Свиток Эстер - Путеводитель по празднику Пурим

Библиотека еврейских текстов - Литургия

В начале весны еврейский народ отмечает веселый праздник Пурим. В отличие от названий других праздников, происходящих от ивритских слов, название Пурим происходит от аккадского слова пур ("жребий"). Истории этого праздника посвящена целая книга Танах, которая называется Мегилатп Эстер ("Свиток Эстер", в русских переводах — книга Эсфири). Об этой книге и ее содержании будет подробно рассказано в дальнейшем, сейчас же мы кратко упомянем события, в память о которых был установлен Пурим. В дни персидского царя Ахашвероша (далее будут приведены различные мнения о том, кем из известных истории персидских царей мог быть Ахашверош) министр Гаман задумал уничтожить всех евреев Персидской империи. Бросая жребий (отсюда и название праздника), он назначил датой уничтожения евреев тринадцатый день месяца адар (подробнее об этом месяце и его особенностях см. в соответствующем разделе). Благодаря старанию жены царя, еврейки Эстер, и ее родственника Мордехая Гаман был повешен. При этом его указ не был отменен, однако евреи получили право защищаться и убивать своих врагов 13 адара. Здесь можно отметить интересную деталь. Несмотря на то что во время тех событий евреи были в галуте (изгнании), а не в Эрец-Исраэль (Земле Израиля) и подчинялись персидскому царю, их поведение резко отличалось от поведения евреев, изгнанных из своей земли в иные исторические эпохи. Ведь, как уже отмечалось выше, указ об уничтожении евреев не был отменен, и спасение пришло тогда, когда они, с Б-жьей помощью, сами разгромили своих врагов. Согласно Мегилат Эстер, евреи Персии уничтожали своих врагов 13 адара, 14 адара праздновали свою победу и избавление, а в столице Шушан (Сузы) уничтожение врагов продолжалось еще один день, и празднование победы состоялось там 15 адара. Пятнадцатый день адара называется поэтому Шушан Пурим и празднуется в тех городах Эрец-Исраэль, которые в древности3 были, как и Шушан, обнесены стеной (например, в Иерусалиме); а во всех других местах Пурим отмечается 14 адара. В этой книге будет рассмотрено несколько тем, связанных с праздником Пурим. Будут приведены данные о Мегилат Эстер, ее особенностях, ее связи с другими книгами и событиями Танаха. Особое внимание уделено теме историчности действующих в ней лиц и фону описанных событий. Читателю представлены комментарий к Мегилат Эстер и традиционное изложение истории Пурима. В книге рассказано о месяце адар, когда празднуют Пурим, и его особенностях и изложены некоторые идеи и уроки Пурима, актуальные и важные для нашего поколения. Кроме того, в ней приведены законы и обычаи месяца адар и праздника Пурим.Хочется надеяться, что книга заинтересует читателя, окажется ему полезной и вызовет у него желание лучше ознакомиться с затронутыми в ней темами.

Свиток Эстер - Путеводитель по празднику Пурим

Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов

Переводчик с иврита и составитель Ицхак Стрешинский

Авторы статей:

"ЧудоПурима" Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц)

"Пока не перестанешь различать..." Ишайя Гиссер

"Веселье Пурима есть питие" Нохум-Зеев Рапопорт

М. : Лехаим ; Книжники ; 2012. — 320 с.

Библиотека еврейских текстов. Литургия

ISBN 978-5-9953-0102-8

Свиток Эстер - Путеводитель по празднику Пурим - Содержание

Путеводительпо празднику Пурим

Предисловие

Мегилат Эстер

Исторический фон событий

История пурима в агаде и мидрашах

Месяц адар и его особенности

Идеи пурима

Законы месяца адар и праздника пурим

Свиток Эстер - Путеводитель по празднику Пурим - Мегилат Эстер

Мегилат Эстер входит в число Хамеш мегилот ("Пять свитков"), являющихся частью завершающего раздела Танаха—Ктувим ("Писания"). Когда наши мудрецы распределяли книги Танаха согласно времени их написания, они поместили Мегилат Эстер между книгой Даниэля (книга пророка Даниила) и книгами Эзры (книга Ездры) и Нехемьи (книга Неемии; Бава батра, 146). В современных изданиях Танаха Мегилат Эстер приводится последней из "Пяти свитков" и предшествует книге Даниэля.

