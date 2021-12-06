Прежде чем касаться сути вопроса, определим исходные понятия. Под даосизмом мы будем понимать религию, процесс организационного оформления которой приходится на первые века новой эры. Одним из генетических корней даосской религиозной традиции (одним, но отнюдь не единственным) является философия, отраженная в текстах IV-III вв. до н. э. («Дао дэ цзин», «Чжуан-цзы» и т. п.). Поскольку мы будем говорить не о даосской философии, а о даосской организованной религии, постольку эти сочинения объектом нашего исследования являться не будут.

Первые собственно религиозные сочинения даосизма появляются лишь в конце II века. Во второй половины IV в. начинается бурный количественный рост даосской религиозной литературы. Отличительная черта даосских сочинений этого времени - они воспринимаются в парадигме эсхатологических и мессианских настроений эпохи и считаются «Текстами откровения», извечно существующими на небесах. Именно в этот период формируются большие книжные собрания отдельных даосских религиозных школ, например, - шанцинский и линбаоский каноны.

В 471 году создается систематическое собрание текстов различных даосских школ первый прообраз Даосского Канона или «Дао цзана». Его создателем считается Лу Сю-цзин (406-477), который, согласно традиции, создал систему из трех отделов хранения («Трех пещер», сань дун) - организационную основу этого книжного собрания. Основным критерием его классификации служила принадлежность текста к определенной даосской традиции Шанцин (Высшей чистоты), Линбао (Духовной драгоценности) или «Трех августейших» (сань хуан).

В первой половине шестого века в структуре «Дао цзана» закрепляется вспомогательная классификационная схема четыре дополнительных отдела (сы фу), а внутри основных трех отделов (сань дун) утверждается распределение сочинений по двенадцати тематическим рубрикам (ши-эр бу).

Религиозный мир Китая 2005

Под. ред. И. С. Смирнова.

М.: РГГУ, 2006.- 327с .

ISBN 5-7281-0902-0

Религиозный мир Китая 2005 - Содержание

К читателю

Буддизм

Сарамати. «Да шэн фа цзе у ча бе лунь» («Махаянский трактат о том, что в дхармовом мире не существует различий»). Вступительная статья, перевод и комментарий Е. А. Торчинова. Подготовка текста, примечания Е. А. Кия

С. В. Филонов. О влиянии взаимных контактов буддизма и даосизма на формирование структуры Даосского Канона (предварительный анализ)

Даосизм

Е. А. Торчинов. Что такое даосизм? Опыт построения новой модели. Предисловие, подготовка текста, примечания Е. А. Кия

Вэнь Цзянь, Л. А. Горобец, Цинчэншань - колыбель даосизма

Шанцинский даосизм

С. В. Филонов. Шанцинский даосизм: у истоков традиции (по материалам работы Тао Хун-цзина «Чжэнь гао»)

Тао Хун-цзин «Чжэнь гао» («Речения Совершенных»). История книг с небес Высшей чистоты. Введение, перевод, комментарии С. В. Филонова

Работы Ю. К. Щуцкого о даосизме

Ю. К. Щуцкий. Даос в буддизме (1927)

Ю. К. Щуцкий. Основные проблемы в истории текста Ле-цзы (1928)

Народные верования

В. Н. Алин. Верования и суеверные обычаи китайцев, связанные с вредителями сельского хозяйства (1946)

Китайские поверья о птицах. Перевод и предисловие И. Г. Баранова

Я. Я. М. де Гроот. Птицы-демоны (перевод Е. В. Волчковой)

Культ лисы

Я. Я. М. де Гроот. Лисы-демоны (перевод Е. В. Волчковой)

И. А. Алимов. Китайский культ лисы и «Удивительная встреча в западном Шу» Ли Сянь-миня (1993)

Л. М. Яковлев. Лисица-оборотень (1940)

К. М. Тертицкий. Культ лисицы в Маньчжурии в 1920-1940-е годы

In Memoriam