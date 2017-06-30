Прохоров - Опыт отечественного евангельского богословия
Библейские исследования
Несмотря на сложную и подчас драматическую историю отношений между русским православием и отечественным протестантизмом, едва ли возможно отрицать их определённую внутреннюю взаимосвязь. При всей очевидной несхожести — в убранстве храмов, традициях, известных догматических взглядах — у них существуют и немалые точки соприкосновения. Проживание в одной стране на протяжении длительного времени, общая история и единые национальные корни, одинаковые гражданские обязанности и заботы, наконец, едва ли не единственный до недавнего времени русский («синодальный») перевод Библии — всё это неизбежно сближало и зачастую делало отечественных евангельских христиан и баптистов причастными к православному мышлению, культуре и, в некоторой мере, богословию — вероятно, даже больше, чем к классическому западному (европейскому или американскому) протестантскому опыту.
Уже в самых главных христианских доктринах — о Боге и спасении — мы можем отчётливо наблюдать эту тенденцию. Например, в утверждении учения о Святой Троице и исхождении Духа Святого отечественные протестанты, как правило, наряду с опорой на основополагающие тексты Священного Писания, придерживаются древнего («восточного») Никео-Цареградского символа веры — без более позднего добавления filioque ("и от Сына"), которое западные протестанты в своё время переняли из римско-католического вероучения. И в вопросах сотериологии российские евангельские христиане и баптисты, вольно или невольно, исторически чаще следовали более близкому им по духу, восточно-христианскому учению о спасении, в котором, как протестанты, непременно делали большее ударение на веру, чем добрые дела, но всё же были бесконечно далеки от западных реформатских взглядов на предопределение.
В советские годы наблюдалась парадоксальная ситуация, когда у отечественных протестантов практически не существовало духовных семинарий, они почти не писали теологических книг (по очевидным причинам), однако собственное богословие у них всё же было и по
степенно развивалось. Сегодня у нас есть возможность воссоздать теологические взгляды отечественных баптистов до начала перестройки, анализируя их сохранившуюся периодику, интервьюируя пожилых пресвитеров и рядовых членов церкви, а также — наблюдая за жизнью поместных общин в провинции (с их т.н. «бытовым богословием»), где мало что изменилось с советских времён. Для более объективного анализа следует принять во внимание и неизбежные некоторые расхождения между официальными «крайне-протестантскими» заявлениями служителей ЕХБ (и отчасти даже вероучительными документами), с одной стороны, и обычной церковной практикой, с другой стороны.
Помимо собственно богословия, в подтверждение сказанного, можно вспомнить также ряд восточно-христианских обычаев, которых по не вполне ясным причинам стойко придерживается немалое число евангельских христиан и баптистов в разных уголках России и Украины, например, имеющих обыкновение: красить яйца на Пасху, декорировать зелёными ветвями молитвенные дома на Троицу, отмечать многие древние христианские праздники (Крещение Господне, Сретение, Благовещение, Вознесение, Троица, Преображение), нередко вовсе игнорируемые евангельскими церквями на Западе. Примечательно также, что большинство русских протестантов празднуют Рождество Христово по григорианскому стилю, одновременно с западными христианами, однако Пасху предпочитают встречать по юлианскому календарю, вместе с православными. И это едва ли случайно: отечественные евангельские христиане всегда были своего рода живым мостом между западным и восточным христианством.
На наш взгляд, корни уникальности русского протестантизма следует искать, прежде всего, в его общей истории с православием, а также в неосознанном следовании восточной христианской традиции, что особенно заметно проявилось в послевоенные годы, когда западный мир и социалистические страны оказались надолго разделены железным занавесом. А уже с конца 1980-х годов, в атмосфере гласности и перестройки, в России начали сказываться иные богословские тенденции, представленные многочисленными западными миссионерами и проповедниками. В результате, прозападное крыло отечественного протестантизма (которое, несомненно, тоже всегда существовало) быстро укрепилось и начало оказывать давление на единоверцев-«славянофилов», что, собственно, мы и наблюдаем по сей день.
Автор надеется, что данная книга поможет читателям лучше понять замечательные особенности русского евангельского движения, узнать его некоторые достойные внимания богословские мысли.
Константин Прохоров - Опыт отечественного евангельского богословия
Международное христианское издательство «Титул», 2009. - 338 с.
