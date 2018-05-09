Синтез двух систем познания - Борис Раушенбах

Борис Викторович Раушенбах (1915–2001), столетие которого отмечается в 2015 году, был выдающимся ученым, одним из основоположников космонавтики, академиком АН СССР, академиком РАН, членом нескольких иностранных академий, лауреатом Ленинской и Демидовской премий. Он был многогранной личностью, обладал энциклопедическими знаниями, круг его интересов был невероятно широк: от физики до богословия. Имя Раушенбаха хорошо знают во всем мире, в основном потому, что он сфотографировал обратную сторону Луны и принимал деятельное участие в подготовке полета первого человека в космос. Его именем названа одна из малых планет Солнечной системы.

Но как один из основателей космонавтики, создавший научную школу космической навигации, еще в советское время вдруг обратился к духовным проблемам? Как от физики и математики можно перейти к богословию и искусствознанию? Неужели советскому ученому стало тесно в рамках материалистической картины мира? Наверняка ему задавали эти вопросы, спрашивали, как совместима его религиозность с научным мировоззрением. Для многих его интересы были на грани чудачества: ученый-физик вдруг заинтересовался иконами! Но Раушенбах отвечал на это как философ: «Все чаще людям в голову приходит мысль: не назрел ли синтез двух систем познания, религиозной и научной? Хотя я не стал бы разделять религиозное и научное мировоззрение. Я бы взял шире – логическое, в том числе и научное, и внелогическое, куда входит не только религия, но и искусство – разные грани мировоззрения…»

Еще в 1960-х годах, занимаясь разработкой проблем, связанных с оптикой космических аппаратов, Раушенбах задумался над тем, как человеческий глаз, а точнее, человеческий мозг воспринимает пространство. Для наблюдения во время стыковки космических кораблей создаются специальные оптические приборы типа перископов и телекамер, которые, как известно, строят изображение по законам геометрической оптики, то есть в линейной перспективе. Но вот тут-то и возник у ученого вопрос: а можно ли доверять этим изображениям? Насколько точно они передают пространство? Ведь стыковка кораблей, происходящая в космосе, требует предельной точности!

Борис Викторович Раушенбах - Синтез двух систем познания

Издательство «ВегаПринт»

М., 2015

ISBN 978-5-91574-024-1

Борис Викторович Раушенбах - Синтез двух систем познания

Путь ученого к духовной сокровищнице Православия

«Нам следует оставаться православными»: черты мировоззрения академика Б.В. Раушенбаха

Живой космос Бориса Раушенбаха

Из работ академика Б.В. Раушенбаха

Автобиографические фрагменты

Логика троичности

«…Предстоя Святей Троице». Передача троичного догмата в иконах

Путь созерцания

Можно ли написать икону реалистично?

Кое-что об иконах

«Убеждаясь и мыслью, и сердцем»

Доклады, статьи, воспоминания

Развитие Киевской Руси как результат ее христианизации Доклад Бориса Раушенбаха на праздновании 1000-летия введения христианства на Руси (28–30 июня 1988 г.)

О логике триединости Статья Б.В. Раушенбаха в журнале «Вопросы философии» (1990. № 11)

Встречи с академиком Б.В. Раушенбахом

Цитаты

Послесловие

Основные даты жизни и деятельности Б.В. Раушенбаха

Библиография

Борис Викторович Раушенбах - Синтез двух систем познания - Путь ученого к духовной сокровищнице Православия

Перед Вами, дорогой читатель, вторая книга из серии «Вера. Наука. Творчество». Как мы и надеялись, первую книгу из этой серии «Богословские работы И.И. Сикорского» встретили с большим интересом. Для многих было неожиданно, что авиаконструктор с мировым именем еще и пишет религиозно-философские и богословские книги. То, что он был глубоко верующим человеком, не вызывает удивления, а то, что при своей неимоверной занятости он находил время для серьезного религиозного творчества, несомненно, является поразительным фактом. Прочитавшие книгу И.И. Сикорского, как искушенные, так и неискушенные в богословских вопросах, высоко оценили уровень и глубину его духовных исканий.

И.И. Сикорский в силу своего воспитания, среды, в которой он жил на родине и в эмиграции, был глубоко укоренен в православной традиции. Он жил ею и находился внутри нее. Несомненно, это отразилось на его богословских работах, как на темах, которые его интересовали, так и на методах их рассмотрения. Не случайно, что при чтении богословских работ Игоря Ивановича Сикорского невольно вспоминаются слова псалмопевца Давида «Дивны дела Твои, Господи! Яко чудно имя Твое по всей земли! Яко взятся великолепие Твое превыше небес!» (Ветхий Завет. Псалтырь – Псалмы Давида. Пс. 8). И ты соглашаешься с мыслью, что всё – от Бога и всё – ради Бога и что, действительно, человек может истинно найти себя только в Боге и только с Божьей помощью понять, для чего родился и живет.

Поражает своей глубиной и логика, с помощью которой Игорь Иванович осуществляет декомпозицию рассматриваемых понятий или исторических событий, проводит их всесторонний детальный анализ, на основе которого происходит творческий синтез, открывающий простор дальнейшему движению мысли автора и увлекающий за собой читателя. Таким образом, читатель сотворит автору. В этом и есть глубочайший смысл нашего бытия, в котором от самого начала Творцом в человека заложена способность сотворчества как Самому Создателю, по образу Которого сотворен человек, так и сотворчества человека человеку. Работы И.И. Сикорского пронизаны духом сотворчества: читатель, увлекаемый рассуждениями автора, становится участником рассуждений и начинает мысленно развивать их в своем сознании.

В работах Б.В. Раушенбаха мы видим ту же безупречную логику рассуждения, ту же глубочайшую способность к декомпозиции и анализу, как и у И.И. Сикорского, но встречаемся уже с иной стороной религиозной философии – взглядом на религиозные вопросы как бы со стороны. Такой метод имеет место в религиозной философии и объясним временем и средой, в которых жил и работал Борис Викторович. Чисто богословское рассмотрение вопросов не позволяло опубликовать работу, да и Б. Раушенбаха интересовала в то время онтологическая сторона проблемы. То, что такой выдающийся ученый обратился к иконографии и обосновал с научной точки зрения ее глубочайшее содержание, имело для того времени огромное апологетическое значение.

Крещенный в лютеранской Церкви Б. Раушенбах являлся апологетом Православия и в конце жизни был присоединен к православной Церкви. Это закономерно, так как внутренне он всю свою жизнь погружался в Православие и мог взглянуть на православную традицию не только извне, но и изнутри. Личности, сочетающие в себе одновременно глубокие знания, острый ум, стремящийся к познанию Истины, и веру, являются достоянием всего человечества. Мы, русские люди, в том числе жители нашего авиационного города, должны гордиться тем, что среди нас жил и работал такой человек, чьи жизненный путь и научный подвиг являются достойными подражания. Изучение трудов и биографии Б. Раушенбаха принесет большую пользу нашему обществу и особенно будет благотворно для молодого поколения.

Протоиерей Александр Топоров, настоятель Космо-Дамианского храма в г. Жуковском