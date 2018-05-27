Главной целью этой книги является исследование отношения между индивидуальным опытом и общим составом научного знания. Обычно считается само собой разумеющимся, что научное знание в его широких очертаниях должно быть принятым.

Скептицизм по отношению к нему, хотя логически и безупречен, психологически невозможен, и во всякой философии, претендующей на такой скептицизм, всегда содержится элемент фривольной неискренности. Более того, если скептицизм хочет защищать себя теоретически, он должен отвергать все выводы из того, что получено в опыте; частичный скептицизм, как, например, отрицание не данных в опыте физических явлений, или солипсизм, который допускает события лишь в моем будущем или в моем прошлом, которого я не помню, не имеет логического оправдания, поскольку он должен допустить принципы вывода, ведущие к верованиям, которые он отвергает.

Бертран Рассел - Человеческое познание: Его сфера и границы

Серия “ПОЗНАНИЕ”; Вып.1

Киев: Ника-Центр, 1997 г.— 560 с.

ISBN 966-521-012-2

Бертран Рассел - Человеческое познание: Его сфера и границы – Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Мир науки

Глава I. Индивидуальное и общественное познание

Глава II. Вселенная астрономии

Глава III. Мир физики

Глава IV. Биологическая эволюция

Глава V. Физиология ощущения и воления

Глава VI. Наука о духе

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Язык

Глава I. Употребление языка

Глава II. Наглядное определение

Глава III. Собственные имена

Глава IV. Эгоцентрические слова

Глава V. Задержанные реакции: познание и вера

Глава VI. Предложения

Глава VII. Отношение идей и верований к внешнему

Глава VIII. Истина и ее элементарные формы

Глава IX. Логические слова и ложь

Глава X. Общее познание

Глава XI. Факт, вера, истина и познание

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Наука и восприятие

Введение

Глава I. Познание фактов и познание законов

Глава II. Солипсизм

Глава III. Вероятные выводы обыденного здравого смысла

Глава IV. Физика и опыт

Глава V. Время в опыте

Глава VI. Пространство в психологии

Глава VII. Дух и материя

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Научные познания

Глава I. Интерпретация

Глава II. Минимальные словари

Глава III. Структура

Глава IV. Структура и минимальные словари

Глава V. Общественное и личное время

Глава VI. Пространство в классической физике

Глава VII. Пространство-время

Глава VIII. Принцип индивидуации

Глава IX. Причинные законы

Глава X. Пространство-время и причинность

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Вероятность

Введение

Глава I. Виды вероятности

Глава II. Исчисление вероятности

Глава III. Интерпретация с помощью понятия конечной частоты

Глава IV. Теория частоты Мизеса—Рейхенбаха

Глава V. Теория вероятности Кейнса

Глава VI. Степени правдоподобия

Глава VII. Вероятность и индукция

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. Постулаты научного вывода

Глава I. Виды познания

Глава II. Роль индукции

Глава III. Постулат естественных видов или ограниченного многообразия

Глава IV. Знание, выходящее за пределы опыта

Глава V. Причинные линии

Глава VI. Структура и причинные законы

Глава VII. Взаимодействие

Глава VIII. Аналогия

Глава IX. Суммирование постулатов

Глава X. Границы эмпиризма

Предметно-именной указатель

Бертран Рассел - Человеческое познание: Его сфера и границы - Предисловие

Настоящий труд адресован не только и не прежде всего профессиональным философам, но и тому более широкому кругу читателей, которые интересуются философскими вопросами и хотят или имеют возможность посвятить их обсуждению очень ограниченное время. Дакарт, Лейбниц, Локк, Беркли и Юм писали именно для такого читателя, и я считаю печальным недоразумением то обстоятельство, что в продолжение последних примерно ста шестидесяти лет философия рассматривалась в качестве столь же специальной науки, как и математика. Необходимо признать, что логика так же специальна, как и математика, но я полагаю, что логика не является частью философии. Собственно философия занимается предметами, представляющими интерес для широкой образованной публики, и теряет очень много, если только узкий круг профессионалов способен понимать то, что она говорит.

В этой книге я старался обсудить, насколько мог широко, очень большой и важный вопрос: как получается, что люди, контакты которых с миром кратковременны, личны и ограниченны, тем не менее способны познать столько, сколько они в действительности знают? Является ли вера в наше познание частично иллюзорной? А если нет, то что мы можем познать иначе, чем через чувства? Хотя я и касался некоторых сторон этой проблемы в других своих книгах, все же я был вынужден возвратиться здесь, в более широком контексте, к обсуждению некоторых ранее уже рассмотренных вопросов; при этом я свел такое повторение к минимуму, совместимому с моей целью.

Одной из трудностей вопроса, который я здесь рассматриваю, является то обстоятельство, что мы вынуждены употреблять слова, обычные для повседневной речи, такие, как "вера", "истина", "познание" и "восприятие". Поскольку эти слова в их обычном употреблении недостаточно определенны и неточны и поскольку нет более точных слов для замены их, постольку неизбежно, что все сказанное в ранней стадии нашего исследования окажется неудовлетворительным с точки зрения, которой мы надеемся достичь в конце. Развитие нашего познания, если оно успешно, имеет сходство с приближением путешественника к горе сквозь туман: сначала он различает только крупные черты, если даже они имеют не вполне определенные контуры, но постепенно он видит все больше деталей, и очертания становятя резче. Так и в нашем исследовании невозможно выяснить сначала одну проблему, а затем перейти к другой, ибо туман покрывает все одинаково. На каждой стадии, хотя в центре внимания может быть только одна часть проблемы, все части в большей или меньшей степени имеют отношение к делу. Все различные ключевые слова, которые мы должны употреблять, взаимосвязаны, и, поскольку некоторые из них остаются неопределенными, другие также должны в большей или меньшей степени разделить их недостаток. Отсюда следует, что сказанное вначале должно быть исправлено позднее. Пророк сказал, что если два текста корана оказываются несовместимыми, последний должен рассматриваться как наиболее авторитетный. Я хотел бы, чтобы читатель применил подобный принцип и в истолковании того, что сказано в этой книге.