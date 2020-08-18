Материалы по истории Церкви В книге митрополита Феодосия (Процюка) рассматривается история Церкви на Украине в период с 1917 по 1943 г. Работа была представлена автором к защите в качестве кандидатской диссертации в Московскую духовную академию в конце 1970-х гг. За это время церковно-историческая наука шагнула далеко вперед, однако, материалы, собранные митрополитом Феодосием сохраняют свою научную ценность. Несмотря на прошедшие годы, история Православной Церкви на Украине в первой половине XX века остается малоизученной. Исключением являются лишь некоторые работы, вышедшие на украинском языке.

Необходимо подчеркнуть, что труд митрополита Феодосия (Процюка) имеет большое значение для характеристики современных расколов на Украине. Сегодня определенно можно говорить о том, что едва ли не все обособленнее кие движения, существовавшие на Украине в период большевистской диктатуры, явились на свет и развились в результате работы органов советской власти. Украинские «липковцы», автокефалисты и «обновленцы» действовали в рамках политики коммунистов, направленной на раскол Церкви с последующим полным ее уничтожением. Коммунистическая власть поддерживала любое псевдоцерковное объединение, альтернативное канонической Церкви. Липковщина была, по сути своей, аналогом «Живой Церкви». Вот почему запрещенный в священнослужении протоиерей В. Липковский и его последователи вторили «обновленцам», выступая против «врагов трудового народа». Эти обособленческие группы действовали по общему сценарию и использовали одинаковые методы борьбы. В т. н. Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) широкое распространение получили доносы, из-за которых пострадали тысячи священнослужителей и мирян, были пущены в ход недостойное «заигрывание» с властью, беззастенчивый обман и откровенная демагогия. Руководство УАПЦ играло на низменных инстинктах населения, популяризировало примитивный национализм, приобретший у сторонников раскола местечковый характер.

Митрополит Феодосий (Процюк) - Обособленческие движения в Православной Церкви на Украине (1917—1943)

(Серия "Материалы по истории Церкви". Книга 36)

М.: Издательство Крутицкого подворья, Общество любителей церковной истории, 2004. - 635 с.

Митрополит Феодосий (Процюк) - Обособленческие движения в Православной Церкви на Украине (1917—1943) - Содержание

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I. СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА УКРАИНЕ В ПЕРИОД ОТ ПАДЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ ДО ВСЕУКРАИНСКОГО СОБОРА 1918 г.

Глава 1. Епархиальные съезды и собрания в Киеве и Полтаве в первые месяцы после падения самодержавия

Глава 2. Активизация сторонников обособления от Всероссийской Церкви. Возникновение гражданской буржуазной «Центральной Рады» и «Всеукраинской Церковной Рады»

Глава 3. Дискуссия на Всероссийском Поместном Соборе о положении церковных дел на Украине

Глава 4. Борьба Церковной Рады за автокефалию перед открытием Всеукраинского Собора в Киеве

ЧАСТЬ II. ВСЕУКРАИНСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ СОБОР 1918 ГОДА

Глава 1.1 сессия Всеукраинского Собора

Глава 2. События церковной жизни на Украине между I сессией Всеукраинского Собора и Киевским епархиальным съездом

Глава 3. Доклады, прочитанные в Москве участниками Всеукраинского Собора, о том, что происходило на этом Соборе

Глава 4. Киевский Епархиальный Съезд 1918 года и избрание на нем архиепископа Антония (Храповицкого) митрополитом Киевским

Глава 5. II сессия Всеукраинского Собора

Глава 6. Краткий обзор постановлений II сессии Всеукраинского Собора

Глава 7. События церковной жизни, происходившие по окончании II сессии Всеукраинского Собора

Глава 8. Постановления Всероссийского Поместного Собора о церковном управлении на Украине. Переписка по этому поводу между правительством УНР и Святейшим Патриархом Тихоном

Глава 9. III сессия Всеукраинского Собора. Прекращение работы Собора в связи с захватом Киева петлюровцами

ЧАСТЬ III. СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА УКРАИНЕ ПОСЛЕ III СЕССИИ ВСЕУКРАИНСКОГО СОБОРА. НАЧАЛО «САМОСВЯТСКОГО» РАСКОЛА

Глава 1. Усиление церковных нестроений после III сессии Всеукраинского Собора

Глава 2. Расширенный пленум Церковной Рады в мае 1920 года. Постановление Пленума о разрыве с иерархией Русской Православной Церкви

Глава 3. Деятельность автокефалистов после майского Пленума Всеукраинской Церковной Рады 1920 года. Поиски епископата. Архиепископ Парфений. Пленум Рады в мае 1921 года

Глава 4. Прибытие в Киев Экзарха Украины митрополита Михаила (Ермакова) и его попытка предотвратить раскол

Глава 5. «Самосвятская хиротония»

Глава 6. Распространение «самосвятского» раскола «липковщины»

Глава 7. События в Полтавской епархии в конце 1921 года и в первые месяцы 1922 года. Хиротония протоиерея Григория Лисовского во епископа Лубенского. Кончина епископа Парфения

