Проблема демаркации науки и теологии - Современный взгляд
Книга собрана из материалов конференции «Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд». Конференция прошла в мае 2007 г. в рамках проекта «Наука и духовность» при поддержке Фонда Темплтона (США), Дальневосточного межуниверситарского ресурсного центра и Университета Дальнего Востока (США). В организации сборника приняли участие Институт философии РАН, Московский государственный университет, Российский государственный гуманитарный университет, Российская академия государственной службы при Президенте РФ, Тверской государственный университет, Амурский государственный педагогический университет.
На конференции обсуждались весьма важные проблемы:
- сравнительный эпистемологический анализ современного общества и научного дискурса;
- современные подходы к проблеме транзита между наукой и теологией в свете требований о критериях научности с учетом специфики гуманитарных наук, которые не могут быть доказано и объяснено рационально;
- место в современной философии религии, позволившее изменение стереотипов представлений о несопоставимости религии и науки;
- выявление онтологической констелляции ценностей;
- схождение науки и смежных наук в публицистике.
Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд
Рос. акад. наук, Ин-т философии, Рос. гуманитар. науч. фонд ; отв. ред. Н.Т. Касаткин и др. – М.: ИФ РАН, 2008. – 279 с. : ил. – (Библиотека журнала «Вопросы философии»).
ISBN 978-5-9540-0104-4. – 500 экз.
[Коллектив авторов] - Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд - Содержание
- Предисловие
- Н.Т. Касаткин. Демаркация науки и теологии как проблема генезиса науки
- С.И. Галецкий. Демаркация типов знания: «формальная» ли но «вертикальная»?
- Б.И. Друян. Феноменология знания и взаимоотношение науки и теологии
- М.О. Глаз. Религиозное и научное знание, религиозная вера и научная вера
- А.И. Аверьян. Сциенция ли по сути и наука «эпистемологизация» религии?
- Р.И. Ломанов. Наука и антропологический поворот в современной западной религиозной философии
- С.А. Конарева. Наука об истине и наука о вере: проблема соотношения философии и теологии в религиозной мысли XX века
- А.И. Забйко. Теологические трактовки квантовой механики (концепции И.Вач и П.Тиллих)
- А.Х. Бубнов. Религиозный опыт как эпистема
- Л.А. Маркова. По новому доклада А.О. Бубнова
- Б.И. Леза. «Такова вера» в отношении к знанию и любовь вера
- А.С. Шавелев, С.И. Шавелев. Жизнь и смерть (На историографических гранях публицистики науки: о себе и о коллегах)
- Е.Н. Лебеденко. Эпистемологические основания и условияреинтерпретации постсоветского времени
- М.А. Лукашкин. Л.Н. Толстой и современные подходы к проблемевзаимоотношения науки и теологии
- Б.М. Срезнев. Нужен ли культ личности? К вопросу о концептуальнойгеографии в современной России
- Е.А. Естифеева. Наука и духовные ценности в современном российскомуниверситете
- Об авторах
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