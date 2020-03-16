Серия: "Диалог"

Книга освещает экуменическую проблематику и историю экуменического движения в XX веке, представляя собой антологию наиболее значительных текстов, возникших в русле этого движения.

Она содержит важнейшие документы Всемирного Совета Церквей и других подобных организаций, документы различных христианских Церквей и церковных общин на темы межконфессионального диалога, выступления видных деятелей экуменического движения. В книге разносторонне представлено многообразие проблем, связанных с экуменизмом, а также подходов к этим проблемам. Созданная, прежде всего, как хрестоматия в помощь при изучении курса экуменизма в духовных семинариях и на богословских факультетах высших учебных заведений, эта антология может оказаться полезной и для тех, кто изучает историю христианства и сравнительное богословие, а также религиозные и общественные движения XX века.

Киннемон М., Коуп Б. (составители)

Переводчик: Шурбелев А., Дорман А., Тамаева Т.

М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002 - 628

ISBN: 5-89647-019-3



Экуменическое движение - Антология ключевых текстов - Содержание

Экуменическое движение - Антология ключевых текстов - Церквам Христовым, где бы они ни были - Энциклика Вселенского патриархата, 1920

Биллем Фиссер 'т Хоофт назвал эту энциклику, составленную Священным синодом Константинопольской Церкви, «беспрецедентной в истории Церкви инициативой». И хотя непосредственных откликов это краткое заявление вызвало немного, оно представляет собой первый шаг на пути создания Всемирного Совета Церквей. • Цит. по: Православие и экуменизм. Документы и материалы. Изд. 2. ОВЦСМП, 1999, с. 68-72.

«Любите друг друга от чистого сердца» (1 Петр 1:22).

Наша Церковь придерживается мнения, что существующие между разными христианскими Церквами различия в вопросах вероучения не исключают возможности нового сближения и установления содружества между ними. По нашему мнению, такое новое сближение в высшей степени желательно и необходимо. Оно во многих отношениях послужило бы исконным интересам каждой конкретной Церкви и всего христианства в целом, а также подготовке и приближению того благословенного единства, которое совершится в будущем согласно воле Божьей. Поэтому мы считаем нынешнее время наиболее благоприятным для того, чтобы поднять и совместными усилиями изучить этот важный вопрос.

Даже если сейчас, как и прежде, возникнут или будут искусственно привнесены трудности, которые в силу отживших предрассудков, привычек и притязаний так часто мешали в прошлом любым попыткам воссоединения, — все равно, коль скоро на этой начальной стадии мы говорим лишь о контакте и новом сближении, указанные трудности представляются нам не столь важными. При наличии доброй воли и твердых намерений непреодолимых препятствий они создать не должны и не смогут.

Принимая во внимание, что мы, полагая такую попытку как возможной, так и своевременной, особенно ввиду надежд на создание Лиги наций, решаемся выразить вкратце наши мысли и наше мнение относительно того, как мы понимаем это новое сближение и этот контакт и возможность их реализации, мы убедительно просим, чтобы наши сестры, Церкви Востока, и глубоко почитаемые христианские Церкви Запада и всего мира тоже вынесли свое суждение и высказали свое мнение.

Мы полагаем, что делу нового сближения, столь желанного и полезного для всех, в большой степени послужат две меры, которые, по нашему убеждению, будут успешны и плодотворны:

Во-первых, мы считаем совершенно необходимым положить конец существующим между разными Церквами взаимному недоверию и чувству обиды, возникающим в результате того, что некоторые из них склонны к прозелитизму и переманиванию к себе последователей других конфессий. Ибо никто не оставляет без внимания то, что, к сожалению, происходит сегодня, то, что нарушает внутреннее спокойствие Церквей во многих регионах, в особенности на Востоке. Как много бед и страданий причиняют одни христиане другим, сколько ненависти и вражды вызывают, при столь незначительных результатах, попытки прозелитизма и переманивания к себе последователей других конфессий!

Во-вторых, самое главное — это возродить и усилить любовь между Церквами, чтобы они больше уже не считали друг друга чужаками и иноземцами, но родней, домочадцами дома Христова, «сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Бога во Христе» (Еф 3:6).

Ибо если разные Церкви вдохновлены любовью и в своих суждениях о других и в своих отношениях с ними ставят любовь превыше всего прочего, то они не будут расширять и углублять существующие расколы, но сумеют сгладить их и преодолеть. Вырабатывая в себе интерес к состоянию других Церквей и братскую заинтересованность в их благополучии и устойчивости, живо интересуясь тем, что происходит в других Церквах, лучше узнавая их, стремясь к взаимной помощи и поддержке, можно многого достичь во славу и на благо как отдельных Церквей, так и всего христианства. По нашему мнению, такую дружбу и благорасположение друг к другу можно проявлять следующими путями:

а) Приняв единый календарь, чтобы великие христианские праздники все Церкви отмечали одновременно.

б) Обмениваясь братскими посланиями по случаю великих праздников церковного календаря, как это обычно делается, а также и по другим случаям.

в) Установив близкие взаимоотношения между представителями всех Церквей, где бы они ни находились.

г) Установив взаимоотношения между богословскими учебными заведениями и преподавателями богословия; обмениваясь богословскими трудами, обзорами церковной жизни и другими материалами, публикуемыми в каждой из Церквей.

