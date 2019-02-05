“Мемориальный поворот” в современном гуманитарном знании актуализировал дискуссии вокруг ряда, казалось бы, давно устоявшихся в исторической науке понятий, в том числе таких базисных, как тесно связанные между собой аналитические категории событие и время. Неразрывность этой связи определяется прежде всего тем, что события происходят во времени, и в каждом событии существует время - и как длительность, и как точка отсчета (начала и конца), к тому же события структурируют время истории.

Лорина Петровна Репина — Событие и время в европейской исторической культуре XVI - начала XX века

Москва: Аквилон, 2018 г. —512 с.

ISBN 978-5-906578-41-9

Лорина Петровна Репина — Событие и время в европейской исторической культуре XVI - начала XX века - Содержание

Введение

Глава 1. “История событий” в трансдисциплинарном пространстве memory studies и истории исторической культуры

Глава 2. “Прошлое в настоящем”, или Темпоральные модусы исторического сознания и исторического нарратива

Глава 3. Битва в Тевтобургском лесу в исторической памяти немцев: нарратив, иконография, ритуал

Глава 4. Жанна д’Арк в исторической культуре Франции XIX века рождение «народной героини»

Глава 5. Долгое торжество: праздник 8 мая в Орлеане в политической истории Франции XV-XXI вв

Глава 6. Событие и время в исторической культуре Франции: Французская революция XVIII в. как событие будущего

Глава 7. “Исторические примеры” и версии событий в конфессиональной полемике эпохи Реформации

Глава 8. Концепции национального прошлого в исторической культуре британского Просвещения

Глава 9. Символические события и персоны XVI столетия в историографической культуре эпохи Просвещения

Глава 10. «История государства Российского» Н.М. Карамзина и темпоральный канон позднего Просвещения

Глава 11. “Истоки” и “разделы”: событие и память в польском историческом гранд-нарративе эпохи разделов

Глава 12. Военные события XIX - начала XX в. в истории России и в песенном фольклоре терских казаков

Глава 13. Национально-государственный нарратив в структуре исторического знания XIX - начала XX века

Summary

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Лорина Петровна Репина — Событие и время в европейской исторической культуре XVI - начала XX века - Введение

Постоянный поиск «новых путей» в истории обусловлен столь же постоянным изменением тех вопросов, которые мы задаем прошлому из нашего настоящего. Историк интерпретирует исторические тексты, исходя из современных предпосылок, и его историческая концепция действует как силовое поле, организующее хаотический фрагментарный материал. Вопросы, связанные с исторической эпистемологией, с пониманием специфики историографических процедур, прочно заняли центральное место в дискуссиях историков, в которых также участвуют философы, социологи и представители других социально-гуманитарных наук. Активно обсуждаются изменения, происходящие в обыденном и профессиональном историческом сознании, в условиях их взаимодействия, в оценке познавательных возможностей и социальном статусе исторической науки и др.

В связи с появлением новых исследовательских подходов, предметных областей и бурным развитием междисциплинарных направлений, разработка базовых аналитических категорий представляет одну из наиболее актуальных задач современной исторической науки. Среди них центральное место занимают неразрывно связанные между собой категории «событие» и «время», которые в контексте обновления исторической науки на рубеже XX-XXI в. и развертывания мемориальной парадигмы обрели высокий эпистемологический статус. Отнюдь не случайно это время характеризуется и активным обращением историков к проблемам коллективной (или социальной) исторической памяти и началом систематической разработки концептуальных проблем «исторической политики» (или «политики памяти»), различных аспектов «использования прошлого» (включая технологии политического манипулирования), конкурирующих мемориальных практик и способов репрезентации представлений о прошлом, а также «риторики памяти» (как риторики «прогресса и модернизации», так и риторики «упадка и ностальгии»).

Современная историографическая ситуация создала условия для появления исследовательского поля, связанного с историей исторической культуры. В исследовании феномена исторической культуры авторы настоящей монографии придерживаются комплексного подхода, в основу которого положен синтез социокультурной и интеллектуальной истории, а это, в свою очередь, предполагает анализ явлений интеллектуальной сферы в широком контексте социального опыта, исторической ментальности и общих процессов духовной жизни общества, включающем и теоретическое, и идеологическое, и обыденное сознание. В этом ракурсе рассматриваются ментальные стереотипы, исторические мифы и разновременные процессы трансформации обыденного исторического сознания, механизмов производства и воспроизводства представлений о прошлом, формирования, преобразования и передачи обращенной в будущее исторической памяти поколений - совокупности привычных восприятий, представлений, суждений и мнений относительно событий, выдающихся личностей и явлений исторического прошлого, а также способов объяснения, рационализации и осмысления последнего в «ученой культуре».

В недавно изданном терминологическом словаре «историческая культура» определяется как «та часть культуры, которая связана со временем как сущностным элементом человеческой жизни. Изучение исторической культуры предполагает анализ способов социального производства исторического опыта и форм его манифестации в жизни сообществ». Изучение исторической культуры предполагает внимание к разным практикам обращения к прошлому и формам представления и использования прошлого, как к сосуществующим в общем социокультурном пространстве, так и к сменяющим друг друга в режиме «долгого времени».