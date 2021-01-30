Вихнович - Иудаизм и христианство - Рим - Византия - Таврида
Автор книги Всеволод Львович Вихнович — историк, сотрудник Петербургского института иудаики. Автор книг по истории иудаизма и еврейской цивилизации, в том числе: «Иудаизм», «Караим Авраам Фиркович. Еврейские рукописи, история, путешествия», «2000 лет истории евреев России», «Царь Ирод Великий, воплощение невозможного», «Профессор С. О. Грузенберг». Автор многочисленных статей в различных научных и энциклопедических изданиях. Переводчик на русский язык с английского книг: «Н. Голб и О. Прицак. Хазарско-еврейская переписка X в.», Э. Гендерсон. «Библейские разыскания и странствия по России в 1820 г.», «Н. Чериковер. Эллинистическая цивилизация и евреи». Составитель и редактор сборников биографического характера.
После окончания работы над книгой «Царь Ирод Великий. Воплощение невозможного» меня глубоко поразила мысль о странной превратности исторических процессов.
Глубокий духовный кризис Римской империи закончился превращением языческой державы в оплот христианства. Однако это произошло в результате длительного процесса размежевания традиционного иудаизма и генетически связанного с ним учения Христа. Истории этого размежевания и посвящена предлагаемая читателю книга.
Всеволод Вихнович, Санкт-Петербург, март 2020 г.
Всеволод Львович Вихнович - Иудаизм и христианство: Рим, Византия, Таврида
СПб.: Изд-во «Академия исследования культуры», 2020. — 224 с.: ил.
ISBN 978-5-6043705-5-1
Всеволод Вихнович - Иудаизм и христианство: Рим, Византия, Таврида - Содержание
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ГЛАВА 1 Римская держава в конце правления императора Августа
- (Величие Римской державы. Политическое завещание Августа в Анкирской надписи. Переход империи к обороне. Август — абсолютный монарх в формально сохраняемой республике. Личность Августа и его нрав. Цели его реформ. Поддержка государственной религии, помпезность триумфов и праздников. Попытка возродить республиканские добродетели римлян. Горе семьи Августа — дочь Юлия. Творчество и ссылка невольного оппозиционера Овидия. Принципат Августа — режим политического лицемерия).
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ГЛАВА 2 Духовные основы Римской державы после принципата Августа
- (Римский народный характер к I в. н. э. Ограниченное влияние эллинистической культуры. Латинский язык — отражение характера римлян. Отличие серьёзной религии римлян от весёлой и радостной религии греков. Основные принципы религии римлян и их представления о божествах. Римское право собственности как высший принцип цивилизации римлян. Практическая польза как основа отношений римлян с богами. Доминирующее значение тщательного соблюдения ритуалов и жертвоприношений. Сущность культа Гения императора Августа и его преемников. Основные внутренние противоречия римской идеологии).
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ГЛАВА 3 Земное бытие Римской империи после Августа
- (Гиббон и Гердер о заслугах и преступлениях Рима. Пример римских поселений на Рейне и Дунае. Провинциальная знать и союзные войска римской армии. Вебер о роли рабского труда в экономике империи. Кризис рабовладения и постепенный переход рабов в состояние колонов. Массовый приток вольноотпущенников во все сословия римлян. Духовный кризис населения Империи и его социально-экономические причины. Распространение культа восточных божеств. Стоицизм и творчество Сенеки. Его интерес и одновременно негодование по отношению к иудаизму).
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ГЛАВА 4 Эллинизация иудеев на востоке Римской империи
- (Завоевание Востока Римом, отношение к грекам и другим подвластным народам. Евреи и греки — «красота Иафета в шатрах Симовых». Последствия завоеваний Александра Македонского. Отношение к нему иудеев. Восприятие иудеями греческого языка и эллинистической культуры. Иудея под властью Птоломеев. Поселение их в Александрии. Бытовая ассимиляция иудеев. Перевод Священного Писания на греческий язык. Септуагинта. Расцвет эллинистической иудейской литературы. Филон Александрийский, Иосиф Флавий. Распространение иудейских общин по территории «от Рима до Крыма». Отношение к власти Рима. Приверженность иудеев вере предков).