д) Обмениваясь студентами принадлежащих к разным Церквам семинарий, чтобы углублять их образование.

е) Созывая всехристианские конференции для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес для всех Церквей.

ж) Беспристрастно и с глубоким историческим подходом изучая, как в семинариях, так и в книгах, доктринальные различия между конфессиями.

з) Взаимно уважая обычаи и традиции всех Церквей.

и) Предоставляя друг другу свои часовни и кладбища для погребения умерших на чужбине верующих других конфессий.

к) Решив вопрос о смешанных браках между представителями разных конфессий.

л) Наконец, взаимопомощью Церквей в их усилиях, направленных на религиозное просвещение, благотворительность и т.п.

Такого рода искренний и тесный контакт между Церквами будет тем более полезен и выгоден для Церкви в целом, что ныне не просто многие отдельные Церкви, а буквально все подвержены множеству опасностей. Эти опасности грозят самим основам христианской веры, самой сущности христианской жизни и христианского общества. Ведь ужасная мировая война, которая только что закончилась, выявила множество нездоровых симптомов в жизни христианских народов, показала много случаев, когда самые элементарные принципы справедливости и милосердия грубо попирались. Это разбередило старые раны и открыло новые, более материального плана, требующие пристального внимания и заботы со стороны всех Церквей.

Алкоголизм, растущий с каждым Днем; распространяющееся пристрастие к излишней роскоши под предлогом улучшения уровня жизни и наслаждения ею; сластолюбие и похоть, едва прикрытые покровом свободы и эмансипации плоти; всеподавляющая и ничем не сдерживаемая распущенность и непристойность в литературе, живописи, театре и музыке под благопристойной вывеской о воспитании хорошего вкуса и поощрении изящных искусств; обожествление физического здоровья и пренебрежение высшими идеалами — все эти и подобные им явления угрожают самой сущности христианского общества. Это злободневные вопросы, безотлагательно требующие совместного изучения христианскими Церквами и сотрудничества их между собой.

Наконец, долг Церквей, носящих священное имя Христа, — не забывать и больше уже никогда не оставлять без внимания Его новую и великую заповедь любви. Не должны они также допускать плачевного отставания от светских властей, которые, применив в жизни дух Евангелия и учение Христа, создали так называемую Лигу Наций, чтобы служить делу защиты справедливости, милосердия и согласия между народами.

В силу всех этих причин, будучи сами убеждены в необходимости установить контакт и лигу (содружество) между Церквами и веря, что другие Церкви разделяют вышеуказанные убеждения, мы для начала просим каждую из них прислать нам в ответ заявление о своих собственных суждениях и убеждениях по этому вопросу, чтобы по достижении общего соглашения или совместного решения мы вместе проводили бы их в жизнь и тем самым «истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф 4:15-16).

Вряд ли кому-либо принадлежит большая заслуга в том, что православные Церкви вошли в экуменическое движение на его ранней стадии, чем Герману Фиатирскому. Принято считать, что именно он составил большую часть Энциклики 1920 г. • Faith and Order: Proceedings of the World Conference, Lausanne 1927, ed. H.N. Bate, SCM, 1927, pp. 20-21

На всех своих молитвенных собраниях Православная Церковь молится о воссоединении всех и никогда не оставляет надежду на то, что находящееся, по всеобщему мнению, за пределами возможностей человека воссоединение Церквей не лежит за пределами возможностей также и Бога. Что же понимает Православная Церковь под воссоединением Церквей?

Хотя Православная Церковь считает единство в вере первичным условием воссоединения Церквей, она, тем не менее, отвергает теорию исключительности, согласно которой одна Церковь, воспринимая себя как единственно истинную, настаивает на том, чтобы ищущие воссоединения вошли в ее собственную сферу. Такая концепция воссоединения, подразумевающая поглощение одной Церковью других, во всем противоречит духу, царящему в Православной Церкви, где всегда различали единство и единообразие. Патриарх Константинопольский Фитой ввел правило, которому с тех пор Православная Церковь неизменно следуют в своей практике. «В случаях, когда то, чему человек не следует, не составляет предмета вероучения и непослушания какому-либо всеобщему или соборному постановлению, всякий здравомыслящий человек вправе сказать, что ни те, кто этому следует, ни те, кто этого не принимает, не поступают неправильно» (Энциклика к папе Николаю Г).

Отсюда следует, что обязательным и способствующим объединению может считаться лишь то, что непосредственно относится к вере и то, что принято по всеобщему согласию. Поэтому Православная Церковь, следуя совету блаженного Августина «in dubiis libertas», допускает для богословов свободу мысли по части того, что не составляет сущности веры, не имеет связи с самой ее душой. Но не запрещая такой свободы и с готовностью признавая, что природа этих вопросов такова, что даваемые на них ответы неизбежно оказываются в области вероятного и подлежат сомнениям, она, тем не менее, твердо стоит на принципе необходимости достигать соглашения по вещам существенным: in necessariis unitas.

Какие же составляющие христианского учения следует считать существенными? Православная Церковь придерживается мнения, что в настоящее время обсуждать и определять их незачем, поскольку они уже определены в старинных символах веры и решениях семи Вселенских соборов. Следовательно, учение древней, неразделенной Церкви первых восьми веков, не озабоченной никакими вопросами, не имеющими отношения к тому, во что следовало верить, должно и сегодня составлять основу для воссоединения Церквей.