Свиток Эстер - Путеводитель по празднику Пурим - Краткое содержание книги

Книга, названная по имени своей главной героини, царицы Эстер, спасшей евреев Персидской империи от уничтожения, открывается описанием роскошного пира, устроенного царем Ахашверошем в городе Шушан. На седьмой день пира Ахаш-верош потребовал, чтобы его жена, царица Вашти, предстала в царской короне перед пирующими, но та отказалась. За этот отказ царь низложил ее (гл.1).

По совету придворных Ахашверош начинает искать себе жену вместо Вашти и приказывает собрать в столице всех красивых девушек страны. Среди них была и еврейка из колена Биньямина Гадаса, носившая также имя Эстер, — сирота, которую вырастил ее близкий родственник4 Мордехай. Эстер понравилась царю и стала его женой и царицей вместо Вашти.

Мордехаю стало известно о заговоре евнухов Бигтана и Тереша против царя, и он предупредил Ахашвероша через Эстер. Упоминание об этой услуге было записано в книге летописей (гл. 2).

После этого царь возвеличил Гамана из рода Агага, сделав его первым министром империи; все были обязаны поклоняться ему, и только Мордехай отказался это делать. Гаман разгневался и задумал уничтожить всех евреев, народ Мордехая, во всех областях Персидского царства. Он добился от Ахашвероша издания указа об истреблении всех евреев и, бросив жребий, предназначил для этого тринадцатый день месяца адар (гл. 3).

Когда Мордехай узнал о готовящемся уничтожении евреев, он оделся во вретище и поспешил сообщить о надвигающейся опасности Эстер. Мордехай убедил ее пойти, рискуя жизнью, к царю и умолять его о спасении их народа. Эстер, со своей стороны, попросила, чтобы все евреи три дня постились и молились за успех ее предприятия (гл. 4).

Эстер пригласила царя вместе с Гаманом на приготовленный ею пир, а после его окончания сказала, что и на следующий день ждет их к себе в гости (гл. 5).

В ночь перед вторым пиром царю не спалось. Он обнаружил в книге летописей запись об услуге, которую ему оказал Мордехай, и выяснилось, что тот не был вознагражден за нее. Тем временем к царю пришел Гаман, намеревавшийся испросить его разрешения повесить Мордехая на дереве. Ахашве-рош поинтересовался, какие, с точки зрения Гамана, почести должны быть оказаны тому, кого царь хочет особо отметить. Думая, что речь идет о нем самом, Гаман посоветовал Ахашве-рошу воздать такому человеку царские почести — одеть в одежды царя и провезти по улицам города на царском коне. Правитель империи приказал Гаману сделать так Мордехаю, для которого уже была приготовлена виселица. Тот был вынужден подчиниться (гл. 6).

На втором пиру Ахашверош пообещал выполнить любое желание Эстер, и царица открыла супругу, что и она, и весь ее народ подлежат уничтожению и что враг, желающий их гибели,—это Гаман. Разгневавшись, Ахашверош приказал казнить Гамана, и тот был повешен на дереве, приготовленном им для Мордехая (гл. 7).

Мордехай был назначен вместо Гамана первым министром. Поскольку, по персидским законам, царский указ не мог быть отменен, царь позволил Эстер и Мордехаю издать новый указ, разрешающий евреям обороняться и уничтожать своих врагов 13 адара, в день, который Гаман предназначил для их истребления. Скорбь евреев сменилась весельем, и были неевреи, которые перешли на их сторону и даже приняли еврейство (гл. 8).

13 адара евреи одержали верх над своими врагами и убили из них семьдесят пять тысяч человек во всех областях империи. В столице Шушан евреи убили пятьсот человек, среди них и десять сыновей Гамана. По просьбе Эстер царь разрешил евреям Шушана продолжать убивать своих врагов и 14 адара; было убито триста человек. Дни, в которые евреи отмечали свою победу над врагами —14 адара во всех областях царства и 15 адара в Шушане,—стали для них праздничными, и Мордехай и Эстер повелели, чтобы эти дни отмечали во всех поколениях пиршеством, весельем, рассылкой угощений друг другу и подарков бедным. Эти дни получили название Пурим, которое происходит от слова пур (гл. 9).

Мордехай стал вторым человеком в империи после царя Ахашвероша; он старался делать добро евреям и был любим большинством из них.

