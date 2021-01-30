Глубокий духовный кризис Римской империи закончился превращением языческой державы в оплот христианства. Однако это произошло в результате длительного процесса размежевания традиционного иудаизма и генетически связанного с ним учения Христа. Истории этого размежевания и посвящена предлагаемая читателю книга.

Автор книги Всеволод Львович Вихнович — историк, сотрудник Петербургского института иудаики. Автор книг по истории иудаизма и еврейской цивилизации, в том числе: «Иудаизм», «Караим Авраам Фиркович. Еврейские рукописи, история, путешествия», «2000 лет истории евреев России», «Царь Ирод Великий, воплощение невозможного», «Профессор С. О. Грузенберг». Автор многочисленных статей в различных научных и энциклопедических изданиях. Переводчик на русский язык с английского книг: «Н. Голб и О. Прицак. Хазарско-еврейская переписка X в.», Э. Гендерсон. «Библейские разыскания и странствия по России в 1820 г.», «Н. Чериковер. Эллинистическая цивилизация и евреи». Составитель и редактор сборников биографического характера.

СПб.: Изд-во «Академия исследования культуры», 2020. — 224 с.: ил.

ISBN 978-5-6043705-5-1

Август умер в 14 г. новой эры, и вряд ли когда-нибудь Римская держава переживала более счастливые времена, чем при его правлении. О гражданских войнах времён Республики римляне вспоминали, как о страшном сне. Подрастало поколение граждан, воспринимавших единоличное правление императора, прикрываемое флёром республиканских учреждений, как вполне естественное и даже крайне желательное состояние. Поэты и народ (конечно, за исключением рабов) искренне думали, что Золотой век, о котором мечтали, наступил уже сейчас и навсегда, и этим они обязаны одному человеку - младшему Цезарю - Октавиану, также получившему имя Август (Священный). Великий поэт Квинт Гораций Флакк так обращается к благодетелю Отечества:

К Августу

«Отец мирозданья и вечный блюститель, Ты, Цезарю в стражи избранный судьбами, Даруй, чтоб второй по тебе повелитель Был Цезарь над нами.

Ведет ли в триумфе, отрадном гордыне, Он парфов пред Римом, кичливых без меры, Дрожат ли пред мощным в восточной пустыне Индийцы и серы,

Меньшой по тебе, он да правит вселенной; Ты ж горний Олимп сотрясай колесницей, Ты рощи нечистые жги раздраженной Громовой десницей» [1] .Правда, проницательные люди и той эпохи понимали реальное положение вещей. Великий историк римской древности Корнелий Тацит в начале своего классического труда «Анналы» уже через сто лет после смерти Августа писал об этом времени по-другому. По его словам, «оружие Лепида и Антония (перешло) к Августу, который под именем принцепса принял под свою руку истомленное гражданскими раздорами государство. Но о древних делах народа римского, счастливых и несчастливых, писали прославленные историки; не было недостатка в блестящих дарованиях и для повествования о времени Августа, пока их не отвратило от этого все возрастающее пресмыкательство перед ним».

[1] Хрестоматия поэтических произведений по истории Древнего мира и сред них веков. М., 1961. С. 107. Здесь и далее переводы А. Фета. Серы - китайцы.

Однако пример самовосхваления подал сам Август, и причём в самом первозданном виде — вырезанным на стенах храма. Речь идёт об Анкирской надписи (на латинском и греческом языках). Несомненно, это уникальный документ, в тексте которого семидесятишестилетний император на пороге вечности подводит итоги своего долгого правления, надеясь заслужить благодарную память потомков. Запечатленная на камне пространная исповедь позволяет нам взглянуть (независимо от желания автора) на настроения и нравы людей тогдашнего мира, узнать, что считалось хорошим иплохим, и, в некотором роде, проникнуть в помыслы и желания исповедующегося.