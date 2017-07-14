К сожалению, в большинстве стран до сих пор нет четкого представления о том, что же представляет собой ортодоксальный иудаизм. При попытке представить себе ортодоксального еврея у большинства чаще всего возникает образ мужчины с длинной бородой и кудряшками, живущего на протяжении многих поколений в своем микрокосмосе с устаревшими традициями и отвергающего достижения современности и весь внешний мир. Цель данной книги — изменить это представление и показать читателю, что Тора и Талмуд, в которых ортодоксальный еврей ищет ответы на свои вопросы, являются уникальным источником мудрости и дают ответы на все наши вопросы, но только в том случае, если мы знаем, как их искать.

Книга состоит из трех частей, и в ней описано большинство происходящих у каждого из нас жизненных ситуаций.

Первая глава посвящена всему тому, что нас ежедневно сопровождает: время, ценности, вдохновение и разочарование, молитва, противопоставление Торы Основному закону (Конституции) и распространенным предоставлениям о современной психологии.

Во второй главе речь идет о семье и взаимоотношениях. Здесь затрагиваются темы роли женщины в семье и обществе, ее сущность, рассматриваются вопросы красоты с точки зрения современного западного мира и через призму Торы, а также приводится мнение Торы о браке и взаимоотношениях. В книге дается объяснение, почему уровень разводов у ортодоксальных евреев и в современном обществе так разительно отличается.

В третьей части изложены традиции: глубокий смысл еврейских праздников и связанные с ними обычаи, которые для каждого из нас могут быть полезны и поучительны в повседневной жизни.

Большинство текстов начинается провокационными вопросами, побуждающими читателя к размышлению, такими как, например: «Если Тора является сборником законов, то почему она делает акцент на обязанностях, в то время как обычные законодательные кодексы, в том числе как мы это знаем из Основного закона (Конституции) Германии, — прежде всего, на правах человека?» Затем следует подробный ответ, базирующийся на таких ортодоксальных источниках как Тора, Талмуд и трудах иудейских священнослужителей. Часто для ответа на один и тот же либо аналогичный вопрос цитируются высказывания знаменитых раввинов, а также приводится мнение автора. В конце книги читатель найдет словарь терминов, в котором даны объяснения всех иностранных слов, а также приведены краткие автобиографии раввинов, цитаты которых были использованы при написании книги.

Язык книги доступен как еврейскому, так и не еврейскому читателю, поэтому целевая группа является неограниченной. Многие ответы даны в виде аллегорий, историй, что позволяет преподнести материал более доступно и понятно.

«Современный мир сквозь призму Торы. Древние ответы на актуальные вопросы» является первой в своей категории книгой, которая выйдет в свет в Германии после Второй мировой войны и, таким образом, станет очередной вехой в развитии немецко-еврейских отношений. Книга также может быть познавательна для тех, кому интересно развитие современного мира и общечеловеческих ценностей.

Авраам-Ицхак Радбиль, раввин Еврейской общины г. Фрайбурга