Свиток Эстер - Мегилат Эстер - Историчность книги

Те, кто подвергает сомнению историчность описанных в Мегилат Эстер событий и считает книгу своего рода "историческим романом", приводят, среди прочего, такие доводы: I. Кроме Ахашвероша, который является исторической личностью, скорее всего—царем Ксерксом I (см. разд. "Исторический фон событий"), все остальные персонажи книги, а также описанные в ней события не упоминаются в трудах греческих историков.

В книгах Эзры и Нехемьи, в которых рассказывается о происходившем с евреями в дни правления персидских царей из династии Ахеменидов, не упоминаются ни угрожавшая евреям опасность, ни спасение, которое пришло к ним благодаря Мор-дехаю и Эстер.

В книгах, которые были написаны в первые века после завершения Танаха и в которых, судя по контексту, могли бы упоминаться персонажи Мегилат Эстер, они не упоминаются. Так, в последнем разделе книги Бен-Сиры, называемом "Хвала отцам мира", восхваляются великие представители еврейского народа, от праотцев до первосвященника Шимона Праведного включительно, но среди них не упомянуты царица Эстер и Мордехай, спасшие еврейский народ. А в Первой книге Маккавеев7 рассказывается о "дне Никанора", который отмечался 13 адара в память о победе еврейского полководца Йегуды Маккаби (Маккавея) над армией селевкидского военачальника Никанора, и ничего не сообщается о празднике Пурим, который приходится на следующий день.

То, что Эстер была выбрана царицей вместо Вашти, противоречит закону Персидского царства, принятому во времена Дарьявеша (Дария I), согласно которому царица могла быть только из семи самых благородных и почтенных в Персии семейств.

Попробуем критически рассмотреть эти доводы и ответить на них.

1. В греческих источниках подробно рассказывается о событиях времени правления Ксеркса, имеющих международное значение, в особенности о его знаменитой войне с Грецией, тогда как о внутренних делах Персии таких подробных сообщений там нет. События, имеющие отношение к жившим в Персии иудейским изгнанникам, не были важны для греческих авторов. Еврейская традиция, сохранившая историческую память о траурных и радостных датах и празднике Пурим, принятым всем еврейским народом в память о тех событиях, является более верным свидетелем, чем греческие историки, которые не сообщают о них.

2. Хотя книги Эзры и Нехемьи и описывают период от Кореша (Кира) до Артахшасты (см. раздел "Исторический фон событий"), все же они не являются летописью, в которой подробно представлены все события того периода. В них сообщается лишь о некоторых из них во время правления Кореша, Да-рьявеша, Артахшасты, а Ахашверош упоминается лишь в одном стихе (Эзра, 4:6). Кроме того единичного упоминания, в этих книгах не сообщается не только о событиях его правления, описанных в Мегилат Эстер и относящихся к жизни евреев в Персии, но и обо всей политической и экономической жизни вернувшихся в Эрец-Исраэль евреев в годы царствования Ахашвероша.

Бен-Сира не упомянул в разделе "Хвала отцам мира" не только Мордехая и Эстер, но и Эзру. Поставим ли мы из-за этого под сомнение его историчность? Что касается довода об отсутствии упоминания персонажей Мегилат Эстер в Первой книге Маккавеев, когда идет речь о "дне Никанора", отмечаемом перед Пуримом, то во Второй книге Маккавеев8, также составленной во и в. до н. э., упоминается, что 13 адара — это один день перед "днем Мордехая" (15:36).

Принятый в дни царя Дария закон о том, что царица должна быть выбрана из семейств семи сановников, которые помогли ему занять трон, был действителен все время, пока это было угодно царю. Как писал Геродот о другом случае изменения закона персидским царем: "...но есть, конечно, другой закон, который позволяет царю делать все, что ему угодно..." ("История", кн. ш, 31)9. Персидские цари, отличавшиеся деспотичностью, могли менять подобные законы по своей воле. На довод о возрасте Мордехая можно ответить так: из текста Мегилат Эстер не следует, что сам Мордехай был изгнан из Иерусалима. Можно понять, что изгнан был его предок Киш. Кроме того, в иудаизме распространено мнение, что каждый, кто был рожден в изгнании, как будто был изгнан сам. Еще отметим, что, согласно еврейской хронологии, с изгнания Йехоньи до описываемых в книге событий прошло менее восьмидесяти лет (см. разделы "Комментарий к Мегилат Эстер" [см. с. 2] и "Исторический фон событий").