Изучение славянской литургии эпохи средневековья, реконструкция ее первоначального вида и история ее дальнейшего развития опирается на разного рода источники — непосредственные свидетельства того, как служилась литургия.

Источники эти могут быть самыми разнообразными: фресковая живопись, книжные миниатюры, иконы, на которых изображены моменты совершения литургии, археологические находки церковной утвари или археологические реконструкции храмового пространства церкви, а также письменные памятники. В этой книге мы обратимся только к одному источнику по истории славянской литургии — богослужебным рукописям.



Письменные источники содержат больше всего информации о совершении литургии в эпоху средневековья, однако далеко не всю. Они могут описывать литургию непосредственно и опосредовано. Первый тип источника — это богослужебные книги, которые дошли до нас с относительно позднего времени. Греческие тексты литургии известны с VIII в., славянские полные тексты литургии — лишь с XIII в.

Опосредованные источники — это, как правило, описания служения литургии, сделанные паломниками или путешественниками. Такие памятники известны с гораздо более раннего времени, например, описание иерусалимского богослужения паломницей IV в. Эгерией Peregrinatio ad Loca Sancta [Itenerarium Egeriae 1965].

К опосредованным источникам принадлежат толкования и объяснения литургии, известные со времен раннего христианства. Различные описания литургии могут присутствовать в житиях, повестях, летописях и разного рода нарративных повествованиях. Однако все опосредованные источники не описывают служение литургии полностью и досконально, а лишь упоминают о некоторых ее чертах, особенностях; они часто содержат лишь фрагментарную информацию.

Татьяна Игоревна Афанасьева - Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XI-XV вв.)

М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке. - 2015. - 448 с.

ISBN : 978-5-91244-120-2

Татьяна Игоревна Афанасьева - Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XI-XV вв.) - Содержание

Введение

Глава 1 Источники и методика исследования литургии в рукописных книгах § 1. История изучения литургии по рукописным евхологиям

§ 2. Списки литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого XI-XV вв

§ 3. Структура литургического чинопоследования и особенности функционирования входящих в него текстов

§ 4. Методика выделения типов и редакций литургии Таблица 1. Типы последования и редакции литургии Иоанна Златоуста

Таблица 2. Типы последования и редакции литургии Василия Великого

Глава 2 Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого первого типа § 1. Анафора литургии Иоанна Златоуста 1.1. Различия, отражающие варианты византийской литургической традиции 1.2. Языковые различия

§ 2. Молитва Херувимской песни «Никтоже достоин»

§ 3. Основной состав последования литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого первого типа и их соотношение между собой 3.1. Состав последования греческих литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого 3.2. Основной состав последования древнерусских литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого

§ 4. Древние восточные молитвы в последованиях литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого 4.1. Молитвы предложения «Господи Боже наш, полоивыйся Сам Агнец Непорочный...» и «Βладыко Господи Иисусе Христе, Хлебе Животный...» 4.2. Молитва кадила 4.3. Молитва Малого входа «Благодателю всех и твари всякоя Содетелю...» 4.4. Молитва Трисвятого «Святе Святый Боже наш...» 4.5. Молитва Херувимской песни «Владыко Животворяй, благим Дателю...» 4.6. Молитва на «Лобзание мира» «Господи Иисусе Христе любви Творче...»

§ 5. Реконструкция древнеболгарских последований литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого, лежащих в основе древнерусской редакции

§ 6. Дополнительные молитвы в литургиях Иоанна Златоуста и Василия Великого 6.1. Подготовительные молитвы перед службой 6.2. Молитвы, сопровождающие причащение 6.3. Молитвы в конце литургии

§ 7. Чин проскомидии

§ 8. Диалог священнослужителей

§ 9. Чин соединения Даров

§ 10. Основные этапы изменения литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого первого типа Глава 3 Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого второго типа § 1. Южнославянские последования литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого 1.1. Рукописи второго типа, сохраняющие архаичные черты 1.2. Рукописи второго типа, непосредственно предшествующие правленым по Диатаксису Филофея редакциям

§ 2. Чудовский литургиарий 2.1. Состав последования 2.2. Место Чудовской редакции литургий в славянской рукописной традиции 2.3. Особенности перевода Чудовской редакции

Глава 4 Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого третьего типа § 1. Диатаксис патриарха Филофея Коккина 1.1. Южнославянские переводы Диатаксиса 1.2. Русский перевод Диатаксиса 1.3. Разновидности русского перевода Диатаксиса в рукописной традиции конца XIV-XV века

§ 2. Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого, зависящие от Диатаксиса Филофея Коккина Глава 5 Языковые особенности славянских переводов литургии § 1. Литургические рубрики

§ 2. Лингвистическая характеристика редакций литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого Редакция литургий в Синайских листка Древнерусская редакция Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого второго типа Правленые редакции литургий

Заключение 1. Где и кем литургия была впервые переведена на славянский язык?

2. Литургия у южных славян

3. Литургия в Древней Руси Приложение Литургия Иоанна Златоуста

Литургия Василия Великого

Таблицы состава чинопоследований

Южнославянский устав литургии по рукописи Погод

Афонская редакция Диатаксиса Филофея Коккина

Древнерусская версия Диатаксиса Филофея Коккина Литература

Татьяна Афанасьева - Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XI-XV вв.) - Введение

Даже в непосредственных источниках, самих текстах литургии, многое не фиксируется. В них описывается только то, как надо совершать литургию, а не то, как она совершается в действительности. Поэтому изучая богослужебные рукописи, мы исследуем прежде всего эволюцию письменной фиксации литургии, эволюцию текста, а не обряда в целом. В православной традиции оригинальный язык литургии греческий, славянская литургия является переводом. В связи с этим нужно учитывать не только историко-литургическое содержание текста, но и его лингвистическую составляющую: перед нами могут быть разные переводы, выполненные в различных центрах славянского православного мира с разных греческих оригиналов.



