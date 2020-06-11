Геннадий Схоларий - Проповеди

Библиотека христианской мысли. Источники

Настоящий труд представляет собой перевод проповеднических произведений святителя Геннадия II (Георгия) Схолария, патриарха Константинопольского, одного из величайших богословов Святой Православной Церкви, последний светозарный отблеск дивной Византии. Проповеди (омилии, слова) святителя Геннадия являются, в сущности, трактатами на различные богословские темы, будто то догматического, будто то нравственного характера. Они принадлежат тому уникуму, которым одарило человечество Православная Византия.

Некоторые из проповедей святителя Геннадия написаны несколько искусственным и изяпщым стилем, который ожидался от дворцового проповедника- философа; другие, предназначенные для монашествующих, менее витиеваты. Все эти проповеди, которых насчитывают пятнадцать плюс отрывок из одной не сохранившейся полностью проповеди, принадлежат к «избранным» сочинениям святителя Геннадия, причем избрал их и переписал своей рукой сам великий святитель. Что случилось с другими его проповедями? Пропали ли они вместе с другими сочинениями святителя при взятии Константинополя турками (на что жалуется автор)? Или же сам автор придал им второстепенное значение и потому не сохранил их для нас ? Думаю, что, несмотря на встречающуюся трудность языка, на глубину богословских и философских мыслей автора, боголюбивый читатель насладится богатой духовной трапезой, которую представляют нижепомещенные проповеди святителя Геннадия.

Проповеди св. Геннадия II (Георгия) Схолария, патриарха Константинопольского

Пер. с греч., предисл. и комм, архимандрита Амвросия (Погодина); вступ. ст. и ред. перевода Г. М. Прохорова

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2007. 528 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»

ISBN 978-5-903525-01-0

Проповеди св. Геннадия II (Георгия) Схолария, патриарха Константинопольского - Содержание

Г. М. Прохоров. Архимандрит Амвросий (Алексей Александрович) Погодин

Архим. Амвросий (Погодин). Предисловие

Проповеди святителя Геннадия на Богородичные праздники

Слово св. Геннадия (Георгия) Схолария на Благовещение Пресвятыя Богородицы

Слово св. Геннадия (Георгия) Схолария на введение во Храм Пресвятыя Богородицы

Слово св. Геннадия (Георгия) Схолария на Успение Пресвятыя Богородицы

Крещение русского народа в огне и слезах покаяния

Проповеди св. Геннадия (Георгия) Схолария, произнесенные во время Великого поста и в недели, предыдущие Великому посту

Беседа на притчу о мытаре и фарисее

Беседа на притчу о блудном сыне, и о покаянии

Беседа на первую седмицу Великого поста. О посте

О милостыне

Слово св. Геннадия Схолария в Неделю Православия

На торжество Православия. В первое воскресенье Великого поста

О таинственном Теле Господа нашего Иисуса Христа

Слово в Великую пятницу

Остальные проповеди святителя Геннадия

Геннадия монаха Схолария слово на Святое Преображение Господа нашего Иисуса Христа

Похвальное слово святым апостолам

О скорбных переживаниях, охвативших апостола Петра после его отречения от Христа

Прибавление. Кондак преподобного Романа Сладкопевца об отречении апостола Петра

Слово на память Усекновения Главы Честнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна

На Рождество Господа нашего Иисуса Христа

Отрывок из похвального слова святому великомученику Димитрию

Относительно похвального слова о преподобном Леонтии Ахайском. Заметка издателя сочинений святителя Геннадия

Прибавление. Об Искуплении

Проповеди св. Геннадия II (Георгия) Схолария, патриарха Константинопольского - Предисловие

Предлагаем боголюбивому читателю в русском переводе проповеди, «слова» и «омилии» крупнейшего православного богослова, св. Геннадия (Георгия) Схолария, патриарха Константинопольского. Лишь недавно, к сожалению, его творения были собраны и изданы в восьми больших томах трудами Mnsr. Louis Petit, X. A. Siderides Mnsr. Martin Jugie. Этот замечательный вклад в богословскую науку дал возможность лучше изучить и житие святителя Геннадия и оценить его богословское творчество. Проповеди святителя Геннадия еще не переведены ни на один язык, кроме двух его проповедей, изданных в «Patrologia Orientalis» (Т. 16 и Т. 19), в сопровождении латинского перевода. Родился св. Георгий, в монашестве — Геннадий, Схоларий между 1398 и 1405 гг. Блестящие его способности развивались под руководством двух знаменитых наставников того времени: Матфея Камариота, профессора Патриаршей школы, и св. Марка Ефесского, тогда бывшего молодым профессором в Константинополе. Последний не долгое время был его наставником, но на всю жизнь вложил в душу юного Схолария семена благочестия и подвижнического искания в духе паламитов. Если опытный наставник Матфей Кама- риот оказал влияние на умственное развитие ученика, то влияние св. Марка Ефесского было благодатным. Это впоследствии св. Георгий Схоларий отметил в надгробной речи в честь своего учителя. Однако высоты своих блестящих познаний в области философии, богословия и языковедения Схоларий достиг в большей мере своим трудом и прилежанием: впоследствии он говорил, что в упомянутых дисциплинах был самоучкой. Прекрасно изучив латинский язык, что было редкостью среди византийцев, он познакомился с творениями наиболее видных богословов, и в особенности с Фомой Аквинатом, железная логика которого была ему близка, как напоминающая логику Аристотеля. Западные богословы прямо указывают на влияние знаменитого Фомы Аквината на богословское и философское творчество Схолария. Сам Схоларий в своей «Апологии» отрицает, что страдал «латиномудрствованием».

Вскоре сам он занял профессорский пост в Константинопольской Академии, а затем и высокие государственные посты: «главного судьи ромеев (греков)» и «генерального секретаря императора» (καθολικός κριτής των Ρωμαίων, καθολικός σεκρετάριος του βασιλέως). Слава ο его образованности распространилась далеко за пределы Византии. Справедливы слова известного византолога Сафы (Σάθα): «Об образованности Геннадия ученые держатся вполне справедливо самого высокого мнения. Он был славен как законовед, считался человеком красноречивым, как оратор, и превосходил других в качестве богослова и философа». Помимо своих государственных обязанностей, — которые, представляется, были небольшими ввиду того, что вся Византия в его время превратилась в миниатюрное государство — он был дворцовым проповедником и каждую пятницу произносил проповедь во дворце в присутствии императора, сената и избранных граждан. Богословы-миряне, часто имевшие большое влияние на жизнь двора, были обычным явлением в Византии. Нет ничего удивительного в том, что св. Георгий Схоларий, будучи мирянином, стал духовным авторитетом и другом императора Иоанна VIII Палеолога, культурного, но, как история показала, довольно слабохарактерного государя. Когда пришло время сборов на собор в Италию для переговоров об унии с Римско-Католической церковью, император предложил Схоларию сопровождать его как знатоку латинской культуры и как человеку, который специально изучал вопрос Filioque. Вопрос соединения Церквей увлекал его, как и всех тогда, и он верил в возможность такового. Правда, в своей речи на внутреннем собрании греков, еще до отъезда в Италию, он подчеркнул в присутствии императора, что уния, чтобы была истинной, должна быть основанной на разрешении догматических расхождений между обеими Церквами; если же смотреть на нее как на политический акт, то она обречена на гибель. История показала, как был прав св. Георгий Схоларий. Предлагал он также, чтобы расхождения между Православной и Латинской церквами предварительно были разрешены на уровне высших представителей и богословов обеих Церквей. Но его не послушали.