Начало античности приходится на VIII в. до н. э., когда в Древней Греции обозначился активный переход от традиционной родовой общины к раннеклассовому рабовладельческому обществу.

Одним из первых, кто ясно сформулировал свою позицию относительно происходивших социально- экономических изменений в жизни Древней Греции, был древнегреческий поэт Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.), автор поэмы «Труды и дни». Он попытался дать систематическое осмысление мира и жизни с позиций свободного земледельца, который в упорном труде обрабатывал свой небольшой участок земли и притеснялся «царями - дароядцами»; выработать мировоззрение земледельца- труженика, противостоящее идеалам родовой знати.

Поводом для написания поэмы послужила тяжба Гесиода с братом Персом, который, промотав свою долю наследства, нагло отсудил себе с помощью неправедных судей большую часть наследства Гесиода, а затем, разорившись, обратился к нему же за помощью. Бедственное положение Перса послужило Гесиоду предлогом разработать целый кодекс нравственных правил и хозяйственных наставлений.

Гесиод отстаивал идеалы патриархального строя, называя его «золотым веком». Тогда, по его мнению, люди жили как боги, счастливо, не зная никаких забот. Современный ему «железный век» Гесиод характеризовал как век господства зла и насилия в человеческих отношениях, порчи нравов и отсутствия правды. Он остро переживал распад общины и то, что земля становилась предметом купли и продажи. Последствия этого он видел в том, что «железным людям» не будет «передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя, и от несчастий».

Испытав на себе социальную несправедливость, Гесиод размышлял о справедливости («дике») и труде как о главных ценностях человеческой жизни. В своей поэме он создал образ трудолюбивого, расчетливого и бережливого крестьянина, который строит свои отношения с людьми на основе строгой взаимности услуг по принципу «doutdes» («Я даю, чтобы ты дал мне»). Осуждая нечестно нажитое богатство, он призывал своего брата Перса к честному труду и даже специально для него описал цикл земледельческих работ в Беотии.

Согласно Гесиоду, единственным спасением для человека в непрерывно ухудшающейся жизни является труд, приносящий благосостояние. Он писал:

Труд человеку стада добывает и всякий достаток...

Нет никакого позора в работе — позорно безделье.

Он облекал свои размышления о справедливости и насилии, о труде земледельца в мифологически образную форму и лелеял надежду, что Зевс не всегда будет терпеть происходящее и что вернутся «золотые времена». Хотя надежда Гесиода и не осуществилась, но свободный труд крестьян, а также ремесленников, торговцев, моряков не утратил своего значения даже тогда, когда в Древней Греции установился рабовладельческий строй. Эти категории тружеников составили основную массу граждан древнегреческого общества.

Внедрение железа во все сферы древнегреческого производства способствовало экономическому подъему, росту городов, возникновению богатства, сосредоточению частной собственности в руках представителей знатных родов, массовому разорению общинников- земледельцев, развитию долговой кабалы. Часть обезземеленных общинников не порабощали, а выселяли за пределы страны. Удобный рельеф Балканского полуострова и обилие островов в Средиземном море благоприятствовали развитию морского судоходства, торговли и колонизации земель по берегам Средиземного и Черного морей. В итоге к VI в. до н. э. древние греки создали рабовладельческие города - государства (полисы) сначала в Ионии (Малоазиатское побережье Эгейского моря — восточная граница эллинской цивилизации), на юге Италии и в Сицилии (западная граница эллинской цивилизации), а затем и в самой Греции.

В это же время развернулась борьба демоса (народа) с земельной аристократией за передел земель и отмену долгов, которая в самом начале VI в. до н. э. увенчалась прогрессивными реформами Солона. Реформы способствовали окончательному искоренению родовых отношений. Они заменили принцип кровного родства в организации общества территориальным принципом, провозгласили прямую зависимость политической свободы от имущественных, экономических возможностей гражданина полиса и нанесли тем самым сокрушительный удар по родовой знати. На смену родовой общине пришел полис как самостоятельный и независимый город-государство, включавший наряду с городской территорией также и прилегающие сельские поселения свободных граждан. В конце VI в. до н. э. эти изменения были закреплены в конституции Клисфена.

Елена Пронина - Античная философия. Краткий курс

Москва : Издательство АСТ, 2018. — 272 с.

ISBN 978-5-17-111667-5

Елена Пронина - Античная философия. Краткий курс - Содержание

Предисловие

Греческое чудо

Рожденная свободой

Особенности генезиса античной философии

Основные этапы развития античной философии

Досократики

Милетская школа: поиски первоосновы всего сущего

Гераклит из Эфеса: единство и борьба противоположностей

Школа Пифагора: все есть число

Школа элеатов: быть или не быть

Философия Эмпедокла: от монизма к плюрализму

Анаксагор: все во всем

Демокрит: все есть атомы и пустота

Гуманистический период в древнегреческой философии

Софисты: греческие просветители или интеллектуальные мошенники?

Субъективная мудрость Протагора

Повивальное искусство Сократа

Сократические школы

Школа киников: собачья философия

Школа киренаиков: удовольствие превыше всего

Классика античной мысли

Философия Платона

Идея — парадигма всех вещей

Бог-ремесленник

Учение о душе, или наука умирать

Познание как припоминание

Внечеловеческое основание нравственности

Интересы государства превыше всего

Философия Аристотеля: Платон мне друг, но истина дороже

Метафизика: возможность и действительность

Теория познания:от единичного к общему

Учение о душе, добродетели и государстве

Эллинистический период в античной философии

Эпикур: атомизм и философия удовольствия

Древняя Стоя: жизнь в согласии с неумолимой необходимостью Природы

Римский стоицизм: господин самого себя

Тропы скептицизма

Религиозная философия поздней античности