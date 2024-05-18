Раздоров - Совесть как антропологическая категория в посланиях апостола Павла

В основу данной монографии положена диссертация, представленная мною на соискание степени кандидата теологии в 2022 г. в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В процессе защиты оппоненты, члены диссертационного Совета и участники мероприятия задавали вопросы и высказывали пожелания автору исследования. Они были приняты мною, поэтому настоящая монография является отредактированной и дополненной версией защищённой диссертации с учётом научной критики в сфере теологических дисциплин.

Для исследования совести как антропологической категории в по- сланиях св. апостола Павла автор монографии, как верующий хри- стианин, априори опирался на Божественное откровение в Священ- ном Писании о том, что человек является венцом Божьего творения (см. Быт. 1,26-27). При творении человеку была дана свобода и власть, которые должны быть направлены на созидание и преображение мира как Божьего творения с обитающим в нём человеком. Будучи образом и подобием Божиим, человек способен вербально определять и разумно осмыслять окружающую реальность, строить человеческие отношения в государственной, социальной, хозяйственной, религиозной и других сферах деятельности. Несмотря на то, что библейский мир не разделя- ет человека, а рассматривает его цельным существом, в антропологии принято условно выделять в человеке антропологические понятия, от- ражающие способности человека жить в этом сложном мире. К этим понятиям относят такие термины как «дух», «душа», «тело», «плоть», «ум», «сердце», «совесть» и другие, большинство которых было исполь- зовано апостолом Павлом в посланиях. Однако здесь возникает масса вопросов. После того как в мир вошли зло, грех и болезнь (см.: Быт. 3; Рим. 7,17), как человек использовал/использует свои способности в этом мире? К каким указанным антропологическим концептам обращался апостол в посланиях и какой смысл он в них вкладывал, в частности в понятие «совесть»? Как совесть понималась в греко-римской культуре и в иудео-эллинистической литературе? Выступает ли совесть в посла- ниях апостола в качестве Божественного голоса, ниспосланного свыше, например, для контроля человеческой деятельности, как в античной фи- лософии, или она является чисто человеческим феноменом, связанным с мировоззренческими позициями личности? Наконец, каким терми- ном апостол Павел передаёт понятие «совесть» и какие семантические коннотации можно выделить в нём? На эти и другие вопросы даются ответы в данной монографии.

В нашем исследовании мы придерживались историко-филологического метода, применяемого в научном исследовании Священного Писания (он включает историко-критический, сравнительно-исторический, филологический, текстологический, историко-культурный ме- тоды). Особое внимание было уделено анализу текстов в рамках исто- рико-культурного контекста I в. по Р. X. для понимания исторических обстоятельств, при которых апостол создавал послания, и культурно-религиозных традиций той эпохи.

Работа проведена в рамках научной библейской экзегезы текста Священного Писания в соответствии с общим герменевтическим прин- ципом интерпретации текста: исследуемое место из того или иного послания анализировалось в рамках общего контекста рассматривае- мого послания или всего corpus Paulinum. Это позволило ясно предста- вить семантическое содержание понятия «совесть» в Павловых текстах, что, в свою очередь, даёт возможность читателям и исследователям Священного Писания корректно воспринимать это понятие.

Надеюсь, что настоящая монография привлечёт внимание как ис- следователей, так и всех интересующихся Священным Писанием, а так- же широкой научной общественности к результатам настоящей дис- сертации и будет интересна тем, кто желает изучать послания апостола Павла и корректно представлять себе его учение о человеке.

Также важно отметить, что результаты нашего исследования были апробированы в публикациях и выступлениях на международных научных конференциях. Кроме того, по важнейшим аспектам данно- го исследования состоялись консультации и обсуждения с такими со- временными авторитетными исследователями Священного Писания, как профессор Христоф Ландмессер (Prof. Dr. Christof Landmesser) и профессор Ганс-Иоахим Экштайн (Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein) в ходе стажировки автора в Eberhard-Karls-Universitat (г. Тюбинген) летом 2015 г.

Раздоров Алексий, священник - Совесть как антропологическая категория в посланиях апостола Павла (1,2 Кор. и Рим.) - Богословско-экзегетический анализ

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2023. - (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 9. Библейские тексты и исследования; Библеистика; т. 3 (2)). - 312 с.

