Пулькин - Самосожжения старообрядцев
Церковный Раскол середины XVII в. стал одним из наиболее трагических событий в российской истории. Современник, неизвестный старообрядческий автор, описывал ситуацию следующим образом: «претвориша бо ся пастырие в волчее естество и разсвирипеша на стадо Христовых овец и разгнаша я по горам и пропастям земным».
Среди всего множества экстраординарных происшествий, связанных со становлением старообрядческого движения, самосожжения по праву занимают особое место. Вызванные церковным расколом многочисленные яркие события и по сей день являются предметом самого пристального внимания историков. При этом в значительной части научной литературы, в той или иной мере затрагивающей проблематику, связанную со старообрядчеством, отразилось априорное представление о самосожжениях как о вынужденной мере, вызванной беспощадными гонениями на сторонников «древлего благочестия».
Можно предположить, что авторы оказались в плену у существующего не только в обыденном сознании, но, к сожалению, и в специальной литературе устойчивого предубеждения. В соответствии с ним старообрядчество представляется не как чрезвычайно пестрое, многообразное, разнохарактерное общественно-религиозное движение, а как единое, монолитное, внутренне непротиворечивое явление. Этот стереотип нашел отражение как в художественной литературе, так и в произведениях некоторых современных историков.
Одновременно существует, поддерживается и тщательно оберегается от посягательств инакомыслящих представление о старообрядцах как сообществе верующих, наделенных несомненными литературными талантами и трудолюбием, хранящих в неприкосновенности культурное наследие старой Руси.
Максим Викторович Пулькин - Самосожжения старообрядцев - середина XVII - XIX в.
Карельский научный центр. Институт языка, литературы и истории, Университет Дмитрия Пожарского
М. : Русский Фонд Содействия Образованию и науке, 2013 . – 334 с.
ISBN 978-5-91244-001-4
Максим Викторович Пулькин - Самосожжения старообрядцев - середина XVII - XIX в. - Содержание
Введение. Историография проблемы, характеристика источников
- Обзор литературы о самосожжениях
- Задачи исследования, территориальные и хронологические рамки
- Источники для исследования «огненной смерти»
Глава 1. Старообрядческие дискуссии об «огненной смерти»
- Оправдания самосожжений
- Аргументы против самосожжений
Глава 2. Статистика и локализация самосожжений
- География «огненной смерти»
- Выбор времени, места, способа ритуального суицида
Глава 3. Правительственные меры против «гарей»
- Расправы с самосожигателями в конце XVII в.
- Борьба с «гарями» в первой половине XVIII в.
- Противодействие самосожжениям во второй половине XVIII в.
Глава 4. «Технология» «самогубительной смерти»
- Старец-руководитель «самосужденников»
- «Згорелый дом»
- Обряды перед самосожжением
- «Самогубительная смерть»: основные закономерности
Глава 5. Память о гибели старообрядцев
- Память о самосожжениях в старообрядческой среде
- Фольклорные данные о самосожжениях
- Память о самосожжениях среди противников старообрядчества
Заключение
Перечень источников и литературы
Список сокращений
- Приложение 1. Хронология самосожжений
- Приложение 2. Старообрядческие публицисты о «гарях»
- Приложение 3. Дела о самосожжениях старообрядцев
Именной указатель
Географический указатель
Максим Викторович Пулькин - Самосожжения старообрядцев - середина XVII - XIX в. - Введение
Непросто понять, почему для одних приверженцев старообрядческого вероучения спасение от «мира Антихриста» в огне представлялось единственно возможным путем, а другие смогли адаптироваться в принявшем никоновские реформы российском обществе и занять в нем престижное положение: стать богатыми купцами, знаменитыми меценатами и даже депутатами первых созывов Государственной Думы. Из-
учение старообрядческих произведений, посвященных проблеме массовых самоубийств, а также следственных дел о «гарях», позволяет увидеть иную, зачастую незнакомую современному читателю картину самосожжений – продуманного мероприятия, которому предшествовали серьезные, трагические размышления и напряженная, неустанная деятельность его участников.
По поводу «гарей» велись длительные ожесточенные богословские споры образованных и литературно одаренных старообрядческих наставников. При этом далеко не все из них безоговорочно поддерживали зловещую идею организации массовых ритуальных самоубийств.
Развернувшийся в конце XVII в., вскоре после никоновских реформ, богословский спор о допустимости ритуального суицида решал судьбу «древлего благочестия». Одни наиболее радикальные приверженцы старой веры погибли добровольной смертью, а многие другие – предпочли жизнь и создали великую старообрядческую культуру. Вероятнее всего, сторонники самосожжений и других менее распространенных способов «самогубительной смерти» оказались в меньшинстве даже в старообрядческой среде.
Таким образом, исследование самосожжений позволяет, во-первых, преодолеть стереотипы, существующие в отношении старообрядчества, а во-вторых, – полнее представить сложную, драматическую и многокрасочную палитру религиозной жизни России в середине XVII–XIX в.
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