Раздоров - Совесть как антропологическая категория в посланиях апостола Павла
В основу данной монографии положена диссертация, представленная мною на соискание степени кандидата теологии в 2022 г. в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В процессе защиты оппоненты, члены диссертационного Совета и участники мероприятия задавали вопросы и высказывали пожелания автору исследования. Они были приняты мною, поэтому настоящая монография является отредактированной и дополненной версией защищённой диссертации с учётом научной критики в сфере теологических дисциплин.
Для исследования совести как антропологической категории в по- сланиях св. апостола Павла автор монографии, как верующий хри- стианин, априори опирался на Божественное откровение в Священ- ном Писании о том, что человек является венцом Божьего творения (см. Быт. 1,26-27). При творении человеку была дана свобода и власть, которые должны быть направлены на созидание и преображение мира как Божьего творения с обитающим в нём человеком. Будучи образом и подобием Божиим, человек способен вербально определять и разумно осмыслять окружающую реальность, строить человеческие отношения в государственной, социальной, хозяйственной, религиозной и других сферах деятельности. Несмотря на то, что библейский мир не разделя- ет человека, а рассматривает его цельным существом, в антропологии принято условно выделять в человеке антропологические понятия, от- ражающие способности человека жить в этом сложном мире. К этим понятиям относят такие термины как «дух», «душа», «тело», «плоть», «ум», «сердце», «совесть» и другие, большинство которых было исполь- зовано апостолом Павлом в посланиях. Однако здесь возникает масса вопросов. После того как в мир вошли зло, грех и болезнь (см.: Быт. 3; Рим. 7,17), как человек использовал/использует свои способности в этом мире? К каким указанным антропологическим концептам обращался апостол в посланиях и какой смысл он в них вкладывал, в частности в понятие «совесть»? Как совесть понималась в греко-римской культуре и в иудео-эллинистической литературе? Выступает ли совесть в посла- ниях апостола в качестве Божественного голоса, ниспосланного свыше, например, для контроля человеческой деятельности, как в античной фи- лософии, или она является чисто человеческим феноменом, связанным с мировоззренческими позициями личности? Наконец, каким терми- ном апостол Павел передаёт понятие «совесть» и какие семантические коннотации можно выделить в нём? На эти и другие вопросы даются ответы в данной монографии.
В нашем исследовании мы придерживались историко-филологического метода, применяемого в научном исследовании Священного Писания (он включает историко-критический, сравнительно-исторический, филологический, текстологический, историко-культурный ме- тоды). Особое внимание было уделено анализу текстов в рамках исто- рико-культурного контекста I в. по Р. X. для понимания исторических обстоятельств, при которых апостол создавал послания, и культурно-религиозных традиций той эпохи.
Работа проведена в рамках научной библейской экзегезы текста Священного Писания в соответствии с общим герменевтическим прин- ципом интерпретации текста: исследуемое место из того или иного послания анализировалось в рамках общего контекста рассматривае- мого послания или всего corpus Paulinum. Это позволило ясно предста- вить семантическое содержание понятия «совесть» в Павловых текстах, что, в свою очередь, даёт возможность читателям и исследователям Священного Писания корректно воспринимать это понятие.
Надеюсь, что настоящая монография привлечёт внимание как ис- следователей, так и всех интересующихся Священным Писанием, а так- же широкой научной общественности к результатам настоящей дис- сертации и будет интересна тем, кто желает изучать послания апостола Павла и корректно представлять себе его учение о человеке.
Также важно отметить, что результаты нашего исследования были апробированы в публикациях и выступлениях на международных научных конференциях. Кроме того, по важнейшим аспектам данно- го исследования состоялись консультации и обсуждения с такими со- временными авторитетными исследователями Священного Писания, как профессор Христоф Ландмессер (Prof. Dr. Christof Landmesser) и профессор Ганс-Иоахим Экштайн (Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein) в ходе стажировки автора в Eberhard-Karls-Universitat (г. Тюбинген) летом 2015 г.
Раздоров Алексий, священник - Совесть как антропологическая категория в посланиях апостола Павла (1,2 Кор. и Рим.) - Богословско-экзегетический анализ
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2023. - (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 9. Библейские тексты и исследования; Библеистика; т. 3 (2)). - 312 с.
