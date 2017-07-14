Радбиль - Современный мир сквозь призму Торы
К сожалению, в большинстве стран до сих пор нет четкого представления о том, что же представляет собой ортодоксальный иудаизм. При попытке представить себе ортодоксального еврея у большинства чаще всего возникает образ мужчины с длинной бородой и кудряшками, живущего на протяжении многих поколений в своем микрокосмосе с устаревшими традициями и отвергающего достижения современности и весь внешний мир. Цель данной книги — изменить это представление и показать читателю, что Тора и Талмуд, в которых ортодоксальный еврей ищет ответы на свои вопросы, являются уникальным источником мудрости и дают ответы на все наши вопросы, но только в том случае, если мы знаем, как их искать.
Книга состоит из трех частей, и в ней описано большинство происходящих у каждого из нас жизненных ситуаций.
Первая глава посвящена всему тому, что нас ежедневно сопровождает: время, ценности, вдохновение и разочарование, молитва, противопоставление Торы Основному закону (Конституции) и распространенным предоставлениям о современной психологии.
Во второй главе речь идет о семье и взаимоотношениях. Здесь затрагиваются темы роли женщины в семье и обществе, ее сущность, рассматриваются вопросы красоты с точки зрения современного западного мира и через призму Торы, а также приводится мнение Торы о браке и взаимоотношениях. В книге дается объяснение, почему уровень разводов у ортодоксальных евреев и в современном обществе так разительно отличается.
В третьей части изложены традиции: глубокий смысл еврейских праздников и связанные с ними обычаи, которые для каждого из нас могут быть полезны и поучительны в повседневной жизни.
Большинство текстов начинается провокационными вопросами, побуждающими читателя к размышлению, такими как, например: «Если Тора является сборником законов, то почему она делает акцент на обязанностях, в то время как обычные законодательные кодексы, в том числе как мы это знаем из Основного закона (Конституции) Германии, — прежде всего, на правах человека?» Затем следует подробный ответ, базирующийся на таких ортодоксальных источниках как Тора, Талмуд и трудах иудейских священнослужителей. Часто для ответа на один и тот же либо аналогичный вопрос цитируются высказывания знаменитых раввинов, а также приводится мнение автора. В конце книги читатель найдет словарь терминов, в котором даны объяснения всех иностранных слов, а также приведены краткие автобиографии раввинов, цитаты которых были использованы при написании книги.
Язык книги доступен как еврейскому, так и не еврейскому читателю, поэтому целевая группа является неограниченной. Многие ответы даны в виде аллегорий, историй, что позволяет преподнести материал более доступно и понятно.
«Современный мир сквозь призму Торы. Древние ответы на актуальные вопросы» является первой в своей категории книгой, которая выйдет в свет в Германии после Второй мировой войны и, таким образом, станет очередной вехой в развитии немецко-еврейских отношений. Книга также может быть познавательна для тех, кому интересно развитие современного мира и общечеловеческих ценностей.
Авраам-Ицхак Радбиль, раввин Еврейской общины г. Фрайбурга
раввин Авраам Йцхак Радбиль - Современный мир сквозь призму Торы
Книгоноша
КИЕВ 2014
Die modeme Welt durch die Brille der Tora
Avraham Yitzchak Radbil
2010 by Avraham Radbil Synagogen-Gemeinde Koln Korperschaft des offentlichen Rechts Roonstrasse 50, 50674 Koln, Deutschland
Перевод с немецкого Владимир и Юлия Вайсберг
ISBN 978-966-2615-92-0
раввин Авраам Йцхак Радбиль - Современный мир сквозь призму Торы - Содержание
Введение
Благодарность
ОБЩЕСТВО
- Тора и Основной закон
- Финансовый кризис
- Значение времени Скромность против тщеславия
- Свободная воля и современная психология
ЛИЧНОСТЬ
- Сила молитвы
- Разочарование и инспирация или грехопадение и подъем
- Как принять правильное решение
- Небольшие прегрешения
- Зависимость от точки зрения
- Наша душа
- В преддверии отпуска
- Смертный приговор в Торе
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
- Роль женщины
- Чудо брака
- Любовь
- Истинная красота
ПРАЗДНИКИ
- Шаббат — вкус грядущего мира
- Время от Омера — все как один человек с одним сердцем
- Йом Киппур — взаимоотношения между людьми
- Летнее траурное время — к чему может привести ссора
Глоссарий
Послесловие переводчиков
раввин Авраам Йцхак Радбиль - Современный мир сквозь призму Торы - Введение
Собрание сочинений Гаона из Вильны (именуемого также Гра, 1720—1797) называется «Эвен Шлайма». Выбор названия предопределен аббревиатурой нескольких слов. «Эвен» означает «Элияху бен (сын)». Слово «Шлайма» может быть прочтено как «Шломо». Таким было имя Гаона: Элияху бен Шломо (Элияху сын Шломо). Причина этого сокращения известна немногим.
