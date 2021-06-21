Перевод с французского, вступительная статья, послесловие, комментарии А. А. ВОЙТЕНКО

МОСКВА–МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ • ПАЛИМПСЕСТ • 2008

ISBN 978–5-235–03096–1

Люсьен Реньё - Повседневная жизнь отцов‑пустынников IV века - Содержание

От переводчика

Введение

Глава первая В СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ

Глава вторая ЛЮДИ

Глава третья ЖЕНЩИНЫ И ОТРОКИ

Глава четвертая ЖИЛИЩЕ

Глава пятая ОДЕЖДА

Глава шестая РЕЖИМ ПИТАНИЯ

Глава седьмая ПРЕБЫВАНИЕ В КЕЛЬЕ

Глава восьмая ДЕНЬ ОТШЕЛЬНИКА

Глава девятая ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛАНИЕ

Глава десятая СТАРЦЫ И ИХ УЧЕНИКИ

Глава одиннадцатая ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Глава двенадцатая ВЫХОДЫ ИЗ КЕЛЬИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Глава тринадцатая СОВМЕСТНЫЙ КОНЕЦ НЕДЕЛИ

Глава четырнадцатая АНГЕЛЫ И БЕСЫ

Глава пятнадцатая БЕСТИАРИЙ ПУСТЫНИ

Глава шестнадцатая ЧУДЕСА БОЖИИ

Глава семнадцатая ИЗ ПУСТЫНИ В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ

Эпилог Люсьен Реньё и его книга об отцах пустыни Иллюстрации ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ БИБЛИОГРАФИЯ

Глава первая - В СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ - Египетская пустыня

Все путешественники, которым довелось побывать в Египте, отмечали повсеместное присутствие пустыни. Прилетающий в Каир современный турист видит пирамиды, стоящие на краю пустыни. И аэропорт, куда он приземляется, также расположен посреди пустынной зоны. Если же турист пролетает над Нильской долиной по дороге в Луксор, Асуан и Абу Симбел, то пустыня постоянно находится перед его глазами, сжимая с двух сторон узкую линию плодородной и населенной земли, которая тянется вдоль реки. Ни в какой другой стране мира пустыня не прилегает так плотно к обитаемому пространству.

Любой житель Египта постоянно ощущает ее присутствие. Она – за его дверью, на краю его поля, в его взгляде, в его жизни. Ни в каком другом месте этот контраст между возделанной землей и пустыней, между плодородной, орошаемой Нилом черной почвой и безжизненными песками, которые тянутся по обе стороны долины, не достигает такой силы. Уже со времен фараонов долина Нила была «владением бога жизни Осириса и его сына Гора, которым противостоял Сет, бог враждебной и творящей зло пустыни». Пустыня – это область смерти не только потому, что она является безжизненным пространством и местом для могил, но и потому, что часто сама смерть выходит оттуда, принимая облик грабителей или хищных зверей. Египтянин имел все основания испытывать перед пустыней религиозный ужас и инстинктивное отвращение. Для того чтобы он отважился туда пойти, нужна была очень веская причина.

Так, например, во время гонений императора Деция в середине III века некоторые христиане сбежали в пустыню, чтобы спастись от пыток и казни. По свидетельству блаженного Иеронима, так случилось с Павлом Фивейским, который бежал в пустыню, спасая свою жизнь, и остался там ради добродетели. Но большинство этих беглецов, вероятно, вернулись в свои деревни после окончания гонений.

В это время Египет в массе своей еще только обращался в христианство, и для христиан, воспитанных на Библии, пустыня могла казаться менее страшной, а в некоторых аспектах даже и привлекательной. Ведь именно по пустыне Бог вел свой народ после освобождения из египетского плена, чтобы в конце концов привести его к земле обетованной. В пустыне возмужал Иоанн Креститель, и даже сам Иисус пошел туда, чтобы встретиться с дьяволом. Много ревностных христиан решили остаться девственниками ради Господа и вести жизнь аскетов сначала в лоне своих семей, а затем немного поодаль, на границе деревень, то есть на границе пустыни. Таким образом, в конце III века по всей Нильской долине и рукавам Дельты уже жили монахи, обитавшие либо в пещерах на откосах прибрежных скал, которые нависали над рекой, либо в хижинах, построенных по соседству. Самым знаменитым среди них был Антоний Великий, который подвизался в Писпире, в нескольких километрах к северо–востоку от современного города Бени Суейф.

Исход Антония Великого

Если не считать Павла Фивейского, который сбежал на побережье Красного моря, создав тем самым много проблем для историков, то все остальные монахи обитали в пустыне, примыкавшей к Нилу или обитаемым районам. Но постепенно у них появился «вкус к пустыне», и некоторые решили углубиться еще дальше, чтобы лучше воспользоваться тем уединением и тишиной, которые они здесь находили. Прожив около десяти лет в гробнице неподалеку от своей деревни на правом берегу Нила, Антоний переправился через реку, чтобы укрыться в заброшенном укреплении, находившемся в нескольких километрах от современного местечка Эль–Маймун.

Он двадцать лет провел там в затворе, после чего к нему присоединились многочисленные ученики. И именно отсюда, по вдохновению свыше, он ушел во «внутреннюю пустыню». Присоединившись к каравану бедуинов, Антоний прошел примерно 150 километров, пока не достиг горы, у подножия которой он нашел источник и несколько финиковых пальм. Именно в этом месте позднее был сооружен монастырь, носящий его имя. Современный путь к монастырю почти совпадает с тем маршрутом, которым шел Антоний из долины Нила. Он соответствует большой низине Вади–эль–Араба, бывшей еще с Античности одним из путей, по которым из долины Нила караваны направлялись к Красному морю.

Эта скалистая и каменистая пустыня, расположенная к востоку от Нила и называемая Аравийской, состоит главным образом из горных цепей, которые в некоторых местах достигают двух тысяч метров в высоту. К западу от Нила расположена Ливийская пустыня, представляющая собой известковое плато, примерно в 200 метров высотой, выходящее иногда на поверхность прямо посреди песчаных холмов. Именно в северной части этой пустыни, ближе к Дельте, подвизались Амун и Макарий.

Аскеты, желавшие вступить в состязание с Антонием Великим, покидали долину почти вдоль всего течения Нила и оставляли ближние к ней пристанища, чтобы уйти в «глубину пустыни». Но, как кажется, лишь некоторые из них основали там значительные поселения. В Верхнем Египте, как мы знаем из «Истории монахов», это были Ор, Аполлон и Патермуфий, которые, прожив много лет в полном одиночестве, затем вернулись в «ближнюю пустыню», где собрали вокруг себя многочисленных учеников. Амун и Макарий поселились в «великой пустыне», и там к ним постепенно присоединилось несметное множество монахов. Таким образом возникли отшельнические поселения в Нитрии и ее «филиале» – Келлиях, а также в Скиту.