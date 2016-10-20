Религиозное пространство современной России представляет собой достаточно пеструю и структурно сложную картину, что является результатом ее многовекового исторического развития как многонационального государства, одного из важнейших центров цивилизационного взаимодействия Запада и Востока.

Количество религиозных направлений в стране сегодня достигает нескольких десятков с числом последователей от миллионов, сотен или десятков тысяч до нескольких сот человек. Участниками межрелигиозных отношений выступают: на низовом уровне — рядовые верующие; на среднем — духовенство (религиозные служители), а также религиозный актив из мирян; на высшем — духовно-административные органы управления религиозных организаций и их ответственные представители.

Очевидно, что с точки зрения интересов общества, его политической стабильности наиболее существенным является то, насколько конструктивно решаются вопросы взаимодействия, сотрудничества религиозных объединений во внерелигиозной, социальной сфере, а также их отношений с государством.

На характер реально складывающихся сегодня межрелигиозных (межконфесиональных) отношений влияют: историческая память, т.е. прошлый опыт их отношений; гармоничность, конкуренция или конфликт их интересов; вероисповедная политика государства; стремление политических партий разыграть «религиозную карту» для достижения своих целей.

Религии России

Учебное, справочно-аналитическое пособие по вопросам государственно-конфессиональных отношений и религиоведению;

под общ. ред. О.Ю. Васильевой, В.В. Шмидта.

М.: Изд-во РАГС, 2009. 160 с.

ISBN 978–5–7729–0476–3

Религии России - Учебное пособие - Содержание

Введение

Российское законодательство о свободе совести и религиозных объединениях

Положения Конституции Российской Федерации

Положения Федерального закона «О свободе совести и о региональных объединениях»

Межрелигиозные отношения в современной России

Христианство

Православие Старообрядчество

Католицизм

Протестантизм

Ислам

Конфессиональный состав государств и республик Центрального и Северного Кавказа

Ислам на Северном Кавказе сегодня

Иудаизм

Буддизм

Новые религиозные движения

Заключение

Приложения

Приложение 1. Сведения о количестве зарегистрированных религиозных обществ в СCCР (по состоянию на 1 января указанного года)

Приложение 2. Сведения о количестве зарегистрированных религиозных объединений в СССР (по конфессиям)

Приложение 3. Сведения о религиозных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2000 г. )

Сведения о религиозных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2009 г.)

Приложение 4. Диаграмма состава и количества религиозных организаций (по состоянию на 1 января 2008 г.)

Приложение 5. Карта. Конфессиональный состав населения России

Приложение 6. О некоторых событиях гражданской истории и религиозной жизни

Религии России - Учебное пособие - Введение

Политконфессиональная структура в России - результат исторически длительного и сложного процесса, который не завершен и сегодня, теперь конфессии, как никогда в прошлом, имеют благоприятные условия для развития и взаимодействия. Знание истории религиозных институций, их особенностей может помочь всем тем, кто налаживает связи и обеспечивает взаимодействие с религиозными организациями. На эти вопросы призвано ответить предлагаемое справочно-аналитическое пособие «Религии России».

Значение религиозного фактора в общественной, государственно-политической жизни, мировой политике и международных отношениях неуклонно возрастает. Интерес к фундаментальным вопросам культуры, ее религиозным корням — естественная реакция как отдельных людей, так и государств на вызовы, которые открывают новые возможности для национального развития, и на угрозы, которые несут риски нивелирования этнонациональных ценностей и утраты культурно-цивилизационной самобытности различных народов в условиях нарастающей глобализации.

Ставшее почти естественным в последнее время пренебрежение нормами и принципами морали, ставка на силовое решение конфликтов актуализируют вопрос не столько поиска компромиссов, сколько выработки исходя из условий сегодняшнего дня достаточных оснований для уважительного, толерантного взаимодействия, взаимосуществования ради будущего. Решение этой сложнейшей задачи кроется в базовых ценностях и культурных традициях народов и религий, поскольку именно из их религиозных комплексов вырастали, ими регулировались нормы этики, эстетики и права, их особенности отличали один народ-нацию от другого, а затем вследствие их трансформации сменяли одна другую государственные и международно-правовые системы. Без учета этих принципов практически невозможно справедливое, в правде и истине, решение ни одной из насущных проблем национально-государственного развития, поскольку развитие есть коллективное творческое делание на условиях доверия, взаимопонимания и партнерства.

В современной России внимание государства к условиям развития религиозных свобод, деятельности религиозных организаций и их влиянию на различные области жизни общества достаточно велико. Многонациональность и поликонфессиональность Российского государства логически предопределяют заинтересованность в формировании конструктивных отношений со всеми традиционными для России конфессиями, а отсюда очевидно, что качество взаимоотношений (взаимодействия, сотрудничества) во многом зависит от уровня развития тех личностей, кто обеспечивает как выработку политики в области государственно-конфессиональных отношений, так и ее реализацию, от уровня их компетентности, религиоведческой образованности, религиозной культуры и толерантности.

Расширение сотрудничества с религиозными организациями, духовные традиции которых, как правило, экстерриториальны, требует неуклонного повышения профессионально-личностной компетентности работников этой сферы. Таким образом, сохранение социокультурной как свое-этнонациональной идентичности в глобализирующемся и динамично меняющем метафизические парадигмы мире и вместе с тем обеспечение адекватной социализации индивидов в большой степени зависит от типа и уровня организации системы образования, просвещения, воспитания и системы идеологии-пропаганды.

Логичной в данной перспективе видится проблема базовых ценностей — того, что именно понимается под ними. Так, базовые ценности — это прежде всего ценности бытия, ценности той оригинальной картины миры, которая удерживается общественным сознанием, в которой ведется активное целеполагание и используются разного рода семиотические системы для решения всех видов задач, стоящих перед обществом и его государством. Понимание типа метафизической системы, уровней и принципов организации данной системы и ее связи с социальной физикой — вот тот предел, которому должен быть обучен всякий транслирующий историко-культурное знание, всякий обеспечивающий социализацию подрастающих поколений и через то влияющий на качество национально-государственной мощи, перспективы развития страны. Всему этому довольно широкому спектру проблем и посвящено настоящее информационно-аналитическое пособие.