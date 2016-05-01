Путеводитель по празднику Шавуот

Библиотека еврейских текстов - Литургия

Слово тикун, стоящее в заголовке этой книги, можно, исходя из каббалистического смысла, перевести как "идеал" — состояние, когда мир небесный и мир земной соединяются и действуют как единое целое, пребывая в гармонии. Таково примерное значение этого слова в таких терминах, как "идеал души" (тикун га-нефеш), "нравственный идеал" (тикун га-мидот) и т. д. В каббале под каждым термином подразумевается целый комплекс явлений. Слово тикун означает не только само идеальное состояние, но и метод его достижения, а также процедуру, приводящую к этому состоянию. В книге Зогар встреча небесных миров с нашим миром обозначается словом "единение", и для описания этого явления обычно используются образы встречи невесты с женихом в брачную ночь. Подготовка к такой встрече в нашем мире называется тикун кала — "обряжание невесты", то есть приведение невесты в идеальное, приличествующее свадьбе состояние. В ночь Шавуот мы занимаемся подготовкой невесты — души нашего мира — к встрече с Небесным женихом. Невесту при этом обряжают в двадцать четыре одеяния, перечисленных пророком Йеша-ягу. Иными словами, душу облачают в духовные же одежды, и ими являются двадцать четыре книги Писания. Чтобы облачить духовную сущность в одеяние, состоящее из книжных текстов, человеку необходимо переместить эти книги к себе в душу, для чего эти книги следует прочесть. То, что следует прочесть в ночь Шавуот, и собрано в этой книге. Книга "Тикун лейль Шавуот" предназначена для того, чтобы за одну ночь "начать и закончить" всю Тору — Письменную и Устную. "Начать и закончить" здесь следует понимать буквально: в Тикуне собраны начала и отрывки всех недельных разделов Пятикнижия, начало и завершение всех книг Писания и всех трактатов Мишны. Кое-что добавлено по указанию рабби Йосефа Каро, автора основной книги еврейского закона Шулъхан арух. Уже в Зогаре указано, что ученые люди должны проводить ночь Шавуот, изучая все двадцать четыре книги Писания. Рабби Йосеф Каро некогда ввел это правило в каббалистическом кружке города Салоники, и оттуда через каббалистов этот обычай распространился по всему еврейскому миру. Вначале так проводили эту ночь только ученые люди, но очень быстро к бодрствованию за изучением Торы присоединился весь народ, включая самых малограмотных членов общины. А как известно, когда один и тот же текст читают все, даже несведущие в святом языке, чтение превращается в пение. В результате не будет большой ошибкой считать, что весь народ Израиля в ночь Шавуот поет Тору — Письменную и Устную, исполняя сказанное в книге Тегилим: "Песней мне были Твои законы всюду, где я жил" (119:54). Для того чтобы петь песнь, совсем необязательно понимать слова. И очевидно, что такое совместное пение Торы всем народом оставляет след во всех мирах и во всех душах без исключения.

Путеводитель по празднику Шавуот. Тикун для ночи Шавуот

Издание второе

Переводчик и составитель Меир Левинов

Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов

Переводчик [с иврита и арамейского] и составитель Меир Левинов

Москва : Книжники ; Лехаим, 2016. — 456 с.

Библиотека еврейских текстов. Литургия

ISBN 978-5-9953-0434-0 (Книжники)

ISBN 978-5-9003-1030-5 (Лехаим)

Путеводитель по празднику Шавуот. Тикун для ночи Шавуот - Содержание

Тикун. О чем эта книга

Шавуот среди других праздников года

История

Синайское откровение

Видение Йехезкеля

Время и праздники

Хлеб и Шавуот

Квасная жертва

Десять заповедей

Декалог — формальная сторона

Первое и второе речения

Третье речение

Помни день субботний

Пятое речение

Не убий

Седьмое, восьмое и девятое речения ..

