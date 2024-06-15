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Пропп - Русский героический эпос

Пропп, Владимир - Русский героический эпос
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature, Mythology Legends
1. ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭПОСА
Каждая наука прежде всего определяет предмет своих занятий. Так же должны поступить и мы. Что мы называем эпосом?
На первый взгляд вопрос этот кажется совершенно праздным. Всякий понимает, что русские былины, карело-финские руны, якутские олонхо, бурят-монгольские улигеры, узбекские дастаны, шорские кай и другие подобные им песни многочисленных народов представляют собой эпос. Однако ссылка на примеры — еще не научное определение; не имея же ясного, четкого представления о сущности эпоса, мы рискуем жестоко ошибиться в его понимании. Дать научное определение эпоса хотя бы в общих, основных чертах совершенно необходимо.
Эпос не определяется каким-нибудь одним признаком, сразу устанавливающим его сущность. Он обладает целым рядом признаков, и только совокупность их дает правильное и полное представление о том, что такое эпос. Наиболее важным, решающим признаком эпоса является героический характер его содержания. Эпос показывает, кого народ считает героем и за какие заслуги. Определение, изучение характера, внутреннего содержания героичности и составляет главную задачу науки по отношению к эпосу. Это содержание перед нами раскроется постепенно, пока же достаточно будет указать, что содержанием эпоса всегда является борьба и победа. Во имя чего ведется борьба, это и должно быть определено наукой. Мы увидим, что в разные исторические эпохи содержание борьбы было различно. Но есть одно, что объединяет характер борьбы на всех ступенях развития эпоса: борьба ведется не за узкие, мелкие цели, не за личную судьбу, не за частное благополучие героя, а за самые высокие идеалы народа в данную эпоху. Борьба эта всегда очень трудна, требует напряжения всех сил героя, требует способности пожертвовать собой, зато она в эпосе всегда приводит к победе. Борьба носит не личный, а общенародный и общегосударственный, а в более поздние исторические эпохи и ярко выраженный классовый характер.
Однако этого главного и решающего признака еще недостаточно, чтобы отнести то или иное произведение к области эпоса. Героическим содержанием обладает, например, «Слово о полку Игореве», им обладают летописные рассказы о Куликовской битве, о татарских нашествиях на Москву и другие. Героическим содержанием обладают «Полтава» Пушкина, «Вой на и мир» Толстого и многие из произведений современной советской литературы, посвященных борьбе и героическим делам советских людей.
Следовательно, признак героического содержания является решающим только в соединении с другими признаками эпоса. Один из главнейших признаков русского эпоса, отличающий его от других произведений героического содержания, состоит в том, что он слагается из песен, которые назначены не для чтения, а для музыкального исполнения. От романов, героических поэм, легендарных сказаний и пр. эпос отличается иной жанровой принадлежностью и иными формами исполнения. Признак музыкального, песенного исполнения настолько существен, что произведения, которые не поются, ни в каком случае не могут быть отнесены к эпосу. Музыкальное исполнение былин и их содержание не могут быть разъединены, они имеют самую непосредственную связь. Музыкальное исполнение свидетельствует о глубокой личной взволнованности, затронутости событиями песен, выражает состояние вдохновения, выражает чувства народа, возбуждаемые героями и повествованием песни. Отнять от былины ее напев, исполнить ее в форме прозаического рассказа означает перевести ее в совершенно иную плоскость художественного творчества.

Пропп, Владимир - Русский героический эпос

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 800 с. — (Архетип: Русская культура).
ISBN 978-5-00214-241-5

Пропп, Владимир - Русский героический эпос – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЭПОС В ПЕРИОД РАЗЛОЖЕНИЯ ПЕРВОБЫТНО-ОБЩИННОГО СТРОЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РУССКИЙ ЭПОС ЭПОХИ РАЗВИТИЯ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
  • I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
  • II. ДРЕВНЕЙШИЕ ГЕРОИ И ПЕСНИ
  • III. БЫЛИНЫ О СВАТОВСТВЕ
  • IV. ГЕРОЙ В БОРЬБЕ С ЧУДОВИЩАМИ
  • V. БЫЛИНЫ СКАЗОЧНОГО ХАРАКТЕРА
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РУССКИЙ НАРОД В БОРЬБЕ С ТАТАРО-МОНГОЛЬСКИМ НАШЕСТВИЕМ
  • I. ВВЕДЕНИЕ
  • II. БЫЛИНЫ ОБ ОТРАЖЕНИИ ТАТАР
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ЭПОС ЭПОХИ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА
  • I. ВВЕДЕНИЕ
  • II. МУЖИК И КНЯЗЬ
  • III. РАЗВЕНЧАНИЕ ВЛАДИМИРА
  • IV. ПОЗДНЕЙШИЙ ВОИНСКИЙ ЭПОС
  • V. ПОЗДНЕЙШИЕ БЫЛИНЫ О СВАТОВСТВЕ
  • VI. ПОЭЗИЯ БУНТА
  • VII. БЫЛИНА-САТИРА XVI–XVII ВЕКОВ
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. СУДЬБА ЭПОСА ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭПОСА
ПРИЛОЖЕНИЯ
Views 184
Rating 5.0 / 5
Added 15.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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