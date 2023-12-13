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Вассерман - Хасан-и Саббах - 2 тома

Джеймс Вассерман - Хасан-и Саббах - повелитель ассасинов
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ISLAM, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah

Исключительный интерес в данной книге представляет идея того, что ассасины были своего рода предтечами и идейными инфлюэнсерами ордена Рыцарей Тамплиеров. Если это так, то историческая фигура Хасана-и Саббаха сыграла не последнюю роль в становлении Эпохи Ренессанса в Европе и восстановлении центральной роли герметических трудов и гностических, эзотерических трендов в духовной жизни европейцев, которые мы можем наблюдать и по сей день.

Джеймс Вассерман - Хасан-и Саббах: повелитель ассасинов - Часть первая

Касталия, 2022. — 258 стр.

ISBN 978-5-521-18583-2

Джеймс Вассерман - Хасан-и Саббах: повелитель ассасинов - Часть первая - Содержание

Содержание

Об авторе

Предисловие Тобиаса Чёртона

Введение

Библиографические сведения

Часть первая. Историческое окружение

  • Глава 1. Краткая история Месопотамии

  • Глава 2. Краткая история Персии

  • Глава 3. Краткая история развития ислама

Часть вторая. Жизнь Хасана-и Саббаха

  • Глава 4. Происхождение Хасана и его молодость

  • Глава 5. Обращение в исмаилизм

  • Глава 6. Предполагаемая служба при сельджукском дворе

  • Глава 7. Хасан начинает свое путешествие

  • Глава 8. Аламут

  • Глава 9. Переписка с Маликшахом

  • Глава 10. Расширение миссионерской деятельности (Дава) и начало военной кампании сельджуков против Аламута

  • Глава 11. Основание низаритской исмаилитской веры

  • Глава 12. Военные походы и территориальные приобретения после смерти Маликшаха

  • Глава 13. Миссия в Сирию

  • Глава 14. Убийство как средство достижения цели

  • Глава 15. Жизнь среди средневековых исмаилитов

  • Глава 16. Смерть Хасана и продолжение низаритского государства

  • Глава 17. Низаритская вера после падения Аламута

Джеймс Вассерман - Хасан-и Саббах - Часть вторая

Джеймс Вассерман - Хасан-и Саббах: повелитель ассасинов - Часть вторая

Касталия, 2022. — 194 стр.

ISBN 978-5-521-18584-9

Джеймс Вассерман - Хасан-и Саббах: повелитель ассасинов - Часть вторая - Содержание

Часть третья. Гнозис Хасана-и Саббаха

  • Глава Восемнадцатая. Талим или авторитетное учение

  • Глава Девятнадцатая. Суфизм и Кияма

  • Глава Двадцатая. Гашиш и происхождение слова «ассасин»

  • Глава Двадцать первая. Степени посвящения

Приложения

  • Приложение Один. Средневековая легенда Марко Поло о Саде Наслаждений

  • Приложение Два. Жизнеописание нашего Учителя (Сар-Гузашт-и-Сайидна) Авторство Рашида ад-Дина Табиба

  • Приложение Три. Предполагаемая переписка между султаном Маликшахом и Хасаном-и Саббахом

  • Приложение Четыре. Хронология временная шкала

  • Приложение Пять. Глоссарий имён

  • Приложение Шесть. Словарь терминов

Благодарность

Список используемой литературы

  • Ассасины и ислам

  • Тамплиеры и Крестовые походы

Общие справочники

Views 788
Rating 4.4 / 5
Added 13.12.2023
Author brat christifid
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4.4/5 (7)

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