Исключительный интерес в данной книге представляет идея того, что ассасины были своего рода предтечами и идейными инфлюэнсерами ордена Рыцарей Тамплиеров. Если это так, то историческая фигура Хасана-и Саббаха сыграла не последнюю роль в становлении Эпохи Ренессанса в Европе и восстановлении центральной роли герметических трудов и гностических, эзотерических трендов в духовной жизни европейцев, которые мы можем наблюдать и по сей день.

Джеймс Вассерман - Хасан-и Саббах: повелитель ассасинов - Часть первая

Касталия, 2022. — 258 стр.

ISBN 978-5-521-18583-2

Джеймс Вассерман - Хасан-и Саббах: повелитель ассасинов - Часть первая - Содержание

Содержание

Об авторе

Предисловие Тобиаса Чёртона

Введение

Библиографические сведения

Часть первая. Историческое окружение

Глава 1. Краткая история Месопотамии

Глава 2. Краткая история Персии

Глава 3. Краткая история развития ислама

Часть вторая. Жизнь Хасана-и Саббаха

Глава 4. Происхождение Хасана и его молодость

Глава 5. Обращение в исмаилизм

Глава 6. Предполагаемая служба при сельджукском дворе

Глава 7. Хасан начинает свое путешествие

Глава 8. Аламут

Глава 9. Переписка с Маликшахом

Глава 10. Расширение миссионерской деятельности (Дава) и начало военной кампании сельджуков против Аламута

Глава 11. Основание низаритской исмаилитской веры

Глава 12. Военные походы и территориальные приобретения после смерти Маликшаха

Глава 13. Миссия в Сирию

Глава 14. Убийство как средство достижения цели

Глава 15. Жизнь среди средневековых исмаилитов

Глава 16. Смерть Хасана и продолжение низаритского государства

Глава 17. Низаритская вера после падения Аламута

Джеймс Вассерман - Хасан-и Саббах: повелитель ассасинов - Часть вторая

Касталия, 2022. — 194 стр.

ISBN 978-5-521-18584-9

Джеймс Вассерман - Хасан-и Саббах: повелитель ассасинов - Часть вторая - Содержание

Часть третья. Гнозис Хасана-и Саббаха

Глава Восемнадцатая. Талим или авторитетное учение

Глава Девятнадцатая. Суфизм и Кияма

Глава Двадцатая. Гашиш и происхождение слова «ассасин»

Глава Двадцать первая. Степени посвящения

Приложения

Приложение Один. Средневековая легенда Марко Поло о Саде Наслаждений

Приложение Два. Жизнеописание нашего Учителя (Сар-Гузашт-и-Сайидна) Авторство Рашида ад-Дина Табиба

Приложение Три. Предполагаемая переписка между султаном Маликшахом и Хасаном-и Саббахом

Приложение Четыре. Хронология временная шкала

Приложение Пять. Глоссарий имён

Приложение Шесть. Словарь терминов

Благодарность

Список используемой литературы

Ассасины и ислам

Тамплиеры и Крестовые походы

Общие справочники