Существует множество неудачных попыток согласовать Библию с научными воззрениями, ибо совместить несовместимое под силу лишь Богу. Творение предельно компактно, поэтому кажущееся пустым пространство является твердью противоположного мира. Замкнутый космос одновременно бесконечен, поскольку содержит точку иной вселенной. Мировоззрение, не учитывающее взаимодействие противоположных миров, подобно исследованию человека на основе одной деятельности тела. Ограниченное сознание мешает восприятию иной реальности: «Запечатанные люди не понимают, что окружены различными невидимыми созданиями и скрытыми вещами, иначе они бы удивились, как можно существовать в таком мире» (Зогар, В начале ч. 2, 356).

Небесная мудрость предназначена человеку, поэтому истина не скрыта, а многократно повторяется в библейских стихах из-за несомненной разницы между божественным и человеческим мышлением: «Не мысли мои — ваши мысли, и не пути ваши — путь мой» (Ис. 55:8). Сакральная история протекала в четырех взаимосвязанных мирах, чье единство вмещает все противоположности, прошлое и будущее, божественное и мирское: «Видел ее, прочитал, приготовил и исследовал» (Иов 28:27) — в соответствии с четырьмя способами (познания) сотворил Всевышний мир» (Зогар, Пролог 73). В мире единства все взаимоисключающие линии развития сливаются в одну прекрасную, но непереносимую картину: «И ты сойдешь с ума от открывшегося твоим глазам» (Втор. 28:34).

В диалоге с Адамом заключено трагическое недоразумение между Творцом и творением вследствие метаморфозы мира. Наказание вызывает не нарушение заповедей, а соблюдение, что выглядит грехом перед лицом смертоносного грядущего. Создатель, согласно древнему толкованию, видит одинаково верх и низ, правую и левую стороны, прошлое и будущее. Человек воспринимает мир двойственно: «Одно сказал Бог, два услышал я» (Пс. 61:12). Отсюда непонимание божественной воли — основной лейтмотив священной истории. Манифестация Создателя вызывает гибель и одновременное зарождение нового мира, сопровождаемое переходом всех явлений в противоположность: «Нет доли в будущем мире у тех, кто каждый день не обращает тьму в свет, не чувствует горечь сладкой» (Зогар, Пролог 53).

Истинное знание возможно только в краткий миг перехода души из одного мира в другой. Ангел при рождении ударяет младенца по устам, вызывая забывчивость: «Рукою запечатает каждому человеку» (Иов 37:7). И в последний миг люди испытывают невозможное при жизни просветление: «Во время смерти дано человеку право увидеть прежде невидимое из-за власти тела» (Зогар, Пойди 51). Таинственная амнезия периодически поражала человечество. Адам вкусил от древа познания, причинив смерть всему миру. Каин потерял память после изгнания. Праведный Ной назван после потопа «человек земли». Строители башни, достигнув небес, рассеялись по миру. Новый фараон не знал Иосифа, а евреи Бога своих отцов. Поколение пустыни обрело дар пророчеств, но сразу изготовило тельца. Достижение высшего уровня сопровождалось неминуемым падением, соответственно, спуск на дно вызывал стремительный подъем.

Контакт с небесами возможен только при условии отказа от всех мирских ценностей и стереотипов, выхода из круга людей в пограничное с противоположным миром пространство. Всевышний повелел Аврааму оставить все, что дорого человеку: «Из земли твоей» (Быт. 12:1) — от принадлежности к обитаемому миру. «От рождения твоего» — от мудрости, унаследованной с появлением на свет при определенном расположении планет и созвездий. «Из дома отца твоего» — отстранись от знаний и исследований отца твоего, лишенных основания для успеха в (будущем) мире» (Зогар, Пойди 29).

Накопленное человечеством знание бесполезно в последние времена: «Все дела мира зависят от многих ангелов, но даже самый мудрый из людей царь Соломон не смог понять их осуществление» (Зогар, По прошествии 51). Люди — единственные существа, способные к творчеству, заняты удовлетворением собственных потребностей. В идеальном случае человек, осознавший божественный план, может участвовать в творении: «Ты со мной, как соучастник, сделавший, подобно мне, небеса и землю своими словами» (Зогар, Пролог 67).

Истинное знание необходимо только в краткий миг перехода для встречи с Богом: «Когда открылся Всевышний на горе Синай, каждый видел свет, которого не видел Иезекииль» (Зогар, Итро 318). Слово «в начале» можно прочесть «в видении шести» —в конце времен возникнет полнота понимания всех 6 тысячелетий. В последние времена тайное становится явным, внутреннее внешним, а незримое видимым. После прекращения краткой связи с высшим миром пережившие откровение люди утрачивают знание и трактуют небесную мудрость соответственно своим представлениям.

Емкость сакрального текста, описывающего постоянные метаморфозы, происходящие одновременно в нескольких мирах с различным течением времени, практически недоступна современному сознанию. Однако можно заметить некоторые закономерности, дающие приблизительное представление о всеобщем принципе творения, выраженном в соединении противоположностей, которое сопровождается их разделением: «Трое вышли из одного, чье существование от этих трех. Один вошел между двух, питающих одного, который питает много сторон» (Зогар, В начале 363).

Зогар — единственный адекватный комментарий сакрального текста, являясь примером нетрадиционного прочтения, постоянно призывает открывать новые смыслы. После завершения во 2 веке переходного периода смены реальностей не следовало ожидать новых откровений: «Не будет подобного поколения до времени прихода царя мессии, когда Тора возвратится в свое древнее состояние» (Зогар, Приношение 383). Человечество в очередной раз подверглось амнезии, поэтому даже мудрецы утратили понимание истины: «Лучше бы мне умереть в то время с теми тремя, и не видеть этого перевернутого поколения» (Зогар, И был жив 128).

Постоянно повторяемая инвектива «горе запечатанным людям» относится к ученым с закрытым со школьных лет восприятием, отдающим предпочтение словам человеческим, а не откровению Бога. Пророк Исайя писал, что нет разницы между учеными и безграмотными людьми, поскольку запечатана не Книга, а сознание. Мир намного сложнее, а сакральный текст неизмеримо глубже, чем в общепринятых представлениях. Для постижения истины нужно отказаться от всех сущих ценностей и стереотипов проходящей земной мудрости. Однако люди готовы поверить во все, что угодно, кроме слов Всевышнего.