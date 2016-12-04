«Ubi Chnsti, ibi ecclesia catholica> («'Гам, где Христос, там и Католи­ческая церковь») — так св. Игнатий уже в начале II в. впервые называет христианскую церковь «католической» (от греч. katholikos— всеобщий, вселенский). И католики, и православные с тех пор продолжают пре­тендовать на «кафоличность», то есть на вселенский характер своих цер­квей. Однако после раскола христианства в 1054 г. название «католиче­ской» закрепилось только за Римской церковью. Под католицизмом (или католичеством) понимается вся совокупность вероучения, религиозной практики и канонического устройства Католической церкви. Важнейши­ми ее институтами являются папство и единый центр — Ватикан. Рашкова Раиса Тимофеевна - Католицизм СПб.: Питер, 2007. —239 с: ил. Серия «Религии мира»

ISBN 978-5-91180-552-4 Рашкова Раиса Тимофеевна - Католицизм - Содержание Введение Раздел I. "Credoin Deum ...". Во что верит Католическая церковь Священное Писание и Священное Предание Credo, или Символ веры Филиокве Учение о Троице Ангелы и демоны. Грехопадение и искупление «Вне Церкви нет спасения», или Католическая экклесиопогия Сокровищница благодати Чистилище Рай и Ад Дева Мария — Царица Небесная Целибат Непогрешимость или безошибочность? Творцы католической веры

Раздел II. Католический культ «Освящающая задача Церкви» «Служение для народа», или Литургия «Ite, missa est». Католическая месса «Видимые знаки невидимой благодати Божьей»: таинства Католической церкви «Свет миру» (таинство крещения) ...и «Соль земли» (таинство конфирмации, или миропомазания) «Сие творите в Мое воспоминание», или Таинство евхаристии «Несчастная необходимость грешить» и таинство покаяния «Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаютсяи глухие слышат.,.» Таинство елеосвящения (елеопомазания) «Как послал Меня Отец, так Я посылаю вас»...Таинство священства «Священники домашнего очага», или Таинство брака Требы, или Сакраменталии Католический храм Литургический годи католические праздники Культ святых «поминайте наставников ваших... подражайте вере их» Раздел III. Божественное и человеческое в истории церкви: древность, Средневековье, Новое время .... У истоков церкви и папства «Князь апостолов» и его преемники

Отцы Церкви Лев I Великий и папский примат Pontifex maximus Начало церковного Средневековья (V/VI—VIII вв.) Церковь и варварские королевства Святой Бенедикт Нурсийский — Отец Европы Григорий I Великий — первый папа Средневековья Образование Церковного государства «Константинов дар» Карл Великий и христианская империя Средневековья Каролингское возрождение Николай I Великий и папский универсализм Папы между римскими феодалами и германскими императорами «Seculum obscurum» — «Темные века» Империя и папство Разделение Западной и Восточной церквей Реформа Церкви и папства Клюни Перстень и посох Начало борьбы за инвеституру Григорий VII и «Диктат папы» «Хождение в Каноссу» Раннее церковное Средневековье и романский стиль Крестовые походы «Так хочет Бог!» Тамплиеры, госпитальеры и другие Крестовые походы и Запад Расцвет средневекового папства (ХII-ХIII вв.) Вормсский конкордат и завершение борьбы за инвеституру Гвельфы и гибеллины Понтификат Иннокентия III— вершина средневекового папства. Иннокентий III в борьбе с ересями Святая Инквизиция Инквизиция и нищенствующие ордены Рост городской культуры. Схоластика и готика Конец двухсотлетней драмы Завершение борьбы пап с императорами Авиньонское папство Бонифаций VIII и Филипп IV Красивый Авиньонское пленение пап Последняя битва между папством и империей Возвращение пап в Рим «Великая западная схизма» Предвестник ренессансного папства Папы и соборы Возрождение, Реформация, Контр реформация Европа и папство на пороге Нового времени Курия, клирики и «помещики Господа» Ренессансное папство «Монашеская склока» и католическая реформа «Ad majorem Dei Gloriam» — «Все ради вящей славы Божьей» Тридентский собор и папы Контрреформации Новые святые подвижники Барокко — искусство Контрреформации «Тридцатилетняя война» и папство Католицизм и папство в эпоху Просвещения и буржуазных революций (1648-1815) Ришелье, Мазарини и янсенисты Папство в век Просвещения Великая Французская революция и Церковь Наполеон Бонапарт и Пий VII Венский конгресс и Церковное государство Папство в «век революций» Традиционализм и ультрамонтанство Либерально-католическое движение и папство Романтизм и Реставрация Пий IX, или Метаморфозы «Робеспьера в тиаре» «Век конкордатов» От «Непорочного зачатия» к «Силлабусу» I Ватиканский собор (1869-1870) Ликвидация Церковного государства «Ватиканский узник» Рождение современного папства ЛевХIII — первый папа современного мира Пий X и «ересь модернизма» Ватикан и папство между двумя мировыми войнами Бенедикт XV— «папа-бош»? Пий XI, «человек Провидения» и фашизм «Атлантический папа» Пий XII и холодная война Современное папство «Красный папа» Иоанн XXIII и созыв II Ватиканского собора Павел VI и завершение работы II Ватиканского собора Иоанн Павел II и Новая Европа Бенедикт XVI: профессор на престоле Св. Петра Раздел IV. Ватикан и Католическая церковь сегодня Ватикан — всемирный центр католицизма Церковная иерархия. Клирики и миряне Структура Католической церкви Монашеские ордены Раздел V. Католики в России «Латиняне» в допетровской Руси Петр I и католики Екатерина II и политика «просвещенного абсолютизма» Положение католиков России в XIX в «Русские католики» в ΧΙΧ-ΧΧ вв Католическая церковь в СССР Католицизм в Российской Федерации Заключение Рашкова Раиса Тимофеевна - Католицизм - Священное Писание и Священное Предание Католицизм как одно из направлений в христианстве окончательно оформился только после разделения Западной и Восточной церквей в 1054 г. Поэтому в его догматике и вероучении есть как общие с православием (а затем с протестантизмом), так и специфические положения.