Десятое речение

Чего в декалоге нет

Десять речений каждый день

Книга Рут

Совершение сделки

Дары бедным

Гиюр

Брак с моавитянками

О вдовьей доле

Выкупитель

Левиратный брак

Книга Рут глазами законоведа

Обычай чтения книги Рут в праздник Шавуот

О празднике Шавуот, о евреях и о герах

Обычаи Шавуот

Тикун

Шавуот и Зогар

Тикун рабби Йосефа Каро

Состав тикуна

Примечания

Путеводитель по празднику Шавуот. Тикун для ночи Шавуот - Шавуот среди других праздников года

Чем Шавуот отличается от прочих праздничных дат года? Почему в другие праздники нам заповедано что-то делать (или не делать), а в Шавуот не заповедано ничего специфического? В Песах, к примеру, нельзя есть квасное, в Рош га-Шана следует слушать, как трубят в шофар, в Йом Капур — поститься, в Суккот — жить в специальном шалаше и производить определенные движения со связкой предписанных растений. Даже в даты, установленные мудрецами, нужно что-то делать или же не делать. Так, Девятого ава постятся, в Хануку зажигают свечи, а в Пурим принимают участие в публичном зачитывании Свитка Эстер. А вот в Шавуот ничего специального делать не предписано, кроме как воздержаться от работы и отметить этот день. Почему?

Дело в том, что содержание праздников Торы в каком-то смысле познается по предпраздничной подготовке к ним. Запредельная суета перед Песахом: генеральная уборка, подготовка к пасхальному седеру — занимают не одну неделю. Подготовка к Суккот также весьма интенсивна, хотя предвкушение надвигающейся праздничной недели перед Суккот несколько менее "катастрофично" в плане последствий, чем приближение Песаха, да и суетятся перед Суккот все больше мужчины, нежели женщины. Шавуот в этом отношении — самый спокойный из себе подобных. Ему предшествует разве что приготовление праздничной трапезы, во исполнение заповеди "И совершай праздник Шавуот Господу, твоему Богу, по своим возможностям, которыми благословляет тебя Господь, твой Бог. И весели себя пред Господом, твоим Богом, — ты и твой сын, и дочь, и раб, и раба, и левит, который в твоих вратах, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в твоей среде, на месте, которое изберет Господь, твой Бог, для водворения там Своего Имени".

Сказанное выше касается земной, материальной составляющей праздника — приобретения необходимых продуктов, предметов для исполнения этой заповеди. Вот если вспомнить о том, что наши мудрецы материальным признавать отказываются, то есть о душевном состоянии, настрое, речах, то подготовка к Шавуот — самая длинная. Тора требует, чтобы каждый человек отсчитал семь раз по семь недель и на следующий, пятидесятый день, устроил праздник. Получается, что Шавуот нужно предвкушать семь недель, ожидая, когда же наконец этот день наступит. И здесь по подготовке к нему можно понять, чем он отличается от остальных паломнических праздников.

В Лесах и Суккот евреям предписано изменить среду своего обитания. В Суккот — покинуть свой дом и перейти жить в сукку, шалаш. В Песах запрет квасного влечет полную "перестройку" во всем, что касается пищи, кухни, складов, погребов... Еврейский народ достаточно чувствителен к таким вещам, поэтому на уровне коллективном мы стремимся приводить праздники к общему знаменателю. Если в Песах и не требуется покидать дом, то евреи все же стараются подгадать косметический или капитальный ремонт жилья к подготовительному периоду — чтобы встретить праздник в обновленном доме. Точно так же народная интуиция переносит законы Песаха на Суккот — в неделю Суккот все, даже те, кто в праздничном шалаше не спит, да и, в общем-то, не живет, едят только там. То есть все переносят акцент именно на то, что изменения должны быть произведены в гастрономической сфере.

В Шавуот же никаких изменений в доме не предполагается, ни в сам праздник, ни при подготовке к нему. Если можно так выразиться, Шавуот находится вне изменений пространства. Дом остается таким же, каким был до праздника. Разумеется, было бы странным, если бы евреи не попытались привести к тому же знаменателю третий праздник. В результате появляются два общераспространенных обычая. Первый связан с изменением в доме, а второй — с изменением в меню. Из Суккот в Шавуот приходит обычай некоторых общин украсить свой дом и дом Торы, то есть синагогу, зеленью — по подобию крыши праздничного шалаша, сукки. Из Песаха — стремление внести изменение в праздничную трапезу, а именно — днем первого дня в Шавуот обязательно устраивают молочную трапезу. Надо сказать, обычай не самый удобный, так как в праздничной трапезе принято есть мясо, а как все знают, евреи не едят его с молоком. И поэтому достаточное количество раввинских ответов посвящены вопросу, как технически утром совместить и молочную трапезу, и мясную. Оба этих обычая свидетельствуют о развитой народной интуиции, желании привести к некоему общему знаменателю все три паломнических праздника Торы. И все же Шавуот, в отличие от остальных, практически не вторгается в мир материального.