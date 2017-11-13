Тема протестантизма в России всегда была не то чтобы маргинальной, но явно не из приоритетных в пространном диапазоне всяческих сочинений - научных, полемических, публицистических, популяризирующих - о религиях в нашей стране. Динамика интереса к ней носит, так сказать, волнообразный характер.

Временами эта тема обнаруживает себя более или менее заметным образом. Так было на начальном этапе адаптации протестантов в России XVI и XVII вв., когда их вероучения, да и образ жизни, оказались предметом пристрастных "обличений" православными полемистами. Так было в последней трети XIX в., когда в пореформенной России активизировались разнообразные христианские искания и потребовалось понять, что же представляет собой протестантская среда в ее исторической эволюции на российской почве.

Так происходит и ныне, когда очередной социокультурный сдвиг, "промаркированный" распадом СССР, вызвал к жизни повышенную религиозную и социальную активность многих протестантских сообществ и это обусловило внимание к данному конфессиональному фактору со стороны разных по мотивации представителей науки и религиозных организаций.

Смирнов - Протестантизм как фактор формирования российской государственности и культуры

Антология

Сост., вступ. статья, коммент. М. Ю. Смирнова

СПб.: РХГА, 2012. 848 с.

ISBN 978-5-88812-485-7

Протестантизм как фактор формирования российской государственности и культуры - Содержание

М. Ю. Смирнов Непротестантский взгляд на протестантизм в России

I ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОТЕСТАНТИЗМА В РОССИИ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

И. И.Барсов Протестантизм в России

Т. И. Буткевич Протестантство в России <Фрагменты>

ІІ ПЕРВОЕ СТОЛЕТИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА В РОССИИ: ПОД ЗНАКОМ "ИЗЛОЖЕНИЙ НА ЛЮТОРЪI"

Максим Грек Против лютеран - слово о поклонении Святым Иконам

Зиновий Отенский Черноризца послание многословное к просившим его подтвердить их благочестие против зломудрствования Косого и тех, кто с ним <Фрагменты>

Иван IV Грозный Ответ царя: Ивана Васильевича Грозного Яну Роките

Иван Наседка <Шевелев> Написание о лютом враге Мартине

Иосиф, Патриарх Московский и всея России <Послание к датскому королевичу Вольдемару>

<Без подписи> Лютерские ереси

ІІІ ВЗГЛЯД ИЗ XIX ВЕКА НА ПРОТИВОЛЮТЕРАНСКУЮ ПОЛЕМИКУ В РОССИИ XVІ-XVII ВЕКОВ. ЧАСТЬ 1

Макарий <М. П. Булгаков>, митрополит <О начале протестантского присутствия в России> <Фрагменты>

А. С. Никольский <История противолютеранской богословской полемики Русской церкви XVI и XVII веков> <Фрагменты>

И. И. Соколов <Протестантская пропаганда и реакция на нее в России XVI и XVII веков> <Фрагменты>

А. П. Голубцов К вопросу об авторе, времени написания, цели и составе "Изложения на лютеры" <Фрагмент>

Д. В. Цветаев <Борьба с протестантским влиянием в Московском государстве до Петра Великого>

Н. И.Кареев Отзыв о сочинении г. Цветаева под заглавием - "Из истории иностранных исповеданий в России в XVI и XVII веках"

ІІІ ВЗГЛЯД ИЗ XIX ВЕКА НА ПРОТИВОЛЮТЕРАНСКУЮ ПОЛЕМИКУ В РОССИИ XVІ-XVII ВЕКОВ. ЧАСТЬ 2. CASUS ЦВЕТАЕВА

Д. В.Цветаев Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований <Фрагменты>

П. А. Преображенский Докторский диспут по русской истории

Д. В. Цветаев <Редкая из моих печатных работ по иностранному вопросу в России не была отмечена критикою> <Фрагменты>

А. С. Лебедев <Все... повествование автора...отличается...произвольностью изложения> <Фрагменты>

Д. В. Цветаев Странные приемы исторической критики <Фрагменты>

А. С. Лебедев Ответ г. Дм. Цветаеву на его "Странные приемы исторической критики" <Фрагменты>

IV ОТ ИВАНА ГРОЗНОГО ДО ПЕТРА ВЕЛИКОГО: ТЕРНИСТЪIЙ ПУТЬ АДАПТАЦИИ ПРОТЕСТАНТОВ В РОССИИ

М. Е. Красножен <О принятии протестантов в православие в XVІ-XVIII веках> <Фрагменты>

