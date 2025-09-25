Император Монтесума II, стоя в золотых лучах мексиканского солнца посреди дворцового комплекса в самом сердце Теночтитлана, вели­кой столицы ацтеков, любил наслаждаться птичьим многоголосьем. Здесь, в просторном вольере, были собраны птицы со всех уголков обеих Америк. Проворно лазили по решетке зеленые попугаи, между деревьями мелькали пурпурные пятнышки колибри. Сбоку от вольера располагался зверинец, где жили ягуары, койоты и множество других животных. Но из всех чудес природы больше всего Монтесуму восхи­щали цветы. Каждое утро он прогуливался по дорожкам королевского ботанического сада среди ароматных роз и цветков ванили, наблюдая за тем, как сотни садовников копошатся на делянках с лекарствен­ными растениями.

Этот ацтекский ботанический сад, созданный в 1467 г., почти на сто­летие опередил европейские образцы и служил не только для услады императорского взора. У ацтеков было довольно сложное понима­ние природы. Они классифицировали растения по строению, а также по способу применения, разделяя их, в частности, на декоративные и лекарственные. Ацтекские ученые размышляли о взаимосвязи между миром природы и небесами, придя к выводу — как и в христианской традиции, — что растения и животные суть творения богов. Сам Мон­тесума живо интересовался естествознанием. Он отправлял исследо­вательские экспедиции по всей своей империи и собрал обширные гербарии и коллекции шкур животных. В ацтекских хрониках он опи­сывался как «мудрец от природы, астролог и философ, мастер во всех искусствах». Этот император-ученый стоял во главе огромной империи, наука в которой достигла невиданных высот.

Ацтекская столица Теночтитлан была чудом инженерной мысли. Ее построили примерно в 1325 г. на острове посреди соленого озера Тескоко; попасть в нее можно было по трем дамбам протяженностью несколько километров каждая. Для снабжения жителей пресной водой был построен акведук. Как и Венеция, город был изрезан сетью каналов, по которым взад-вперед сновали каноэ с ацтекскими торговцами, занятыми повседневными делами. Ацтекские земледельцы трудились на отвоеванных у озера полосах плодородной земли, выращивая кукурузу, помидоры и перец чили. В центре города возвышался Великий храм (Темпло Майор) — огромная каменная пирамида высотой более 6о м. Ацтекские архитекторы спроектировали пирамиду так, что ее стороны идеально соответствовали восходу и заходу Солнца в дни важнейших религиозных праздников. Во время ритуальных церемоний с участием императора Монтесумы жрецы воздавали хвалу богам и преподносили им дары в виде цветов и шкур животных.

Иногда происходили и человеческие жертвоприношения. К середине XV в. Теночтитлан разросся до невиданных размеров. Этот ацтекский мегаполис с населением свыше 2оо ооо человек был намного больше тогдашних европейских столиц, включая Лондон и Рим. В течение следующих десятилетий империя ацтеков продолжала расширяться — она распростерлась через все Мексиканское нагорье и насчитывала более 3 млн человек. Все это стало возможным благодаря передовому уровню науки и технологий. Ацтеки придавали большое значение накоплению и распространению знаний — от наблюдений за небом до изучения природного мира. В отличие от большинства европейских королевств того времени, в империи ацтеков многие дети, как мальчики, так и девочки, получали своего рода формальное образование. В специальных школах мальчики благородного происхождения обучались на жрецов, что, помимо прочего, требовало глубоких знаний астрономии и математики — для составления ацтекского календаря. Помимо жрецов, в ацтекском обществе существовал особый класс людей, известных как «знатоки вещей». Это были высокообразованные интеллектуалы, эквивалент европейских ученых, окончивших университеты. Они собирали богатые библиотеки и часто сами писали

Джеймс Поскетт – Незападная история науки: Открытия, о которых мы не знали

Издательство – «Альпина Паблишер»

Москва – 2024. / 474 с.

ISBN 978-5-9614-7370-4

Джеймс Поскетт – Незападная история науки: Открытия, о которых мы не знали – Содержание

Предисловие научного редактора перевода

Введение. Истоки современной науки

Часть первая

Научная революция, ок. 1450–1700 гг

Глава 1. Новые миры

Глава 2. Небеса и земля

Часть вторая

Империи и Просвещение, ок. 1650–1800 гг

Глава 3. Рабы Ньютона

Глава 4. Экономика природы

Часть третья

Капитализм и войны, ок. 1790–1914 гг

Глава 5. Борьба за существование

Глава 6. Экспериментальная наука и промышленность

Часть четвертая