Дурные вести не стоят на месте. Едва только окончилась провалом битва при Хаттине, как на Запад полетели гонцы обо всем поведать государям Европы, а вскоре за ними последовали и другие с рассказами о падении Иерусалима. Новость повергла западное христианство в ужас и оцепенение. Несмотря на все призывы, доносившиеся в последние годы из Иерусалимского королевства, никто на Западе, за исключением, быть может, Папской курии, не понимал, насколько остро стоит угроза. Ехавшие на Восток рыцари и паломники находили во франкских государствах жизнь куда более роскошную и веселую, чем та, которую они знали где-либо в своих странах. Они слушали рассказы о военных подвигах, видели, как преуспевает торговля. Они были не в состоянии осознать, насколько шаткое это процветание. И вдруг, как гром среди ясного неба, явилась весть, что все погибло. Христианская рать сметена, Святой Крест, священнейшая реликвия христианства, в руках басурман, и сам Иерусалим потерян. За какие-то считаные месяцы рухнуло все здание франкского Востока, и, чтобы спасти хоть что-то из-под его развалин, требовалась помощь, да поскорее.

Стивен Рансимен - Королевство Акры и поздние крестовые походы. Последние крестоносцы на Святой земле

М.: ЗАО Центрполиграф, 2020. — 447 с.

ISBN 978-5-9524-5473-6

Стивен Рансимен - Королевство Акры и поздние крестовые походы. Последние крестоносцы на Святой земле - Содержание

Часть первая. ТРЕТИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Глава 1. Совесть Запада

Совесть Запада Глава 2. Акра

Акра Глава 3. Ричард Львиное Сердце

Ричард Львиное Сердце Глава 4. Второе королевство

Часть вторая. ЗАБЛУДИВШИЕСЯ ПОХОДЫ

Глава 1. Крестовый поход против христиан

Крестовый поход против христиан Глава 2. Пятый крестовый поход

Пятый крестовый поход Глава 3. Император Фридрих

Император Фридрих Глава 4. Узаконенная анархия

Часть третья. МОНГОЛЫ И МАМЛЮКИ

Глава 1. Появление монголов

Появление монголов Глава 2. Святой Людовик

Святой Людовик Глава 3. Монголы в Сирии

Монголы в Сирии Глава 4. Султан Бейбарс

Часть четвертая. КОНЕЦ УТРЕМЕРА

Глава 1. Коммерция Утремера

Коммерция Утремера Глава 2. Архитектура и искусства в Утремере

Архитектура и искусства в Утремере Глава 3. Падение Акры

Часть пятая. ЭПИЛОГ

Глава 1. Последние крестоносцы

Последние крестоносцы Глава 2. Итоги

Стивен Рансимен - Королевство Акры и поздние крестовые походы. Последние крестоносцы на Святой земле - Крестовый поход против христиан

Великий между народами, князь над областями сделался данником... все друзья его изменили ему, сделались врагами ему.

Плач Иеремии, 1: 1—2

В ноябре 1199 года граф Тибо Шампанский пригласил друзей и соседей на турнир к себе в замок Экри на реке Эн. Когда состязания окончились, между сеньорами зашел разговор о том, что надо бы снарядить новый крестовый поход. По этому вопросу граф придерживался весьма категорических убеждений, ибо он был племянником Ричарда Львиное Сердце и Филиппа II Августа и братом графа Генриха, который правил в Палестине. По его предложению выступить перед гостями позвали странствующего проповедника Фулька из Нейи. Разгоряченная его красноречием, вся компания поклялась принять крест и послала гонца доложить об этом благочестивом решении папе.

Иннокентий III просидел на папском троне более года. Он страстно желал сделать незыблемым авторитет Святого престола, но в то же время он отличался благоразумием, дальновидностью и здравомыслием. Это был юрист, который любил подводить законную базу под все свои притязания, и политик, готовый воспользоваться любым оказавшимся под рукой инструментом. Его беспокоила ситуация на Востоке. Одним из первых его действий было публично выраженное стремление к новому крестовому походу, и в 1199 году он написал патриарху Иерусалимскому Аймару, прося его прислать подробный доклад о франкском королевстве. Короли Иерусалима были его вассалами, и его желание помочь им было тем сильнее, чем активнее действовал император Генрих VI, который своей раздачей корон Кипру и Армении бросал вызов папской власти в этом регионе мира. Опыт показывал, что короли и императоры не вполне желательны в крестовых походах. Единственным по-настоящему успешным крестовым походом был первый по счету, а в нем не участвовала ни одна коронованная особа. Экспедиция из баронов, более-менее однородных по национальной принадлежности, избежала бы соперничества между королями и разными народами, которые так сильно навредили Второму и Третьему походу. Если бы в ней возникли такие же завистливые дрязги, они оказались бы мелкими и их легко мог бы обуздать какой-нибудь неглупый представитель папы. Поэтому Иннокентий с радостью встретил новости из Шампани. Движение, начатое Тибо, не только может принести эффективную помощь Востоку, его можно использовать и для сплочения христианства под властью Рима.

Момент для папства был выбран удачно. Как и в эпоху Первого крестового похода, на Западе не было императора, который мешал бы его планам. Смерть Генриха VI в сентябре 1197 года освободила церковь от весьма реальной опасности. Как сын Фридриха Барбароссы и супруг наследницы Сицилии, чье владение находилось в его твердых руках к 1194 году, Генрих представлял собой более грозную фигуру, чем какой-либо иной властелин со времен Карла Великого. Он был высокого понятия о собственном титуле, и ему почти удалось сделать его наследственным. Тот факт, что он раздавал короны на Востоке и требовал присяги от пленного Ричарда, говорил, что он представлял себя королем королей. Он не делал тайны ни из своей ненависти к Византии, древней империи, чьи традиции затмевали традиции его рейха, ни из своих целей — продолжить политику нормандцев по созданию державы в Средиземноморье, что само по себе требовало уничтожения Византии. Крестовый поход был неотъемлемой частью этой политики. Весь 1197 год Генрих строил подробные планы. Германская экспедиция, приплывшая в том году в Акру, должна была стать предвестником более грандиозного войска, которое возглавит он сам. Папа Целестин III, робкий, неуверенный человек, находился в замешательстве, но не делал попыток его переубедить, хотя и советовал не идти сразу же на Константинополь, с императором которого папа вел переговоры о церковной унии. Если бы Генрих скоропостижно не умер в Мессине в возрасте всего тридцати двух лет, в то самое время, как он готовил великую армаду для завоевания Востока, вполне возможно, что он бы сделался господином всего христианского мира.