12. Единство мысли

13. Перевод, указание, истина

14. Сознание, правила и Diffеrance

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постоянство Вложения

1.Паттерн

2. Ограничительные теоремы

3. Вселенная Грима

4. Гегель и Вложение

ЧАСТЬ 5. POST TERMINUM

15. Хайдеггер и грамматика бытия

16. НАГАРДЖУНА и пределы мысли (в соавторстве с Jay Garfield)

17. Дальнейшие размышления

ЛИТЕРАТУРА

УКАЗАТЕЛЬ