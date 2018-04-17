С 313 по 640 гг. римский мир и христианская церковь испытали изменения столь глубокие и обширные, что на закате третьего века человек не мог их даже представить. За этот краткий промежуток времени – 300 лет – политическая, экономическая и социальная жизнь римской Европы глубоко изменилась и благодаря внутренним факторам, и из-за внешнего давления. Сама Церковь неизбежно должна была претерпеть значительные перемены вместе с окружавшим ее миром. За эти годы три ветви церкви начали формироваться все более отчетливо. Благодаря различию языка, культуры и географии развитие разных типов шло ускоренно.

Важнейшим событием, повлиявшим на все ветви церкви в начале IV века, стало неожиданное обращение римского императора Константина в христианскую веру. Реакции Восточной и Западной церкви были совершенно различны. Греческому Востоку обращение императора пришлось больше по душе, чем латинскому Западу. Ближневосточное церковное сообщество приветствовало обращение цезаря с еще меньшим энтузиазмом: для сирийских христиан оно означало только еще большее доминирование греков, но теперь уже под владычеством цезаря-христианина.

Лоуренс Кросс - Восточное христианство. Византийская традиция

Перевод Ольги Биченковой

Омск: Амфора, 2014. 136 с.

ISBN 978-5-906706-27-27-0

Лоуренс Кросс - Восточное христианство. Византийская традиция - Оглавление

Введение. Предисловие к русскому изданию

Глава 1. Исторический очерк Истоки Расхождение путей Разобщенность Раскол

Глава 2. Богословские воззрения в Византии Евангелие, культура и Византия Троица и Воплощение Тайна Церкви Епископ в Церкви Священное Предание Народ Божий

Глава 3. Святые Тайны Евхаристия Брак Покаяние Посты и праздники

Глава 4. Предание в жизни Небеса на земле Верующий в церкви Монашество Иконы Иисусова молитва

Глава 5. Восточные христианские церкви сегодня Восточная православная церковь Восточная католическая церковь Назад, к воссоединению Начало взаимопонимания



Заключение

Об авторе

Лоуренс Кросс - Восточное христианство. Византийская традиция - Введение - Предисловие к русскому изданию

Хотя православие и лежит в самом основании русской культуры и большинство русских называют себя православными, далеко не секрет, что в массе своей они не придерживаются истинно православного образа жизни и не ощущают православной традиции сколько-нибудь глубоко. Эта книга – для них. Еще одна цель ее написания – сделать введение в восточное христианство для других христиан, интересующихся этой темой, и помочь им подойти как можно ближе к пониманию верующей души, живущей в восточной христианской традиции. За пределами России и Восточной Европы, в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия и Великобритания, достичь такого понимания – задача столь же необходимая, поскольку на восточных христиан теперь приходится значительная часть населения Западного мира. И жители этих стран должны иметь возможность прийти к взаимопониманию друг с другом.

Но понимания нельзя достичь без труда. Читатель должен быть готов к тому, что ему придется прочесть главу по истории христианского Востока и уделить некоторое внимание его богословию. Нельзя понять чувства тех, к кому вы идете, не зная – хотя бы немного – их истории. Нельзя проникнуть в глубины их самосознания без знания их богословских взглядов. Хотя эта книга приглашает других христиан ощутить и понять мировоззрение Восточной христианской церкви, она также дает возможность самим восточным христианам заново открыть собственное предание, в котором они были крещены. Это книга о восточных христианах византийской традиции – и о тех, кто называет себя православными, и о тех, кто зовется католиками. Термины, которыми они будут обозначаться в различных обстоятельствах, могут меняться. Под «восточными христианами» мы будем иметь в виду тех христиан, которые следуют традициям византийской части Римской империи; тех, кто в настоящее время называет себя членами Православной церкви, и тех, кто называет себя восточными католиками, византийскими католиками или греко-католиками. Здесь надо помнить, что в книге эти термины взаимозаменяемы и означают во многом одно и то же.

Большинство уроженцев России и великое множество других жителей Восточной Европы являются последователями именно восточной апостольской традиции христианства. Назовем лишь несколько народов. Эта традиция включает практически всех греков, русских, болгар, сербов, украинцев, румын, македонских славян, белорусов, грузин, карпатских русин, а также частично христиан, говорящих на арабском языке, вместе с немногочисленными финнами, поляками и албанцами. Это подлинное созвездие Церквей.

Однако в прошлом существовало и до нашего времени сохранилось глубокое непонимание, соперничество и предрассудки, ухудшающее здоровые отношения между западной Римско-Католической и восточными Православными церквами. В своей работе, опубликованной в журнале «Истина» в 1961 году, доминиканец И. Дальме говорит о той цене, которую западное христианство заплатило за утрату единства с Восточным православием. По его мнению, если бы Римская церковь сохранила общность с христианским Востоком, она, возможно, не оказалась бы перед лицом второй великой катастрофы христианства – Реформации XVI в. Восточное христианство, или восточное выражение Вселенской церкви, вполне возможно, дало бы ответы на многие вопросы, которые пытались решить протестантские реформаторы.

Опыт восточного христианства вполне мог бы сыграть решающую роль в смягчении конфликтов и проблем, донимавших Запад в конце Средних веков и в начале Нового Времени. Иными словами, у западного христианства могло бы быть больше возможностей для борьбы с инакомыслием, если бы Восток и Запад жили в союзе. Кроме того, восточное христианство могло устоять перед политической деспотией и избежать неисчислимых страданий, обладай оно некоторыми преимуществами Запада. Это актуально и сегодня. Из заявлений, исходящих в настоящее время из Рима и Москвы, очевидно, что новое открытие друг другом Православной и Католической церквей очень важно в свете современных проблем, в частности дегуманизации, распространяющейся по светской Европе и в странах западной индустриальной цивилизации вообще.

И наконец, кто такие восточные христиане византийской традиции? Коротко: они есть другая сторона католической души. Верно и обратное. Римский католицизм – это другая сторона православной христианской души. Это может показаться необоснованным утверждением, тем не менее одна из главных целей этой книги – продемонстрировать истинность этого положения. Если разделение Западной и Восточной церквей (католической и православной) было одной из величайших и трагических катастроф, постигших человечество, то новое открытие

и восстановление общности церквей без смешения традиций будет самым счастливым днем начиная с Пятидесятницы, как для Вселенской церкви, так и для всего человечества.

Эта небольшая книжка написана в твердой уверенности, что такой счастливейший день когда-нибудь наступит. Все христиане католической, протестантской, православной и сирийской восточной традиции могут принять в этом участие, даже если они не будут делать ничего, кроме как расширять свои познания и больше сочувствовать друг другу. Придя к более глубокому знанию иной традиции, они могут заново открыть глубину и богатство своей собственной.

Лоуренс Кросс. Омск, август 2013 г.