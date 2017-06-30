Библейские исследования

Несмотря на сложную и подчас драматическую историю отношений между русским православием и отечественным протестантизмом, едва ли возможно отрицать их определённую внутреннюю взаимосвязь. При всей очевидной несхожести — в убранстве храмов, традициях, известных догматических взглядах — у них существуют и немалые точки соприкосновения. Проживание в одной стране на протяжении длительного времени, общая история и единые национальные корни, одинаковые гражданские обязанности и заботы, наконец, едва ли не единственный до недавнего времени русский («синодальный») перевод Библии — всё это неизбежно сближало и зачастую делало отечественных евангельских христиан и баптистов причастными к православному мышлению, культуре и, в некоторой мере, богословию — вероятно, даже больше, чем к классическому западному (европейскому или американскому) протестантскому опыту.

Уже в самых главных христианских доктринах — о Боге и спасении — мы можем отчётливо наблюдать эту тенденцию. Например, в утверждении учения о Святой Троице и исхождении Духа Святого отечественные протестанты, как правило, наряду с опорой на основополагающие тексты Священного Писания, придерживаются древнего («восточного») Никео-Цареградского символа веры — без более позднего добавления filioque ("и от Сына"), которое западные протестанты в своё время переняли из римско-католического вероучения. И в вопросах сотериологии российские евангельские христиане и баптисты, вольно или невольно, исторически чаще следовали более близкому им по духу, восточно-христианскому учению о спасении, в котором, как протестанты, непременно делали большее ударение на веру, чем добрые дела, но всё же были бесконечно далеки от западных реформатских взглядов на предопределение.

В советские годы наблюдалась парадоксальная ситуация, когда у отечественных протестантов практически не существовало духовных семинарий, они почти не писали теологических книг (по очевидным причинам), однако собственное богословие у них всё же было и по

степенно развивалось. Сегодня у нас есть возможность воссоздать теологические взгляды отечественных баптистов до начала перестройки, анализируя их сохранившуюся периодику, интервьюируя пожилых пресвитеров и рядовых членов церкви, а также — наблюдая за жизнью поместных общин в провинции (с их т.н. «бытовым богословием»), где мало что изменилось с советских времён. Для более объективного анализа следует принять во внимание и неизбежные некоторые расхождения между официальными «крайне-протестантскими» заявлениями служителей ЕХБ (и отчасти даже вероучительными документами), с одной стороны, и обычной церковной практикой, с другой стороны.

Помимо собственно богословия, в подтверждение сказанного, можно вспомнить также ряд восточно-христианских обычаев, которых по не вполне ясным причинам стойко придерживается немалое число евангельских христиан и баптистов в разных уголках России и Украины, например, имеющих обыкновение: красить яйца на Пасху, декорировать зелёными ветвями молитвенные дома на Троицу, отмечать многие древние христианские праздники (Крещение Господне, Сретение, Благовещение, Вознесение, Троица, Преображение), нередко вовсе игнорируемые евангельскими церквями на Западе. Примечательно также, что большинство русских протестантов празднуют Рождество Христово по григорианскому стилю, одновременно с западными христианами, однако Пасху предпочитают встречать по юлианскому календарю, вместе с православными. И это едва ли случайно: отечественные евангельские христиане всегда были своего рода живым мостом между западным и восточным христианством.

На наш взгляд, корни уникальности русского протестантизма следует искать, прежде всего, в его общей истории с православием, а также в неосознанном следовании восточной христианской традиции, что особенно заметно проявилось в послевоенные годы, когда западный мир и социалистические страны оказались надолго разделены железным занавесом. А уже с конца 1980-х годов, в атмосфере гласности и перестройки, в России начали сказываться иные богословские тенденции, представленные многочисленными западными миссионерами и проповедниками. В результате, прозападное крыло отечественного протестантизма (которое, несомненно, тоже всегда существовало) быстро укрепилось и начало оказывать давление на единоверцев-«славянофилов», что, собственно, мы и наблюдаем по сей день.

Автор надеется, что данная книга поможет читателям лучше понять замечательные особенности русского евангельского движения, узнать его некоторые достойные внимания богословские мысли.