ISBN 978-5-907449-20-6

Раздоров Алексий, священник - Совесть как антропологическая категория в посланиях апостола Павла – Содержание

Список сокращений

Слово к читателям

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ «СОВЕСТЬ» В РЕЛИГИОЗНО-ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

1.1. Понятие «совесть» в греко-римском мире 1.1.1. Древнегреческое и эллинистическое употребление συνείδησις 1.1.2. Поздняя Стоя: латинское употребление conscientia

1.2. Понятие «совесть» в Ветхом Зовете: Еврейская Библия и Септуагинта 1.2.1. Особенности ветхозаветной антропологии 1.2.2. Феномен совести в Масоретском тексте 1.2.3. Феномен совести в Септуагинте

1.3. Понятие «совесть» в иудейской традиции 1.3.1. Кумранские рукописи 1.3.2. Раввинистическая литература 1.3.3. Псевдоэпиграфика 1.3.4. Тексты Иосифа Флавия 1.3.5. Тексты Филона Александрийского

1.4. Понятие «совесть» в святоотеческой традиции

1.5. Общий итог первой главы

ГЛАВА 2. АНТРОПОЛОГИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Характеристика эпохи апостола Павла. Источники 2.1.1. Эллинистическое понимание человека 2.1.2. Иудейское понимание человека

2.2. Учение апостола Павла о человеке 2.2.1. Павел и иудаизм 2.2.2. Павел и эллинистический мир

2.3. Основные антропологические термины

2.4. Общий итог второй главы

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИНА ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ В ПОСЛАНИЯХ К КОРИНФЯНАМ

3.1. Исагогические проблемы 3.1.1. Авторство посланий и адресат: происхождение и состав Церкви 3.1.2. Взаимоотношения апостола с коринфянами. Целостность и единство 3.1.3. Причина и цель написания посланий 3.1.4. Датировка, место и время написания

3.2. Основные антропологические термины в Посланиях к Коринфянам

3.3. Выражение έμαυτφ σύνοιδα в 1 Кор. 4, 4 3.3.1. Композиция и контекст Первого послания к Коринфянам 3.3.2. Общая характеристика 1 Кор. 1,10 - 4,21 3.3.3. Богословско-экзегетический анализ 1 Кор.4,1-5

3.4. Термин συνείδησις в 1 Кор. 8, 7-13 3.4.1. Общая характеристика 1 Кор. 8 3.4.2. Богословско-экзегетический анализ 1 Кор. 8,713־

3.5. Выражение διά την συνείδησιν в 1 Кор. 10, 25-29 3.5.1. Общая характеристика 1 Кор. 10,23 - 11,1 3.5.2. Богословско-экзегетический анализ 1 Кор. 10,25-29

3.6. Термин συνείδησις в 2 Кор. 1,12 3.6.1. Композиция и контекст Второго послания к Коринфянам 3.6.2. Общая характеристика 2 Кор. 1,12-14 3.6.3. Богословско-экзегетический анализ 2 Кор. 1,12-14

3.7. Термин συνείδησις в 2 Кор. 4, 2 и 2 Кор. 5,11 3.7.1. Общая характеристика 2 Кор. 4,1-6 3.7.2. Общая характеристика 2 Кор. 5,11-15 в контексте 2 Кор. 5,11 - 6,10 3.7.3. Богословско-экзегетический анализ 2 Кор. 4,1-6 и 2 Кор. 5,11-15

3.8. Общий итог третьей главы

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИНА ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ В ПОСЛАНИИ К РИМЛЯНАМ

4.1. Исагогические проблемы 4.1.1. Авторство и адресат послания: происхождение и состав Церкви 4.1.2. Причина и цель написания послания 4.1.3. Датировка, место и время написания

4.2. Основные антропологические термины в Послании к Римлянам

4.3. Термин συνείδησις в Рим. 2,15 4.3.1. Композиция и контекст Послания к Римлянам 4.3.2. Общая характеристика Рим. 2 4.3.3. Богословско-экзегетический анализ Рим. 2,111־ 4.3.4. Богословско-экзегетический анализ Рим. 2,1216־

4.4. Термин συνείδησις в Рим. 9,1 4.4.1. Общая характеристика Рим. 9,1 - 11,36 4.4.2. Богословско-экзегетический анализ Рим. 9,12־

4.5. Выражение διά την συνείδησιν в Рим. 15, 5 4.5.1. Общая характеристика Рим. 13,17־ 4.5.2. Богословско-экзегетический анализ Рим. 13,1-7

4.6. Общий итог четвёртой главы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Источники

Литература

Комментарии к книгам Священного Писания

Прочие исследования

Справочные материалы

Индекс мест из Священного Писания

Индекс античных и патристических источников

Именной указатель

Индекс исследователей

Предметный указатель

Указатель географических названий

Словарь еврейских, греческих и латинских терминов