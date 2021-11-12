29 мая 2017 г. Москва подверглась удару мощного урагана. Разрушительная стихия унесла жизни 15 человек, 146 жителей столицы оказались в больницах. Это экстраординарное, с точки зрения обыденного сознания, природное явление быстро обросло разного рода слухами и мифами. Сторонники «теории заговора» увидели в произошедшем атаку секретных американских технологий, а религиозные фанатики — кару Божью за «неправильное» почитание мощей Николая Угодника. Таким образом, даже сейчас, в XXI в., когда человеческая культура достаточно развита, чтобы объяснять и прогнозировать капризы «естественного дома», человечество, как правило, бессильно перед стихийными явлениями, а общественное сознание оказывается не свободным от сакрализации объектов окружающего мира. Каково же было положение вещей в традиционных обществах, когда влияние природы на человека было намного сильнее и фатальнее, а в культуре большую роль играли религиозные и мистические образы?

Данная работа предлагает читателю «экскурсию» по «заколдованным садам» (религиозным представлениям) средневекового общества. Эта «экскурсия» позволит окунуться в сакральные картины мира разных народов, ведь для Восточной Европы изучаемого периода мы можем говорить о существовании некой единой картины мира весьма гипотетически. И, во всяком случае, не все реконструируемые представления будут характерны для всего населения региона. Такое положение, правда, характерно д ля исследований подобного рода. Зачастую мы воссоздаем картину мира общества, опираясь на представления отдельных социальных групп или индивидуумов. Масштабность изучаемой территории позволяет, в известной степени, нивелировать данный эффект, поскольку исследуются регионы с разным уровнем социального и политического развития, под различным углом зрения (изнутри и извне), что позволяет более точно осмыслить стадиальные закономерности и лучше понять воззрения не только элиты, но и широких народных масс.

При этом наше исследование будет касаться представлений, которые меньше всего зависят от воли человека. Сложно спорить с тем, что мировоззрение является плодом социальных отношений или, по крайней мере, общественного опыта. Представления же о природе формируются как бы на границе естественного и культурного миров. Данная книга посвящена сложному переплетению мира природы и сакральных миров Восточной Европы.

Даниил Викторович Пузанов - Природные явления в сакральной картине мира народов Восточной Европы. Древняя Русь и ее соседи: IX-XIII вв.

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2018. — 480 с., с илл.

ISBN 978-5-6040487-5-7

Даниил Викторович Пузанов - Природные явления в сакральной картине мира народов Восточной Европы. Древняя Русь и ее соседи: IX-XIII вв. - Содержание

Введение

Часть 1. КОНСТРУИРУЯ КОНСТРУКТЫ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Глава 1. Исследования средневековых натуралистических воззрений (реконструкции, анализ и публикация источников)

Глава 2. Природные явления в памятниках средневековой культуры

Глава 3. Голос прошлого. Некоторые методологические аспекты § 1. Сакральная картина мира § 2. Реальность как коммуникация



Часть 2. ПРИГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОНТОЛОГИЯХ НАРОДОВ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Глава 1. Этноконфессиональная ситуация в Восточной Европе IX—XIII вв.: конфликт традиционных верований и монотеистических культов § 1. Христианство на Руси и ислам в Булгарии, иудаизм в Хазарии: типологические параллели восприятия монотеизма народами Восточной Европы § 2. «Выбор веры» в ПВЛ § 3. Особенности формирования единой картины мира региона

Глава 2. Социализация природы: природные явления во власти сакральных сил § 1. Граница нормального: естественное и сверхъестественное (вместо введения к главе 1) § 2. Боги, ангелы, демоны и джинны как духи природных явлений § 3. Влияние людей на природные циклы § 4. Метеорологическая магия финно-угров глазами их соседей § 5. Восстания волхвов на Руси XI в. и метеорологическая магия: традиционные культы и их этническая интерпретация § 6. Природные катаклизмы и «охота на ведьм»

Глава 3. Классификация природных явлений § 1. Теория о казнях и милостях Божьих §2. Знамения



Часть 3. ВИДЫ ПРИГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ В САКРАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА

Глава 1. Космологические явления § 1. Затмения луны и солнца в древнерусских летописях (историография) § 2. Борьба двух богов во время затмения. Реконструкция § 3. Затмения солнца и луны в общих представлениях народов Восточной Европы § 4. Метеориты и конструкт змея-бога в Восточной Европе § 5. Кометы и звездопады в древнерусской традиции

Глава 2. Оптические явления § 1. Огненные и световые столпы в древнерусской летописной и житийной литературе § 2. Дифракционные явления § 3. Люминесценция верхних слоев атмосферы: мифология полярного сияния в Поволжье X в.

Глава 3. Эколого-стихийные явления § 1. Грозы, дожди, бури § 2. «Роса небесная» в Сказании о строительстве Богородичной церкви Киево-Печерского монастыря § 3. Явления, вызывающие недород: засухи, морозы, наводнения § 4. Сейсмические явления

Глава 4. Природные явления и аномалии биологического характера § 1. Эпидемии § 2. Ребенок «со срамными удами на лице» (рождение уродцев) § 3. Нашествия саранчи в христианской средневековой традиции § 4. Собачий и волчий вой как благоприятное предзнаменование



Часть 4. КНИЖНЫЕ ТРАДИЦИИ ВОСПРИЯТИЯ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Глава 1. Особенности восприятия природных явлений в раннем русском летописании и киево-печерская традиция

Глава 2. Особенности восприятия природных явлений в летописании XII—XIII вв. Региональные традиции

§ 1. Летописание в Выдубицком монастыре § 2. Галицко-Волынское летописание § 3. Летописание Новгорода Великого § 4. Летописание Северо-Восточной Руси

Глава 3. Механизмы отражения природных явлений в сакральной картине мира (вместо заключения к третьей части)

Заключение

Список сокращений

Список иллюстраций

Словарь мифологических персонажей