Часть IV. СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА УКРАИНЕ В ПЕРИОД С 1922 ПО 1923 ГОД. КИЕВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРАВЯЩИХ ЕПИСКОПОВ. ПОЯВЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНЧЕСТВА НА УКРАИНЕ И БОРЬБА С НИМ

Глава 1. Захват группой обновленцев церковной власти в Москве

Глава 2. Киевское Совещание правящих епископов у Экзарха Украины митрополита Михаила в августе 1922 года

Глава 3. Хиротония викарных епископов Полтавской епархии. Сведения о викарном епископе Феофиле (Булдовском)

Глава 4. Появление обновленчества на Украине. Захват обновленцами церковной власти в Харькове и Киеве

Глава 5. Характеристика видных обновленческих епископов на Украине. Внутренний раздор в обновленчестве

ЧАСТЬ V. СОБЫТИЯ В ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА УКРАИНЕ В 1924 ГОДУ

Глава 1. «Иоанникиевщина»

Глава 2. Обновленческие съезды и «соборы». Подготовка обновленцев к провозглашению автокефалии на Украине

Глава 3. Борьба православной иерархии с расколами

Глава 4. Обновленческая «автокефалия» для Украины

ЧАСТЬ VI. «ЛУБЕНСКАЯ АВТОКЕФАЛИЯ»

Глава 1. Начало Лубенского раскола

Глава 2. Лубенский «собор». Распространение нового раскола

Глава 3. Характеристика видных деятелей Лубенского Собора

Глава 4. Борьба с новым расколом. Осуждение Лубенского раскола постановлением 13-ти Украинских епископов

ЧАСТЬ VII. СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА УКРАИНЕ СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ И ДО НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Глава 1. Общий обзор

Глава 2. Связь лубенской «автокефалии» с «Григорианским» расколом

Глава 3.Воспоминания современников о личной жизни Феофила Булдовского и его ближайших сподвижников. Подробности об убийстве протоиерея Николая Базилевского. Собрание, созванное Булдовским в Полтаве. Кончина архиепископа Григория (Лисовского)

Глава 4. Декларация заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия о взаимоотношениях Церкви и государства в Советском Союзе и ее значение в жизни Русской Православной Церкви, в том числе и на Украине

Глава 5. Связь «Лубенского» раскола с «Григорианским». «Булдовщина» в Харькове

Глава 6. Церковные события на Украине в тридцатые годы. Ликвидация обновленческой автокефалии на Украине

Часть VIII. ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА УКРАИНЕ В ГОДЫ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ

Глава 1. Общая характеристика положения Православной Церкви на Украине в период немецкой оккупации

Глава 2. Управление Церковью в период оккупации на правобережной Украине (Западная Украина)

Глава 3. Управление Церковью в тот же период на левобережной Украине

Глава 4. Сотрудничество Феофила Булдовского с оккупационными властями и его попытки завязать сношения с зарубежными Церквами

Глава 5. Борьба между «автокефалистами» и «автономистами» по вопросу о признании иерархии «самосвятов». Собор в Луцке в октябре 1942 года и его результаты

Глава 6. Положение Автономной Церкви на Украине в 1943 году

Глава 7. Церковные события на Левобережной Украине в 1943 году. Освобождение Харькова Советскими Войсками. Раскаяние Булдовского и его смерть

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Епархии украинских самочинных церковных объединений

Список «архиереев» украинских обособленческих движений

Примечания редакции

Краткие биографические сведения о лицах, упоминаемых в сборнике

Именной указатель

Список литературы

Список сокращений

Митрополит Феодосии и его книга

Митрополит Феодосий (Процюк) - Обособленческие движения в Православной Церкви на Украине (1917—1943) - Епархиальные съезды и собрания в Киеве и Полтаве в первые месяцы после падения самодержавия

1917 год был годом чрезвычайных событий для всей нашей Родины. В феврале 1917 года император Николай II отрекся от Всероссийского престола, в результате чего власть перешла в руки Временного правительства. Свершилась буржуазно-демократическая революция. В условиях продолжавшейся мировой войны, вызвавшей в России острейший кризис всей экономики, промышленную разруху и голод, начались такие смуты и нестроения, такие народные потрясения и волнения в самых разных слоях общества, которые не могли не влиять на жизнь Церкви, поскольку Церковь находилась в обществе и большинство ее членов, имевших далеко не одинаковые политические взгляды, было вовлечено в политическую борьбу. 1917 год стал годом чрезвычайного разброда по всей стране. На Украине этот разброд усугублялся тем, что к нему присоединялся и «национальный вопрос»: оставаться ли Украине частью «единой неделимой России» или стать самостоятельным государством. После Февральской революции положение Православной Церкви в стране стало довольно неопределенным. Временное Правительство не издало каких-либо окончательных, твердых постановлений относительно взаимоотношений между Церковью и государством. Обер-прокурор Святейшего Синода продолжал оставаться при Временном Правительстве и все еще считал себя вправе смещать и назначать архиереев. Однако курьезность такого положения заключалась в том, что при старом строе обер-прокурор был лишь посредником при назначении архиереев, которые назначались по именному указу православного царя. Теперь было неясно, от чьего же имени он принимает решения и назначает иерархов. Ожидались преобразования, но никто еще ясно не представлял себе, в какую именно форму выльются отношения Церкви и государства, неясно было и то, каким будет церковное управление.

