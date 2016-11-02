Византийская мозаика - Выпуск 1-3
Для того, чтобы начать о чем-либо говорить, особенно говорить с кем-то, кого видишь впервые или не видишь вообще, нужно выбрать или придумать своеобразную точку входа, некое утверждение, фразу, тезис, которые позволят... нет, не привлечь внимание, точнее — не только привлечь внимание... позволят оттолкнуться от точки опоры, как отталкиваются от скалистого берега рывком в открытое море, задавая, тем самым, направление и ритм движения, соблюдая в дальнейшем некие ритуалы плавания или пренебрегая ими.
И неважно, на чем Вы будете плыть и чем отталкиваться - голой ступней босой ноги или жестким, но, вместе с тем, пружинящим веслом — первотолчок необходим, и он, в итоге, задаст ту траекторию движения, по которой будет разворачиваться плавание-повествование. Возникающая во втором случае метафора лодки, как мне кажется, гораздо более приемлема в нашем случае, Слушатель и Читатель, ибо мы будем в этом плавании вместе, чтобы в его итоге воскликнуть вместе с Поэтом — «И вот я пересек миры морские / И прибыл в край священный Византии» (перевод Г. Кружкова).
Итак, первотолчком в данной лекции станет тезис-утверждение того, что Византия, Византийская империя — это миф, поскольку такого государства или страны никогда не существовало. Конечно, нужно сразу оговориться, что это утверждение не имеет ничего общего с пресловутыми построениями А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского или украинского их собрата по необоснованным сенсационным заявлениям В. М. Бебика. И уточнить, что само государство и страна, конечно же, существовали, но назывались (то есть называли себя) и называемы извне были иначе. Византийцы не знали, что они — византийцы (считая, что они римляне-ромеи), а Византийская империя не знала (если мы будем приписывать государству качества, способности и возможности человека), что она — Византийская.
«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме
Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский.
Харьков: Майдан, 2013. 232 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 1).
ISBN 978-966-372-540-6.
«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме, Выпуск 1 - Содержание
От редактора
Від упорядника
Перечень лекций
- Лекция 1. Домановский А. Н. Миф Византии: Византийская цивилизация в истории, историографии и общественных репрезентациях
- Лекция 2. Ручинская О. А. Гностицизм II—III вв. н. э. и раннее христианство
- Лекция 3. Фомин М. В. Открытие христианского искусства
- Лекция 4. Сорочан С. Б. Смерть в Византии
- Лекция 5. Сорочан Е. С. Культовые вещи в жизни и торговле Византийской империи (IV—IX века)
- Лекция 6. Михалицын П. Е. Святитель Григорий Богослов (Назианзин). Жизнь, поэзия, богословие
- Лекция 7. Супрун Н. О. О трансформации погребального обряда в Херсонесе — Херсоне на примере церемонии захоронения
- Лекция 8. Архимандрит Владимир (Швец). Философско-богословский анализ святоотеческого наследия
Приложение. О лекциях Эллино-византийского лектория «Византийская мозаика» при Свято-Пантелеимоновском храме на Православном информационном ресурсе «ПАНТЕЛЕИМОН.ИНФО»
Список сокращений
Сведения о лекторах
«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме - От редактора
Вашему вниманию представляется первый сборник публичных лекций, прочитанных в 2012-2013 учебном году на собраниях Эллино-византийского лектория, которые проводятся на базе кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Свято-Пантелеимоновского храма г. Харькова (Харьковская епархия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата). Эти лекции читались как профессорами, доцентами, аспирантами, соискателями кафедры истории древнего мира и средних веков, так и преподавателями Харьковской Духовной семинарии. Он разноплановы по сути, но объединены одной главной составляющей — связью с историей, культурой Византии и Православной Церкви. Из их «мозаики», как мы надеемся, постепенно будет складываться все более отчетливый, ясный облик византийского общества и византийца, того самого Homo Byzantinus, чье наследие пережило века. Связанные с этим лекции должны были доходчиво и вместе с тем глубоко, но без мертвящего академизма, донести до слушателей непростые проблемы византийской духовной жизни. Их слушателями стали как студенты Харьковского университета, учащиеся Харьковской Духовной семинарии, так и широкий круг интересующихся историей.
На наш взгляд, название Межинстуционального сектора византинистики «Византийская мозаика» позволяет как можно лучше передать характер предложенного сотрудничества научных институций университета. Соединение разнонаправленных византиноведческих исследований, которые осуществляются в университете в рамках единого сектора, позволит создать целостную многомерную картину византийской цивилизации, подобно тому, как составление из отдельных кусочков цветной смальты целостной мозаики позволяло мастерам в конце концов (вос)создать образ вселенной.
Сектор пригласил к объединению кафедру истории древнего мира и средних веков, Харьковское историко-археологическое общество, кафедру историографии, источниковедения и археологии, Центр болгаристики и балканских исследований имени Марина Дринова, кафедру украиноведения, кафедру теории культуры и философии науки, Восточный институт украинских исследований имени Ковальских, Харьковское историко-филологическое общество, кафедру истории зарубежной литературы и классической филологии, кафедру истории украинской литературы.
В границах Украины такое сотрудничество строится с Национальным комитетом византинистов Украины, кафедрой истории средних веков и византинистики Львовского национального университета имени Ивана Франко, кафедрой классических, византийских и средневековых исследований Украинского Католического Университета, кафедрой истории древнего мира и средних веков Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, кафедрой греческой филологии Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, кафедрой истории древнего мира и средних веков Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко, отделом средневековой археологии Института археологии НАНУ, Киевским научным историко-филологическим обществом Андрея Белецкого, кафедрой эллинистики Института филологии Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко, Киевской Духовной Академией Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, Одесским филиалом Греческого Фонда Культуры, кафедрой истории древнего мира и средних веков Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, Национальным заповедником «Херсонес Таврический», Керченским благотворительным фондом «Деметра», Национальным заповедником «София Киевская», «Судакской крепостью» — филиалом Национального заповедника «София Киевская».