ISBN 978-5-907449-20-6
Раздоров Алексий, священник - Совесть как антропологическая категория в посланиях апостола Павла – Содержание
Список сокращений
Слово к читателям
Предисловие
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ «СОВЕСТЬ» В РЕЛИГИОЗНО-ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
1.1. Понятие «совесть» в греко-римском мире
1.1.1. Древнегреческое и эллинистическое употребление συνείδησις
1.1.2. Поздняя Стоя: латинское употребление conscientia
1.2. Понятие «совесть» в Ветхом Зовете: Еврейская Библия и Септуагинта
1.2.1. Особенности ветхозаветной антропологии
1.2.2. Феномен совести в Масоретском тексте
1.2.3. Феномен совести в Септуагинте
1.3. Понятие «совесть» в иудейской традиции
1.3.1. Кумранские рукописи
1.3.2. Раввинистическая литература
1.3.3. Псевдоэпиграфика
1.3.4. Тексты Иосифа Флавия
1.3.5. Тексты Филона Александрийского
1.4. Понятие «совесть» в святоотеческой традиции
1.5. Общий итог первой главы
ГЛАВА 2. АНТРОПОЛОГИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
2.1. Характеристика эпохи апостола Павла. Источники
2.1.1. Эллинистическое понимание человека
2.1.2. Иудейское понимание человека
2.2. Учение апостола Павла о человеке
2.2.1. Павел и иудаизм
2.2.2. Павел и эллинистический мир
2.3. Основные антропологические термины
2.4. Общий итог второй главы
ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИНА ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ В ПОСЛАНИЯХ К КОРИНФЯНАМ
3.1. Исагогические проблемы
3.1.1. Авторство посланий и адресат: происхождение и состав Церкви
3.1.2. Взаимоотношения апостола с коринфянами. Целостность и единство
3.1.3. Причина и цель написания посланий
3.1.4. Датировка, место и время написания
3.2. Основные антропологические термины в Посланиях к Коринфянам
3.3. Выражение έμαυτφ σύνοιδα в 1 Кор. 4, 4
3.3.1. Композиция и контекст Первого послания к Коринфянам
3.3.2. Общая характеристика 1 Кор. 1,10 - 4,21
3.3.3. Богословско-экзегетический анализ 1 Кор.4,1-5
3.4. Термин συνείδησις в 1 Кор. 8, 7-13
3.4.1. Общая характеристика 1 Кор. 8
3.4.2. Богословско-экзегетический анализ 1 Кор. 8,713־
3.5. Выражение διά την συνείδησιν в 1 Кор. 10, 25-29
3.5.1. Общая характеристика 1 Кор. 10,23 - 11,1
3.5.2. Богословско-экзегетический анализ 1 Кор. 10,25-29
3.6. Термин συνείδησις в 2 Кор. 1,12
3.6.1. Композиция и контекст Второго послания к Коринфянам
3.6.2. Общая характеристика 2 Кор. 1,12-14
3.6.3. Богословско-экзегетический анализ 2 Кор. 1,12-14
3.7. Термин συνείδησις в 2 Кор. 4, 2 и 2 Кор. 5,11
3.7.1. Общая характеристика 2 Кор. 4,1-6
3.7.2. Общая характеристика 2 Кор. 5,11-15 в контексте 2 Кор. 5,11 - 6,10
3.7.3. Богословско-экзегетический анализ 2 Кор. 4,1-6 и 2 Кор. 5,11-15
3.8. Общий итог третьей главы
ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИНА ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ В ПОСЛАНИИ К РИМЛЯНАМ
4.1. Исагогические проблемы
4.1.1. Авторство и адресат послания: происхождение и состав Церкви
4.1.2. Причина и цель написания послания
4.1.3. Датировка, место и время написания
4.2. Основные антропологические термины в Послании к Римлянам
4.3. Термин συνείδησις в Рим. 2,15
4.3.1. Композиция и контекст Послания к Римлянам
4.3.2. Общая характеристика Рим. 2
4.3.3. Богословско-экзегетический анализ Рим. 2,111־
4.3.4. Богословско-экзегетический анализ Рим. 2,1216־
4.4. Термин συνείδησις в Рим. 9,1
4.4.1. Общая характеристика Рим. 9,1 - 11,36
4.4.2. Богословско-экзегетический анализ Рим. 9,12־
4.5. Выражение διά την συνείδησιν в Рим. 15, 5
4.5.1. Общая характеристика Рим. 13,17־
4.5.2. Богословско-экзегетический анализ Рим. 13,1-7
4.6. Общий итог четвёртой главы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Источники
Литература
Комментарии к книгам Священного Писания
Прочие исследования
Справочные материалы
Индекс мест из Священного Писания
Индекс античных и патристических источников
Именной указатель
Индекс исследователей
Предметный указатель
Указатель географических названий
Словарь еврейских, греческих и латинских терминов
Спасибо!