«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме - От редактора

Вашему вниманию представляется первый сборник публичных лекций, прочитанных в 2012-2013 учебном году на собраниях Эллино-византийского лектория, которые проводятся на базе кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Свято-Пантелеимоновского храма г. Харькова (Харьковская епархия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата). Эти лекции читались как профессорами, доцентами, аспирантами, соискателями кафедры истории древнего мира и средних веков, так и преподавателями Харьковской Духовной семинарии. Он разноплановы по сути, но объединены одной главной составляющей — связью с историей, культурой Византии и Православной Церкви. Из их «мозаики», как мы надеемся, постепенно будет складываться все более отчетливый, ясный облик византийского общества и византийца, того самого Homo Byzantinus, чье наследие пережило века. Связанные с этим лекции должны были доходчиво и вместе с тем глубоко, но без мертвящего академизма, донести до слушателей непростые проблемы византийской духовной жизни. Их слушателями стали как студенты Харьковского университета, учащиеся Харьковской Духовной семинарии, так и широкий круг интересующихся историей.

На наш взгляд, название Межинстуционального сектора византинистики «Византийская мозаика» позволяет как можно лучше передать характер предложенного сотрудничества научных институций университета. Соединение разнонаправленных византиноведческих исследований, которые осуществляются в университете в рамках единого сектора, позволит создать целостную многомерную картину византийской цивилизации, подобно тому, как составление из отдельных кусочков цветной смальты целостной мозаики позволяло мастерам в конце концов (вос)создать образ вселенной.

Сектор пригласил к объединению кафедру истории древнего мира и средних веков, Харьковское историко-археологическое общество, кафедру историографии, источниковедения и археологии, Центр болгаристики и балканских исследований имени Марина Дринова, кафедру украиноведения, кафедру теории культуры и философии науки, Восточный институт украинских исследований имени Ковальских, Харьковское историко-филологическое общество, кафедру истории зарубежной литературы и классической филологии, кафедру истории украинской литературы.

В границах Украины такое сотрудничество строится с Национальным комитетом византинистов Украины, кафедрой истории средних веков и византинистики Львовского национального университета имени Ивана Франко, кафедрой классических, византийских и средневековых исследований Украинского Католического Университета, кафедрой истории древнего мира и средних веков Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, кафедрой греческой филологии Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, кафедрой истории древнего мира и средних веков Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко, отделом средневековой археологии Института археологии НАНУ, Киевским научным историко-филологическим обществом Андрея Белецкого, кафедрой эллинистики Института филологии Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко, Киевской Духовной Академией Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, Одесским филиалом Греческого Фонда Культуры, кафедрой истории древнего мира и средних веков Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, Национальным заповедником «Херсонес Таврический», Керченским благотворительным фондом «Деметра», Национальным заповедником «София Киевская», «Судакской крепостью» — филиалом Национального заповедника «София Киевская».

За пределами Украины сектор предполагает поддерживать связи, прежде всего, с Национальным комитетом византинистов Российской Федерации, кафедрой средних веков Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сектором византиноведения Института всеобщей истории РАН, кафедрой всеобщей истории и региональных исследований Белгородского государственного университета, кафедрой археологии и зарубежной истории Волгоградского государственного университета, кафедрой истории древнего мира и средних веков Алтайского государственного университета, кафедрой истории древнего мира и средних веков Уральского государственного университета, Центром византийских исследований Коллеж де Франс (Париж), Археологическими музеями Варны и Силистры (Болгария), а также со всеми заинтересованными в подобном сотрудничестве научными центрами и отдельными коллегами.

Византийская цивилизация, которая стала настоящим мостом как в пространстве (между Востоком и Западом), так и во времени (между Античностью и Ренессансом, а также Новым временем), является, вне всяких сомнений, достойным объектом научного познания, всестороннее исследование которого позволяет лучше познать и понять не только корни европейской цивилизации, но и увидеть проявления ее приливов и отливов в нашей современности.

И пусть своеобразным философским эпиграфом к созданию «Византийской мозаики» станут слова знаменитого поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе, автора прославленной поэмы «Плавание в Византию» Вильяма Батлера Йейтса: «...если бы мне подарили месяц в Античности и позволили прожить его там, где я желал сам, я прожил бы его в Византии. Незадолго перед тем, как Юстиниан открыл Святую Софию и закрыл Академию Платона. Я мог бы найти там, в одной из маленьких винных лавочек, мозаичника — философа, который сумел бы ответить на все мои вопросы, поскольку сверхъестественное к нему ближе...».

Проф. С. Б. Сорочан