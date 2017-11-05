Религиозные организации в общественном пространстве Беларуси и Украины
Издание осуществлено в рамках проекта «Социальные трансформации в Пограничье - Беларусь, Украина, Молдова» при поддержке Корпорации Карнеги (Нью-Йорк).
Авторский коллектив:
Кутузова Н. (Беларусь), Карасева С. (Беларусь), Василевич Н. (Беларусь), Шавцова Д. (Беларусь), Габрусь Т. (Беларусь), Филипович Л. (Украина), Хромец В. (Украина)
Рецензенты:
Сломский В., профессор, директор Института исследований славянской философии им. св. Кирилла и Мефодия Высшей школы менеджмента в Варшаве;
Шмидт В.В., доктор философских наук, профессор кафедры национальных и федеративных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Религиозные организации в общественном пространстве Беларуси и Украины - Формирование механизмов партнерства
Н. Кутузова, Л. Филипович [и др.]. - Вильнюс : ЕГУ, 2014. - 238 с.
ISBN 978-9955-773-74-0
Религиозные организации в общественном пространстве Беларуси и Украины - формирование механизмов партнерства - Содержание
- Введение (Я. Кутузова, С. Карасева)
-
Глава 1. Правовые основы регулирования общественной деятельности религиозных организаций в Беларуси и Украине (Д. Шавцова)
- 1.1. Международные источники, конституционно-правовые и законодательные основы свободы религии
- 1.2. Статус религиозных организаций в законодательстве Беларуси и Украины
- 1.3. Государство и религиозные организации: принципы взаимодействия
- 1.4. Правовое закрепление партнерства государства и религиозных организаций
- 1.5. Благотворительная, предпринимательская (производственная) деятельность религиозных организаций; собственность религиозных организаций..
- 1.6. Религиозное образование. Религиозные организации и система образования
-
Глава 2. Религиозные организации в системе партнерских отношений
- 2.1. Партнерство религиозных организаций Беларуси с органами власти (Я. Василевич, Я. Кутузова).
- 2.2. Институциализация религиозно-общественной сферы в Украине (Л. Филипович)
-
Глава 3. Репрезентация религиозных организаций в общественном пространстве Беларуси и Украины
- 3.1.Благотворительная и социальная деятельность религиозных организаций в Беларуси (Я. Василевич, Я. Кутузова)
- 3.2. Социальное служение религиозных организаций в Украине (Л. Филипович)
- 3.3. Религиозное медиапространство Беларуси (Я. Василевич, Я. Кутузова)
- 3.4.Религия в масс-медиа Украины (Л. Филипович)
- 3.5.Деятельность религиозных организаций Беларуси в области культуры и туризма (Я. Кутузова)
- 3.6.Семантика и художественная образность современных православных церквей Беларуси (Т. Габрусь)
-
Глава 4. Религиозные организации в образовательном пространстве Беларуси и Украины: проблемы и перспективы
- 4.1. Религиозные организации в образовательном пространстве Беларуси (С. Карасева)
- 4.2. Взаимодействие светских и религиозных институтов в сфере общего образования: белорусская ситуация на примере школ г. Минска (С. Карасева)
- 4.3. Религиозное образование в Украине (Л. Филипович)
- 4.4. Высшее религиозное образование в Украине: перспективы развития (В. Хромец)
- Заключение (Я. Кутузова, С. Карасева)
Список литературы
Об авторах
Summary
Религиозные организации в общественном пространстве Беларуси и Украины - Формирование механизмов партнерства - Введение
Двадцать с лишним постсоветских лет стали для Беларуси и Украины началом сложного пути создания основ государственной независимости. Одним из значимых факторов этого процесса в первое постсоветское десятилетие оказалась религия. Шквальная волна интереса к еще недавно исключенному из общественного обихода религиозному смыслу оказалась важным фактором самоопределения и общественной консолидации постсоветских белорусов и украинцев. В последние годы шумный интерес к религии угас, но ее общественная роль укрепилась.
