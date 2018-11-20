Церковный Раскол середины XVII в. стал одним из наиболее трагических событий в российской истории. Современник, неизвестный старообрядческий автор, описывал ситуацию следующим образом: «претвориша бо ся пастырие в волчее естество и разсвирипеша на стадо Христовых овец и разгнаша я по горам и пропастям земным».

Среди всего множества экстраординарных происшествий, связанных со становлением старообрядческого движения, самосожжения по праву занимают особое место. Вызванные церковным расколом многочисленные яркие события и по сей день являются предметом самого пристального внимания историков. При этом в значительной части научной литературы, в той или иной мере затрагивающей проблематику, связанную со старообрядчеством, отразилось априорное представление о самосожжениях как о вынужденной мере, вызванной беспощадными гонениями на сторонников «древлего благочестия».

Можно предположить, что авторы оказались в плену у существующего не только в обыденном сознании, но, к сожалению, и в специальной литературе устойчивого предубеждения. В соответствии с ним старообрядчество представляется не как чрезвычайно пестрое, многообразное, разнохарактерное общественно-религиозное движение, а как единое, монолитное, внутренне непротиворечивое явление. Этот стереотип нашел отражение как в художественной литературе, так и в произведениях некоторых современных историков.

Одновременно существует, поддерживается и тщательно оберегается от посягательств инакомыслящих представление о старообрядцах как сообществе верующих, наделенных несомненными литературными талантами и трудолюбием, хранящих в неприкосновенности культурное наследие старой Руси.

Максим Викторович Пулькин - Самосожжения старообрядцев - середина XVII - XIX в.

Карельский научный центр. Институт языка, литературы и истории, Университет Дмитрия Пожарского

М. : Русский Фонд Содействия Образованию и науке, 2013 . – 334 с.

ISBN 978-5-91244-001-4

Максим Викторович Пулькин - Самосожжения старообрядцев - середина XVII - XIX в. - Содержание

Введение. Историография проблемы, характеристика источников

Обзор литературы о самосожжениях

Задачи исследования, территориальные и хронологические рамки

Источники для исследования «огненной смерти» Глава 1. Старообрядческие дискуссии об «огненной смерти» Оправдания самосожжений

Аргументы против самосожжений Глава 2. Статистика и локализация самосожжений География «огненной смерти»

Выбор времени, места, способа ритуального суицида Глава 3. Правительственные меры против «гарей» Расправы с самосожигателями в конце XVII в.

Борьба с «гарями» в первой половине XVIII в.

Противодействие самосожжениям во второй половине XVIII в. Глава 4. «Технология» «самогубительной смерти» Старец-руководитель «самосужденников»

«Згорелый дом»

Обряды перед самосожжением

«Самогубительная смерть»: основные закономерности Глава 5. Память о гибели старообрядцев Память о самосожжениях в старообрядческой среде

Фольклорные данные о самосожжениях

Память о самосожжениях среди противников старообрядчества Заключение Перечень источников и литературы Список сокращений Приложение 1. Хронология самосожжений

Приложение 2. Старообрядческие публицисты о «гарях»

Приложение 3. Дела о самосожжениях старообрядцев Именной указатель Географический указатель

Максим Викторович Пулькин - Самосожжения старообрядцев - середина XVII - XIX в. - Введение

Непросто понять, почему для одних приверженцев старообрядческого вероучения спасение от «мира Антихриста» в огне представлялось единственно возможным путем, а другие смогли адаптироваться в принявшем никоновские реформы российском обществе и занять в нем престижное положение: стать богатыми купцами, знаменитыми меценатами и даже депутатами первых созывов Государственной Думы. Из-