Основные формулы вероучения, истинность которых считается неоспоримой, составляют католическую догматику. Согласно католической доктрине, истины веры установлены Богом и записаны в Священном Писании. Божественное Откровение передается последующим поколениям верующих через Традицию, то есть через Священное Предание, под руководством учительства Церкви. Ибо Церковь, как и ее глава Папа Римский, обладает даром безошибочности в вопросах веры и нравственности.

Источниками вероучения в католицизме, как и в православии, являются Священное Писание — Библия и Священное Предание — Традиция. Однако в их трактовке есть существенные различия.

Священное Писание в обоих исповеданиях считается богодухновенным. Но в католицизме, в отличие от православия, Священное Писание признается только в виде узаконенного латинского перевода Библии, так называемой Вульгаты (от лат. Vulgata — общепринятая, общедоступная, распространенная повсюду). Перевод Библии был поручен св. Иерониму папой Дамасием I и выполнен на рубеже IV-V вв. Ранее считалось, что вся Библия переведена св. Иеронимом, однако ныне признается, что многие тексты переведены другими авторами в разное время. Св. Иероним перевел с древнееврейского большинство книг Ветхого Завета, за исключением Псалтири, Книги Варуха, Книги Иисуса сына Сирахова, Книги Премудрости Соломоновой, 1-й и 2-й книг Маккавеев и некоторых глав Книги Эсфири. В Ветхом Завете в Вульгате на одиннадцать книг больше, чем в еврейском оригинале, поскольку эти книги сохранились только в греческом переводе. В то же время протестанты исключают их из Библии как апокрифические, а православные включают как неканонические, но «душеполезные». Новый Завет был переведен по греческим манускриптам. Вульгата на Западе стала использоваться повсеместно с VII в. Во времена каролингского возрождения в IX в. под руководством Алхуина была создана унифицированная версия текста Вульгаты, исправленная на основании рукописей итальянского извода, идущего, как принято считать, от Кассыодора. Тридентский собор в 1546 г. признал Вульгату официальным каноническим переводом Библии. По инициативе пап Сикста V и Климента VIII в Риме в 1592 г. вышел исправленный официальный перевод Вульгаты (так называемое Климентинское издание). В современном издании Вульгаты сохранен прежний порядок книг. Поистине революционным новшеством было разрешение II Ватиканского собора издавать тексты Священного Писания на национальных языках.

Католическая церковь ныне признает богодухновенным весь текст Вульгаты, включающий 72 книги. В этом отличие Вульгаты от православной Библии: в православии только 38 из 50 книг Ветхого Завета считаются богодухновенным и, а 12 — неканоническими, однако «душеполезными».



Священное Предание включает Символ веры, апостольские правила, решения поместных соборов Древней церкви, то есть древние вероучи-тельные документы. В Священное Предание входят также все решения Вселенских соборов — от Никейского (325 г.) до II Ватиканского (1962-1965). Всего Католическая церковь признает 21 Вселенский собор, в отличие от Православной, признающей решения только семи первых Вселенских соборов, до VII Вселенского 787 г. Католическая Традиция включает также сочинения Отцов и Учителей церкви и отдельные документы пап — декреталии. Первоначально латинскими Отцами церкви считались только св. Августин, св. Амвросий Медиолансхий, св. Иероним и св. Григорий Великий, однако со временем их число достигло двух десятков (в число Отцов входит и женщина, св. Тереза Авильсхая).

«Союз трона и алтаря», или Начало «коностантиновской эры» в истории Церкви