ISBN 978-3-934583-00-9
Константин Прохоров - Опыт отечественного евангельского богословия - Содержание
ФЕНОМЕН ВОСТОЧНОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА (от автора)
БОГОСЛОВСКИЕ СТАТЬИ
- Апофатизм и катафатизм в протестантизме
- О некоторых особенностях понимания крещения в русском баптизме
- О христианском пацифизме
ТАЙНА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ
(Издание второе, исправленное и дополненное)
1. БИБЛЕЙСКАЯ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
1.1. Введение
1.2. Две доктрины Библии
1.3. Ключевые библейские слова
- 1.3.1. Ветхий Завет
- 1.3.2. Новый Завет
2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
2.1. Поэмы Гомера
2.2. Греческие мифы
2.3. Античная философия
- 2.3.1. Терминология
- 2.3.2. Солон, Гераклит и атомисты
- 2.3.3. Сократ, Платон, Аристотель
- 2.3.4. Киники, эпикурейцы, стоики
- 2.3.5. Цицерон, Плотин и их время
2.4.Древний Восток
- 2.4.1. Индуизм и буддизм
- 2.4.2. Бхагавад-Гита
- 2.4.3. Другие восточные религии
2.5.Иудаизм
- 2.5.1. Взгляд на Танах
- 2.5.2. Апокрифы и псевдоэпиграфы
- 2.5.3. Талмуд и другие источники
2.6.Отцы Церкви
- 2.6.1. Ранние отцы Церкви
- 2.6.2. Августин
- 2.6.3. Иоанн Кассиан
2.7.Ислам
- 2.7.1. Учение Корана
- 2.7.2. Теология ислама
2.8.Богословие Церкви в Средние века
- 2.8.1. Западная Церковь
- 2.8.2. Восточная Церковь
2.9.Богословие Реформации
- 2.9.1. Эпоха Возрождения
- 2.9.2. Лютер, Цвингли и Эразм
- 2.9.3. Кальвин, кальвинисты и арминиане
2.10. Философия Нового времени
- 2.10.1. Гоббс, Спиноза, Лейбниц
- 2.10.2. Кант и Шопенгауэр
- 2.10.3. Вебер, Фрейд, Барт
-
2.10.4. Русская традиция, философия и богословие
- 2.10.4.1. Л. Толстой и В. Соловьев
- 2.10.4.2. Е. Трубецкой и Н. Лосский
- 2.10.4.3. Н. Бердяев
- 2.10.4.4. Понимание проблемы евангельско-баптистским братством
3. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
3.1. Определение и соподчинение основных понятий
3.2. «Сверхкальвинистский» взгляд на мир и спасение
- 3.2.1. «Ограниченное искупление»
- 3.2.2. «Неодолимая благодать»
- 3.2.3. «Безусловное избрание»
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3.2.4. «Полная испорченность» человека
- 3.2.4.1. Грехопадение
- 3.2.4.2. О свободе падшего творения
- 3.2.4.3. Библия о «полной испорченности»
- 3.2.4.4. Библия о «полной испорченности» (продолжение)
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3.2.5.«Стойкость святых»
- 3.2.5.1. Критика непоследовательности
- 3.2.5.2. Что говорит Библия?
- 3.2.5.3. О «противоречиях» и непростительном грехе
- 3.2.5.4. Вера и дела
- 3.2.5.5. Выводы
- 3.2.6.Уточнение «сверхкальвинистской» позиции
3.3. Оптимальные подходы к проблеме
- 3.3.1. Осмысление причинно-следственных связей во вселенной
- 3.3.2. Предопределение событий и свобода человека
-
3.3.3. Вариантность некоторых событий
- 3.3.3.1. О неверии Израиля
- 3.3.3.2. Разнообразие путей Господних, свобода и ответственность человека
- 3.3.4. Предопределение и предведение
- 3.3.5. Гармония двух воль Христа как решение проблемы
-
3.3.6. Тайна времени и вечности
- 3.3.6.1.Ещё раз о предопределении и свободе
- 3.3.6.2. Вечное настоящее
- 3.3.6.3. Рай и ад
- 3.3.7. Книга жизни
- 3.3.8. Имя человека и предопределение
- 3.3.9. О молитве
3.4. Постижение христианской свободы
- 3.4.1. Свобода и благочестие
- 3.4.2. Разномыслия и христианская любовь
4. ВЕЧНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ДВУХ УЧЕНИЙ
(заключение)
Использованная литература
Тематическая библиография
Указатель имён
Предметный указатель
Константин Прохоров - Опыт отечественного евангельского богословия - Апофатизм и катафатизм в протестантизме
Дионисий Ареопагит в своём изумительном трактате «Мистическое богословие», относящемся, вероятно, к раннему средневековью, ввёл понятие о двух путях в христианском богопознании.[1] Первый путь - катафатический (катафапко?), предполагающий традиционные положительные утверждения (скажем, «Бог есть свет» - 1 Ин. 1.5), второй путь - апофатический (атгофстко?), основывающийся на совершенном отрицании (например, продолжение мысли в 1 Ин. 1.5: «нет в Нём никакой тьмы»).