Эту историю мы узнали от самого известного ученика великого ученого. Его имя — Реб Хаим из Воложина (1749-1821).
Гаон всегда считал, что если мы тщательно изучаем Тору, то можем найти в ней намеки на события, произошедшие не только со всем еврейским народом, но и с отдельными личностями. Итак, Тора разъясняет нам события, произошедшие сотни или даже тысячи лет после первого о них упоминания.
При первой возможности РебХаим из Волошина спросил своего учителя, где в Торе речь идет о Гаоне из Вильны. Гаон тотчас открыл недельную главу Торы Ки Теце и стал тщательно ее изучать, пока не дошел до выражения «Эвен Шлайма». Это был намек на его имя. РебХаим спросил Гра, почему тот выбрал именно главу Ки Теце. Гаон ответил, что в Пятой Книге Торы Дварим десять недельных глав. Если мы обычно насчитываем в Книге Дварим одиннадцать глав, то в действительности недельные главы Ницавим и Ваелех составляют одно целое. Каждая из этих десяти глав соответствует каждому из десяти столетий шестого тысячелетия.
Мудрецы Талмуда традиционно считали, что мир, в его современном состоянии, будет существовать шесть тысяч лет. Каждое тысячелетие символизирует один день недели. После шести тысяч лет наступит Шаббат, придет время Мессии. Талмуд разъясняет также смысл и значение каждого тысячелетия. Первые две тысячи лет называются «Тоху». Это было время, когда монотеизм не был известен человечеству. В соответствии с Книгой Брейшит Пятикнижия, Авраам Авину родился в 1948 году после сотворения мира. Согласно традиционному мнению, он начал свой путь к единому Б-гу в возрасте 52 лет, то есть в 2000 году от сотворения мира. После этого наступили следующие 2000 лет — два тысячелетия Торы (развитие). Год 4000 завершился в году 240 общепринятого летоисчисления. Рабби Иегуда Га-насси, опубликовавший Мишну, умер в 220 году, и, таким образом, год 240 знаменует собой конец эпохи Танаим (раввинов времени Мишны). Следующие 2000 лет называют «Дни Мессии», ибо Мессия может прийти в любой момент после года 240.
Рабби Акива, который думал, что Бар Кохба является потенциальным Мессией, не был знаком с этой устной традицией. Его современники не были с ним согласны и говорили, что он (Рабби Акива) умрет и будет погребен, трава вырастет на его могиле, а время Мессии все еще не наступит. Они были уверены в этом, ибо соответственно их традиции Мессия должен прийти в последние 2000 лет из рассматриваемых 6000 лет.
Согласно традиции Талмуда, шестое тысячелетие началось в году 1240. Когда Реб Хаим просил своего учителя найти в Торе намек на его личность, уже было время после года 1740.
Гра полагал, что все, что происходило в первое столетие шестого тысячелетия в период 1240—1340, должно быть отражено в главе Дварим. Следующее столетие (1340—1440) должно разъясняться в следующей главе Ваетханан. А так как Гаон из Вильны жил в шестом столетии шестого тысячелетия, он тотчас открыл главу Ки Теца, которая является шестой главой Книги Дварим.
На основе этих соображений можно сделать следующие выводы. Недельная глава Ки Таво — седьмая глава Книги Дварим. Это означает, что в ней должны содержаться сведения о событиях, которые произошли в 1840—1940 годах. В конце тридцатых годов XX столетия нацисты начали свои преступные действия по уничтожению еврейского народа. Вероятно, горький выговор (Тохаха), содержащийся в главе Ки Таво, не только намек на многие годы страданий в изгнании, но и специфическое указание на нацистские преследования в конце тридцатых годов прошлого столетия.
Руководитель Yeschiwa University раввин Гершель Шахтер пишет, что в последние годы многие указывают на то, что в следующей, восьмой недельной главе, состоящей из глав Ницавим и Ваелех, речь идет о возвращении евреев в Израиль, о массовой Тшуве (о возвращении к Б-гу) и о Мицве написания Сефер Торы (свитка Торы). Все мы являемся свидетелями того, как в конце сороковых годов прошлого столетия многие евреи вернулись в Израиль, Тшува приняла мировой всеобщий характер, и широко распространилось стремление к исполнению Мицвы о написании свитка Торы.
Итак, мы видим, что Тора содержит разъяснения многих аспектов нашей жизни. Смысл и содержание Торы значительно глубже, чем Пшат — простое поверхностное понимание текста.
Многие, однако, спрашивают себя, как это может быть, чтобы одна книга содержала столь много уровней понимания? Как «обыкновенная» книга может вместить в себя так много? Эти вопросы были поставлены перед раввином Симхой Вассерманом слушателем одной из его недельных проповедей.
Спасибо!
Благословений! Спасибо за отличную книгу!