Д. В. Цветаев Обрусение иноземцев-протестантов в Московском государстве <Фрагменты>

И. М. Снегирев <Лютеранские и реформатские церкви в Москве> <Фрагменты>

П. З. <П. В. Знаменский> <Опасность грозила православию в царствование Петра Великого извне, с Запада> <Фрагменты>

Н. В. Покровский Борьба с протестантскими идеями в Петровское время и князь Михаил Кропоткин <Фрагменты>

V ПРАВОСЛАВНО-БОГОСЛОВСКАЯ ОЦЕНКА ЛЮТЕРАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

И. А Олесницкий <Критика лютеранского учения о таинстве Евхаристии> <Фрагменты>

Н. Д. Терентьев Лютеранская вероисповедная система по символическим книгам лютеранства <Фрагменты>

В. А. Керенский <...Может иметь весьма полезное значение при обличении протестантства> <Фрагменты>

VI ПРОТЕСТАНТСКИЙ СЛЕД В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ

Н. С. Лесков <...Предпочли доволь

VII ОДНО СЛОВО - НЕМЦЫ... (О ПРОТЕСТАНТСКОМ ВЛИЯНИИ НA РУССКИХ)

Т. И. Буткевич О католической и протестантской миссиях <Фрагменты>

П. К. Галлер <Быт немцев-колонистов в 60-х годах XIX столетия> <Фрагменты>

А. А. Велицын (Палтов) <Влияние образа веры и образа жизни колонистов-протестантов на русское население юга России> <Фрагменты>

А. Ф. Гиляревский Немецкое засилье в русской народно-религиозной жизни <Фрагменты>

VIII ИДЕОЛОГИЯ КОММУНИЗМА И ПРОТЕСТАНТИЗМ В СССР

Ф. Д. Капелюш Религия раннего капитализма <Фрагменты>

Л .Г. Брандт Лютеранство и его политическая роль <Фрагменты>

А. Рейнмарус, Г. Фризен Под гнетом религии. Немцы-колонисты СССР и их религиозные организации <Фрагменты>

А. И. Клибанов <Тысячные меннонитские массы горят небывалым энтузиазмом в деле построения социализма в СССР> <Фрагмент>

IX ПОД ПРИЦЕЛОМ НАУЧНОГО АТЕИЗМА

Ф. И. Федоренко Секты, их вера и дела <Фрагменты>

3. В. Калиничева <Баптистская церковь и Советская власть в 1917-1929 годах> <Фрагменты>

А. В. Ипатов Этноконфессиональная общность меннонитов на путях буржуазного развития <Фрагмент>

А. В. Белов Секты, сектантство, сектанты <Фрагменты>

С. Н. Савельев <Протестантское сектантство в свете атеистической пропаганды> <Фрагменты>

Л. Н. Митрохин <Наш интерес к протестантизму> <Фрагменты>

X ПРОТЕСТАНТИЗМ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Р. А. Лопаткин Религиозная ситуация в России и место в ней протестантизма

С. В. Филатов Российский протестантизм: успех в равнодушном к вере обществе

Р. Н. Лункин Протестантизм в России: новая сила гражданского общества

И. Г. Каргина Российские протестанты в условиях религиозного плюрализма

XI ФЕНОМЕН РУССКОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА

А С. Струкова, С. В. Филатов От протестантизма в России к русскому протестантизму

О. А Васильева <Бокова> Современный русский протестантизм: в поисках себя

О. В. Куропаткина Этническая и религиозная самоидентификация "новых" пятидесятников в России: конфликт или синтез?

И. В. Скоробогатова Новые тенденции в развитии пятидесятнического движения в России

Т. К. Никольская Русские протестанты в ХХ веке

Приложения

Устав Евангелическо-Лютеранской Церкви (в редакции 1832 года) <Фрагменты>

Устав Евангелическо-Лютеранской Церкви в России, Украине, Казахстане и Средней Азии

Социальная позиция протестантских церквей России

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Протестантизм как фактор формирования российской государственности и культуры - Доргой читатель!