Катафатическое знание доступнее и привычнее для людей, вместе с тем у него есть очевидные, изначально очерченные границы, перейти которые человеку не под силу. Апофатизм способен прорвать замкнутый круг, или совершить духовное восхождение к Господу, однако знание, в обычном смысле слова, при этом исчезает, язык умолкает, оказываясь бессильным выразить заведомо невыразимое, а на первое место выходит молитвенно-мистическое общение с Богом невидимым, непостижимым, неизобразимым и, в то же время, безмерно любящим нас и близким. Посильное сочетание обоих методов богопознания, по-видимому, и есть то благо, к которому следует стремиться христианину, доколе Сам Господь не ответит на все вопросы в вечности.
Погружаясь в божественную премудрость Священного Писания, мы встречаем апофатические высказывания едва ли не на каждой его странице. Основа закона Божьего, Десять заповедей, почти полностью апофатична. Декалог, своеобразно предоставляя людям свободу в Господе, учит, скорее, тому, чего следует не делать, чем делать: не сотвори кумира, не произноси имени Бога всуе, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не возжелай дома ближнего своего... В чём здесь сокрыт смысл? Катафатический способ мышления - столь ограничен и поверхностен, что вполне может рассматриваться лишь в качестве дополнения (или какой-то малой частности) по отношению к апофатизму, воззрению невыразимо более широкому и глубокому.
В Ис. 64.4 и 1 Кор. 2.9 находим удивительное обетование: «Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». На первый взгляд, предложенный здесь апофатический (посредством ряда отрицаний) подход к теме вечности - неинформативен и как будто проигрывает ката-фатическому (сравним его с детальным описанием Небесного Иерусалима в Отк. 21). Однако подобное предубеждение тотчас проходит, как только нам удаётся хоть немного овладеть апофатическим методом, и тогда даже краткое «отрицательное» описание небес в Библии удивительным образом преображается.
«Не видел того глаз...» - апофатически восклицают пророк Исайя и апостол Павел. Упростим данную мысль, сведя её к катафатическому уровню: а что наши глаза видели на земле? Разумеется, в падшем мире мы встречаем много дурного и греховного. Вместе с тем, человеку доступны для обозрения и шедевры великих художников, скульпторов, архитекторов, мы видим вокруг себя всё великолепие Божьего творения... И всё же, согласно Исайи и Павлу, это ничто[2] в сравнении с тем, что Бог приготовил в вечности для Своих детей.
«Не слышало ухо...» - а ведь мы слышим на земле признания в любви от дорогих нашему сердцу людей, проникновенное слово христианской проповеди, умилительное пение, - однако и это ничто, памятуя о небесах!
«Не приходило то на сердце человеку...» - хотя уже сейчас нас посещает немало чудесных, возвышающих дух мыслей, творческих откровений, - и всё равно это абсолютное ничто в сравнении с тем, что сбудется в вечности!
Так, отталкиваясь от привычного для большинства людей ката-фатизма, мы постепенно становимся на путь апофатический, впервые осмысленный уже некоторыми отцами Церкви, путь, безбоязненно провозглашающий превосходство незнания человека...[3] Как написано: «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю - в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12.2-4).
Образованнейший человек, ещё недавно принадлежавший к элите иудейского общества, апостол Павел смиренно признаёт немощь своего ума и языка в описании Божьих тайн. Что же тогда сказать о прочих людях? Все «мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем... видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно...» (1 Кор. 13.9,12). Таков удел всякого человека, живущего на земле. Как сказал поэт:
...Мне жаль людей, не ведающих Бога, И жаль людей, всезнающих о Нём.
[1] См. также другие трактаты Дионисия Ареопагита, и особенно «Божественные имена», в сборнике: Мистическое богословие. Киев: Путь к Истине, 1991.
[2] В другом месте у ап. Павла находим опять же полное отрицание (ovbels) чего бы то ни было доброго в человеке, не исполненного любовью: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13.2-3).
[3] Лосский В. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. - Лосский В. Боговидение. М.: Издательство ACT, 2003. С. 125-135.
Константин Прохоров
Константин Прохоров родился в Петропавловске (Казахстан). Окончил исторический факультет Северо-Казахстанского государственного университета и Одесскую богословскую семинарию. Позднее с семьёй переехал в г. Омск. В 2004 году получил степень магистра богословия с отличием от Университета Уэльса (Великобритания). В настоящее время учится заочно в Праге по программе «доктор философии», пишет диссертацию по истории российского протестантизма. Член Союза писателей «Новый Современник». Печатался в журналах: «Грани», «Континент», «Богомыслие» и др. Автор ряда книг по богословию, истории христианства и философии, опубликованных в России, Германии и Великобритании. Серебряный лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси 2008» в номинации «проза». Диакон Омской церкви ЕХБ. Женат, трое детей.
Спасибо!
Спасибо большое!
Другая книга этого автора - http://esxatos.com/prohorov-russkiy-baptizm-i-pravoslavie