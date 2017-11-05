Религиозные организации в общественном пространстве Беларуси и Украины - формирование механизмов партнерства

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Summary

Двадцать с лишним постсоветских лет стали для Беларуси и Украины началом сложного пути создания основ государственной независимости. Одним из значимых факторов этого процесса в первое постсоветское десятилетие оказалась религия. Шквальная волна интереса к еще недавно исключенному из общественного обихода религиозному смыслу оказалась важным фактором самоопределения и общественной консолидации постсоветских белорусов и украинцев. В последние годы шумный интерес к религии угас, но ее общественная роль укрепилась.

Субъектами религиозного действия в Беларуси и Украине являются религиозные организации - юридически легитимные сообщества последователей разных религиозных традиций. Заметим, что религиозные сообщества, в отличие от политических и идеологических, конструируются добровольно. Зачастую они являются экзистенциальными островками лично-общественного пространства, в котором происходит концептуализация смысла жизни отдельного человека как члена сообщества и эти духовно-интеллектуальные процессы во многом детерминируют и содержательно направляют социальную активность человека.

Исторически сложившаяся многоконфессиональность наших стран стала определяющим фактором развития эталонов социальной и правовой коммуникации в прошлом. История дала шанс встретиться на белорусских и украинских землях христианам разных конфессий, мусульманам, иудеям. В сотрудничестве и соперничестве религиозных сообществ в сферах культуры, благотворительности, совместной защите от внешних врагов зачастую демонстрировались образцы патриотизма, взаимной толерантности, и именно благодаря этим процессам стало возможным зарождение универсального правового поля взаимодействия религиозных организаций, а также членов этих сообществ.

Теоретически общественное пространство можно определить как самоорганизующуюся систему социальной коммуникации, которая своим происхождением обязана разнообразным акторам. В конфессионально гетерогенных обществах именно устойчивые (чаще - исторические) религиозные сообщества конструируют правила и содержание общественного диалога, создают новые эталоны управления, основанные на широком общественном участии и контроле. Публичная сфера таких стран (США, страны Западной Европы за исключением Франции) открыта к проявлению культурных, языковых, религиозных идентичностей. Наиболее устойчивым и востребованным в этих странах является присутствие религиозных организаций в сферах семейного и внешкольного воспитания и образования, помощи социально уязвимым людям, культуры, медиапространстве. Функционирование религиозных организаций в общественном пространстве этих стран строится на общественно принимаемых и осознаваемых правовых принципах свободы совести и вероисповедания, из которых проистекает также правовая регламентация довольно широкого присутствия и взаимодействия религиозных организаций в общественно значимых сферах.

Рабочая гипотеза авторов данной монографии строилась, во-первых, на предположении потенциальной связи между мультиконфессиональным фактором и конструированием плюралистичного, свободного от стереотипов этатизма общественного пространства в Беларуси и Украине; во-вторых, на предположении зависимости качественного состояния общественной мультиконфессиональной коммуникации от степени включенности религиозных организаций в жизнь общества; в-третьих, на предположении зависимости социально полезной деятельности религиозных организаций от существующих в Украине и Беларуси правовых и политических систем, определяющих формат для этой деятельности.

Объектом данного коллективного исследования является деятельность религиозных организаций, которая, с одной стороны, ориентирована на выполнение высших религиозных смыслов общественного служения и спасения, но, с другой стороны, вынуждена учитывать вполне конкретные «земные» объективные обстоятельства: политический и правовой формат, идеологическую и политическую конъюнктуру, сферы интересов других религиозных организаций. Геокультурная и социальная специфика постсоветских Украины и Беларуси обусловлена долгим периферийным положением в границах обширной советской «империи» с ее жестко директивной экономической, социальной, культурной политикой и идеологией. Осознание и преодоление статуса «имперских периферий» и связанных с ним тоталитарных стереотипов, выстраивание стратегии независимого государственного развития - характеристики обществ переходного типа, преодолевающих свою «пограничность» и выстраивающих независимые идентификационные модели, в том числе и в религиозно-общественной сфере.

Авторский коллектив при работе над данной монографией сознательно выбрал путь полевой аналитики, с помощью которого был впервые собран обширный фактологический и эмпирический материал о положительных эффектах и проблемах, связанных с активностью религиозных организаций в сферах социального служения и благотворительности, медиа, образования, культуры. Мы рассматриваем этот материал в качестве своеобразного каркаса для дальнейших полевых исследований, а также основы для научной теоретической и аналитической работы, в том числе в формате сравнительного анализа с опытом аналогичной деятельности в других странах.

Данное исследование стало возможным благодаря междисциплинарному взаимодействию ученых-религиоведов (Н. Кутузова, С. Карасева, Л. Филипович, В. Хромец), искусствоведа (Т. Габрусь), юриста (Д. Шавцова), теолога и политолога, публициста (Н. Василевич) при информационной помощи, оказанной органами власти, религиозными организациями, религиозными медиаресурсами.