За пределами Украины сектор предполагает поддерживать связи, прежде всего, с Национальным комитетом византинистов Российской Федерации, кафедрой средних веков Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сектором византиноведения Института всеобщей истории РАН, кафедрой всеобщей истории и региональных исследований Белгородского государственного университета, кафедрой археологии и зарубежной истории Волгоградского государственного университета, кафедрой истории древнего мира и средних веков Алтайского государственного университета, кафедрой истории древнего мира и средних веков Уральского государственного университета, Центром византийских исследований Коллеж де Франс (Париж), Археологическими музеями Варны и Силистры (Болгария), а также со всеми заинтересованными в подобном сотрудничестве научными центрами и отдельными коллегами.
Византийская цивилизация, которая стала настоящим мостом как в пространстве (между Востоком и Западом), так и во времени (между Античностью и Ренессансом, а также Новым временем), является, вне всяких сомнений, достойным объектом научного познания, всестороннее исследование которого позволяет лучше познать и понять не только корни европейской цивилизации, но и увидеть проявления ее приливов и отливов в нашей современности.
И пусть своеобразным философским эпиграфом к созданию «Византийской мозаики» станут слова знаменитого поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе, автора прославленной поэмы «Плавание в Византию» Вильяма Батлера Йейтса: «...если бы мне подарили месяц в Античности и позволили прожить его там, где я желал сам, я прожил бы его в Византии. Незадолго перед тем, как Юстиниан открыл Святую Софию и закрыл Академию Платона. Я мог бы найти там, в одной из маленьких винных лавочек, мозаичника — философа, который сумел бы ответить на все мои вопросы, поскольку сверхъестественное к нему ближе...».
Проф. С. Б. Сорочан
«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллиновизантийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме - Выпуск 2
Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. —Выпуск 2.
Харьков: Майдан, 2014. — 244 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 2).
ISBN 978-966-372-588-8
«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме, Выпуск 2 - Содержание
Взоруючи візантійську вічність — робити внесок і брати участь (від упорядника) (А. М. Домановський)
Второй цикл лекций Эллино-византийского лектория «Византийская мозаика» при Свято-Пантелеимоновском храме (П. Е. Михалицын)
Перечень лекций
- Лекция 9. Фомин М. В. Христианские храмы доконстантиновской эпохи
- Лекция 10. Архимандрит Владимир (Швеццц). Анализ трудов Сергея Сергеевича Аверинцева по византийскому святоотеческому наследию
- Лекция 11. Сахно И. Л. Осмысление самогласна и судьба подобна в отечественном богослужении
- Лекция 12. Матвеева Ю. Г. Алтарные завесы в эволюции литургических тканей IV—XVI вв. (обиход и семантика)
- Лекция 13. Чекаль А. Г. Сакральное и погребальное искусство Пальмиры и Дура-Европос в контексте эпиграфических надписей
- Лекция 14. Роменский А. А. Константин Великий — Хлодвиг — Владимир Святославич: парадигмы воспринятия крещения в раннем средневековье
- Лекция 15. Ручинская О. А. Морально-этические взгляды гностиков и ранних христиан
- Лекция 16. Супрун Н. О. Кладбище Херсонеса-Херсона: к вопросу о реконструкции религиозного мировоззрения
- Лекция 17. Латышева А. В. Об особенностях византийского богослужения в Херсоне VI—X вв.
ADDENDA Домановський А. М. ...1011 —1017 — 1037...? Тисячоліття Софії Київської
Харьковская византинистика: истоки, история, перспективы (С. Б. Сорочан, А. Н. Домановский)
Byzantine Studies in Kharkov: Origins, History, and Perspectives (S. B. Sorochan, A. M. Domanovsky)
Список сокращений
Сведения о лекторах
«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме - Выпуск 3
Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. – Выпуск 3.
Харьков: Майдан, 2015. – 308 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 3).
ISBN 978-966-372-502-4.
«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме, Выпуск 3 - Содержание
Перечень лекций
- Лекция 18. Архимандрит Владимир (Швец). Святоотеческое наследие Святителя Григория Нисского и влияние его трудов на сущность духовности
- Лекция 19. Домановский А. Н. «Ника!»: борьба ранневизантийских партий ипподрома и константинопольское восстание 532 г.
- Лекция 20. Матвеева Ю. Г. Алтарные завесы в эволюции литургических тканей IV–XVI вв. (традиция, семантика, иконография)
- Лекция 22. Литовченко А. Н. Образ византийского храма во внутреннем декоре
- Лекция 23. Пархоменко М. В. Идеальная среда обитания по-византийски: стандарты городской экологии ромеев
- Лекция 25. Михалицын П. Е. От Мельпомены ко Христу: судьба античного театра в Византии
- Лекция 26. Сорочан С. Б. Византиец между христианством и язычеством
ADDENDA Мілютін С. Ю. Іконоборство у Візантії: ідейно-інтелектуальна аргументація руйнівників та захисників ікон (754–787 рр.)
Ручинская О. А. Бог, мир и Логос в эллинской традиции и ее влияние на формирующееся христианство
Трофімов В. Д. Два фрагменти візантийської мозаїки (рецензія на збірки публічних лекцій «Византийская мозаика» (Вип. 1–2)
Список сокращений
Сведения о лекторах
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