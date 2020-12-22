Рансимен - Королевство Акры и поздние крестовые походы
Дурные вести не стоят на месте. Едва только окончилась провалом битва при Хаттине, как на Запад полетели гонцы обо всем поведать государям Европы, а вскоре за ними последовали и другие с рассказами о падении Иерусалима. Новость повергла западное христианство в ужас и оцепенение. Несмотря на все призывы, доносившиеся в последние годы из Иерусалимского королевства, никто на Западе, за исключением, быть может, Папской курии, не понимал, насколько остро стоит угроза. Ехавшие на Восток рыцари и паломники находили во франкских государствах жизнь куда более роскошную и веселую, чем та, которую они знали где-либо в своих странах. Они слушали рассказы о военных подвигах, видели, как преуспевает торговля. Они были не в состоянии осознать, насколько шаткое это процветание. И вдруг, как гром среди ясного неба, явилась весть, что все погибло. Христианская рать сметена, Святой Крест, священнейшая реликвия христианства, в руках басурман, и сам Иерусалим потерян. За какие-то считаные месяцы рухнуло все здание франкского Востока, и, чтобы спасти хоть что-то из-под его развалин, требовалась помощь, да поскорее.
Стивен Рансимен - Королевство Акры и поздние крестовые походы. Последние крестоносцы на Святой земле
М.: ЗАО Центрполиграф, 2020. — 447 с.
ISBN 978-5-9524-5473-6
Стивен Рансимен - Королевство Акры и поздние крестовые походы. Последние крестоносцы на Святой земле - Содержание
Часть первая. ТРЕТИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
- Глава 1. Совесть Запада
- Глава 2. Акра
- Глава 3. Ричард Львиное Сердце
- Глава 4. Второе королевство
Часть вторая. ЗАБЛУДИВШИЕСЯ ПОХОДЫ
- Глава 1. Крестовый поход против христиан
- Глава 2. Пятый крестовый поход
- Глава 3. Император Фридрих
- Глава 4. Узаконенная анархия
Часть третья. МОНГОЛЫ И МАМЛЮКИ
- Глава 1. Появление монголов
- Глава 2. Святой Людовик
- Глава 3. Монголы в Сирии
- Глава 4. Султан Бейбарс
Часть четвертая. КОНЕЦ УТРЕМЕРА
- Глава 1. Коммерция Утремера
- Глава 2. Архитектура и искусства в Утремере
- Глава 3. Падение Акры
Часть пятая. ЭПИЛОГ
- Глава 1. Последние крестоносцы
- Глава 2. Итоги
Стивен Рансимен - Королевство Акры и поздние крестовые походы. Последние крестоносцы на Святой земле - Крестовый поход против христиан
Великий между народами, князь над областями сделался данником... все друзья его изменили ему, сделались врагами ему.
Плач Иеремии, 1: 1—2
В ноябре 1199 года граф Тибо Шампанский пригласил друзей и соседей на турнир к себе в замок Экри на реке Эн. Когда состязания окончились, между сеньорами зашел разговор о том, что надо бы снарядить новый крестовый поход. По этому вопросу граф придерживался весьма категорических убеждений, ибо он был племянником Ричарда Львиное Сердце и Филиппа II Августа и братом графа Генриха, который правил в Палестине. По его предложению выступить перед гостями позвали странствующего проповедника Фулька из Нейи. Разгоряченная его красноречием, вся компания поклялась принять крест и послала гонца доложить об этом благочестивом решении папе.
Иннокентий III просидел на папском троне более года. Он страстно желал сделать незыблемым авторитет Святого престола, но в то же время он отличался благоразумием, дальновидностью и здравомыслием. Это был юрист, который любил подводить законную базу под все свои притязания, и политик, готовый воспользоваться любым оказавшимся под рукой инструментом. Его беспокоила ситуация на Востоке. Одним из первых его действий было публично выраженное стремление к новому крестовому походу, и в 1199 году он написал патриарху Иерусалимскому Аймару, прося его прислать подробный доклад о франкском королевстве. Короли Иерусалима были его вассалами, и его желание помочь им было тем сильнее, чем активнее действовал император Генрих VI, который своей раздачей корон Кипру и Армении бросал вызов папской власти в этом регионе мира. Опыт показывал, что короли и императоры не вполне желательны в крестовых походах. Единственным по-настоящему успешным крестовым походом был первый по счету, а в нем не участвовала ни одна коронованная особа. Экспедиция из баронов, более-менее однородных по национальной принадлежности, избежала бы соперничества между королями и разными народами, которые так сильно навредили Второму и Третьему походу. Если бы в ней возникли такие же завистливые дрязги, они оказались бы мелкими и их легко мог бы обуздать какой-нибудь неглупый представитель папы. Поэтому Иннокентий с радостью встретил новости из Шампани. Движение, начатое Тибо, не только может принести эффективную помощь Востоку, его можно использовать и для сплочения христианства под властью Рима.
Момент для папства был выбран удачно. Как и в эпоху Первого крестового похода, на Западе не было императора, который мешал бы его планам. Смерть Генриха VI в сентябре 1197 года освободила церковь от весьма реальной опасности. Как сын Фридриха Барбароссы и супруг наследницы Сицилии, чье владение находилось в его твердых руках к 1194 году, Генрих представлял собой более грозную фигуру, чем какой-либо иной властелин со времен Карла Великого. Он был высокого понятия о собственном титуле, и ему почти удалось сделать его наследственным. Тот факт, что он раздавал короны на Востоке и требовал присяги от пленного Ричарда, говорил, что он представлял себя королем королей. Он не делал тайны ни из своей ненависти к Византии, древней империи, чьи традиции затмевали традиции его рейха, ни из своих целей — продолжить политику нормандцев по созданию державы в Средиземноморье, что само по себе требовало уничтожения Византии. Крестовый поход был неотъемлемой частью этой политики. Весь 1197 год Генрих строил подробные планы. Германская экспедиция, приплывшая в том году в Акру, должна была стать предвестником более грандиозного войска, которое возглавит он сам. Папа Целестин III, робкий, неуверенный человек, находился в замешательстве, но не делал попыток его переубедить, хотя и советовал не идти сразу же на Константинополь, с императором которого папа вел переговоры о церковной унии. Если бы Генрих скоропостижно не умер в Мессине в возрасте всего тридцати двух лет, в то самое время, как он готовил великую армаду для завоевания Востока, вполне возможно, что он бы сделался господином всего христианского мира.
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