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ГЛАВА 5 Victi victoribus leges dederunt (побеждённые дали законы победителям)
- (Парадокс Вольтера. Флавий о притягательности иудейских законов и обычаев. Негодование Тацита по отношению к иудеям. Сведения источников об иудейских общинах в начале Новой эры. Причины благоприятной политики римских властей по отношению к иудейским общинам на эллинизированном Востоке и в Египте. Отношение эллинизированных иудеев к прозелитам (герам). О прозелитах в Талмуде. Пути распространения сведений об иудаизме среди язычников. Его привлекательность без массовой организованной миссионерской иудейской активности. Великие талмудические законоучители в I в. до н. э. — II в. н. э. из потомков прозелитов. Иудейству-ющие среди римских военных. Ессейский пример. Сущность иудаизма как мировой религии справедливости).
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ГЛАВА 6 Прощание с эллинизацией и возвращение к истокам веры
- (Отказ от наследия Ирода Великого — Земного царства. Возникновение Раввинистического иудаизма и Христианства. Христианство и Иисус Пророк Исайя. Апостол Павел. Иудеохристиане. Раввинистический иудаизм. Последние зелоты. Установление «номократии» — власти Закона Моисеева. Синедрион в Галилее. Мишна).
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ГЛАВА 7 Византия. Размежевание иудаизма и христианства на Востоке
- (Еврейские поселения на Востоке в III в. Распад Римской империи на Западную и Восточную части. Гибель Западной в 415 г. Становление Восточной — Византии. Император Константин и Константинополь. Христианство обретает высшую власть. Положение иудеев в Римской империи и Византии. Конфликт между христианскими властями и иудеями. Иудействующие. Положение иудеев при императорах Константине, Констанции, Юлиане Отступнике и Юстиниане. Отмена иудейской автономии — патриархата в Галилее. Иерусалимский Талмуд. Социально-экономическое положение иудеев в Византии. Евреи в ходе военного конфликта Византии и Персии. Евреи в Северном Причерноморье).
Всеволод Вихнович - Иудаизм и христианство: Рим, Византия, Таврида - Римская держава в конце правления императора Августа
Август умер в 14 г. новой эры, и вряд ли когда-нибудь Римская держава переживала более счастливые времена, чем при его правлении. О гражданских войнах времён Республики римляне вспоминали, как о страшном сне. Подрастало поколение граждан, воспринимавших единоличное правление императора, прикрываемое флёром республиканских учреждений, как вполне естественное и даже крайне желательное состояние. Поэты и народ (конечно, за исключением рабов) искренне думали, что Золотой век, о котором мечтали, наступил уже сейчас и навсегда, и этим они обязаны одному человеку - младшему Цезарю - Октавиану, также получившему имя Август (Священный). Великий поэт Квинт Гораций Флакк так обращается к благодетелю Отечества:
К Августу
«Отец мирозданья и вечный блюститель, Ты, Цезарю в стражи избранный судьбами, Даруй, чтоб второй по тебе повелитель Был Цезарь над нами.
Ведет ли в триумфе, отрадном гордыне, Он парфов пред Римом, кичливых без меры, Дрожат ли пред мощным в восточной пустыне Индийцы и серы,
Меньшой по тебе, он да правит вселенной; Ты ж горний Олимп сотрясай колесницей, Ты рощи нечистые жги раздраженной Громовой десницей»[1].Правда, проницательные люди и той эпохи понимали реальное положение вещей. Великий историк римской древности Корнелий Тацит в начале своего классического труда «Анналы» уже через сто лет после смерти Августа писал об этом времени по-другому. По его словам, «оружие Лепида и Антония (перешло) к Августу, который под именем принцепса принял под свою руку истомленное гражданскими раздорами государство. Но о древних делах народа римского, счастливых и несчастливых, писали прославленные историки; не было недостатка в блестящих дарованиях и для повествования о времени Августа, пока их не отвратило от этого все возрастающее пресмыкательство перед ним».Однако пример самовосхваления подал сам Август, и причём в самом первозданном виде — вырезанным на стенах храма. Речь идёт об Анкирской надписи (на латинском и греческом языках). Несомненно, это уникальный документ, в тексте которого семидесятишестилетний император на пороге вечности подводит итоги своего долгого правления, надеясь заслужить благодарную память потомков. Запечатленная на камне пространная исповедь позволяет нам взглянуть (независимо от желания автора) на настроения и нравы людей тогдашнего мира, узнать, что считалось хорошим иплохим, и, в некотором роде, проникнуть в помыслы и желания исповедующегося.
[1] Хрестоматия поэтических произведений по истории Древнего мира и сред них веков. М., 1961. С. 107. Здесь и далее переводы А. Фета. Серы - китайцы.
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