Перед Вами очередной том серии "Русский Путь" - "Протестантизм: pro et contra". Однако данная книга, как и вышедшие практически одновременно с нею "Православие: pro et contra" и "Католицизм: pro et contra", несколько выделяется из общего ряда. Их замысел нуждается в специальных пояснениях. "Русский Путь" - серия книг о российской и - опосредованно - европейско-христианской культуре. На первом этапе развития проекта в качестве символов национального культуротворчества были избраны выдающиеся люди России. Русский Путы открылся в 1994 году антологией "Николай Бердяев: pro et contra. Личность и творчество Н. А. Бердяева в оценке русских мыслителей и исследователей". Последующие книги были посвящены творчеству и судьбам видных деятелей отечественной истории и культуры. Состав каждой из них формировался как сборник исследований и воспоминаний, компактных по размеру и емких по содержанию, оценивающих жизнь и творчество этих представителей русской культуры со стороны других видных ее деятелей - сторонников и продолжателей либо критиков и оппонентов. Тексты антологий снабжались комментариями, помогающими современному читателю осознать исторические обстоятельства возникновения той или иной оценки, мнения.

За восемнадцать лет серия выросла и ныне представляет собой нечто подобное дереву, корень которого составляет сам замысел духовного осмысления культурно-исторических реалий, ствол образует история культуры в ее тематическом единстве, а ветви суть различные аспекты цивилизационного развития - литература и поэзия, философия и теология, политика. В литературно-поэтической подсерии "Русского Пути" были опубликованы антологии о А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, Н. В. Гоголе, Ф. И. Тютчеве, Л. Н. Толстом, А. П. Чехове, М. Горьком, В. В. Набокове, И. Бунине, Н. Гумилеве, А. Ахматовой, А. Блоке, А. Белом, В. Маяковском, 3. Гиппиус, Н. Заболоцком. Философско-теологическая подсерия представлена С. Булгаковым, Вл. Соловьевым, П. А. Флоренским, В. В. Розановым, а также, помимо других российских философов, западными мыслителями в русской рецепции - Платоном, Бл. Августином, Н. Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо, И. Кантом, Ф. Шеллингом, Ф. Ницше, В. Спинозой. Последними в зарубежной подсерии "проконтровского" проекта увидели свет книги о Данте и Сервантесе. Научная и политическая ветви проекта пока не дали столь обильных плодов: опубликованы антологии о Н. П. Павлове и В. И. Вернадском, а также книги, посвященные императорам Петру І, Екатерине ІІ, Александру ІІ, Николаю І и К. П. Победоносцеву. Этот круг, мы надеемся, будет в ближайшее время расширен.

Однако целостный замысел проекта заключается в стремлении представить российскую культуру в системе сущностных суждений о самой себе, отражающих динамику ее развития во всей ее противоречивости. В качестве феноменов, символизирующих духовную динамику в развитии нашей страны, могли бы фигурировать события (войны, революции), идеи и;ш мифологемы (свобода, власть), социокультурные формообразования и течения (монархия, западничество). Этот тематический слой уже включен в разработку. Например, вышла книга, посвященная славянофильству. Три вышеуказанные антологии относятся именно к этому уровню развития проекта. Речь идет о религиозно-конфессиональном измерении российской цивилизации. На протяжении столетий функции культурообразующей конфессии в России исполняло православие. Отношение к протестантству и католицизму - важнейшие "экраны" национальной и религиозной идентичности. При этом осмыслить протестантизм невозможно вне сравнительного анализа с православием, а также с католицизмом, а в более пшроком контексте и с другими религиями - язычеством, буддизмом, исламом. Религиозно-культурологический круг исследования - дело будущего, надеемся, что не очень отдаленного. Пока мы предлагаем читателю ознакомиться с внутрихристианским конфессиональным спектром рецепций и оценок.

Наша методология, подчеркнем специально, не теологическая или политологическая, а культурологическая. Именно поэтому в отношении каждой из осмысливаемых конфессий составители антологий приводят суждения, выстроенные по принципу "за и против". С учетом православных корней российской культуры большинство суждений, хотя отнюдь не все, сделаны православными. Однако необходимо понимать, что уже в результате советской секуляризации культурно-конфессиональная ситуация поменялась, а в постсекулярную эпоху изменения стали происходить еще быстрее. Задача томов "Русского Пути", посвященных конфессиям, не только научно-просветительская. Они могут способствовать прояснению нашей новой религиозно-культурной идентичности, складывающейся в период перехода России от постатеистического к постсекулярному обществу.