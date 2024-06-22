Изучение старых русских бытовых, преимущественно крестьянских праздников, которые по мере их рассмотрения постепенно предстанут перед нами как праздники аграрные, во многих отношениях поучительно и полезно. Оно интересно не только для специалистов по этнографии и фольклору, но для каждого, кто ближе хотел бы узнать свой народ и его жизнь в прошлом. Научно-материалистическое объяснение этих праздников необходимо также в целях борьбы с пережитками прошлого в нашем быту и в нашем сознании. Преодоление религиозных пережитков происходит неравномерно. Несостоятельность церковной догмы становится ясной быстрее, различные же культовые обряды, особенно если они непосредственно не связаны свбогослужением, исчезают медленнее. Между тем такие праздники, как Святки, Масленица, или такие обряды или обычаи, как поминание умерших кутьей или украшение домов на Троицу березками и многие другие, основаны на определенных религиозно-мифологических представлениях, независимо от того, носят ли они собственно церковный характер или нет.

Программа Коммунистической партии Советского Союза призывает к борьбе с религиозными верованиями, к борьбе «против обычаев и нравов, мешающих коммунистическому строительству». «Необходимо систематически вести широкую научно-атеистическую пропаганду, терпеливо разъяснять несостоятельность религиозных верований, возникших в прошлом на почве придавленности людей стихийными силами природы и социальным гнетом из-за незнания истинных причин природных и общественных явлений». Советская общественность ведет широкую пропаганду против этих праздников (см., например: Огрызко И. И. Почемувмы против религиозных праздников. Лениздат, 1961; Белов А. В. О праздниках престольных. М., 1960; и другие работы). Но хотя большинство населения в нашей стране порвало с религией, однако, как указывает И. Крывелев, «бытовое содержание праздников всегда оказывалось более устойчивым, чем тот мифологический смысл, который в них вкладывался». Это приводит к тому, что праздники еще не целиком исчезли из быта. «Во многих случаях люди, которые уже порвали с религией или, по меньшей мере, совершенно равнодушны к ней, занимая своего рода „нейтральную“ позицию, прибегают к религиозным обрядам и церемониям». Лучшее средство борьбы с такими пережитками — научное объяснение их исконного смысла, несовместимого с нашим мировоззрением. Целям такого объяснения и служит настоящая работа.

Не все русские праздники в равной степени были связаны с православным вероучением. Только часть из них непосредственно основана на догмах христианского учения и насаждалась церковью. Они были связаны преимущественно с памятными днями так называемой священной истории, как, например, предвещание о рождестве Христа (праздник Благовещения), день его предполагаемого рождения и день крещения (праздник Рождества, праздник Крещения), день его воскресения из мертвых (Пасха), вознесения на небо (Вознесение) и т. д. Сюда же относятся праздники, посвященные церковным святым: Николин день (каковых имелось даже двав— весенний и осенний), Петров день, Егорьев день, день Веры, Надежды, Любви и Софии и многие другие. Однако еще до того, как были введены эти праздники, существовали праздники и обряды языческие (праздник зимнего солнцеворота, встреча весны, летнего равноденствия, праздник жатвы и другие). С ними церковь повела двоякую борьбу: частично она путем проповедей и запрещений пыталась их уничтожить, частично же приспосабливала их к своим целям и приурочивала к праздникам своего церковного календаря. Приуроченье старинных дохристианских праздников и обрядов к церковным привело к тому, что в большие праздники народ соблюдал как церковные обряды, так и свои, старые, по происхождению своему языческие. Иногда народ перетолковывал церковное учение в совершенно ином, желательном для себя смысле. В эти дни люди предавались безудержному веселью, что вызывало яростное сопротивление церкви не только потому, что она считала такое веселье и связанные с ним обычаи «эллинскими» (т. е. языческими) и «бесовскими», но и потому, что всякое проявление жизнерадостности противоречило церковному учению об аскетизме, послушании и смирении.

Владимир Пропп - Русские аграрные праздники

СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022.— 256 с. — (Азбука-классика. Non-Fiction).

ISBN 978-5-389-19486-1

Владимир Пропп - Русские аграрные праздники – Содержание

Введение

Значение изучения аграрных праздников для современности.— Праздники церковные и народные и их смешение.— Названия исроки основных праздников.— Направления в их изучении в досоветской науке.— Труды советских ученых.— Цель и методы настоящей работы

ГЛАВА I. Поминовение усопших

Календарные даты русских праздников.— Поминальный стол на Святках.— Кутья и блины как обрядовые блюда.— Обычай звать предков греться.— Масленичная обрядовая еда.— Прощание с покойниками на Масленицу.— Поминки на могилах в Троицу.— Праздник Навьего дня и Радуницы.— Поминовение в другие сроки.— Выводы и предположения

ГЛАВА II. Обрядовая еда

Новогодние и масленичные угощения и их происхождение.— Святочный кесарийский поросенок.— Козульки на Святках, в Егорьев день и на Троицу.— Лесенки в день Вознесения

ГЛАВА III. Встреча весны

Сроки праздника встречи весны.— Печение жаворонков из теста и связанные с этим обычаи.— Встреча весны как праздник детский.— Веснянки.— Заклинательный характер этого праздника

ГЛАВА IV. Поздравительно-заклинательные песни

Колядование, овсень, виноградье, щедровки.— Состав этих песен.— Подарки.— Посулы.— Кумулятивные сказочные и другие песни как замена колядок.— Хождение со звездой.— Вертеп.— Шествие с козой.— Шествие с плугом.— Имитация сеяния.— Колядование на Масленицу.— Волочебные песни.— Вьюнец.— Заключение

ГЛАВА V. Культ растений

Рождественская елка.— Масленичное дерево.— Верба.— Завивание березок на Семик.— Сборы трав на Ивана Купалу.— Жнивные обряды.— Праздник последнего снопа

ГЛАВА VI. Смерть и смех

Похоронная игра на Святках.— Встреча и проводы Масленицы.— Растерзание, сожжение и потопление чучел.— Троичная березка.— Проводы русалок.— Предание смерти и погребение Купалы, Костромы, Ярилы.— Похороны кукушки.— Предание смерти в другие сроки.— Теория Фрэзера в свете русских материалов.— Фазы развития божеств растительности.— Происхождение христианства.— Вопрос о ритуальном смехе и о фарсовом характере похорон

ГЛАВА VII. Обрядовые игрища и увеселения

Святочные вечёрки.— Новогодние гадания.— Подблюдные песни.— Ряжение.— Шествие с козой.— Вождение кобылки.— Игра в быка.— Маскировка перемены пола.— Смысл ряжения. Обрядовый эротизм.— Игры, имитирующие свадьбу.— Шутки в святочную ночь.— Масленичные состязания: скачки, кулачные бои, взятие снежного городка.— Катание с гор, катание по улицам.— Качели.— Целовник.— Столбы.— Колодки.— Русальная неделя. —Обряд кумления.— Поверия о русалках.— Некоторые детали похорон Костромы и Ярилы.— Купальская ночь.— Очистительные обряды как конец празднеств

Заключение

Литература