Исследование славянских переводов богослужебных текстов было начато во второй половине XIX в., когда были опубликованы древнейшие литургические рукописи XI в. И. В. Ягичем было проведено лингвистическое исследование перевода древнеславянских служебных миней [Ягич 1886], Г. А. Воскресенский выделил основные редакции славянского перевода Евангелия и прокомментировал основные разночтения между редакциями Евангелия от Марка [Воскресенский 1896]. Вышли в свет работы А. В. Михайлова, посвященные изучению книг Ветхого Завета [Михайлов 1900], В. А. Погорелов описал различия между древнеславянскими переводами Псалтыри [Погорелов 1901]. Славянские последования литургии начали изучаться в трудах Η. Ф. Красносельцева и С. Д. Муретова [Красносельцев 1885, 1889; Муретов 1895, 1897]. После революции 1917 г. в силу идеологических причин исследование славянских богослужебных текстов перестало быть приоритетным направлением в советской славистике, и интерес ученых сосредоточился по большей части на оригинальной письменности Древней Руси или на переводах исторических и философских произведений. Лишь с 70-х годов XX столетия в работах Л. П. Жуковской [Жуковская 1976], Е. В. Чешко [Чешко 1982], А. А. Алексеева [Алексеев 1983, 1984], Г. Попова [Попов 1985], М. А. Моминой [Момина 1992] возобновляется интерес к изучению Священного Писания и богослужебных книг, разрабатываются методы их текстологического исследования, оценки разночтений и обсуждаются проблемы их издания.



В этой книге изучается история славянского перевода литургии, который до настоящего времени не был предметом специального источниковедческого и филологического исследования: разработана методика текстологического изучения памятника, составлена периодизация правок литургии у славян, даны попытки объяснить исторические причины этих исправлений, очерчен круг славянских книжников, занимавшихся правкой текста, описаны нормы переводов литургии в различные исторические периоды. Описания совершения литургии находились в уставах литургии (диатаксисах) и в какой-то мере в толкованиях на литургию, которые,'как и литургия, переводились с греческого языка. Различные толкования на литургию исследовались нами ранее [Афанасьева 2012а], в данной работе изучается славянский перевод Диатаксиса Филофея Коккина, ставший в XIV в. основным кодифицирующим уставом литургии.



В православном богослужении используются три литургии: литургия Иоанна Златоуста, литургия Василия Великого и литургия Преждеосвященных Даров. Литургия Иоанна Златоуста является основной и служится во все дни года. Литургия Василия Великого совершается 10 раз в году, Литургия Преждеосвященных Даров — по средам и пятницам Великого поста. Первые две литургии — евхаристические, то есть они содержат таинство Евхаристии, во время совершения которого хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христовыми. Они состоят из трех основных частей: проскомидии (обряда приготовления вина и хлеба), литургии Оглашенных (во время которой прихожане подготавливаются к достойному присутствию при совершении таинства Евхаристии) и литургии Верных (в этой части литургии священником читается анафора — евхаристическая молитва). Литургия Преждеосвященных Даров по своему происхождению является вечерней, после которой происходило причащение прихожан Дарами, освященными заранее, во время совершения литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого. Позже, с XI-XII вв., она становится особой великопостной литургией.



Литургии являются неотъемлемой частью богослужебной книги Евхологий, их последования записаны в большинстве древних евхологиев. Евхологий (от греч. εύχή «молитва», λέγω «собираю», то есть сборник молитв) — это книга, используемая в богослужении священником и дьяконом. В нем содержатся службы суточного круга (вечерня, утреня, литургия), последования таинств (крещение, венчание, исповедь, миропомазание, погребение), а также разного рода молитвы и чины общественного и частного характера. Каждая служба, входящая в Евхологий, состоит из молитв, произносимых священником во время службы, дьяконских ектений (от греч. εκτενής «протяжное моление»), возгласов священника и дьякона и различных богослужебных указаний.

Термин «евхологий» в славянской традиции этой богослужебной книги употребляется только для одного памятника — Синайского глаголического евхология XI в. Более поздние славянские рукописи Евхология в отечественной науке называются служебники и требники, исходя из современного разделения этих книг. Служебник как обязательный компонент включает в себя тексты литургий и служб суточного круга, в состав требника, как правило, включаются все остальные службы Евхология.

Литургия в эпоху средневековья могла записываться на свитках и не входить в состав Евхология. В греческой рукописной традиции известны многочисленные пергаменные свитки с одной или несколькими литургиями. В славянской рукописной традиции литургических свитков известно гораздо меньше. Это два сербских свитка (Vat. slav. 9, середины XIV в., и Sin.slav. 38/N) первой половины XIV в. и один русский (РНБ, F.n.1.33) первой трети XV в.



В данном исследовании внимание уделяется только евхаристическим литургиям: литургии Иоанна Златоуста и литургии Василия Великого, а также уставам литургии, прежде всего, уставу литургии патриарха Филофея Коккина. Необходимость привлечения подобных текстов к исследованию объясняется тем, что последование литургии не зависело от богослужебного устава (Типикона), как, например, тексты Священного Писания и гимнография. У литургии был свой собственный устав — диатаксис, который начал формироваться в Византии достаточно поздно, не ранее XII в. До этого времени литургия описывалась в толкованиях или так называемых ерминиях. Они толковали и одновременно описывали последование литургии, изменения в толкованиях отражали, как правило, изменения в литургии. Таким образом, литургия и толкования на литургию оказывались в эпоху средневековья тесно связанными и влияли друг на друга.



