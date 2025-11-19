Книга собрана из материалов конференции «Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд». Конференция прошла в мае 2007 г. в рамках проекта «Наука и духовность» при поддержке Фонда Темплтона (США), Дальневосточного межуниверситарского ресурсного центра и Университета Дальнего Востока (США). В организации сборника приняли участие Институт философии РАН, Московский государственный университет, Российский государственный гуманитарный университет, Российская академия государственной службы при Президенте РФ, Тверской государственный университет, Амурский государственный педагогический университет.

На конференции обсуждались весьма важные проблемы:

сравнительный эпистемологический анализ современного общества и научного дискурса;

современные подходы к проблеме транзита между наукой и теологией в свете требований о критериях научности с учетом специфики гуманитарных наук, которые не могут быть доказано и объяснено рационально;

место в современной философии религии, позволившее изменение стереотипов представлений о несопоставимости религии и науки;

выявление онтологической констелляции ценностей;

схождение науки и смежных наук в публицистике.

Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд

Рос. акад. наук, Ин-т философии, Рос. гуманитар. науч. фонд ; отв. ред. Н.Т. Касаткин и др. – М.: ИФ РАН, 2008. – 279 с. : ил. – (Библиотека журнала «Вопросы философии»).

ISBN 978-5-9540-0104-4. – 500 экз.

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