Субъектами религиозного действия в Беларуси и Украине являются религиозные организации - юридически легитимные сообщества последователей разных религиозных традиций. Заметим, что религиозные сообщества, в отличие от политических и идеологических, конструируются добровольно. Зачастую они являются экзистенциальными островками лично-общественного пространства, в котором происходит концептуализация смысла жизни отдельного человека как члена сообщества и эти духовно-интеллектуальные процессы во многом детерминируют и содержательно направляют социальную активность человека.
Исторически сложившаяся многоконфессиональность наших стран стала определяющим фактором развития эталонов социальной и правовой коммуникации в прошлом. История дала шанс встретиться на белорусских и украинских землях христианам разных конфессий, мусульманам, иудеям. В сотрудничестве и соперничестве религиозных сообществ в сферах культуры, благотворительности, совместной защите от внешних врагов зачастую демонстрировались образцы патриотизма, взаимной толерантности, и именно благодаря этим процессам стало возможным зарождение универсального правового поля взаимодействия религиозных организаций, а также членов этих сообществ.
Теоретически общественное пространство можно определить как самоорганизующуюся систему социальной коммуникации, которая своим происхождением обязана разнообразным акторам. В конфессионально гетерогенных обществах именно устойчивые (чаще - исторические) религиозные сообщества конструируют правила и содержание общественного диалога, создают новые эталоны управления, основанные на широком общественном участии и контроле. Публичная сфера таких стран (США, страны Западной Европы за исключением Франции) открыта к проявлению культурных, языковых, религиозных идентичностей. Наиболее устойчивым и востребованным в этих странах является присутствие религиозных организаций в сферах семейного и внешкольного воспитания и образования, помощи социально уязвимым людям, культуры, медиапространстве. Функционирование религиозных организаций в общественном пространстве этих стран строится на общественно принимаемых и осознаваемых правовых принципах свободы совести и вероисповедания, из которых проистекает также правовая регламентация довольно широкого присутствия и взаимодействия религиозных организаций в общественно значимых сферах.
Рабочая гипотеза авторов данной монографии строилась, во-первых, на предположении потенциальной связи между мультиконфессиональным фактором и конструированием плюралистичного, свободного от стереотипов этатизма общественного пространства в Беларуси и Украине; во-вторых, на предположении зависимости качественного состояния общественной мультиконфессиональной коммуникации от степени включенности религиозных организаций в жизнь общества; в-третьих, на предположении зависимости социально полезной деятельности религиозных организаций от существующих в Украине и Беларуси правовых и политических систем, определяющих формат для этой деятельности.
Объектом данного коллективного исследования является деятельность религиозных организаций, которая, с одной стороны, ориентирована на выполнение высших религиозных смыслов общественного служения и спасения, но, с другой стороны, вынуждена учитывать вполне конкретные «земные» объективные обстоятельства: политический и правовой формат, идеологическую и политическую конъюнктуру, сферы интересов других религиозных организаций. Геокультурная и социальная специфика постсоветских Украины и Беларуси обусловлена долгим периферийным положением в границах обширной советской «империи» с ее жестко директивной экономической, социальной, культурной политикой и идеологией. Осознание и преодоление статуса «имперских периферий» и связанных с ним тоталитарных стереотипов, выстраивание стратегии независимого государственного развития - характеристики обществ переходного типа, преодолевающих свою «пограничность» и выстраивающих независимые идентификационные модели, в том числе и в религиозно-общественной сфере.
Авторский коллектив при работе над данной монографией сознательно выбрал путь полевой аналитики, с помощью которого был впервые собран обширный фактологический и эмпирический материал о положительных эффектах и проблемах, связанных с активностью религиозных организаций в сферах социального служения и благотворительности, медиа, образования, культуры. Мы рассматриваем этот материал в качестве своеобразного каркаса для дальнейших полевых исследований, а также основы для научной теоретической и аналитической работы, в том числе в формате сравнительного анализа с опытом аналогичной деятельности в других странах.
Данное исследование стало возможным благодаря междисциплинарному взаимодействию ученых-религиоведов (Н. Кутузова, С. Карасева, Л. Филипович, В. Хромец), искусствоведа (Т. Габрусь), юриста (Д. Шавцова), теолога и политолога, публициста (Н. Василевич) при информационной помощи, оказанной органами власти, религиозными организациями, религиозными медиаресурсами.
No comments yet. Be the first!