Сразу же после Февральской революции снова был поднят вопрос о необходимости восстановления патриаршества. Но патриаршество мог восстановить только церковный Собор, поэтому несомненным считалось одно: необходим общецерковный Собор, на котором все эти вопросы должны быть разрешены. Февральская революция произошла во время Великого поста, в период, когда церковная жизнь вся поглощена проблемами духовной жизни, поэтому никаких реакций на перемену в государственной жизни не могло быть. Но сразу же после пасхальных праздников (Пасха в 1917 году была 2 апреля по старому стилю) по всей России начались епархиальные съезды, на которых сказались революционные перемены, происшедшие в стране. Съезды эти везде созывались главным образом с целью оздоровить церковную жизнь, внести в нее демократические начала, ограничить единоначалие епископов и произвол, творившийся в консисториях, путем создания выборных органов, с которыми должны были советоваться епископы и которые могли бы заменить снискавшие себе дурную славу консистории. Съезды эти бывали иногда довольно шумными, тем более, что происходили они при активном участии мирян. На них велись широкие дискуссии о дальнейших перспективах положения Церкви при новом строе.

Происходили епархиальные съезды и на Украине. Но здесь ко всем прочим проблемам, волновавшим православных людей в тот момент, присоединялся вопрос об украинизации-богослужения, а также о целесообразности дальнейшего подчинения Украинской Церкви общецерковному всероссийскому руководству, независимо от того, какую форму это руководство примет — синодальную или патриаршую, и независимо от того, где оно будет находиться — в Москве или Петрограде. Многие из числа украинского духовенства и в особенности из числа националистически настроенных интеллигентов считали, что воссоединение Украины с Россией при Богдане Хмельницком отнюдь не должно было повлечь за собой подчинение Украинской Церкви Всероссийскому Патриарху или Синоду. На епархиальных съездах, где каждый участник получил теперь полную свободу говорить все, что он думал, стали раздаваться голоса о необходимости автокефалии и полной независимости Украинской Церкви от Всероссийской. Вместе с этим стали высказываться предложения о необходимости созыва Всеукраинского Собора, помимо намечавшегося Всероссийского. На епархиальных съездах начались первые столкновения сторонников и противников автокефалии, так называемых «украинофилов» и «украинофобов». Эти два враждовавших течения, до сих пор существовавшие только как два воззрения, стали теперь быстро оформляться в церковно-политические движения.

На епархиальных съездах единомышленники встречались, сближались и стали осознавать себя как некую общность в единстве взглядов и целей, чего не было раньше. Все внимание церковной общественности было привлечено теперь к намечавшемуся на август Всероссийскому Церковному Собору. Но до Собора должен был состояться еще Съезд представителей всех епархий, который призван был наметить повестку дня Собора. Все «украинофилы» решили требовать на этом Съезде постановки на Соборе вопроса об автокефалии Украинской Церкви. Так постепенно начиналась борьба за автокефалию. Особенно остро эта борьба развернулась в Киеве. Если на епархиальных съездах по другим украинским городам борьба между «украинофилами» и «украинофобами» проходила довольно активно, то в Киеве она проходила чрезвычайно бурно. Киев с его святынями всегда был центром духовной и культурной жизни Украины. В Киеве, в стенах духовной академии, были сосредоточены и лучшие богословские силы юга России. Здесь издавались духовные журналы, которые распространялись по всей земле украинской и по всей России. В Киеве было больше великороссов в числе высшего духовенства, чем в других городах Украины. Незадолго до Февральской революции в Киев из Петрограда был переведен первенствующий член Святейшего Синода митрополит Владимир (Богоявленский). Искренний сторонник монархии, он, по отзывам современников, был человеком исключительной честности. Будучи первенствующим членом Святейшего Синода, он посчитал своим долгом в разговоре лично указать Николаю II на недопустимость пребывания во дворце проходимца Распутина, за что и был «сослан» в Киев. Митрополит Владимир встал во главе той части духовенства, которая тяготела к «единой неделимой России».

В Киеве сплотились в тесную группу и рьяные сторонники отделения от России, отделения полного — и политического, и церковного, среди которых были и будущие вожди печальной памяти «самосвятского» раскола. Киев, естественно, стал и центром политической борьбы за власть. Уже 6 апреля в Киеве на Всеукраинском Конгрессе была организована так называемая «Центральная Рада», председателем которой был избран известный профессор-историк, ярый украинофил М. С. Грушевский. Во главе Рады находились такие известные украинофилы, в годы гражданской войны возглавившие буржуазное правительство, как С. В. Петлюра и В. К. Винниченко. В апреле же Центральная Рада образовала украинское правительство, так называемый «Генеральный секретариат» (Совет Министров). Центральная Рада ставила целью полное обособление Украины от России и образование буржуазно-демократической республики.